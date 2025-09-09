GNW-News: SUSE ernennt Margaret Dawson zum Chief Marketing Officer
^LUXEMBURG, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE (https://www.suse.com/)(®)
(https://www.suse.com/), ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener
und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Margaret
Dawson zum Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Dawson die
globale Marketingstrategie von SUSE vorantreiben und die weltweite Präsenz von
SUSE ausbauen, um das Wachstum, die Innovation und die Führungsposition im
Bereich Open Source weiter zu stärken.
?Angesichts der steigenden Nachfrage nach Auswahlmöglichkeiten bei
Unternehmenskundinnen und -kunden ist SUSE besser denn je aufgestellt, um eine
Führungsrolle einzunehmen", so DP van Leeuwen, CEO von SUSE. Mit ihrer
nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologiemarken und der
Umwandlung von Marketing in einen echten Wachstumsmotor bin ich von Margarets
Fachkompetenz überzeugt, unsere globale Führungsposition zu stärken und diesen
Moment optimal zu nutzen.
Ich freue mich darauf, in die Welt der Open Source zurückzukehren, um unsere
Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen, unsere Präsenz auf dem Markt zu
stärken und messbare geschäftliche Erfolge zu erzielen", erklärt Dawson.?Die
Marktchancen für SUSE sind enorm. Da das Unternehmen seit 33 Jahren führend im
Bereich Open-Source-Software für Unternehmen ist, bin ich sehr zuversichtlich,
was die Zukunft von SUSE betrifft."
In ihrer Funktion als CMO wird Dawson die Bemühungen leiten, die
Unternehmensbotschaft auf dem Markt für Open-Source-Software für Unternehmen zu
definieren und zu verstärken, um eine einheitliche Kommunikation über alle
Berührungspunkte mit der Marke, den Produkten, den Kunden und der Community
hinweg sicherzustellen.
Chronosphere (https://chronosphere.io/)
Als renommierte Autorin und Referentin teilt Dawson regelmäßig ihre Erkenntnisse
zu Open Source, neuen Technologien, Führungsqualitäten und einem bewussten
Lebensstil. Sie wurde als eine der führenden Frauen im Bereich Cloud Computing
ausgezeichnet und außerdem bei den Stevie Business Awards zur?Business Role
Model of the Year for Women in IT", zum?Mentor and Coach of the Year" sowie von
Women We Admire zu einer der?Top 50 Women Leaders of Seattle" ernannt.
Neben der Ernennung von Margaret Dawson hat SUSE sein globales Go-to-Market-
Führungsteam durch die Ernennung von Dongun Lee, Regionalleiter für Südkorea,
Gen Watanabe, Regionalleiter für Japan, Kingsley Wood, Leiter der
Lösungsarchitektur für Nordamerika, und Joao Pereira, Leiter des öffentlichen
Sektors für Brasilien, erweitert. SUSE hat Holger Pfister zum Vice President für
die DACH-Region befördert, in Anerkennung seiner Arbeit, die die
Führungsposition von SUSE in Europa in einer Zeit gestärkt hat, in der
Unternehmen zunehmend nach souveränen Lösungen suchen. Durch diese Erweiterung
der regionalen Expertise kann SUSE das Kundenerlebnis verbessern und gezielt auf
lokale Anforderungen eingehen.
Über SUSE
SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer
Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE
(https://www.suse.com/solutions/linux/)(®)
(https://www.suse.com/solutions/linux/) Linux Suite
(https://www.suse.com/solutions/linux/), SUSE
(https://www.suse.com/products/rancher/)(®)
(https://www.suse.com/products/rancher/) Rancher Suite
(https://www.suse.com/products/rancher/), SUSE
(https://www.suse.com/solutions/edge/)(®) (https://www.suse.com/solutions/edge/)
Edge Suite (https://www.suse.com/solutions/edge/) und SUSE
(https://www.suse.com/products/ai/)(®) (https://www.suse.com/products/ai/) AI
Suite (https://www.suse.com/products/ai/). Mehr als 60?% der Fortune-500-
Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und
können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum
Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" zurück in Open Source und
arbeitet mit Partnern und Communitys zusammen, um Kundinnen und Kunden die
Flexibilität zu bieten, die Herausforderungen der Innovation von heute zu
meistern, und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Strategien und Lösungen von
morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.
