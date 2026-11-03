GNW-News: Starke Verkaufszahlen für Cresemba® (Isavuconazol) in Europa lösen USD 37.5 Mio. Meilensteinzahlung an Basilea aus

03.11.26 07:19 Uhr

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^Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Allschwil, 03. November 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

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Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patientinnen und

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind, gab heute bekannt, dass die anhaltend starken Verkaufszahlen für

das Antimykotikum Cresemba(®) (Isavuconazol) durch Basileas Lizenzpartner Pfizer

Inc. in Europa eine Umsatzmeilensteinzahlung an Basilea in Höhe von USD 37.5

Mio. ausgelöst haben.

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David Veitch, Chief Executive Officer von Basilea, sagte: «Das anhaltende

Wachstum von Cresemba in Europa spiegelt sowohl dessen klinischen Nutzen als

auch den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf bei invasiven

Pilzinfektionen wider. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, heute mit

Cresemba die Behandlungsergebnisse für Patientinnen und Patienten zu verbessern

und gleichzeitig mit unserem Forschungs- und Entwicklungsportfolio die nächste

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Generation innovativer Therapien voranzutreiben.»

Gemäss der neuesten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten «In-

Market»-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Juli 2025 and Juni

2026 auf USD 817 Mio. Das entspricht einem Wachstum von 25 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum und macht Cresemba zum grössten Marken-Antimykotikum

weltweit.(1)

Über Cresemba(®) (Isavuconazol)

Cresemba, mit dem Wirkstoff Isavuconazol, ist ein intravenös (i. v.) und oral

verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotikum) aus der

Wirkstoffklasse der Azole. Cresemba ist in mehr als 70 Ländern auf dem Markt. In

der Europäischen Union sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und

Grossbritannien ist Isavuconazol zur intravenösen Verabreichung für die

Behandlung von invasiver Aspergillose und Mucormykose bei Patientinnen und

Patienten ab einem Alter von einem Jahr zugelassen, bei denen eine Behandlung

mit Amphotericin B nicht angemessen ist.(2) Die orale Darreichungsform (Kapseln)

ist für Erwachsene sowie für pädiatrische Patientinnen und Patienten ab einem

Alter von sechs Jahren und einem Körpergewicht ab 16 Kilogramm zugelassen.(3)

Isavuconazol ist zudem in den Vereinigten Staaten (USA), Japan sowie weiteren

Ländern in Europa und darüber hinaus zugelassen, darunter Länder im asiatisch-

pazifischen Raum.(4 )In den USA, der Europäischen Union, Grossbritannien und

weiteren Ländern hat Cresemba Orphan-Drug-Status für die zugelassenen

Indikationen.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer

Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite

basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,

«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf

den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung

sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen

oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von

denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen

hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen

Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica International AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon +41 61 606 1102

media_relations@basilea.com

E-Mail investor_relations@basilea.com

Diese Ad hoc-Mitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Quellenangaben

1. IQVIA Analytics Link, Juni 2026. Angabe als gleitende, kumulierte «In-

Market»-Umsätze der letzten zwölf Monate in US-Dollar.

2. Summary of Product Characteristics (SmPC) Cresemba:

https://www.medicines.org.uk/emc/search?q=cresemba [Zugriff am 02. November

2026]

3. European Public Assessment Report (EPAR) Cresemba:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cresemba [Zugriff am 02.

November 2026]

4. Der Zulassungsstatus sowie die zugelassenen Indikationen können von Land zu

Land unterschiedlich sein.

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