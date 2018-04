GNW-News: Taconic Biosciences bringt neue Modelle für chronisch entzündliche Darmerkrankungen auf den Markt

Taconic Biosciences bringt neue Modelle für chronisch entzündliche Darmerkrankungen auf den Markt

RENSSELAER, New York, 20. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences,

ein weltweit führender Anbieter gentechnisch veränderter Mausmodelle und

Service-Lösungen, kündigt die Markteinführung mehrerer neuer Tiermodelle für

chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) an.

Wissenschaftler von Taconic, einem voll lizenzierten Anbieter der CRISPR/Cas9-

Gen-Editing-Technologie, haben per Gen-Knockout das Il10-Gen der Maus

inaktiviert, um ein spontanes Kolitis-Mausmodell zu erzeugen. Die neuen

Knockout-Modelle mit dem genetischen Hintergrund B6 (C57BL/6NTac) und BALB/c

(BALB/cAnNTac) von Taconic sind sowohl nach dem Gesundheitsstandard Excluded

Flora (EF) als auch Germ Free (GF) verfügbar. Ein weiterer Vorteil neben den

wissenschaftlichen Vorzügen ist der einfache Zugang zu diesen Modellen. Taconic

bietet die Modelle kommerziellen Auftragsforschungsinstituten (CRO) und

akademischen Einrichtungen unter einer einfachen Label-Lizenz an. Dies stellt

eine Abweichung von den Lizenzbedingungen für Il10-Knockouts anderer

Tiermodellanbieter dar.

"Damit Tiermodelle die Arzneimittelentwicklung vorantreiben können, müssen sie

wissenschaftlich fundiert und für die Forschungseinrichtungen zugänglich sein.

Mit der Einführung dieser Il10-Knockouts in das umfangreiche Stoffwechsel- und

Mikrobiom-Portfolio des Unternehmens erfüllt Taconic beide Anforderungen und

unterstreicht sein Engagement, den Kunden die besten Tiermodell-Lösungen zu

bieten, um Entdeckungen zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten zu

beschleunigen", kommentierte Dr. Michael Seiler, Vice President für kommerzielle

Produkte.

Alle Informationen zum Il10-Knockout auf dem B6-Hintergrund sind ab sofort auf

der Website von Taconic verfügbar. Das auf dem BALB/c-Hintergrund aufgebaute

Modell wird im Herbst 2018 zur Verfügung stehen.

Das Taconic CED-Portfolio umfasst Standardstämme wie B6 für chemisch induzierte

Kolitis, Rag2-Knockouts oder C.B-17-SCIDs für adoptive Transferkolitis und MDR1A

für spontane Kolitis. Darüber hinaus unterstützt Taconic die

Stoffwechselforschung mit einem umfangreichen Portfolio an Mikrobiom-Produkten

und -Dienstleistungen. Die Einführung dieser Il10-Knockouts unterstreicht die

Führungsposition von Taconic auf dem Feld der Stoffwechselerkrankungen. Nach

Angaben der CDC leiden in den USA zwischen 1 und 1,3 Millionen Menschen an CED

(https://www.cdc.gov/ibd/ibd-epidemiology.htm), aufgrund der weltweiten

Verbreitung ein wichtiger Schwerpunkt für die pharmazeutische Industrie, der

eine bedeutende Marktchance darstellt.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie die Tiermodelllösungen von Taconic

Ihre Forschung voranbringen können, rufen Sie in den USA die Nummer 1-888-

TACONIC (888-822-6642) oder in Europa die Nummer +45 70 23 04 05 an oder senden

Sie eine E-Mail an info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenzierter, weltweiter Marktführer im Bereich

gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und -Services. Taconic wurde 1952

gegründet und bietet die besten Lösungen für Versuchstiere, die Kunden beim

Kauf, bei der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, beim

Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt

unterstützen. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und

Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte

Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors

sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic

Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall

auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

Pressekontakt:

Kelly Owen Grover

Director of Marketing Communications

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com

http://www.taconic.com