GNW-News: Tangram Therapeutics gibt den Übergang zur Patientenkohortenphase in der Phase-I/II-Studie "RESTORE-MASH" mit TGM-312 sowie die Ernennung von Dr. S...

04.09.26 10:25 Uhr

^LONDON, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein

Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle

Werbung

der Patienten verschrieben hat, hat heute bekanntgegeben, dass seine in der

Entwicklung befindliche MASH-Therapie TGM-312 in Teil B der laufenden Phase-

I/II-Studie?RESTORE-MASH" übergegangen ist. Tangram gab zudem die Ernennung von

Dr. Sonya Montgomery zur Chief Development Officer bekannt, die die

Weiterentwicklung der klinischen Pipeline des Unternehmens leiten wird.

MASH ist eine häufige Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise 250

Werbung

Millionen Menschen betroffen sind und die zu einer erheblichen Morbidität und

Mortalität führt.(1) Trotz der jüngsten Zulassungen in diesem Bereich besteht

nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf an wirksamen Therapien, die gut

verträglich sind und die Belastung für die Patienten verringern.

TGM-312, eine in der Erprobung befindliche GalOmic-siRNA, die auf SLC25A5

abzielt, verfügt über einen doppelten Wirkmechanismus, der sich direkt auf

Werbung

Entzündungen und Steatose auswirkt - die Hauptursachen für MASH und andere

chronische Lebererkrankungen. Das Zielmolekül wurde intern mithilfe des von

Tangram entwickelten Ansatzes der Netzwerkbiologie in Kombination mit

populationsgenetischen Daten zu MASH/MASLD entdeckt.

Der lebergerichtete Wirkmechanismus von TGM-312 ist darauf ausgelegt,

systemische Nebenwirkungen zu minimieren, und bietet somit eine

patientenfreundliche Behandlungsoption mit seltener Dosierung. Wie in

umfangreichen präklinischen Studien gezeigt wurde, verfügt TGM-312 aufgrund

seines orthogonalen Wirkmechanismus über ein breites Potenzial sowohl als

Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit bereits zugelassenen

und neuartigen Behandlungsansätzen.

TGM-312 wird derzeit im Rahmen der Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH untersucht.

Nach einer positiven Bewertung durch das unabhängige Datenüberwachungskomitee

ist die Studie von der Phase der einzelnen steigender Dosierung (SAD) bei

gesunden Probanden zur Phase der mehrfachen steigender Dosierung (MAD) bei MASH-

Patienten übergegangen. TGM-312 wurde bislang vier Kohorten gesunder Probanden

verabreicht, ohne dass schwerwiegende oder schwerwiegende unerwünschte

Ereignisse auftraten, wodurch sowohl das Risiko des neuartigen Wirkmechanismus

als auch - im weiteren Sinne - das der firmeneigenen GalOmic-Chemie von Tangram

gemindert wurde. Vorläufige MASH-Patientendaten werden voraussichtlich im Laufe

des Jahres 2027 vorliegen.

Dr. Sonya Montgomery verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption

und Umsetzung von Portfolio- und Entwicklungsstrategien, von der translationalen

Forschung bis hin zur Zulassung. Ihre Arbeit erstreckt sich über ein breites

Spektrum an Therapiebereichen und -methoden, einschließlich der Genmedizin,

sowohl in der Pharmabranche als auch in der Biotechnologie. Nach ihrem Studium

der Ingenieurwissenschaften und der Medizin in Kanada bekleidete Dr. Montgomery

weltweit führende Positionen bei Pfizer und war anschließend als Vizepräsidentin

für klinische Entwicklung bei ProQR, als Vizepräsidentin und Leiterin der

klinischen Entwicklung bei Gyroscope Therapeutics, als Chief Medical Officer bei

Evox Therapeutics und zuletzt als Chief Development Officer bei OSE

Immunotherapeutics tätig.

?Die Ausweitung von TGM-312 auf MASH-Patientenkohorten stellt für Tangram einen

wichtigen Schritt nach vorne dar und spiegelt die Stärke unserer GalOmic-

Plattform sowie das Engagement unseres Teams wider", so Dr. Laura Roca-Alonso,

Interim-Vorstandsvorsitzende:?Die Ernennung von Sonya kommt genau zum richtigen

Zeitpunkt, um auf dieser Dynamik aufzubauen, und ihre umfassende Erfahrung wird

von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Programme weiter in Richtung

klinischer Studien und über diese hinaus vorantreiben."

?Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen entscheidenden Phase zu Tangram

zu stoßen", fügte Dr. Sonya Montgomery hinzu,?TGM-312 hat das Potenzial, das

Leben von Menschen mit MASH entscheidend zu verbessern, und ich freue mich

darauf, die Entwicklung dieses Wirkstoffs voranzutreiben und auch die weitere

innovative Pipeline von Tangram voranzubringen, darunter TGM-148 zur Behandlung

von Blutgerinnungsstörungen."

Über TGM-312

TGM-312 ist eine neuartige, GalOmic-basierte, GalNAc-konjugierte kleine

interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, das SLC25A5-Gen in

der Leber selektiv zu stilllegen, um steatotische Lebererkrankungen,

einschließlich der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis

(MASH), zu behandeln, und die das Potenzial für eine vierteljährliche subkutane

Verabreichung aufweist. TGM-312 verfügt über einen differenzierten dualen

Wirkmechanismus, der mehrere zentrale Auslöser von MASH bekämpft und zugelassene

sowie neuartige Therapien ergänzt, wodurch der potenzielle Einsatz sowohl als

Monotherapie als auch in Kombination über ein breites Spektrum von

Krankheitsstadien hinweg unterstützt wird.

In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-

Mausmodell (GAN-DIO) mit ernährungsbedingter Adipositas führte die Verabreichung

von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit

zugelassenen und in der Entwicklung befindlichen NASH-Therapien zu einer

drastischen Senkung des NAFLD-Aktivitäts-Scores (NAS), einer Verringerung der

Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibroseverlaufs.

Über Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium,

das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um

einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte

bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine

Arzneimittelforschung, die über das Offensichtliche hinausgeht. Tangram verfolgt

gezielt differenzierte Ziele und entwickelt innovative Arzneimittel auf Basis

von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des Unternehmens, die darauf

ausgelegt ist, krankheitsauslösende Gene in Hepatozyten selektiv zu stilllegen.

Dies bildet die Grundlage für Tangrams unermüdliche Arzneimittelforschung. Eine

schnellere und intelligentere Entwicklung von Arzneimitteln, die darauf

ausgelegt sind, im Alltag der Patienten eine spürbare Wirkung zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com

(http://www.tangramtx.com/).

Referenzen

1. Younossi et al. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease

(NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review.

Hepatology. 2023 Apr.

Pressekontakt

press@tangramtx.com

Ansprechpartner für Anlegerbeziehungen

IR@tangramtx.comÂ°