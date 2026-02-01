GNW-News: Sportstech Brands Holding GmbH nimmt Bezug auf das Aktionärsschreiben vom 20. Februar 2026 der Interactive Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) im Zusammen...
BERLIN, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Sportstech Brands Holding GmbH
nimmt Bezug auf das Aktionärsschreiben vom 20. Februar 2026 der Interactive
Strength Inc. (Nasdaq: TRNR) im Zusammenhang mit dem angekündigten Reverse
Split. Die dort aufgestellte Darstellung, wonach Sportstech für die
Kapitalmarktentwicklung von TRNR verantwortlich sei, entspricht nicht den
Tatsachen.
1. Keine Verantwortung für Börsenkurs oder Kapitalmaßnahmen
Sportstech weist die von TRNR erhobenen Anschuldigungen in aller Deutlichkeit
und vollumfänglich zurück.
Die Kursentwicklung einer börsennotierten Gesellschaft wird nach Auffassung von
Sportstech durch operative Leistung, finanzielle Kennzahlen, Liquidität,
Kapitalstruktur, Finanzierungsbedarf sowie allgemeine Marktbedingungen bestimmt
- nicht durch einzelne externe Stellungnahmen.
Kapitalmarktentwicklungen unterliegen einer Vielzahl von Einflussfaktoren und
spiegeln die jeweilige Bewertung der Fundamentaldaten durch den Markt wider.
Vor diesem Hintergrund entbehrt die Behauptung, externe Verhandlungen oder
öffentliche Stellungnahmen seien ursächlich für kapitalmarktbezogene
Strukturmaßnahmen - einschließlich des angekündigten Reverse Splits - jeder
sachlichen Grundlage.
Der Reverse Split stellt eine eigenständige Entscheidung der zuständigen Organe
von TRNR dar und ist rechtlich von laufenden Streitigkeiten mit Dritten zu
trennen.
Die Verantwortung für operative Performance, finanzielle Steuerung und
kapitalmarktbezogene Entscheidungen liegt bei TRNR selbst.
Sportstech hat zu keinem Zeitpunkt kapitalmarktbezogene Entscheidungen von TRNR
beeinflusst oder gesteuert.
2. Die Angelegenheit ist rechtlich streitig - nicht eindeutig
Die zugrunde liegenden vertraglichen und rechtlichen Fragen sind Gegenstand
laufender Verfahren in Deutschland.
Die Darstellung eines?klaren" oder?unstrittigen" Sachverhalts entspricht nicht
unserer Rechtsauffassung.
Sportstech macht substanzielle rechtliche Einwendungen geltend. Diese werden im
Rahmen der zuständigen Gerichte geprüft.
Für Sportstech sind ausschließlich gerichtliche Entscheidungen maßgeblich und
keine öffentlichen Zuschreibungen.
3. Sportstech verfolgt weiterhin eine sachliche Lösung
Sportstech steht weiterhin für eine sachliche und professionelle Lösung im
Rahmen der geltenden rechtlichen Verfahren. Außerhalb dessen sind allein die
Entscheidungen der zuständigen Gerichte maßgeblich.
Wir bleiben bereit, eine faire und professionelle Lösung zu erarbeiten, die den
Interessen aller Beteiligten - einschließlich der Investoren beider Unternehmen
- Rechnung trägt.
4. Reputationsschutz
Sportstech weist ausdrücklich zurück, als Erklärung für kapitalmarktbezogene
Entwicklungen eines Drittunternehmens herangezogen zu werden.
Unsere Unternehmenshistorie, unsere operative Leistung und unsere Reputation
beruhen auf über einem Jahrzehnt unternehmerischer Tätigkeit und Millionen von
Kunden - nicht auf Börsenvolatilität.
5. Operatives Geschäft unverändert stabil
Unabhängig von den laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen läuft das
operative Geschäft von Sportstech uneingeschränkt weiter und entwickelt sich
planmäßig.
Sportstech sowie seine Kunden, Partner und Mitarbeiter sind von
kapitalmarktbezogenen Vorgängen bei TRNR nicht betroffen.
Zitat des Geschäftsführers Ali Ahmad
?Sportstech war im Rahmen der Transaktionsgespräche stets davon ausgegangen,
dass alle Beteiligten im Sinne einer wirtschaftlich tragfähigen und
verantwortungsvollen Lösung handeln. Die jüngsten öffentlichen Äußerungen von
TRNR verfolge ich mit besonderer Aufmerksamkeit. Meine Aufgabe ist es,
Sportstech und unsere Partner vor rechtlichen und wirtschaftlichen
Fehlentscheidungen zu schützen. Dieser Verantwortung bin ich bisher konsequent
gerecht geworden."
Sportstech wird seine Rechte konsequent verteidigen und vertraut darauf, dass
die zuständigen Gerichte die offenen Fragen auf Grundlage der tatsächlichen
Sach- und Rechtslage klären werden.
Wir bleiben jederzeit bereit, eine Lösung zu finden, die von Professionalität,
Substanz und Verantwortung gegenüber Investoren geprägt ist.
Langfristiges Vertrauen entsteht durch operative Leistung und finanzielle
Stabilität - nicht durch die Verschiebung von Verantwortung.
Über die Sportstech Brands Holding GmbH
Die Sportstech Brands Holding GmbH ist ein international tätiges Unternehmen im
Bereich Heimfitness-, Wellness- und Lifestyle-Produkte mit einer starken
Marktposition in Europa.
Pressekontakt
Sportstech Brands Holding GmbH
Kontaktperson: Florian Taubitz
Position: Business Lawyer
E-Mail: press@sportstech.de (mailto:press@sportstech.de)
Website: www.sportstech.de (https://www.sportstech.de/)
Â°