GNW-News: Stoneshield Capital schließt überzeichneten Opportunity Fund IV mit Hard Cap von 1,5 Milliarden Euro
^LUXEMBURG, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stoneshield Capital, eine führende
europäische Investmentgesellschaft, die auf den Aufbau und die Skalierung von
Plattformen im Bereich Real Assets spezialisiert ist, gab heute den endgültigen
Abschluss des Stoneshield Opportunity Fund IV bekannt. Der Fonds erreichte sein
Hard Cap von insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Kapitalzusagen (ohne Co-
Investments) und übertraf damit sein ursprüngliches Ziel von 1,0 Milliarden
Euro. Der Fonds wurde innerhalb von sechs Monaten geschlossen und erreichte das
doppelte Volumen seines Vorgängerfonds. Dies unterstreicht die Stärke von
Stoneshields differenzierter Investmentstrategie, seiner institutionellen
Plattform und seiner Erfolgsbilanz in der Umsetzung. Besonders bemerkenswert war
das Tempo der Kapitalaufnahme im aktuellen Marktumfeld, in dem Immobilienfonds
laut Preqin weltweit durchschnittlich 17 Monate bis zum Abschluss benötigen.
Der Fonds war deutlich überzeichnet; die Gesamtnachfrage überstieg 2,0
Milliarden Euro. Die Kapitalbeschaffung wurde durch die starke Unterstützung der
bestehenden globalen Limited Partners von Stoneshield mit einer Re-Up-Rate von
100 % getragen. Zudem wurde sie durch Zusagen einer ausgewählten Gruppe neuer
globaler Investoren erweitert, darunter führende Staatsfonds, globale Berater,
Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, private Stiftungen, Family Offices
und öffentliche Stiftungen aus Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien.
Der Fund IV wird kontrollorientierte Investments in europäische Real Assets und
damit verbundene Unternehmensplattformen verfolgen und dabei den Besitz der
zugrunde liegenden Vermögenswerte als Grundlage für den Aufbau und die
Skalierung operativer Unternehmen nutzen. Der Fonds konzentriert sich auf
Sektoren, die von strukturellen Wachstumstreibern, Angebotsengpässen und
operativer Komplexität profitieren, darunter Energieinfrastruktur, Wohnen,
studentisches Wohnen, Hotellerie und kritische Infrastruktur. Bis heute hat der
Fund IV seine Erstinvestitionen abgeschlossen. Dazu gehören ein 150-Millionen-
Euro-Joint-Venture mit Neinor Homes zur Entwicklung des größten Premium-
Wohnprojekts, das in den letzten Jahren in Marbella gestartet wurde; eine
Beteiligung von 9,5 % an Meliá Hotels International, wodurch Stoneshield zum
zweitgrößten Anteilseigner des Unternehmens wurde und einen Sitz im
Verwaltungsrat einer der führenden europäischen Hotelplattformen erhielt; sowie
der Erwerb einer 15%igen Beteiligung an Exolum, einer der führenden europäischen
Plattformen für Energielogistik und kritische Infrastruktur für Biokraftstoffe.
Die Managing Partners von Stoneshield, Felipe Morenés Botín und Juan Pepa,
erklärten:?Wir sind dankbar für die starke Unterstützung unserer bestehenden
und neuen Investoren. Mit ihrem Engagement bringen sie ihr Vertrauen in
Stoneshields differenzierten Ansatz für europäische Real Assets zum Ausdruck.
Unsere Strategie besteht darin, einen US-amerikanischen Private-Equity-Ansatz in
Europa umzusetzen und dort zu investieren, wo der Besitz von Sachwerten,
operative Kompetenz und unternehmerische Komplexität zusammenkommen und wo
disziplinierte Due-Diligence-Prüfungen und Umsetzungskompetenz
überdurchschnittlichen Wert freisetzen können. Fund IV verschafft uns die
notwendige Größe, um diese Strategie weiter umzusetzen: durch die Identifikation
proprietärer Investmentchancen, die Skalierung von Plattformen rund um
hochwertige Vermögensbestände sowie die aktive Zusammenarbeit mit
Managementteams, um Wachstum durch operative Verbesserungen und strategische
Neupositionierung freizusetzen. Europa ist nach wie vor ein äußerst attraktiver
Markt für Investoren, die lokalen Zugang mit institutioneller Umsetzung und
einer kontrollorientierten Eigentümermentalität verbinden können."
PJT Park Hill und die UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater und
Platzierungsagenten für Stoneshield.
Über Stoneshield Capital
Stoneshield Capital ist eine führende europäische Investmentgesellschaft mit
einem verwalteten Vermögen von mehr als 8 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat
seinen Sitz in Luxemburg und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 30
Investment-Experten in europäischen Städten wie Madrid, Lissabon und Dublin
sowie über 30.000 Mitarbeiter in seinen Portfoliounternehmen.
Stoneshield wurde 2018 von Juan Pepa und Felipe Morenés Botín (den?Managing
Partners") gegründet, um langfristige Chancen im Bereich Real Assets und Private
Equity in Europa durch einen plattformgesteuerten Investmentansatz zu nutzen.
Stoneshield wurde kürzlich unter die Top 100 der weltweiten Fundraising-
Franchises von PERE gewählt.
Hinweise für Redakteure:
1. Stoneshield Capital tritt dem Verwaltungsrat von Meliá Hotels International
bei (https://www.globenewswire.com/news-
release/2026/05/07/3290322/0/en/stoneshield-capital-joins-meli%C3%A1-hotel-
international-s-board-of-directors.html)
2. Stoneshield Capital erwirbt 15%-Beteiligung an Exolum von OMERS
(https://www.globenewswire.com/news-
release/2026/05/22/3300241/0/en/stoneshield-capital-to-acquire-15-stake-in-
exolum-from-omers.html)
3. Neinor Homes und Stoneshield Capital starten Partnerschaft über 150
Millionen Euro zur Entwicklung eines Premium-Wohnprojekts in Marbella
(https://www.neinorhomes.com/en/news/neinor-homes-and-stoneshield-capital-
launch-150mn-partnership/)
Medienkontakte
Claudia Suárez
E-Mail: cs@stoneshieldcapital.com (mailto:cs@stoneshieldcapital.com)
Tel.: +353 (0) 87 465 4410
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f14ac2ad-4cee-4472-8d2d-
ac58fdef4c2e
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94dacde-674b-4a0f-b68e-
436f8167bd92
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