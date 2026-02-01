GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH informiert zu laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit Interactive Strength (NASDAQ: TRNR)
^BERLIN, Deutschland, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands
Holding GmbH informiert über den aktuellen Stand der rechtlichen
Auseinandersetzungen mit der Interactive Strength Inc. (NASDAQ: TRNR).
Sportstech geht in mehreren Verfahren gegen TRNR vor, nachdem TRNR öffentlich
dargestellt hatte,?alle rechtlichen Optionen" zur Durchsetzung seiner
Forderungen zu verfolgen und als möglichen Schritt eine zeitnahe öffentliche
Versteigerung verpfändeter Sportstech-Anteile anzukündigen - verbunden mit der
Aussage, dadurch die Anteile zur Rückzahlung der Forderungen verwerten oder
sogar selbst erwerben zu können.
Die von TRNR am 10. Februar 2026 veröffentlichte Pressemitteilung, in der TRNR
die Einleitung zweier Klageverfahren sowie eine öffentliche Versteigerung von
100 % der Anteile an der Sportstech Brands Holding GmbH für den 11. März 2026
ankündigte, kommt daher wenig überraschend und wurde bereits im Vorfeld
rechtlich antizipiert.
Sportstech hat bereits am 8. Januar 2026 Vollstreckungsabwehrklage erhoben.
Gegenstand dieser Klage ist gerade die Abwehr solcher Vollstreckungsmaßnahmen,
einschließlich der Untersagung einer etwaigen öffentlichen Versteigerung. Hierzu
wurde auch ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt. Das Verfahren ist
beim Landgericht Berlin anhängig.
Überraschend hingegen hatte TRNR in einem einstweiligen Verfügungsverfahren vor
der angesetzten mündlichen Verhandlung zum 11. Februar 2026 erklärt, dass kein
freihändiger Verkauf von Anteilen erfolgen soll und dies nach Darstellung von
TRNR auch nie angestrebt gewesen sei. Vor diesem Hintergrund hat Sportstech
dieses Verfahren für erledigt erklärt.
TRNR hat damit im gerichtlichen Verfahren ausdrücklich klargestellt, dass ein
freihändiger Zugriff auf die Geschäftsanteile nicht möglich ist. Sportstech
wertet dies als eindeutige Bestätigung der eigenen Rechtsauffassung.
Das Verfahren ist für Sportstech ein Indikator dafür, dass die Verwertung von
Anteilen von Sportstech den rechtlichen Maßstäben des deutschen Rechts
entsprechen muss. Eine anderweitige Verwertung der Anteile hält Sportstech für
rechtlich ausgeschlossen. Diese gerichtliche Klärung verdeutlicht zugleich, dass
auch eine öffentliche Versteigerung denselben strengen rechtlichen
Voraussetzungen unterliegt.
Dieser Widerspruch wird besonders deutlich, wenn man die jüngsten Erklärungen
von TRNR berücksichtigt: Im Rahmen des zuvor geführten einstweiligen
Verfügungsverfahrens hatte TRNR selbst erklärt, es gehe TRNR nicht um eine
Verwertung der Anteile, sondern allein um die Rückzahlung der Forderung. Die
nunmehr öffentlich kommunizierte Ankündigung einer Versteigerung steht hierzu in
einem deutlichen Widerspruch und unterstreicht aus Sicht von Sportstech die
fehlende Stringenz des Vorgehens von TRNR.
Sportstech hält die von TRNR angekündigte öffentliche Versteigerung der
Geschäftsanteile darüber hinaus für rechtlich unzulässig und wird diese
verhindern. Bereits die Veröffentlichung im Bundesanzeiger lässt wesentliche
Angaben vermissen und genügt nach Auffassung von Sportstech nicht den
gesetzlichen Anforderungen an ein Verwertungsverfahren. Vor diesem Hintergrund
ist Sportstech zuversichtlich, dass auch der Versuch einer öffentlichen
Versteigerung - wie bereits ein etwaiger freihändiger Verkaufsversuch -
rechtlich scheitern wird.
Sportstech wertet dieses Vorgehen als Versuch, durch öffentliche Ankündigungen
maximalen Druck aufzubauen, ohne dass bislang ein rechtlich konsistentes
Vorgehen erkennbar ist. Sportstech wird sich hiervon nicht beeindrucken lassen
und geht - wie bereits im einstweiligen Verfügungsverfahren zum freihändigen
Verkauf - davon aus, dass auch der Versuch der öffentlichen Versteigerung
unterbunden wird.
Zitat des Geschäftsführers Ali Ahmad
?Es ist erfreulich zu sehen, dass TRNR nun auch einsieht, dass ein freihändiger
Verkauf keine Option darstellt und in der Sache nachgibt. Ich bedauere, dass es
erst zu solchen Verfahren kommen musste, um Rechtssicherheit zu schaffen. Mit
gleicher Zuversicht sehen wir auch dem Verfahren im Zusammenhang mit der
angekündigten öffentlichen Versteigerung entgegen."
Damit ist in diesem Verfahren klargestellt, dass ein schneller oder
unmittelbarer Zugriff im Wege des freihändigen Verkaufs auf Sportstech-Anteile
nicht möglich ist. Weitere rechtliche Fragen im Zusammenhang mit TRNR bleiben
jedoch Gegenstand laufender Auseinandersetzungen.
Nach aktuellem Kenntnisstand wurde Sportstech bislang keine Klage zugestellt.
Die von TRNR öffentlich benannten Klageverfahren sind derzeit nicht
rechtshängig. Sportstech sieht den angekündigten Maßnahmen mit rechtlicher
Gelassenheit entgegen. Die erforderlichen Schritte zur Wahrung sämtlicher Rechte
wurden bereits eingeleitet.
Sportstech zeigt sich jedoch weiterhin einigungsbereit und geht fest davon aus,
dass eine außergerichtliche Einigung erzielt werden kann. Andernfalls wird die
Angelegenheit im Rahmen der gerichtlichen Verfahren geklärt.
Über die Sportstech Brands Holding GmbH
Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken
Marktposition in Europa.
Pressekontakt
Sportstech Brands Holding GmbH
Kontaktperson: Florian Taubitz
Position: Business Lawyer
E-Mail: press@sportstech.de (mailto:press@sportstech.de)
Website: www.sportstech.de (https://www.sportstech.de)
