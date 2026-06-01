GNW-News: Staffbase gibt die Gewinner des globalen VOICES Award 2026 bekannt; die prämierten Arbeiten zeigen, dass Vertrauen und Akzeptanz die neuen Untersch...

^Unter den diesjährigen Preisträgern - darunter American Electric Power, ALDI

SÜD, Australian Red Cross Lifeblood und Bellway - haben die Unternehmen, die bei

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der Mitarbeitererfahrung führend sind, das geschafft, was den meisten noch immer

nicht gelingt. Sie erreichen jeden Mitarbeitenden, einschließlich der

Mitarbeitenden mit Kundenkontakt, und was sie auszeichnet, ist die Frage, ob

ihre Mitarbeitenden die von ihnen geschaffenen Kommunikationskanäle annehmen und

ihnen vertrauen.

NEW YORK, June 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Staffbase, die erste KI-native

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Plattform für Mitarbeitererfahrung, gab heute die Gewinner seiner VOICES Awards

2026 bekannt, die im Rahmen von vier regionalen Events in den Regionen Amerika,

Asien-Pazifik und Japan, DACH sowie UKIMEA verliehen wurden. Insgesamt lassen

die diesjährigen Gewinnerprogramme einen deutlichen Wandel erkennen, der die

herausragenden Initiativen im Bereich der Mitarbeitererfahrung von den übrigen

unterscheidet: Der Ausgangspunkt ist die Einbindung der gesamten Belegschaft,

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einschließlich der Mitarbeitenden an vorderster Front, während sich die

Führungsrolle letztlich daran misst, ob die Mitarbeitenden die Plattform

annehmen, ihr vertrauen und die dort gefundenen Informationen in die Tat

umsetzen.

In allen vier Regionen hat die Mehrheit der erfolgreichen Programme 80 bis 100 %

ihrer Belegschaft auf ihrer Employee-Experience-Plattform registriert. Zu dieser

Zielgruppe gehören auch Mitarbeitende ohne festen Arbeitsplatz und Mitarbeitende

mit Kundenkontakt, die von herkömmlichen Intranets regelmäßig außer Acht

gelassen werden. Die meisten Unternehmen können nicht von sich behaupten, eine

derart umfassende Personalabdeckung zu erreichen. Über die Registrierungszahlen

hinaus zeichneten sich die erfolgreichen Programme durch eine nachhaltige

Akzeptanz aus: Die Mitarbeitenden kehrten immer wieder auf die Plattform zurück,

vertrauten den dort bereitgestellten Informationen und integrierten diese in

ihre täglichen Arbeitsabläufe und betrieblichen Prozesse. Diese Entwicklung

spiegelt einen allgemeinen Trend in der Branche wider, da die interne

Kommunikation zunehmend zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle wird und nicht

mehr nur als reiner Informationskanal dient.

Eine verlässliche Grundlage für das Zeitalter der KI

Dieser Wandel vollzieht sich zu einer Zeit, in der Plattformen für die

Mitarbeitererfahrung eine neue Rolle übernehmen. Mitarbeitende wenden sich

zunehmend an einen KI-Assistenten, um Antworten zu erhalten, anstatt selbst nach

Dokumenten zu suchen. Diese Antworten sind jedoch nur so gut wie die Quellen,

auf denen sie basieren. Das Vertrauen, die Genauigkeit und die Reichweite, die

diese Preisträger aufgebaut haben, bilden das Fundament, auf dem die KI am

Arbeitsplatz heute basiert.

?Die Unternehmen, die wir in diesem Jahr auszeichnen, haben den schwierigsten

Teil bereits geschafft: Sie erreichen alle Mitarbeitenden, auch diejenigen, die

am weitesten von einem Schreibtisch entfernt sind", so Martin Böhringer,

Mitbegründer und CEO von Staffbase.?Was sie auszeichnet, sind ihre Aktionen.

Sie haben etwas geschaffen, dem ihre Mitarbeitenden vertrauen und das sie gerne

nutzen. Dieses Vertrauen wird zum wertvollsten Kapital eines Unternehmens, denn

es bildet die Grundlage, auf der mittlerweile alles andere - einschließlich der

KI - beruht."

Staffbase bezeichnet diese Infrastruktur als?AI Quality Layer": das System, das

festlegt, worauf sich die KI stützt, steuert, wie sie kommuniziert, und aus den

tatsächlichen Anforderungen der Mitarbeitenden lernt.

Vier Regionen, ein Wandel

Dieser Wandel - weg von der internen Kommunikation als reiner Informationskanal

hin zu einer Plattform, die als vertrauenswürdige Anlaufstelle gilt, zu der die

Mitarbeitenden aktiv zurückkehren - zeigte sich in vier regionalen Ausprägungen.

Jeder Gewinner verfolgte dabei einen anderen Weg, um dasselbe Ziel zu erreichen.

Amerika - eine zentrale, vertrauenswürdige Informationsquelle für alle

Mitarbeitenden

Die Gewinner in Amerika schufen eine einheitliche, vertrauenswürdige

Informationsplattform, um fragmentierte Systeme zu ersetzen und Mitarbeitende zu

erreichen, die mit den bisherigen Tools nicht ausreichend eingebunden wurden.

Dann nutzten sie diese, um kontinuierliche Veränderungen zu begleiten - darunter

Umstrukturierungen, Fusionen, Übernahmen und Systemmigrationen. JBS gewann die

Auszeichnung?Beste App für den Einsatz vor Ort" für eine Lösung, die 48.000

aktive Nutzerinnen und Nutzer in den verschiedenen Unternehmensbereichen

miteinander verbindet. Custom Ink wurde für die beste Nutzung von E-Mails

ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte dabei Öffnungsraten von 98 % für

Nachrichten der Unternehmensleitung. Das Unternehmen beschrieb dieses Ergebnis

als die Etablierung von?Kommunikation als geschäftskritische

Infrastruktur". Mission Pet Health (Beste Markteinführungsstrategie), American

Electric Power (Bestes Intranet), Bell Canada (Hervorragende Kommunikation) und

Acenda (Hervorragende Mitarbeitererfahrung) vervollständigten die Liste der

regionalen Gewinner. Unter den Finalisten vermeldete Garney, das seine

Mitarbeitenden im Außendienst als?unsere am schwersten zu erreichende

Zielgruppe" bezeichnete, geschätzte Produktivitätsgewinne in Höhe von rund 14

Millionen US-Dollar, eine Akzeptanzrate von 97 % im ersten Jahr sowie einen

Rückgang der Fluktuation bei den Stundenkräften um neun Prozentpunkte.

APJ - Akzeptanz fördern

Die Gewinner in APJ behandelten Akzeptanz als ein Problem des Verhaltenswandels,

für das Lösungen gestaltet werden mussten. Australian Red Cross Lifeblood gewann

die Auszeichnung?Bester Launch" für?The Drop" und erreichte, dass sich am

ersten Tag vor 11 Uhr 50 % der Mitarbeitenden registrierten - Berichten zufolge

ein Staffbase-Rekord. Zudem wurde innerhalb des ersten Monats das Dreifache des

jährlichen Engagements der alten Plattform erzielt, wobei das Wachstum von den

Frontline-Teams vorangetrieben wurde. The Salvation Army gewann die Auszeichnung

?Kreativste Kampagne" für?Salvos Central" und behielt einen vertrauten Namen

bei. Dadurch wurde vermieden, die Plattform als?eine weitere neue Sache" zu

positionieren, um Veränderungsmüdigkeit zu vermeiden. Tabcorp gewann die

Auszeichnung?Beste Community-Gruppe" für?Home of Sport", eine freiwillige,

interessengeleitete Community, die sich?sozial anfühlt, nicht

unternehmerisch". Qube (Exzellenz vor Ort), Metricon Homes (Bester E-Mail-

Newsletter) sowie die Einzelpreisträger Grace Payne von Lifeblood

(Kommunikatorin des Jahres) und Alistair Marshall von Healthscope

(Kommunikationsleiter des Jahres) vervollständigten die APAC-Liste.

Berlin - den Mitarbeitenden das Wort erteilen

Die GMH Gruppe wurde für?PASS AUF" - eine Sicherheitskampagne, bei der

Mitarbeitende ihre eigenen Unfälle schildern, anstatt von oben vorgegebene

Regeln zu befolgen - als beste Mitarbeiterkommunikationskampagne ausgezeichnet.

Diese führte zu einem Rückgang der meldepflichtigen Unfälle um 20 % und zu

Kosteneinsparungen in Höhe von rund 74.000 EUR, was durch den gesetzlichen

Unfallversicherer bestätigt wurde. ALDI SÜD wurde zweimal für seine Plattform

ALDIgo ausgezeichnet - in den Kategorien?Beste Datennutzung" und?Bestes

Engagement for Ort" -, wobei 98 % der 50.000 Mitarbeitenden die App nutzen,

davon 94 % im Außendienst, und die Kommentarrate um 103 % gestiegen ist. Riverty

wurde für die?Beste strategische Erzählung" ausgezeichnet, da das Unternehmen

den Teams Raum gab, die Unternehmensstrategie selbst zu erarbeiten, anstatt sie

zentral zu erklären, wodurch das Verständnis der Strategie in Bezug auf die

eigene Rolle um 21 % gesteigert wurde. ebm-papst (Bestes Intranet,?FANS"),

Flughafen München / eurotrade (Beste mobile App,?JETZT"), ZINKPOWER (Bester

Markteinführungsmoment, Einführung in 35 Sprachen) und HypoVereinsbank/UniCredit

(Beste interne Partnerschaft) vervollständigten die DACH-Gewinner.

London - Zusammenführung eines fragmentierten Bestands zu einer einzigen

vertrauenswürdigen Quelle

Bellway wurde für?Pathway" mit dem Preis?Hervorragende Leistungen in der

Kommunikation" ausgezeichnet. Das Projekt ersetzte einen Bestand von mehr als

vier Millionen SharePoint-Dokumenten und verzeichnet nun eine

Registrierungsquote von 95 % gegenüber einem Branchendurchschnitt von 74 %,

wobei die freiwillige Fluktuation auf 14,8 % gesunken ist. Bellway betreibt

zudem eine Live-KI-Plattform, die einen KI-Podcast und eine KI-gesteuerte

Navigation umfasst und auf der Grundlage seines konsolidierten Bestands

aufgebaut ist. Vandemoortele gewann den Preis für das beste Intranet mit

?VDMConnect", das vom Kommunikationsteam des Unternehmens als?eine Plattform,

auf der man sich als Teil unserer' großen kleinen Familie' fühlen kann"

beschrieben wird. Die Commercial Services Group wurde für die beste

Einführungsstrategie ausgezeichnet, nachdem sie innerhalb von sieben

Arbeitstagen 71 % der Mitarbeitenden registriert hatte. Die Choice Care Group

gewann den Preis für den besten?Frontline Champion", da sie die Aufrufe von

Unternehmensnachrichten bei einer Belegschaft, die zu 93 % aus Mitarbeitenden an

vorderster Front besteht, um 152 % steigern konnte. Kantar wurde für sein auf

Inklusion ausgerichtetes ERG-Ökosystem mit dem Preis für herausragende

Mitarbeitererfahrung ausgezeichnet. Unter den Finalisten ersetzte Kerry mehr als

20.000 SharePoint-Seiten, deren Genauigkeit nicht sichergestellt werden konnte,

und Paulig erreichte innerhalb einer Woche nach dem Start 98 % der

Büroangestellten.

Über alle vier Regionen hinweg spiegelte die Arbeit der Gewinner ein gemeinsames

Prinzip wider: Wer Lösungen für die am schwersten erreichbaren Mitarbeitenden

schafft, schafft Lösungen für alle. Da KI zunehmend als Vermittlungsschicht

zwischen Inhalten und Mitarbeitenden fungiert, werden die Grundlagen, die diese

Gewinner gemeistert haben, zur Voraussetzung für KI, auf die sich Mitarbeitende

verlassen können.

Gewinner des 2026 VOICES Awards

VOICES Amerika (virtuell)

* Beste Markteinführungsstrategie - Mission Pet Health

* Bestes Intranet - American Electric Power

* Beste App für den Einsatz vor Ort - JBS

* Beste Nutzung von E-Mail - Custom Ink

* Hervorragende Kommunikation - Bell Canada

* Hervorragende Mitarbeitererfahrung - Acenda

VOICES APJ-Kundenauszeichnungen (virtuell)

* Bester Launch - Australian Red Cross Lifeblood

* Kreativste Kampagne - The Salvation Army

* Exzellenz vor Ort - Qube

* Bester E-Mail-Newsletter - Metricon Homes

* Beste Community-Gruppe - Tabcorp

* Kommunikatorin des Jahres 2026 - Grace Payne, Lifeblood

* Kommunikationsleiter des Jahres 2026 - Alistair Marshall, Healthscope

VOICES Berlin (Präsenz | Deutsch)

* Bestes Intranet - ebm-papst

* Beste mobile App - Flughafen München/eurotrade

* Beste Datennutzung mit geschäftlichem Nutzen - ALDI SÜD

* Bestes Engagement vor Ort - ALDI SÜD

* Bester Launch-Moment - ZINKPOWER

* Beste Kommunikationskampagne für Mitarbeitende - GMH-Gruppe

* Beste Strategie in der internen Kommunikation - Riverty Group

* Beste interne Partnerschaft - HypoVereinsbank / UniCredit

VOICES London (Präsenz)

* Bestes Intranet - Vandemoortele

* Beste Markteinführungsstrategie - Commercial Services Group

* Bester Frontline Champion - Choice Care Group

* Exzellenz im Bereich Mitarbeitererfahrung - Kantar

* Hervorragende Kommunikation - Bellway

Über Staffbase

Staffbase ist die erste KI-basierte Plattform für Mitarbeitererfahrung. Damit

wird die Leistungsfähigkeit der KI allen Mitarbeitenden zugänglich gemacht -

insbesondere jenen, die derzeit vor Ort nur eingeschränkt Zugang dazu haben. Mit

?Employee AI" vereint Staffbase die Bereiche Kommunikation, IT und

Personalwesen, um die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Organisationen neu zu

gestalten.

Mehr als 1.500 Unternehmenskunden - darunter Adidas, Alaska Airlines, DHL, MAN

Truck & Bus und Whataburger - nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zu

motivieren und ihnen dabei zu helfen, ihr Bestes zu geben. Staffbase verbindet

Unternehmen weltweit mit ihren Mitarbeitenden über eine markenspezifische

Mitarbeiter-App, das Intranet, E-Mail, SMS, Digital Signage und Microsoft 365-

Integrationen - und nun auch über neue interaktive Funktionen wie

personalisierte Podcasts und einen dialogorientierten Assistenten. Dabei

basieren alle auf einer zentralen Plattform mit einer durchgängigen KI-

Grundlage.

Staffbase wurde im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2025 für Intranet-Paketlösungen zum

dritten Mal in Folge als?Leader" ausgezeichnet und wird zudem von G2 als

?Leader" für Mitarbeiter-Intranets anerkannt. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in New York City und in Chemnitz, Deutschland.

Weitere Informationen: www.staffbase.com (http://www.staffbase.com/)

Pressekontakt: press@staffbase.com (mailto:press@staffbase.com)

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