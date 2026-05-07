GNW-News: Starlight Children's Foundation erhält britischen F1® Allwyn Global Community Award für ihre Bemühungen, den Krankenhausaufenthalt für Kinder angen...

^SILVERSTONE, Vereinigtes Königreich, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Starlight Children's Foundation ist beim FORMULA 1(®) PIRELLI BRITISH GRAND PRIX

Wer­bung Wer­bung

2026 mit dem britischen F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet

worden. Die gemeinnützige Organisation setzt sich dafür ein, dass schwer kranke

Kinder auch während ihrer Behandlung im Krankenhaus spielen, lachen und

unbeschwerte Momente erleben können. Für ihre Arbeit erhält sie von der Allwyn

AG, dem multinationalen, lotteriebasierten Entertainment-Unternehmen, dessen

britische Tochtergesellschaft The National Lottery betreibt, eine Förderung in

Wer­bung Wer­bung

Höhe von 100.000?EUR. Mit der Auszeichnung kann Starlight ihren innovativen Ansatz

für eine kindgerechtere Gesundheitsversorgung weiter vorantreiben.

Viele Kinder im Vereinigten Königreich leiden unter den emotionalen Belastungen

medizinischer Behandlungen. Schätzungsweise 1,4 Millionen von ihnen sind

gefährdet, infolge medizinischer Versorgung ein Trauma* zu erleiden. Für Kinder

kann die Angst vor Untersuchungen und Behandlungen überwältigend sein. Sie

Wer­bung Wer­bung

verursacht erheblichen emotionalen Stress, erschwert den Therapieverlauf und

kann ihr Wohlbefinden langfristig beeinträchtigen. Genau hier setzt Starlight an

und schafft wertvolle Momente, in denen Kinder den Belastungen des

Krankenhausalltags entkommen können.

Mit der Spende von 100.000?EUR unterstützt Allwyn Starlights wegweisendes

Pilotprojekt zur Einführung der neuen Rolle des?Health Play Practice Educator".

Ziel ist es, spielbasierte Ansätze durch gezielte Aktivitäten und Erfahrungen

dauerhaft als festen Bestandteil der Versorgung im gesamten NHS zu etablieren.

Zudem finanziert die Förderung die Qualifizierung von bis zu 1.000?Fachkräften

im Bereich der spezialisierten Versorgung. Die Jury würdigte insbesondere

Starlights Innovationskraft - einen Wert, den Allwyn und die Formula 1

gleichermaßen teilen - sowie die Skalierbarkeit des Projekts und sein Potenzial,

auch von anderen Organisationen übernommen zu werden.

Alastair Ruxton, Chief Impact Officer bei Allwyn UK und Jurymitglied des F1(®)

Allwyn Global Community Award, sagte:?Wir sind stolz darauf, der Starlight

Children's Foundation den F1(®) Allwyn Global Community Award zu verleihen. Als

Jurymitglieder haben uns ihr Innovationsgeist und ihr wegweisender Ansatz

beeindruckt, mit dem sie die traumatischen Folgen medizinischer Behandlungen für

viele Kinder gezielt angeht. Allwyn setzt sich mit Überzeugung für solche

mutigen, systemischen Veränderungen ein. Genau das zeigt, dass die Wirkung

unseres globalen Programms weit über die Rennstrecke hinausreicht."

Cathy Gilman, CEO von Starlight, sagte:?Wir freuen uns außerordentlich und

fühlen uns zutiefst geehrt, den F1(®) Allwyn Global Community Award

entgegennehmen zu dürfen. Krankenhäuser und medizinische Eingriffe können für

Kinder äußerst beängstigend und belastend sein. Unsere neue Rolle wird stationär

behandelten Kindern helfen, ihre Situation besser zu verstehen, mit ihr

umzugehen und ihren Heilungsprozess zu unterstützen. Diese großzügige Förderung

in Höhe von 100.000?EUR durch Allwyn bringt uns unserem Ziel einen entscheidenden

Schritt näher: Krankenhausaufenthalte für schwer kranke Kinder einfühlsamer und

Behandlungen schonender zu gestalten."

Ellen Jones, Head of ESG bei Formula 1 und Jurorin des F1(®) Allwyn Global

Community Award, ergänzte:?Wir bei Formula 1(®) wollen unsere Plattform gezielt

nutzen, um einen nachhaltigen Wandel in unseren lokalen Gemeinschaften

anzustoßen. Die Arbeit der Starlight Children's Foundation passt hervorragend zu

unseren übergeordneten Zielen im Bereich der gesellschaftlichen Wirkung.

Besonders überzeugt uns ihr Anspruch, komplexe Herausforderungen - etwa im

Gesundheitswesen - mit mutigen und innovativen Ansätzen anzugehen. Die neu

geschaffene Rolle des 'Health Play Practice Educator' bietet ein skalierbares

Modell mit langfristiger Wirkung."

Die Starlight Children's Foundation ist bereits die dritte gemeinnützige

Organisation, die 2026 mit dem F1(®) Allwyn Global Community Award ausgezeichnet

wurde. Nach dem erfolgreichen Auftakt des Programms im Jahr 2025 fiel im Mai der

Startschuss für die diesjährige Ausgabe. Die erste Auszeichnung ging beim

FORMULA 1(®) LENOVO GRAND PRIX DU CANADA an die kanadische Hilfsorganisation La

Tablée des Chefs. Gewürdigt wurde ihr wichtiger Beitrag zur Bekämpfung von

Ernährungsunsicherheit: Die Organisation rettet Lebensmittel vor der

Verschwendung und verteilt daraus zubereitete Mahlzeiten an bedürftige Familien.

Erst vergangene Woche zeichnete Allwyn beim FORMULA 1(®) LENOVO AUSTRIAN GRAND

PRIX 2026 den österreichischen Verein Sindbad Mentoring aus. Die Förderung

unterstützt dessen Mission, Chancengleichheit für junge Menschen zu stärken, den

sozialen Aufstieg zu fördern und sie zu ermutigen, ihren beruflichen Traum zu

verwirklichen - insbesondere in den MINT-Fächern.

Im weiteren Verlauf der Saison werden bei den Grand Prix in den Niederlanden, in

Austin, Mexiko-Stadt und Las Vegas weitere gemeinnützige Organisationen

ausgezeichnet. Später im Jahr erhalten Formula 1(®)-Fans zudem die Möglichkeit,

über ihre Lieblingsinitiativen abzustimmen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel, die

Fans noch stärker in das Programm einzubinden.

Hinweise für Redakteure

*Starlight Cause of Trauma

(https://www.starlight.org.uk/assets/documents/Causes-of-trauma-from-childrens-

healthcare-PIHW-2025-report.pdf) Report 2025

Über Allwyn

Allwyn AG ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit

Schwerpunkt auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie

vertrauenswürdige Marken in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext

Athen notiert ist. Sein Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern,

indem es sich auf Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für

gute Zwecke in einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-

Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Die Allwyn Entertainment Ltd (Allwyn UK), eine eigenständige Tochtergesellschaft

der Allwyn AG, ist Betreiberin von The National Lottery im Vereinigten

Königreich.

Medienanfragen pr@allwyn.com (mailto:pr@allwyn.com)

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1(®)

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1(®) ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1 veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und verfügt über eine enorme Reichweite in Rundfunk und Medien.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da Allwyn und die Formula 1(®) sich gleichermaßen für

die Stärkung von Fans und lokalen Gemeinschaften einsetzen, bietet die

Partnerschaft Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale

Fangemeinde des Sports zu nutzen, um diejenigen zu feiern, die positive

Veränderungen bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene

zu teilen.

Über die Formula 1(®)

Die Formula 1(®) wurde 1950 ins Leben gerufen und ist der prestigeträchtigste

Motorsportwettbewerb der Welt sowie die beliebteste jährlich ausgetragene

Sportserie weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der

Formula 1(®) und besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula

One World Championship(TM). Formula 1(®) ist eine Tochtergesellschaft der Liberty

Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock

der Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1(®)-Logo,

Formula 1(®), F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB

und damit verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem

Unternehmen der Formula 1(®). Alle Rechte vorbehalten.

Pressekontakte

Formula 1(®) Pressestelle

E-Mail: f1media@f1.com (mailto:f1media@f1.com)

T: @f1media

Weitere Informationen zum F1(®) Allwyn Global Community Award, einschließlich

der Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer

Website: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Über Starlight

Starlight (https://www.starlight.org.uk/) ist die führende gemeinnützige

Organisation im Vereinigten Königreich, die sich dafür einsetzt, das Spielen

fest in der medizinischen Versorgung von Kindern zu verankern. Spielen nimmt

Kindern die Angst vor medizinischen Behandlungen. Es stärkt ihre

Widerstandskraft und hilft ihnen, Behandlungen besser anzunehmen. Wir stellen

Spielmaterialien bereit, setzen uns für den Ausbau qualifizierter Spielangebote

im Gesundheitswesen ein und entwickeln gemeinsam mit pädiatrischen Fachkräften

bewährte Standards für die Praxis.

Das Problem ist Angst. Die Lösung ist Spielen. Es ist Zeit, das Spielen fest im

Klinikalltag zu verankern.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01194d47-e114-47fa-

b45a-eb0c0bcfbfc9

Â°