GNW-News: Stärkung der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit: Die Schiedsgerichtskommission von Guangzhou ruft weltweit zur Bewerbung für ihr Schieds...
^GUANGZHOU, China, May 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Schiedsgerichtskommission
von Guangzhou (Guangzhou Arbitration Commission, GZAC) hat kürzlich die
weltweite Bewerbungsphase für ihr Schiedsrichtergremium eröffnet. Gesucht werden
Fachleute mit Erfahrung in der grenzüberschreitenden alternativen
Streitbeilegung (Alternative Dispute Resolution, ADR), darunter in Bereichen wie
Recht, internationalem Handel und Wirtschaft.
Das Bewerbungsverfahren wird vollständig online über die offizielle
Bewerbungsplattform unter https://zcyselect.gziac.cn
(https://zcyselect.gziac.cn/) abgewickelt. Bewerbungen können bis zum 15. Juni
2026 eingereicht werden. Vorrang erhalten Fachleute mit umfassender Erfahrung in
Rechts- und Handelsangelegenheiten, im See- und Schifffahrtsrecht, in
Wissenschaft und Technologie sowie in der alternativen Streitbeilegung (ADR).
Besonders gefragt sind Kandidaten mit Berufszulassungen in mehreren
Rechtsordnungen, anerkannter fachlicher Reputation, umfangreicher Erfahrung in
grenzüberschreitenden Schiedsverfahren sowie Kenntnissen in mindestens einer der
folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch oder
Italienisch. Gemäß den Vorschriften zur Einrichtung des internationalen
Schiedsgerichtszentrums von Guangzhou (Regulations on the Construction of
Guangzhou International Commercial Arbitration Center), die im Mai 2026 in Kraft
getreten sind, wird die GZAC zudem ein international wettbewerbsfähiges
Vergütungssystem für Richter am Schiedsgericht einführen. Dieses sieht für
internationale Schiedsrichter eine marktorientierte Vergütung vor, die ihrer
fachlichen Expertise und ihren Leistungen entspricht.
Laut der Studie zum internationalen Schiedsgerichtswesen 2025 (International
Arbitration Survey 2025) zählt Guangzhou zu den weltweit bevorzugten Standorten
für Schiedsverfahren, während die Schiedsgerichtsordnung der GZAC als eine der
international am häufigsten angewandten Schiedsgerichtsordnungen anerkannt
wurde. Bis heute hat die GZAC Fälle mit Parteien aus 67 Ländern und
Rechtsordnungen bearbeitet, darunter Streitigkeiten aus den Bereichen
internationales Handelsrecht, grenzüberschreitende Investitionen, geistiges
Eigentum sowie See- und Handelsrecht. Die von der GZAC erlassenen Schiedssprüche
wurden von Gerichten in zahlreichen Rechtsordnungen anerkannt und vollstreckt,
darunter in den Vereinigten Staaten und in Malaysia.
Das Entscheidungsgremium der GZAC setzt sich aus Mitgliedern aus sechs
Rechtsordnungen zusammen und vereint renommierte Juristen und Experten aus
repräsentativen Zivilrechts- und Common-Law-Ländern, den Partnerländern der
?Belt and Road"-Initiative, den BRICS-Mitgliedstaaten, der Sonderverwaltungszone
Hongkong sowie dem chinesischen Festland. Das Exekutivgremium wird von Professor
Mark Feldman, einem Experten aus den USA, geleitet. Dies ist das erste Mal, dass
ein Ausländer an die Spitze eines Exekutivgremiums einer chinesischen
Schiedsgerichtsinstitution berufen wurde.
Die GZAC führt Schiedsverfahren vollständig online durch. Ihre empfohlenen
Standards für Online-Schiedsverfahren - eine weltweite Innovation - wurden
bereits von 102 ausländischen Schiedsgerichten und Organisationen übernommen.
Darüber hinaus hat die Kommission die APEC-Plattform zur Online-Streitbeilegung
(APEC ODR Platform) eingerichtet und im Vereinigten Königreich das London
Hearing Centre im International Dispute Resolution Centre (IDRC) eröffnet. Diese
Initiative gilt als wegweisend für ein neues Schiedsmodell: Im ersten Fall wurde
das Verfahren bereits vollständig online durchgeführt - mit Guangzhou als
offiziellem Schiedsort und London als Ort der Anhörung.
Im Jahr 2025 verzeichnete die GZAC eine Rekordzahl von 27.000 eingereichten
Fällen mit einem Gesamtstreitwert von 92,1 Milliarden RMB. Besonders
hervorzuheben ist, dass die internationale Fallliste der GZAC 877 Fälle mit
Auslandsbezug umfasste, mit einem Gesamtstreitwert von 12,3 Milliarden RMB. In
610 dieser Verfahren wurden ausländische Schiedsrichter eingesetzt. Damit
festigt die GZAC ihre Position als einer der führenden Schiedsgerichtsstandorte
in China für internationale Streitigkeiten, insbesondere gemessen am Volumen
grenzüberschreitender Fälle.
Quelle: Guangzhou Arbitration Commission
Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°