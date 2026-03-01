DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 -2,8%Nas22.663 -0,6%Bitcoin61.406 -1,7%Euro1,1603 -0,3%Öl84,79 +2,7%Gold5.085 -1,1%
GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH legt Rechtsstreit mit Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bei

05.03.26 19:49 Uhr

^BERLIN, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH

hat heute bekanntgegeben, dass der zwischen dem Unternehmen und Interactive

Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bestehende Rechtsstreit einvernehmlich beigelegt

wurde.

Die Parteien haben eine Vergleichsvereinbarung geschlossen, mit der alle

zwischen ihnen bestehenden Rechtsstreitigkeiten vollständig und endgültig

beigelegt sind. Sportstech erachtet die vereinbarte Lösung als angemessen und

zufriedenstellend.

Die Vergleichszahlung an Interactive Strength Inc. wurde bereits geleistet. Mit

dieser Zahlung sind alle gegenseitigen Ansprüche zwischen den Parteien beglichen

und die Angelegenheit gilt als abgeschlossen.

Über die Sportstech Brands Holding GmbH

Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im

Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken

Marktposition in Europa.

Pressekontakt

Sportstech Brands Holding GmbH

Ansprechpartner: Florian Taubitz

Position: Business Lawyer

E-Mail: press@sportstech.de (mailto:press@sportstech.de)

Website: www.sportstech.de (https://www.sportstech.de/)

