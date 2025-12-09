GNW-News: SUSE und evroc schließen strategische Partnerschaft für souveräne europäische Cloud-Lösungen
^LUXEMBURG und STOCKHOLM, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- evroc
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.suse.com/___.YzJ1OnBhdWxiYW
tlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjU2NjU6NT
MyMmU0MzNhY2VmZDk5NzBhYmY0NTY1NDRiODdiYmU5MzUzN2ZlNTczMjdkZDNlNGIyZjczMTdjMDhkZm
ExNTpwOlQ6Tg), eine europäische Cloud-Plattform, und SUSE
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.suse.com/___.YzJ1OnBhdWxiY
Wtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjQ5YzE6O
WM0NzA2ZWRjZjMwNWFhOTU1MmZhODJlNDZlNWRhMjIyOTk5YWI4ZGJhMmVhNzJkOGQ4YjRiYmIyNDBjO
DU3NTpwOlQ6Tg), Anbieter von Open-Source-Lösungen für Unternehmen, starten eine
strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie eine europäische Lösung für
Cloud-Infrastruktur und -Management entwickeln, die digitale Souveränität in den
Mittelpunkt stellt. Als Unterzeichner der EuroStack
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://eurostack.eu/___.YzJ1OnBhdWxiY
Wtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjE1YTc6Z
GIzZGZiZGE2OTFjYWI3ZjczOTRlNjg1ZTExZjU0MWNkZGMwZjJjMmUzM2I1NzFhMThlNmE4ZmYwNzU2M
mJjMzpwOlQ6Tg)-Initiative bringen beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken ein:
evroc seine Cloud-Plattform und Infrastruktur, SUSE seine Erfahrung im
Infrastruktur-Management. So soll künftig eine verlässliche und sichere Umgebung
für geschäftskritische Workloads entstehen.
Im ersten Schritt wird evroc die Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise und SUSE
Linux Micro anbieten und gehört damit zu den ersten souveränen Cloud-Service-
Anbietern in Europa. SUSE Rancher Prime durchläuft ebenfalls den
Zertifizierungsprozess für den Betrieb auf der Cloud von evroc, wodurch eine
robuste Grundlage für das Management von Kubernetes-Umgebungen entsteht. Die
allgemeine Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2026 geplant.
?Die Partnerschaft mit evroc ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden
offene, interoperable und sichere Lösungen anbieten zu können", sagt Frank
Feldmann, Chief Strategy Officer von SUSE.?Gemeinsam arbeiten wir an einem
wirklich europäischen Cloud-Ökosystem, das Unternehmen digitale Souveränität und
die Flexibilität gibt, um innovative Lösungen zu entwickeln."
Alle gemeinsamen Angebote von evroc und SUSE werden den SUSE Sovereign Premium
Support
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://www.suse.com/services/sovereig
n-premium-
support/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYy
MzM3MTc4Yjk5MDo3OmY5ZmQ6MmFjYzVlYzZkYjljZTExNDExYzRiZDhkMGU3YWQwNzE2Y2ZlMmU1YmYz
NWFkNjk3OGVhYjExZDc2YzU2NmQwZTpwOlQ6Tg) umfassen, sodass Kunden Unterstützung
durch in Europa ansässiges Personal erhalten. Im Rahmen der langfristigen
Partnerschaft werden evroc und SUSE schrittweise weitere offene
Infrastrukturlösungen und Support-Angebote integrieren, darunter SUSE
Virtualization sowie SUSE AI.
?Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SUSE, um ein umfassendes und
souveränes Cloud-Angebot für den europäischen Markt zu entwickeln", ergänzt
James Collis, VP of Partnerships bei evroc.?Die ausgewiesene Expertise von SUSE
im Enterprise-Open-Source-Bereich zusammen mit der Cloud-Infrastruktur von evroc
schafft eine Lösung, die Organisationen mehr Kontrolle und Sicherheit über ihre
digitalen Ressourcen ermöglicht."
?Durch die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partnerökosystem, das
souveräne Kontrollen ohne Agilitätsverlust sicherstellt, können
Technologieanbieter Organisationen besser unterstützen. So lassen sich souveräne
Infrastrukturen erfolgreich umsetzen und die damit verbundenen Herausforderungen
bewältigen", sagt Rahiel Nasir, Research Director, European Cloud Practice, Lead
Analyst, Digital Sovereignty bei IDC.?Dieser Ansatz hilft europäischen
Unternehmen, über eine teilweise Souveränität hinauszugehen und das gesamte
Spektrum an Anforderungen an Daten-, technische und operative Souveränität zu
erfüllen, wie es das heutige regulatorische Umfeld erfordert."
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite von SUSE
(https://www.suse.com/c/blog/building-the-european-sovereign-stack-suse-and-
evroc-join-forces-for-a-truly-european-cloud/) und der Webseite von evroc
(https://evroc.com/news/introducing-sovereign-cloud-native-stack).
Über SUSE
SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer
Open Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE? Linux Suite, SUSE? Rancher
Suite, SUSE? Edge Suite und SUSE? AI Suite. Mehr als 60 % der Fortune-500-
Unternehmen vertrauen auf SUSE für den Betrieb ihrer unternehmenskritischen
Workloads, um überall Innovationen zu ermöglichen - vom Rechenzentrum über die
Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das?Open" in Open Source
zurück und arbeitet gemeinsam mit Partnern und Communities, damit Kunden die
Flexibilität haben, Innovationsaufgaben heute zu meistern und morgen ihre
Strategie und Lösungen weiterentwickeln können. Weitere Informationen finden Sie
unter www.suse.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.suse.com___.YzJ1OnBhdWxiYWt
lcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OjUyNjE6YTV
kYWI5ZmNmOTA0OWZhNGJlMDEwNWI4MzczYmY3ZjNlYmVkMWJlMDg5YmRmODE3MDI2Y2UwY2I5MmMwMWE
2ODpwOlQ6Tg).
Über evroc
evroc baut Europas Hyperscale-Cloud und kritische KI-Infrastruktur auf. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden, und verfügt über
Entwicklungsbüros in Sophia Antipolis, Frankreich, und London, Vereinigtes
Königreich. Bis 2030 will evroc 10 Hyperscale-Rechenzentren betreiben und
Tausende von Mitarbeitern in ganz Europa beschäftigen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.evroc.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http://www.evroc.com___.YzJ1OnBhdWxiYW
tlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowNzU5YmEzYjU1OTVhZTBkMTNmNmYyMzM3MTc4Yjk5MDo3OmVkODY6NT
hkMzQ3MGQwZTNhZjRkZjE0ZGUyODZkNDFhODg2ODcxZDIyYTk5YzQ1OTU4NjdhNjExYWE4YWVjMjM1Yz
dkMjpwOlQ6Tg).
Kontakt:
sara.matheson@suse.com (mailto:sara.matheson@suse.com)
Â°