GNW-News: StellarSpace stellt bei einer Auftaktveranstaltung im Silicon Valley Produkte der neuen Generation für die industrielle Automatisierung vor
^SANTA CLARA, Kalifornien, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- StellarSpace, ein
weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung, hat
am 28. April auf dem ersten?Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit"
(GEIS) im Silicon Valley offiziell sein Full-Stack-Produktportfolio für
industrielle Intelligenz vorgestellt. Auf der mit Spannung erwarteten
Veranstaltung präsentierte StellarSpace eine Reihe von Kernprodukten, die
speziell für industrielle Anwendungen im Zeitalter der KI entwickelt wurden, und
zog damit erhebliche Aufmerksamkeit der Medien auf sich.
?Der Übergang von der Automatisierung zu echter physischer Intelligenz erfordert
ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich der zugrunde liegenden Hardware", so Tan
Cong, CEO von StellarSpace, in seiner Rede auf dem Gipfel.?Als wichtiger
Partner des Magic Ecosystem stellt StellarSpace die 'Muskeln und Nerven' für
verkörperte Roboter bereit. Unsere Präsenz im Silicon Valley unterstreicht unser
tiefes Engagement, die globale Community der verkörperten Robotik mit
Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau zu unterstützen."
StellarSpace erweitert die Grenzen der Bewegungssteuerung und beschleunigt die
Einführung industrieller Autonomie mit seiner neuesten Generation
speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), Servosystemen, Frequenzumrichtern
und hocheffizienten Industriemotoren:
* SPS der nächsten Generation: Integriert mit einer auf industrielle Szenarien
zugeschnittenen, KI-gestützten Programmierung unterstützen diese Systeme die
Befehlsausführung, Logiküberprüfung und Parameterkonfiguration mit einem
Klick, wodurch die Programmierhürden und Debugging-Zyklen erheblich
reduziert werden.
* Hochpräzise Servosysteme: Dank eines vollständig integrierten
Regelalgorithmus, der leistungsstarke Multifunktionalität ermöglicht,
zeichnen sich diese Systeme durch hervorragende Werte bei
Schlüsselkennzahlen wie der Unterdrückung von Kriechbewegungen bei niedrigen
Geschwindigkeiten und der Erholung nach Laststörungen aus.
* Intelligente Frequenzumrichter und hocheffiziente Industriemotoren: Diese
für raue Industrieumgebungen konzipierten Lösungen bieten hohe
Zuverlässigkeit und nachhaltiges Energiemanagement, um Effizienz und
Energieeinsparungen zu steigern.
StellarSpace hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch extreme Leistungsfähigkeit,
gestützt auf End-to-End-Lösungen, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.
Durch die konsequente Umsetzung einer eigenen Full-Stack-Entwicklung bietet das
Unternehmen wesentliche technologische Sicherheit für Steuerungs- und
Antriebsausrüstung, die in der Fertigung, Robotik, Gebäudetechnik und
Infrastruktur zum Einsatz kommt.
?Der Markt hat unsere Technologie bestätigt. StellarSpace hat Aufträge von
Kunden in den USA, Dänemark, Italien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen
Emiraten, Malaysia, Indonesien und der GUS-Region erhalten", so Tan.?Dieses
regionenübergreifende internationale Vertrauen belegt eindeutig unsere
Fähigkeit, die weltweit anspruchsvollsten Industriestandards zu erfüllen."
Auf dem GEIS diskutierten der Turing-Preisträger Martin Hellman und der
ehemalige Bürgermeister von San Francisco, Willie Brown, gemeinsam mit Experten
von Technologiegiganten wie OpenMind, Google und NVIDIA über die Zukunft der KI-
Sicherheit und des urbanen Lebens.
Mit der 10-Jahres-Vision von MagicLab-Präsident Gu Shitao und einem Gastauftritt
von Lay Zhang zeigte die Veranstaltung die Konvergenz von Sicherheit, KI und
industrieller Leistungsfähigkeit innerhalb des Magic Ecosystem.
Fotos zu dieser ist Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fba001e-ef84-4662-9ae8-
f95a8c3de940
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9c79d71-1ca9-414e-b377-
4c40e587587c
Vollständiger Name des Unternehmens: StellarSpace Technology Co., Ltd.
Adresse: Room 2-18, 2nd Floor, No. 72, Jinrun Industrial Park, Gaoxin Community, Gaochang Town, Xuzhou District, Yibin City, Sichuan Province, China
Kontaktperson: Cui Muhan
E-Mail-Adresse: cuimuhan@stellarspacetech.com
Website: https://www.stellarspacetech.comÂ°