GNW-News: SUSE und evroc schließen strategische Partnerschaft für souveräne europäische Cloud-Lösungen

^LUXEMBURG und STOCKHOLM, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- evroc

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.suse.com/___.YzJ1OnBhdWxiYW

Wer­bung Wer­bung

tlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjU2NjU6NT

MyMmU0MzNhY2VmZDk5NzBhYmY0NTY1NDRiODdiYmU5MzUzN2ZlNTczMjdkZDNlNGIyZjczMTdjMDhkZm

ExNTpwOlQ6Tg), eine europäische Cloud-Plattform, und SUSE

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.suse.com/___.YzJ1OnBhdWxiY

Wtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjQ5YzE6O

WM0NzA2ZWRjZjMwNWFhOTU1MmZhODJlNDZlNWRhMjIyOTk5YWI4ZGJhMmVhNzJkOGQ4YjRiYmIyNDBjO

Wer­bung Wer­bung

DU3NTpwOlQ6Tg), Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, starten eine

strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie eine europäische Lösung für

Cloud-Infrastruktur und -Management entwickeln, die digitale Souveränität in den

Mittelpunkt stellt. Als Unterzeichner der EuroStack

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://eurostack.eu/___.YzJ1OnBhdWxiY

Wtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjE1YTc6Z

Wer­bung Wer­bung

GIzZGZiZGE2OTFjYWI3ZjczOTRlNjg1ZTExZjU0MWNkZGMwZjJjMmUzM2I1NzFhMThlNmE4ZmYwNzU2M

mJjMzpwOlQ6Tg)-Initiative bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein:

evroc seine Cloud-Plattform und Infrastruktur, SUSE seine Erfahrung im

Infrastruktur-Management. So soll künftig eine verlässliche und sichere Umgebung

für geschäftskritische Workloads entstehen.

Im ersten Schritt wird evroc die Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise und SUSE

Linux Micro anbieten und gehört damit zu den ersten souveränen Cloud-Service-

Anbietern in Europa. SUSE Rancher Prime durchläuft ebenfalls den

Zertifizierungsprozess für den Betrieb auf der Cloud von evroc, wodurch eine

robuste Grundlage für das Management von Kubernetes-Umgebungen entsteht. Die

allgemeine Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2026 geplant.

?Die Partnerschaft mit evroc ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden

offene, interoperable und sichere Lösungen anbieten zu können", sagt Frank

Feldmann, Chief Strategy Officer von SUSE.?Gemeinsam arbeiten wir an einem

wirklich europäischen Cloud-Ökosystem, das Unternehmen digitale Souveränität und

die Flexibilität gibt, um innovative Lösungen zu entwickeln."

Alle gemeinsamen Angebote von evroc und SUSE werden den SUSE Sovereign Premium

Support

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.suse.com/services/sovereig

n-premium-

support/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYy

MzM3MTc4Yjk5MDo3OmY5ZmQ6MmFjYzVlYzZkYjljZTExNDExYzRiZDhkMGU3YWQwNzE2Y2ZlMmU1YmYz

NWFkNjk3OGVhYjExZDc2YzU2NmQwZTpwOlQ6Tg) umfassen, sodass Kunden Unterstützung

durch in Europa ansässiges Personal erhalten. Im Rahmen der langfristigen

Partnerschaft werden evroc und SUSE schrittweise weitere offene

Infrastrukturlösungen und Support-Angebote integrieren, darunter SUSE

Virtualization sowie SUSE AI.

?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUSE, um ein umfassendes und

souveränes Cloud-Angebot für den europäischen Markt zu entwickeln", ergänzt

James Collis, VP of Partnerships bei evroc.?Die ausgewiesene Expertise von SUSE

im Enterprise-Open-Source-Bereich zusammen mit der Cloud-Infrastruktur von evroc

schafft eine Lösung, die Organisationen mehr Kontrolle und Sicherheit über ihre

digitalen Ressourcen ermöglicht."

?Durch die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partnerökosystem, das

souveräne Kontrollen ohne Agilitätsverlust sicherstellt, können

Technologieanbieter Organisationen besser unterstützen. So lassen sich souveräne

Infrastrukturen erfolgreich umsetzen und die damit verbundenen Herausforderungen

bewältigen", sagt Rahiel Nasir, Research Director, European Cloud Practice, Lead

Analyst, Digital Sovereignty bei IDC.?Dieser Ansatz hilft europäischen

Unternehmen, über eine teilweise Souveränität hinauszugehen und das gesamte

Spektrum an Anforderungen an Daten-, technische und operative Souveränität zu

erfüllen, wie es das heutige regulatorische Umfeld erfordert."

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von SUSE

(https://www.suse.com/c/blog/building-the-european-sovereign-stack-suse-and-

evroc-join-forces-for-a-truly-european-cloud/) und der Webseite von evroc

(https://evroc.com/news/introducing-sovereign-cloud-native-stack).

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer

Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE? Linux Suite, SUSE? Rancher

Suite, SUSE? Edge Suite und SUSE? AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500-

Unternehmen vertrauen auf SUSE für den Betrieb ihrer unternehmenskritischen

Workloads, um überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die

Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" in Open Source

zurück und arbeitet gemeinsam mit Partnern und Communities, damit Kunden die

Flexibilität haben, Innovationsaufgaben heute zu meistern und morgen ihre

Strategie und Lösungen weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden Sie

unter www.suse.com

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.suse.com___.YzJ1OnBhdWxiYWt

lcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjUyNjE6YTV

kYWI5ZmNmOTA0OWZhNGJlMDEwNWI4MzczYmY3ZjNlYmVkMWJlMDg5YmRmODE3MDI2Y2UwY2I5MmMwMWE

2ODpwOlQ6Tg).

Über evroc

evroc baut Europas Hyperscale-Cloud und kritische KI-Infrastruktur auf. Das

Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und verfügt über

Entwicklungsbüros in Sophia Antipolis, Frankreich, und London, Vereinigtes

Königreich. Bis 2030 will evroc 10 Hyperscale-Rechenzentren betreiben und

Tausende von Mitarbeitern in ganz Europa beschäftigen. Weitere Informationen

finden Sie unter www.evroc.com

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.evroc.com___.YzJ1OnBhdWxiYW

tlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OmVkODY6NT

hkMzQ3MGQwZTNhZjRkZjE0ZGUyODZkNDFhODg2ODcxZDIyYTk5YzQ1OTU4NjdhNjExYWE4YWVjMjM1Yz

dkMjpwOlQ6Tg).

Kontakt:

sara.matheson@suse.com (mailto:sara.matheson@suse.com)

Â°