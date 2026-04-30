GNW-News: StellarSpace stellt bei einer Auftaktveranstaltung im Silicon Valley Produkte der neuen Generation für die industrielle Automatisierung vor

^SANTA CLARA, Kalifornien, May 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- StellarSpace, ein

weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung, hat

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am 28. April auf dem ersten?Global Embodied Intelligence AI Innovation Summit"

(GEIS) im Silicon Valley offiziell sein Full-Stack-Produktportfolio für

industrielle Intelligenz vorgestellt. Auf der mit Spannung erwarteten

Veranstaltung präsentierte StellarSpace eine Reihe von Kernprodukten, die

speziell für industrielle Anwendungen im Zeitalter der KI entwickelt wurden, und

zog damit erhebliche Aufmerksamkeit der Medien auf sich.

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?Der Übergang von der Automatisierung zu echter physischer Intelligenz erfordert

ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich der zugrunde liegenden Hardware", so Tan

Cong, CEO von StellarSpace, in seiner Rede auf dem Gipfel.?Als wichtiger

Partner des Magic Ecosystem stellt StellarSpace die 'Muskeln und Nerven' für

verkörperte Roboter bereit. Unsere Präsenz im Silicon Valley unterstreicht unser

tiefes Engagement, die globale Community der verkörperten Robotik mit

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Zuverlässigkeit auf Industrie-Niveau zu unterstützen."

StellarSpace erweitert die Grenzen der Bewegungssteuerung und beschleunigt die

Einführung industrieller Autonomie mit seiner neuesten Generation

speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), Servosystemen, Frequenzumrichtern

und hocheffizienten Industriemotoren:

* SPS der nächsten Generation: Integriert mit einer auf industrielle Szenarien

zugeschnittenen, KI-gestützten Programmierung unterstützen diese Systeme die

Befehlsausführung, Logiküberprüfung und Parameterkonfiguration mit einem

Klick, wodurch die Programmierhürden und Debugging-Zyklen erheblich

reduziert werden.

* Hochpräzise Servosysteme: Dank eines vollständig integrierten

Regelalgorithmus, der leistungsstarke Multifunktionalität ermöglicht,

zeichnen sich diese Systeme durch hervorragende Werte bei

Schlüsselkennzahlen wie der Unterdrückung von Kriechbewegungen bei niedrigen

Geschwindigkeiten und der Erholung nach Laststörungen aus.

* Intelligente Frequenzumrichter und hocheffiziente Industriemotoren: Diese

für raue Industrieumgebungen konzipierten Lösungen bieten hohe

Zuverlässigkeit und nachhaltiges Energiemanagement, um Effizienz und

Energieeinsparungen zu steigern.

StellarSpace hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch extreme Leistungsfähigkeit,

gestützt auf End-to-End-Lösungen, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen.

Durch die konsequente Umsetzung einer eigenen Full-Stack-Entwicklung bietet das

Unternehmen wesentliche technologische Sicherheit für Steuerungs- und

Antriebsausrüstung, die in der Fertigung, Robotik, Gebäudetechnik und

Infrastruktur zum Einsatz kommt.

?Der Markt hat unsere Technologie bestätigt. StellarSpace hat Aufträge von

Kunden in den USA, Dänemark, Italien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen

Emiraten, Malaysia, Indonesien und der GUS-Region erhalten", so Tan.?Dieses

regionenübergreifende internationale Vertrauen belegt eindeutig unsere

Fähigkeit, die weltweit anspruchsvollsten Industriestandards zu erfüllen."

Auf dem GEIS diskutierten der Turing-Preisträger Martin Hellman und der

ehemalige Bürgermeister von San Francisco, Willie Brown, gemeinsam mit Experten

von Technologiegiganten wie OpenMind, Google und NVIDIA über die Zukunft der KI-

Sicherheit und des urbanen Lebens.

Mit der 10-Jahres-Vision von MagicLab-Präsident Gu Shitao und einem Gastauftritt

von Lay Zhang zeigte die Veranstaltung die Konvergenz von Sicherheit, KI und

industrieller Leistungsfähigkeit innerhalb des Magic Ecosystem.

Fotos zu dieser ist Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6fba001e-ef84-4662-9ae8-

f95a8c3de940

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9c79d71-1ca9-414e-b377-

4c40e587587c

Vollständiger Name des Unternehmens: StellarSpace Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 2-18, 2nd Floor, No. 72, Jinrun Industrial Park, Gaoxin Community, Gaochang Town, Xuzhou District, Yibin City, Sichuan Province, China

Kontaktperson: Cui Muhan

E-Mail-Adresse: cuimuhan@stellarspacetech.com

Website: https://www.stellarspacetech.comÂ°