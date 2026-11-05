GNW-News: Tangram kündigt eine mündliche Präsentation der präklinischen Daten zu TGM-148 an, in der der kontextabhängige Wirkmechanismus im Mittelpunkt steht...
^TGM-148 verstärkt die Thrombingenerierung bei gestörter Hämostase
Keine Anzeichen für thrombotische Risiken bei wiederholter Verabreichung
toxikologischer Dosen an gesunde nichtmenschliche Primaten
Derzeit läuft eine Phase-I-Studie an gesunden Probanden; erste Daten werden für
das Jahr 2027 erwartet
LONDON, Nov. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein
Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle
der Patienten verschrieben hat, hat heute bekanntgegeben, dass präklinische
Daten zu TGM-148, einem neuartigen GalOmic-Medikament zur Behandlung von
Blutgerinnungsstörungen, im Rahmen einer mündlichen Session auf der 68.
Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt werden, die
vom 12. bis 15. Dezember 2026 in New Orleans, Louisiana, stattfindet.
TGM-148 unterdrückt den Protein-Z-abhängigen Protease-Inhibitor (ZPI), einen
natürlichen Regulator der Blutgerinnung. Es wurde entwickelt, um eine starke
hämostatische Wirksamkeit mit einem geringen Thromboserisiko und einer seltenen
Verabreichung (vier oder weniger subkutane Dosen pro Jahr) zu verbinden, um den
Aufwand für die Prophylaxe erheblich zu verringern. In präklinischen Proof-of-
Concept-Studien zeigte TGM-148 Wirksamkeit in vier unterschiedlichen genetischen
Krankheitsmodellen, darunter ein Modell der von-Willebrand-Krankheit (VWD), der
als Einstiegsindikation vorgesehenen Erkrankung.
In der mündlichen Präsentation von Tangram auf der ASH-Tagung wird der
einzigartige, kontextabhängige Wirkmechanismus von TGM-148 im Mittelpunkt
stehen. In Plasma von nicht-menschlichen Primaten, aus dem Faktor VIII entfernt
worden war - was einen Mangel nachahmt, der Hämophilie A verursacht und bei der
von-Willebrand-Krankheit häufig auftritt -, verstärkte TGM-148 die
Thrombingenerierung dosisabhängig. In nicht-abgereichertem Plasma hatte TGM-148
keinen Einfluss auf die Thrombingenerierung, was mit der adaptiven Rolle von ZPI
bei der Regulierung der Gerinnung im Einklang steht. Darüber hinaus wurde TGM-
148 in einer Toxikologiestudie mit wiederholter Verabreichung an gesunde
nichtmenschliche Primaten bis zur höchsten getesteten Dosis gut vertragen, was
auf ein breites therapeutisches Fenster hindeutet. Zusammengenommen belegen
diese Ergebnisse das Potenzial von TGM-148, das hämostatische Gleichgewicht bei
Menschen mit Blutgerinnungsstörungen wiederherzustellen, ohne dabei das
Thromboserisiko zu erhöhen.
?Wir freuen uns, auf der ASH-Tagung Daten vorzustellen, die den
kontextabhängigen Wirkmechanismus von TGM-148 veranschaulichen - ein
entscheidender Grund, warum wir uns für die Erforschung dieses neuartigen
Zielmoleküls entschieden haben. Dank dieses differenzierten Wirkmechanismus und
der Aussicht auf eine vierteljährliche oder noch seltenere Verabreichung hat
TGM-148 das Potenzial, eine wirksame, patientenfreundliche Prophylaxe mit einem
breiten therapeutischen Spielraum zu bieten", sagte Alan Whitmore, BM BCh, FFPM,
PhD, Chief Scientific Officer von Tangram.
?Menschen mit Blutgerinnungsstörungen benötigen mehr prophylaktische
Behandlungsmöglichkeiten, und die Daten, die Tangram vorstellen wird,
unterstreichen das Potenzial von TGM-148 als neuartigen Ansatz. Ich bin gespannt
darauf, die weitere klinische Entwicklung zu verfolgen, um die ZPI-Silenzierung
als einen vielversprechenden Mechanismus zur Wiederherstellung des
Gleichgewichts der Hämostase zu untersuchen", fügte Dr. med. Robert F. Sidonio,
Jr., M.Sc., pädiatrischer Hämatologe am?Hemophilia of Georgia Pediatric Center
for Bleeding and Clotting Disorders" der Emory University School of Medicine,
hinzu.
Details des Vortrags
Titel: TGM-148, a Novel GalNAc-siRNA Targeting ZPI, Demonstrates Context-
dependent Hemostatic Rebalancing in Cynomolgus Monkeys
Veröffentlichungsnummer: 953
Name der Session: 801. Gene Therapies: Beyond Transplant: The Expanding Role of
Gene Therapy in Hematology
Datum und Uhrzeit der Session: 14. Dezember, 14:45-16:15 Uhr
Standort: MCCNO - 388-390
Über TGM-148
TGM-148 ist eine?First-on-Target"-GalOmic-GalNAc-konjugierte kleine
interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, den Protein-Z-
abhängigen Protease-Inhibitor (ZPI) in der Leber selektiv zu stilllegen, wo
dieser gebildet wird, bevor er in den Blutkreislauf gelangt. Sein
kontextabhängiger Wirkmechanismus zielt darauf ab, die Blutgerinnung als
Reaktion auf Blutungen bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen zu verbessern
und gleichzeitig ein günstiges Sicherheitsprofil zu gewährleisten.
In präklinischen Studien zeigte TGM-148 Wirksamkeit in vier Modellen genetisch
bedingter Blutgerinnungsstörungen und wurde bei Wildtyp-Tieren in
supratherapeutischen Dosen gut vertragen. Zusammengenommen untermauern diese
Ergebnisse das breite therapeutische Fenster von TGM-148 und liefern eine
stichhaltige Begründung für dessen Entwicklung zur Behandlung eines breiten
Spektrums von Blutungsstörungen, wobei die von-Willebrand-Krankheit als erste
Indikation ausgewählt wurde. Da TGM-148 die Möglichkeit einer vierteljährlichen
oder noch selteneren subkutanen Verabreichung bietet, soll es zudem die Hürden
für die Prophylaxe senken und so eine breitere Akzeptanz, bessere
Behandlungsergebnisse sowie eine verbesserte Lebensqualität für die Patienten
fördern.
Über Tangram Therapeutics
Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium,
das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um
einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte
bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine
Arzneimittelforschung und -entwicklung, die über das Offensichtliche hinausgeht.
Tangram konzentriert sich auf spezifische Zielgene und entwickelt innovative
Arzneimittel auf Basis von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des
Unternehmens, die darauf ausgelegt ist, krankheitsassoziierte Gene in
Hepatozyten selektiv stillzulegen. Tangram treibt die Entwicklung einer Reihe
von RNAi-Prüfpräparaten voran, die den Patienten in der Praxis zugutekommen
sollen, darunter TGM-312 zur Behandlung von MASH und TGM-148 zur Behandlung von
Blutgerinnungsstörungen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com
(http://www.tangramtx.com/).
Medienkontakt
press@tangramtx.com (mailto:press@tangramtx.com)
Investor Relations
Ami Bavishi oder Nick Colangelo
Gilmartin Group LLC
TangramTx@Gilmartinir.com (mailto:TangramTx@Gilmartinir.com)
IR@tangramtx.com (mailto:IR@tangramtx.com)
Â°