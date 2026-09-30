GNW-News: SUNCUN schließt seine Fashion-Week-Reise durch vier Metropolen mit Zhang Turans Rückkehr nach London ab
^LONDON, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUNCUN präsentierte seine SS2027-
Kollektion?Wen Feng Ji Meng" (?WIND & DREAM") auf der London Fashion Week und
markierte damit den Abschluss des zehnjährigen Weges von Gründer Zhang Turan vom
Nordosten Chinas über New York, Paris und London bis nach Mailand. Die
Präsentation stand im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Marke und schloss
zugleich den Kreis der vier Fashion-Week-Metropolen.
Die Laufstegpräsentation umfasste 59 Looks mit fließenden Silhouetten,
mehrlagigem Aufbau und gezielt eingesetztem Leerraum und setzte so das Wind-und-
Traum-Konzept der Kollektion gestalterisch um. Sie fand bei internationalen
Einkäufern und Medien Beachtung. Nach seiner zweiten internationalen
Präsentation neuer Produkte in London plant SUNCUN, dort ein Ladengeschäft zu
eröffnen und damit einen neuen Lifestyle nach London zu bringen. Zugleich will
die Marke ihre ausgereifte zeitgenössische Mode mit fernöstlicher Prägung
weiterentwickeln und die internationale Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern
vertiefen.
Die Reise begann im Februar 2019 in New York, als IMG Zhang Turan mit?Wuwei
Fusheng" zur New York Fashion Week einlud. Mit 24 Jahren wurde er in zahlreichen
Medienberichten als jüngster Haute-Couture-Designer bezeichnet, der dort seine
Entwürfe präsentierte. Internationale Medien bezeichneten seine Arbeit als?eine
geheimnisvolle Kraft aus dem Osten". Später im selben Jahr führte der Weg mit
?Shanhai" im Petit Palais weiter nach Paris. SUNCUNs AW2024-Kollektion
?Kaitian", über die CRI berichtete, war Zhangs erste Kollektionspräsentation in
London. Sieben Monate später wurde die SS2025-Kollektion?Bridge" auf der Milan
Fashion Week von Xinhua aufgegriffen und von der Camera Nazionale della Moda
Italiana besprochen.
Die Londoner Kollektion führt diese Entwicklung auf gestalterischer Ebene fort.
Die Kollektion ist um den Leitsatz?Den Wind als Spur, den Traum als Botschaft"
aufgebaut. Dabei steht der Wind für die Bewegung der Welt und der Traum für das
flüchtige Dasein. Statt Landschaften naturgetreu nachzubilden oder kulturelle
Symbole anzuhäufen, nutzt Zhang fließende Silhouetten, mehrlagige
Konstruktionen, Kontraste zwischen Fülle und Leere sowie gezielt eingesetzte
Leerräume, um östliche Philosophie in zeitgenössische Mode zu übertragen.
?Die Schönheit fernöstlicher Kleidung liegt nicht nur in ihrem Stil - sie liegt
in der östlichen Philosophie selbst", so Zhang. Die Rückkehr schließt die Route
durch vier Städte ab und zeigt, wie SUNCUN Handwerkskunst des immateriellen
Kulturerbes über einzelne Couture-Anfertigungen hinaus zu einer Modesprache
weiterentwickelt, die Couture und Ready-to-wear-Mode umfasst.
Über SUNCUN
SUNCUN ist eine 2015 von Zhang Turan in Shenyang gegründete chinesische Haute-
Couture- und Modemarke im neuen chinesischen Stil. Die Marke arbeitet mit
chinesischen Kunsthandwerkern zusammen und entwickelt über La Brocart / Chengyi
Bureau und TURANZZ Stickereitechniken des immateriellen Kulturerbes,
traditionelle Stoffe, Maßanfertigungen und Ready-to-wear-Mode.
Pressekontakt
Tingting Li, CEO von SUNCUN
364548638@qq.com (mailto:364548638@qq.com)
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