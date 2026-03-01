GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH legt Rechtsstreit mit Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bei
^BERLIN, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH
hat heute bekanntgegeben, dass der zwischen dem Unternehmen und Interactive
Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) bestehende Rechtsstreit einvernehmlich beigelegt
wurde.
Die Parteien haben eine Vergleichsvereinbarung geschlossen, mit der alle
zwischen ihnen bestehenden Rechtsstreitigkeiten vollständig und endgültig
beigelegt sind. Sportstech erachtet die vereinbarte Lösung als angemessen und
zufriedenstellend.
Die Vergleichszahlung an Interactive Strength Inc. wurde bereits geleistet. Mit
dieser Zahlung sind alle gegenseitigen Ansprüche zwischen den Parteien beglichen
und die Angelegenheit gilt als abgeschlossen.
Über die Sportstech Brands Holding GmbH
Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken
Marktposition in Europa.
Pressekontakt
Sportstech Brands Holding GmbH
Ansprechpartner: Florian Taubitz
Position: Business Lawyer
E-Mail: press@sportstech.de (mailto:press@sportstech.de)
Website: www.sportstech.de (https://www.sportstech.de/)
