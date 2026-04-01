GNW-News: Syngenta setzt Tetra OS ein, um wissenschaftliche Entdeckungen durch Datenautomatisierung im industriellen Maßstab zu beschleunigen

^BOSTON, April 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TetraScience

(https://www.tetrascience.com/), das auf wissenschaftliche Daten und KI

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spezialisierte Unternehmen, gab heute bekannt, dass Syngenta sich für Tetra OS

entschieden hat, um die digitale Automatisierung und Datentransformation in

seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Pflanzenschutz voranzutreiben.

Dieser Schritt soll den manuellen, ad-hoc-basierten Datenaustausch sowie die

manuelle Übertragung von Daten beseitigen, die in der Vergangenheit die

wissenschaftliche Entscheidungsfindung verlangsamt haben.

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Syngenta wird die Tetra Scientific Data Foundry einsetzen, um Analysedaten aus

einer Vielzahl von Analyse- (einschließlich Chromatographie und

Massenspektrometrie) und Charakterisierungssystemen zu zentralisieren und zu

harmonisieren. Die Foundry wandelt die Rohdaten der Messgeräte in ein

standardisiertes, KI-fähiges Format um. Durch die Verknüpfung isolierter

Datenquellen zu einem einzigen, durchsuchbaren?wissenschaftlichen Gedächtnis"

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wird ein hochwertiger Datenaustausch mit nachgelagerten Tools und Anwendungen

ermöglicht.

Tetra Sciborgs, ein Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren, das an der

Schnittstelle von Wissenschaft, Daten und KI tätig ist, wird vor Ort eingesetzt,

um Syngenta bei der Umsetzung, Einführung und kontinuierlichen Verbesserung zu

begleiten. Sciborgs sorgen dafür, dass Architektur zur Kultur wird, indem sie

Entwürfe in die tägliche Praxis umsetzen und bewährte Verfahren

standortübergreifend verankern.

Diese Zusammenarbeit unterstützt das Bestreben von Syngenta, ein flexibles,

funktionsübergreifendes Ökosystem zur Automatisierung der Datenerfassung

aufzubauen, das eine gleichbleibende Datenqualität gewährleistet, die Gewinnung

von Erkenntnissen beschleunigt und Innovationen in Forschung und Entwicklung

standortübergreifend vorantreibt.

?Um eine durchgängige Datenautomatisierung in unserer gesamten Forschungs- und

Entwicklungsorganisation zu erreichen, benötigen wir eine einheitliche Grundlage

- eine, die Datensilos beseitigt, Laborressourcen und -systeme miteinander

vernetzt und wissenschaftliche Rohdaten in zugängliche, umsetzbare Erkenntnisse

umwandelt, um die Zukunft unserer Forschung voranzutreiben", sagte Claudio

Battilocchio, Digital Automation Lead R&D bei Syngenta.?Die von TetraScience

bereitgestellten Funktionen bilden diese Grundlage und ermöglichen es uns, Daten

in unserem gesamten Forschungs- und Entwicklungsbereich in großem Maßstab zu

standardisieren und zu harmonisieren. Solche Fähigkeiten sind von grundlegender

Bedeutung für die Art und Weise, wie wir die Forschung und Entwicklung neu

gestalten - indem wir das Tempo und die Qualität wissenschaftlicher Entdeckungen

steigern, die Produktivität im Datenmanagement verbessern und letztlich unsere

Fähigkeit stärken, Innovationen zu entwickeln, die Landwirten dabei helfen, eine

wachsende Weltbevölkerung zu ernähren."

?Die Wissenschaft ist in einer handwerklichen Vergangenheit gefangen -

fragmentierte Daten, maßgeschneiderte Integrationen und manuelle Arbeitsabläufe,

die nicht skalierbar sind", sagte Patrick Grady, CEO von TetraScience.?Syngenta

ist sich bewusst, dass die Zukunft den Organisationen gehört, die bereit sind,

ihre wissenschaftliche Dateninfrastruktur zu industrialisieren. Durch den

Einsatz unserer Data Foundry steigert Syngenta die Effizienz und schafft die

Grundlage für eine neue Ära der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung."

Die Umsetzung umfasst das Hosting der Plattform, Wartungsunterstützung sowie

TetraU-Schulungen für Wissenschaftler und IT-Teams von Syngenta, um die

Einführung zu beschleunigen und internes Fachwissen aufzubauen. TetraScience und

Syngenta beabsichtigen gemeinsam, eine wiederverwendbare Daten- und KI-Plattform

zu schaffen, die künftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie

Qualitätssicherungsmaßnahmen im gesamten Unternehmen unterstützen und so das

Tempo wissenschaftlicher Entdeckungen beschleunigen soll.

Über TetraScience

TetraScience ist das auf wissenschaftliche Daten und KI spezialisierte

Unternehmen, das Tetra OS entwickelt, das Betriebssystem für wissenschaftliche

Intelligenz. Tetra OS vereint Data Foundry, Use Case Factory, Tetra AI und

Sciborgs in einer einzigen, KI-nativen Plattform. Zusammen verwandeln diese

Funktionen fragmentierte wissenschaftliche Daten und Arbeitsabläufe in

strukturierte, wiederverwendbare und sich ergänzende Erkenntnisse, die sich über

Forschung, Entwicklung und Produktion erstrecken. TetraScience genießt das

Vertrauen führender Biopharma-Unternehmen und Partner aus dem Ökosystem,

darunter NVIDIA, Thermo Fisher Scientific, Databricks, Snowflake, Google und

Microsoft. Weitere Informationen finden Sie unter tetrascience.com

(https://tetrascience.com/).

Kontakt: pr@tetrascience.com

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