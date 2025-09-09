GNW-News: SUSE ernennt Margaret Dawson zum Chief Marketing Officer

^LUXEMBURG, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SUSE (https://www.suse.com/)(®)

(https://www.suse.com/), ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener

und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Margaret

Dawson zum Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Dawson die

globale Marketingstrategie von SUSE vorantreiben und die weltweite Präsenz von

SUSE ausbauen, um das Wachstum, die Innovation und die Führungsposition im

Bereich Open Source weiter zu stärken.

?Angesichts der steigenden Nachfrage nach Auswahlmöglichkeiten bei

Unternehmenskundinnen und -kunden ist SUSE besser denn je aufgestellt, um eine

Führungsrolle einzunehmen", so DP van Leeuwen, CEO von SUSE. Mit ihrer

nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologiemarken und der

Umwandlung von Marketing in einen echten Wachstumsmotor bin ich von Margarets

Fachkompetenz überzeugt, unsere globale Führungsposition zu stärken und diesen

Moment optimal zu nutzen.

Ich freue mich darauf, in die Welt der Open Source zurückzukehren, um unsere

Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen, unsere Präsenz auf dem Markt zu

stärken und messbare geschäftliche Erfolge zu erzielen", erklärt Dawson.?Die

Marktchancen für SUSE sind enorm. Da das Unternehmen seit 33 Jahren führend im

Bereich Open-Source-Software für Unternehmen ist, bin ich sehr zuversichtlich,

was die Zukunft von SUSE betrifft."

In ihrer Funktion als CMO wird Dawson die Bemühungen leiten, die

Unternehmensbotschaft auf dem Markt für Open-Source-Software für Unternehmen zu

definieren und zu verstärken, um eine einheitliche Kommunikation über alle

Berührungspunkte mit der Marke, den Produkten, den Kunden und der Community

hinweg sicherzustellen.

Als renommierte Autorin und Referentin teilt Dawson regelmäßig ihre Erkenntnisse

zu Open Source, neuen Technologien, Führungsqualitäten und einem bewussten

Lebensstil. Sie wurde als eine der führenden Frauen im Bereich Cloud Computing

ausgezeichnet und außerdem bei den Stevie Business Awards zur?Business Role

Model of the Year for Women in IT", zum?Mentor and Coach of the Year" sowie von

Women We Admire zu einer der?Top 50 Women Leaders of Seattle" ernannt.

Neben der Ernennung von Margaret Dawson hat SUSE sein globales Go-to-Market-

Führungsteam durch die Ernennung von Dongun Lee, Regionalleiter für Südkorea,

Gen Watanabe, Regionalleiter für Japan, Kingsley Wood, Leiter der

Lösungsarchitektur für Nordamerika, und Joao Pereira, Leiter des öffentlichen

Sektors für Brasilien, erweitert. SUSE hat Holger Pfister zum Vice President für

die DACH-Region befördert, in Anerkennung seiner Arbeit, die die

Führungsposition von SUSE in Europa in einer Zeit gestärkt hat, in der

Unternehmen zunehmend nach souveränen Lösungen suchen. Durch diese Erweiterung

der regionalen Expertise kann SUSE das Kundenerlebnis verbessern und gezielt auf

lokale Anforderungen eingehen.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer

Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE

(https://www.suse.com/solutions/linux/)(®)

(https://www.suse.com/solutions/linux/) Linux Suite

(https://www.suse.com/solutions/linux/), SUSE

(https://www.suse.com/products/rancher/)(®)

(https://www.suse.com/products/rancher/) Rancher Suite

(https://www.suse.com/products/rancher/), SUSE

(https://www.suse.com/solutions/edge/)(®) (https://www.suse.com/solutions/edge/)

Edge Suite (https://www.suse.com/solutions/edge/) und SUSE

(https://www.suse.com/products/ai/)(®) (https://www.suse.com/products/ai/) AI

Suite (https://www.suse.com/products/ai/). Mehr als 60?% der Fortune-500-

Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und

können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum

Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" zurück in Open Source und

arbeitet mit Partnern und Communitys zusammen, um Kundinnen und Kunden die

Flexibilität zu bieten, die Herausforderungen der Innovation von heute zu

meistern, und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Strategien und Lösungen von

morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.

