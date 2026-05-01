GNW-News: Stellar Alpina sichert sich 3,5 Mio. CHF für die Entwicklung detonationsbasierter Antriebssysteme für die Mobilität nach dem Raketenstart
^Das in Zürich ansässige Start-up entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für
Raketenantriebe (Rotating Detonation Rocket Engines, RDRE), um den Transfer
zwischen Umlaufbahnen schneller, kompakter und effizienter zu gestalten. Nur 82
Tage nach der Gründung hat Stellar Alpina Europas erste bekannte kommerzielle
RDRE-Hotfire-Kampagne abgeschlossen und damit ein Deep-Tech-Konzept in
außergewöhnlich kurzer Zeit in getestete Hardware umgesetzt. Die Pre-Seed-
Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Mio. CHF (ca. 4,5 Mip. USD) wird von
Founderful, dem führenden Pre-Seed-Risikokapitalfonds der Schweiz, unter
Beteiligung von LP&E angeführt.
Von links nach rechts: Rick Röthlisberger, Simi Y. Wespi, Victor Elliesen und
Patrick Egli, Gründer von Stellar Alpina.
Foto: Daniel Kunz, www.danielkunzphoto.com, Adliswil, Schweiz.
ZÜRICH, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stellar Alpina, ein Schweizer Weltraum-
Startup mit Hauptsitz im Innovation Park Zürich, hat sich 3,5 Mio. CHF in einer
von Founderful angeführten Pre-Seed-Finanzierungsrunde gesichert. An der
Finanzierungsrunde beteiligt sind LP&E, eine Deep-Tech-Venture-Capital-
Gesellschaft, zu deren Portfolio unter anderem Beteiligungen an Isar Aerospace,
Quantum Systems und Impulse Space zählen, sowie ausgewählte strategische
Investoren aus dem Deep-Tech-Ökosystem. Nur 82 Tage nach der Gründung hat
Stellar Alpina bereits seine eigene Testinfrastruktur aufgebaut, in Betrieb
genommen und eine vollständige Triebwerkstestkampagne mit?Engine 0", seinem
ersten Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe, abgeschlossen. Die
Testreihe umfasste acht Detonations-Hotfires und lieferte Bildmaterial, das bis
zu fünf stabile Detonationswellen zeigt. Dies ist der europaweit erste bekannte
Meilenstein für kommerzielle RDRE-Hotfire-Tests. Dank der Finanzierung kann
Stellar Alpina nun dieses Momentum für die Entwicklung von Triebwerken nutzen,
die für die nächste Ära der Mobilität im Weltraum konzipiert sind.
DIE WELTRAUMWIRTSCHAFT TRITT IN EINE NEUE PHASE EIN
In den letzten zehn Jahren sind die Kosten für den Zugang zum Orbit drastisch
gesunken. Raketenstarts werden häufiger, zuverlässiger und zugänglicher. Doch
wie so oft: Kaum ist eine Hürde genommen, zeigt sich schon das nächste
Hindernis.
Ein Satellitenbetreiber, der heute eine Nutzlast von der erdnahen Umlaufbahn in
die geostationäre Umlaufbahn befördern muss, ist auf Antriebsarchitekturen
angewiesen, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert haben. Betreibern, die
Servicearbeiten, Montagen oder Repositionierungen im All planen, stehen kaum
Systeme zur Verfügung, die auf die von ihren Missionen geforderte
Einsatzfrequenz und Flexibilität ausgelegt sind.
?Engine 0" von Stellar Alpina, Europas erstes kommerziell entwickeltes
Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe.
GESCHWINDIGKEIT ALS GRUNDPRINZIP
Stellar Alpina verkörpert genau die Entschlossenheit, die bahnbrechende
Technologien erfordern. Das Gründerteam hat seine Wurzeln bei ARIS (Akademische
Raumfahrt Initiative Schweiz). Dort arbeiteten sie an interdisziplinären
Raketenprojekten und entwickelten im Jahr 2024 das weltweit erste von
Studierenden gebaute Rotationsdetonations-Triebwerk für Raketenantriebe.
Jahrelang engagierte sich Mitgründer Simi Wespi in der Schweiz für die
Weiterentwicklung von RDRE-Technologien, obwohl er immer wieder auf Ablehnung
stieß. Doch statt sich von diesem Gegenwind entmutigen zu lassen, stellte er
innerhalb von ARIS ein eigenes Team zusammen und bewies die Tauglichkeit des
Konzepts.
Die Ingenieurskultur von Stellar Alpina basiert auf destruktiven, iterativen
Tests: Hardware bauen, zünden, zerstören, lernen, verbessern. In einem Bereich,
in dem Entwicklungszyklen oft in Jahrzehnten gemessen werden, ist die hohe
Umsetzungsgeschwindigkeit der entscheidende Wettbewerbsvorteil von Stellar
Alpina.
Dieser Ansatz ermöglichte es dem kleinen Gründerteam, den aktuellen Meilenstein
in einer beispiellosen Geschwindigkeit zu erreichen und wird auch die nächsten
Schritte prägen: umfassende Hotfire-Kampagnen mit verschiedenen
Triebwerkskonfigurationen, der Ausbau einer größeren Testinfrastruktur und die
Entwicklung des flugtauglichen Triebwerks.
?Engine 0" während des Hotfire-Tests.
Zitate
?Für die Weltraumwirtschaft geht es längst nicht mehr nur um die Frage, wie wir
in den Orbit gelangen. Die nächste Herausforderung ist die Mobilität nach dem
Start: der Transfer, die Neupositionierung und der Betrieb von Anlagen in
Umlaufbahnen mit höherer Energie, im cislunaren Raum und in komplexeren
Missionsarchitekturen. Wir sind davon überzeugt, dass der detonationsbasierte
Antrieb den dafür erforderlichen Durchbruch bringen kann, indem er
Raketentriebwerke kleiner, effizienter und leistungsfähiger macht. Stellar
Alpina schafft die Grundlage für Mobilität im Weltraum zwischen den Welten."
Victor Elliesen, Mibegründer, Stellar Alpina AG
?Mein Traum ist es, zu sehen, wie Schweizer Technologie die Weltraumforschung
ermöglicht und erweitert. Dafür brauchen wir echten unternehmerischen Tatendrang
und entschlossenes Handeln. Wir müssen die Macher unterstützen, die hart
arbeiten und persönliche Risiken eingehen, um diese ehrgeizigen Ziele
Wirklichkeit werden zu lassen. Stellar Alpina ist genau so ein Team!"
Thomas H. Zurbuchen, Prof. und Direktor ETH Zürich | Weltraum, NASA Head of
Science 2016-2022.
?Von der Gründung bis zum Hotfire-Test in weniger als drei Monaten. Das zeigt,
wie dieses Team arbeitet. Der Markt für orbitale Mobilität ist riesig,
unterversorgt und wächst schnell. Wir glauben, dass die Gründer von Stellar
Alpina das richtige Team sind, um ein wegweisendes Unternehmen aus der Schweiz
aufzubauen."
Alex Stöckl, Gründungspartner, Founderful
Hinweise für Redakteure
MEDIENMATERIAL IST HIER
(https://www.dropbox.com/scl/fo/5jbrqtf7aj3qzkar513wv/ANyZbcn8kkbZl78q37Au0wM?rl
key=sngutay7psb79a6ypps2eaapt&st=566hshpw&dl=0) VERFÜGBAR
Über Stellar Alpina
Die Stellar Alpina AG ist ein 2026 gegründetes Schweizer Weltraum-Startup mit
Hauptsitz im Switzerland Innovation Park Zürich in Dübendorf. Das Unternehmen
entwickelt Rotationsdetonations-Triebwerke für Raketenantriebe und orbitale
Transportsysteme für Mobilität im All, hochenergetische Transfers sowie
zukünftige Deep-Space-Infrastrukturen. Stellar Alpina wurde von vier Absolventen
von ARIS, der Akademischen Raumfahrt Initiative Schweiz, gegründet und nutzt
Detonationen, um die Infrastruktur für Mobilität im Weltraum aufzubauen.
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b70b-ebb6-45da-aec0-
867b82e6cd21/de
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4ed6e022-
964a-43ea-83e0-785304ad4be5/de
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/399f639c-6901-41df-be7a-
9e44efbaedde/de
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher von Stellar Alpina: Victor Elliesen, victor.elliesen@stellar-alpina.chÂ°