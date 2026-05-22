GNW-News: Stoneshield Capital erwirbt 15 % der Anteile an Exolum von OMERS

^LUXEMBURG, May 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital hat heute

bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 15-prozentigen

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Beteiligung an Exolum von OMERS unterzeichnet hat und damit seine seit Januar

2026 bestehende Beteiligung an dem Unternehmen ausbaut. Die verbleibenden 10 %

der rund 25-prozentigen Beteiligung von OMERS werden separat von einer weltweit

führenden Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 100

Milliarden Dollar erworben. OMERS ist gemeinsam mit seinen Investitionspartnern

seit 2016 an Exolum beteiligt. Die Bedingungen der Transaktionen werden nicht

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bekannt gegeben.

Exolum ist ein weltweit tätiges Energielogistikunternehmen mit Hauptsitz in

Spanien, das sich auf den Transport, die Lagerung und den Vertrieb von

Raffinerieprodukten, Flüssiggütern und Flugkraftstoffen spezialisiert hat und

gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der Energiewende

spielt. Exolum besitzt ein 4.000 km langes Fernleitungsnetz in Spanien und

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betreibt ein weiteres 2.000 km langes Leitungsnetz im Vereinigten Königreich.

Das Unternehmen verfügt zudem über 68 Tanklager mit einer Kapazität von mehr als

11 Millionen Kubikmetern und beliefert weltweit über 48 Flughäfen - darunter

Heathrow, Gatwick, Stansted, Madrid, Barcelona, Lissabon, Lima und Charles de

Gaulle -, was es zu einer der weltweit führenden Infrastrukturplattformen für

Flugkraftstoffe macht. Exolum beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter

und erzielt einen Jahresumsatz von über 1,3 Mrd. Euro.

Felipe Morenés Botín und Juan Pepa, Mitbegründer von Stoneshield Capital,

erklären:?Exolum ist eine einzigartige HALO-Infrastrukturplattform mit

unersetzlichen strategischen Vermögenswerten, stabilen langfristigen Cashflows

und erheblichen Wachstumsmöglichkeiten, die mit der Entwicklung der globalen

Energiesysteme verbunden sind. Als bestehender Aktionär haben wir die

Entwicklung des Unternehmens aufmerksam verfolgt, darunter seine internationale

Expansion, seine operative Exzellenz und seine zunehmende Rolle bei der

Unterstützung der Energiewende. Die Aufstockung unserer Beteiligung und die

Übernahme eines aktiven Sitzes im Vorstand spiegeln unsere Überzeugung wider,

dass Exolum eine einzigartige Kombination aus der Qualität seiner

Immobilienbestände, seiner geografischen Reichweite und seiner strategischen

Bedeutung bietet, sowie unser Engagement, das Management dabei zu unterstützen,

die Position des Unternehmens als eine der führenden Energielogistikplattformen

Europas weiter zu stärken."

Luca Lupo, Senior Managing Director und Head of Europe bei OMERS Infrastructure,

sagt:?In den letzten zehn Jahren hat sich Exolum zu einem stärkeren,

diversifizierteren und zunehmend international ausgerichteten Unternehmen

entwickelt, das eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der

Energiewende spielt. Wir haben uns während unserer gesamten Beteiligungszeit

aktiv engagiert und sind stolz darauf, gemeinsam mit der Unternehmensleitung und

unseren Investitionspartnern das Wachstum, die Diversifizierung und die

Fortschritte des Unternehmens in Bereichen unterstützt zu haben, die mit

kohlenstoffarmen Kraftstoffen und der Energieinfrastruktur der Zukunft in

Verbindung stehen. Diese Transaktion spiegelt sowohl die Qualität des Geschäfts

als auch unseren disziplinierten Ansatz beim aktiven Portfoliomanagement und bei

der Kapitalumschichtung wider."

Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein,

vorbehaltlich bestimmter üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher

Genehmigungen.

Anmerkungen für Redakteure

* Stoneshield erwarb im Januar 2026 eine Beteiligung von 4,93 %. Nach

Abschluss dieser Transaktion wird der Gesamtanteil von Stoneshield an Exolum

bei etwa 20 % liegen.

* Nach Abschluss der Transaktion wird Stoneshield Capital drei der derzeitigen

Sitze von OMERS im Verwaltungsrat übernehmen. Der zweite Investor wird die

verbleibenden beiden übernehmen.

* Im Dezember 2025 schloss OMERS eine Refinanzierung seiner Beteiligung an

Exolum in Höhe von 770 Millionen Euro ab:

https://www.omersinfrastructure.com/news/omers-completes-refinancing-for-

its-stake-in-exolum.

Pressekontakte

Stoneshield Capital

Claudia Suárez

E: cs@stoneshieldcapital.com

T: +353 (0) 87 465 4410

OMERS

James Thompson

E: jathompson@omers.com

T: +44 (0) 7443 264 154

Über Stoneshield Capital

Stoneshield Capital wurde 2018 von Felipe Morenés Botín und Juan Pepa gegründet

und ist eine europaweit tätige Investmentgesellschaft für Sachwerte mit globaler

Ausrichtung. Der Fokus liegt auf dem Aufbau und der Skalierung führender,

operativer Plattformen in verschiedenen Sektoren, die von langfristigen,

strukturellen Wachstumstreibern profitieren. Mit einem verwalteten Vermögen von

mehr als 8 Milliarden Euro und einer rasch wachsenden Anlageplattform vereint

Stoneshield Anlageexpertise, aktives Vermögensmanagement und

Kapitalmarktkompetenz, um über Konjunkturzyklen hinweg beständige

risikobereinigte Renditen zu erzielen.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören Neinor Homes, einer der führenden

börsennotierten Wohnbauentwickler Spaniens; MiCampus, die größte Plattform für

Studentenwohnungen in Südeuropa; Solaria, eine der führenden Plattformen für

erneuerbare Energien und digitale Infrastruktur in Europa; sowie Meliá, eine der

führenden Hotelplattformen in Europa.

Über OMERS Infrastructure

OMERS Infrastructure verwaltet weltweit Infrastrukturinvestitionen im Auftrag

von OMERS, dem leistungsorientierten Pensionsfonds für kommunale Bedienstete in

der Provinz Ontario, Kanada, sowie im Rahmen seines?Strategic Partnership

Program" für Drittinvestoren. OMERS Infrastructure verwaltet ein Vermögen von

rund 40,9 Milliarden kanadischen Dollar, einschließlich des im Auftrag von OMERS

und Dritten investierten Kapitals, in rund 30 Beteiligungen in Nordamerika,

Westeuropa, Indien und Australien sowie in verschiedenen Sektoren, darunter

Energie, Digitalwirtschaft und Verkehr. OMERS Infrastructure beschäftigt

Mitarbeiter in Toronto, New York, London, Amsterdam und Sydney.

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