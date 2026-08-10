GNW-News: Tampa Electric setzt bei Aufbau, Betrieb und Absicherung seines privaten LTE-Netzwerks auf Ericsson, OneLayer und Burns & McDonnell
^TAMPA, Florida, sowie KANSAS CITY, Missouri, und BOSTON, Aug. 10, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- Tampa Electric Company (https://www.tampaelectric.com/) (TECO),
eines der ersten investorengeführten Energieversorgungsunternehmen, das ein
privates LTE-Netzwerk für den operativen Einsatz eingeführt hat, hat Ericsson
(https://www.ericsson.com/en) und OneLayer (https://onelayer.com/) mit der
Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung seiner wachsenden
Mobilfunkinfrastruktur beauftragt. Burns & McDonnell
(http://www.burnsmcd.com/) bringt dabei seine Expertise in den Bereichen
Integration und Engineering ein. Die OneLayer-Plattform Bridge
(https://onelayer.com/product/) bietet Tampa Electric SIM-
Lebenszyklusmanagement, Geräte-Onboarding (https://onelayer.com/device-
onboarding/) sowie Echtzeittransparenz über mobilfunkbasierte Endgeräte in der
gesamten betrieblichen Infrastruktur.
Tampa Electric, ein Branchenführer bei der Einführung privater LTE-Netzwerke
unter US-amerikanischen Energieversorgungsunternehmen, hat sein Mission Critical
Network (MCN) auf der LTE-Technologie von Ericsson aufgebaut, um die
Konnektivität betrieblicher Geräte innerhalb seiner
Stromverteilungsinfrastruktur sicherzustellen. Das Netz wird in den kommenden
Jahren erweitert, um einer wachsenden Zahl vernetzter Geräte gerecht zu werden.
Burns & McDonnell, mit umfassender Expertise in der Netzwerkinfrastruktur für
Energieversorger und in Operational-Technology-Systemen, ist dafür
verantwortlich, die Implementierung auf die bestehenden Systeme und
betrieblichen Anforderungen von Tampa Electric abzustimmen.
Mit der implementierten Lösung können die Betriebsteams von Tampa Electric
mobilfunkbasierte Endgeräte über einen automatisierten Workflow onboarden und
bereitstellen, wodurch sich der manuelle Aufwand für die Einbindung neuer Assets
in das Netzwerk deutlich reduziert. Die Teams erhalten Einblick in Geräte hinter
Mobilfunkroutern und CPEs, die zuvor nur schwer zu überwachen waren, und können
Gerätestatus, Standort und Konnektivität in Echtzeit über verteilte
Feldstandorte hinweg nachverfolgen. Die Funktionen Netzwerksegmentierung
(https://onelayer.com/private-cellular-network-segmentation/) und Geofencing
(https://onelayer.com/geofencing/) geben Tampa Electric die Kontrolle darüber,
wie Geräte mit dem übergeordneten Netzwerk interagieren, während die
Infrastruktur weiter wächst.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören Netzwerksegmentierung, automatisierte
Bereitstellungsworkflows, Geofencing sowie die Integration in bestehende
Sicherheits- und Netzwerküberwachungstools. Tampa Electric plant, in den
nächsten fünf Jahren Zehntausende Geräte einzusetzen, wobei mehrere Tausend für
die erste Ausbauphase vorgesehen sind.
?Tampa Electric verfolgt beim Aufbau seines privaten LTE-Netzwerks einen
außergewöhnlich konsequenten operativen Ansatz, durch den sich das Unternehmen
abhebt", erklärt Daniel Bayouth, PE, Director of Networks & Wireless, Burns &
McDonnell.?Die Wahl der richtigen Plattform für Gerätemanagement und Sicherheit
bereits in dieser Phase des Netzwerkausbaus ist eine grundlegende Entscheidung.
Sie bestimmt darüber, ob sich ein Netzwerk nachhaltig und effizient skalieren
lässt oder später unnötige betriebliche Komplexität entsteht. Tampa Electric hat
diese Entscheidung frühzeitig getroffen. Unsere Aufgabe bestand darin,
sicherzustellen, dass wir dieser strategischen Vision bei der Umsetzung in jeder
Hinsicht gerecht werden."
Mit der frühzeitigen Entscheidung, Gerätemanagement und Sicherheit bereits
während des Ausbaus des privaten LTE-Netzwerks zu berücksichtigen, schafft Tampa
Electric die Voraussetzungen dafür, seine vernetzte Infrastruktur künftig zu
skalieren, ohne Sicherheitsmechanismen oder Bereitstellungsprozesse im Zuge des
weiteren Netzausbaus nachträglich anpassen zu müssen. Die Plattform von OneLayer
ist genau auf dieses Modell ausgelegt und gewährleistet eine konsistente
Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien, auch wenn neue Gerätetypen und
zusätzliche Einsatzstandorte hinzukommen.
?Versorgungsunternehmen, die langfristig in private LTE-Infrastruktur
investieren, benötigen die Sicherheitsarchitektur und die Betriebstools, um dies
auch im großen Maßstab zu unterstützen", so Drew Ganther, VP Sales, OneLayer.
?Die Arbeit, die Tampa Electric und Burns & McDonnell hier geleistet haben,
zeigt beispielhaft, wie Energieversorger heute den Aufbau privater
Mobilfunknetze strategisch angehen, indem sie Partner und Technologien wählen,
die zur tatsächlichen Arbeitsweise ihrer Teams passen."
Für Tampa Electric bildet dieser LTE-basierte MCN Ansatz die Grundlage für eine
private, hochverfügbare Breitbandplattform zur Absicherung des Stromnetzes, für
die Kommunikation der Außendienstteams sowie für die Anbindung von Sensoren.
Gleichzeitig bleibt ein klar definierter Migrationspfad zu 5G erhalten, um
zukünftige Anforderungen flexibel zu erfüllen.- Die MCN-Lösungen von Ericsson
basieren nativ auf dem standardisierten 3GPP-LTE- und 5G-Portfolio des
Unternehmens. In der Praxis bedeutet dies, dass MCN auf denselben LTE-RAN-,
VoLTE- und Core-Netzwerkfunktionen aufsetzt, die sich bereits in kommerziellen
Mobilfunknetzen bewährt haben. Ergänzt werden sie durch zusätzliche Redundanz-,
Sicherheits und geschäftskritische Funktionen, die speziell auf die
Anforderungen von Energieversorgern und anderer kritischer Infrastrukturen
zugeschnitten sind.-
?Durch die Kombination der bewährten geschäftskritischen LTE-Lösungen von
Ericsson mit der Expertise von OneLayer und Burns & McDonnell setzt Tampa
Electric neue Maßstäbe dafür, wie Energieversorger sichere, hochverfügbare
private Mobilfunknetze skalieren können, um mehrere Zehntausend Geräte sowie
künftige 5G-Anforderungen zuverlässig zu unterstützen", erklärt Dana Jaber, Head
of Mission Critical Networks, Ericsson Americas.
Über Burns & McDonnell
Burns & McDonnell ist ein Full-Service-Unternehmen für Engineering, Architektur,
Bauwesen, Umwelt- und Beratungslösungen. Mit mehr als 75 Niederlassungen
weltweit plant und baut das Unternehmen kritische Infrastruktur in den Bereichen
Energie, Versorgung, Luftfahrt, öffentlicher Sektor und Industrie. Burns &
McDonnell wurde 1898 gegründet, befindet sich zu 100 % im Besitz seiner
Mitarbeiter und verfügt über umfassende Expertise in der Planung,
Implementierung und Integration operativer Technologien für Versorgungsnetze.
Weitere Informationen finden Sie unter www.burnsmcd.com
(http://www.burnsmcd.com).
Über OneLayer
OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, operative Intelligenz und
Zero-Trust-Sicherheit für private LTE/5G- und private APN-Netze. Die Technologie
versetzt Unternehmen in die Lage, mobilfunkbasierte Endgeräte sowohl in privaten
als auch in öffentlichen Mobilfunknetzen zu verwalten und abzusichern - ganz
ohne spezielles Mobilfunk-Know-how. Weitere Informationen finden Sie
unter www.onelayer.com (http://www.onelayer.com).
Über Ericsson
Die leistungsstarken, programmierbaren Netzwerke von Ericsson stellen täglich
die Konnektivität für Milliarden von Menschen sicher. Seit 150 Jahren treiben
wir als Pioniere die Entwicklung von Kommunikationstechnologien voran. Wir
bieten Mobilfunk- und Konnektivitätslösungen für Kommunikationsdienstleister und
Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern gestalten wir die
digitale Welt von morgen. www.ericsson.com (http://www.ericsson.com/)
Ansprechpartner für Medien:
Mor Ben-Horin
mor.ben.horin@onelayer.com (mailto:mor.ben.horin@onelayer.com)
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