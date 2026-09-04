GNW-News: Tangram Therapeutics gibt den Übergang zur Patientenkohortenphase in der Phase-I/II-Studie "RESTORE-MASH" mit TGM-312 sowie die Ernennung von Dr. S...
^LONDON, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (?Tangram"), ein
Unternehmen, das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente zum Wohle
der Patienten verschrieben hat, hat heute bekanntgegeben, dass seine in der
Entwicklung befindliche MASH-Therapie TGM-312 in Teil B der laufenden Phase-
I/II-Studie?RESTORE-MASH" übergegangen ist. Tangram gab zudem die Ernennung von
Dr. Sonya Montgomery zur Chief Development Officer bekannt, die die
Weiterentwicklung der klinischen Pipeline des Unternehmens leiten wird.
MASH ist eine häufige Lebererkrankung, von der weltweit schätzungsweise 250
Millionen Menschen betroffen sind und die zu einer erheblichen Morbidität und
Mortalität führt.(1) Trotz der jüngsten Zulassungen in diesem Bereich besteht
nach wie vor ein erheblicher ungedeckter Bedarf an wirksamen Therapien, die gut
verträglich sind und die Belastung für die Patienten verringern.
TGM-312, eine in der Erprobung befindliche GalOmic-siRNA, die auf SLC25A5
abzielt, verfügt über einen doppelten Wirkmechanismus, der sich direkt auf
Entzündungen und Steatose auswirkt - die Hauptursachen für MASH und andere
chronische Lebererkrankungen. Das Zielmolekül wurde intern mithilfe des von
Tangram entwickelten Ansatzes der Netzwerkbiologie in Kombination mit
populationsgenetischen Daten zu MASH/MASLD entdeckt.
Der lebergerichtete Wirkmechanismus von TGM-312 ist darauf ausgelegt,
systemische Nebenwirkungen zu minimieren, und bietet somit eine
patientenfreundliche Behandlungsoption mit seltener Dosierung. Wie in
umfangreichen präklinischen Studien gezeigt wurde, verfügt TGM-312 aufgrund
seines orthogonalen Wirkmechanismus über ein breites Potenzial sowohl als
Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit bereits zugelassenen
und neuartigen Behandlungsansätzen.
TGM-312 wird derzeit im Rahmen der Phase-I/II-Studie RESTORE-MASH untersucht.
Nach einer positiven Bewertung durch das unabhängige Datenüberwachungskomitee
ist die Studie von der Phase der einzelnen steigender Dosierung (SAD) bei
gesunden Probanden zur Phase der mehrfachen steigender Dosierung (MAD) bei MASH-
Patienten übergegangen. TGM-312 wurde bislang vier Kohorten gesunder Probanden
verabreicht, ohne dass schwerwiegende oder schwerwiegende unerwünschte
Ereignisse auftraten, wodurch sowohl das Risiko des neuartigen Wirkmechanismus
als auch - im weiteren Sinne - das der firmeneigenen GalOmic-Chemie von Tangram
gemindert wurde. Vorläufige MASH-Patientendaten werden voraussichtlich im Laufe
des Jahres 2027 vorliegen.
Dr. Sonya Montgomery verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption
und Umsetzung von Portfolio- und Entwicklungsstrategien, von der translationalen
Forschung bis hin zur Zulassung. Ihre Arbeit erstreckt sich über ein breites
Spektrum an Therapiebereichen und -methoden, einschließlich der Genmedizin,
sowohl in der Pharmabranche als auch in der Biotechnologie. Nach ihrem Studium
der Ingenieurwissenschaften und der Medizin in Kanada bekleidete Dr. Montgomery
weltweit führende Positionen bei Pfizer und war anschließend als Vizepräsidentin
für klinische Entwicklung bei ProQR, als Vizepräsidentin und Leiterin der
klinischen Entwicklung bei Gyroscope Therapeutics, als Chief Medical Officer bei
Evox Therapeutics und zuletzt als Chief Development Officer bei OSE
Immunotherapeutics tätig.
?Die Ausweitung von TGM-312 auf MASH-Patientenkohorten stellt für Tangram einen
wichtigen Schritt nach vorne dar und spiegelt die Stärke unserer GalOmic-
Plattform sowie das Engagement unseres Teams wider", so Dr. Laura Roca-Alonso,
Interim-Vorstandsvorsitzende:?Die Ernennung von Sonya kommt genau zum richtigen
Zeitpunkt, um auf dieser Dynamik aufzubauen, und ihre umfassende Erfahrung wird
von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere Programme weiter in Richtung
klinischer Studien und über diese hinaus vorantreiben."
?Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen entscheidenden Phase zu Tangram
zu stoßen", fügte Dr. Sonya Montgomery hinzu,?TGM-312 hat das Potenzial, das
Leben von Menschen mit MASH entscheidend zu verbessern, und ich freue mich
darauf, die Entwicklung dieses Wirkstoffs voranzutreiben und auch die weitere
innovative Pipeline von Tangram voranzubringen, darunter TGM-148 zur Behandlung
von Blutgerinnungsstörungen."
Über TGM-312
TGM-312 ist eine neuartige, GalOmic-basierte, GalNAc-konjugierte kleine
interferierende RNA (GalNAc-siRNA), die darauf ausgelegt ist, das SLC25A5-Gen in
der Leber selektiv zu stilllegen, um steatotische Lebererkrankungen,
einschließlich der metabolischen Dysfunktion-assoziierten Steatohepatitis
(MASH), zu behandeln, und die das Potenzial für eine vierteljährliche subkutane
Verabreichung aufweist. TGM-312 verfügt über einen differenzierten dualen
Wirkmechanismus, der mehrere zentrale Auslöser von MASH bekämpft und zugelassene
sowie neuartige Therapien ergänzt, wodurch der potenzielle Einsatz sowohl als
Monotherapie als auch in Kombination über ein breites Spektrum von
Krankheitsstadien hinweg unterstützt wird.
In präklinischen Studien am hochgradig translationalen Gubra-Amylin-NASH-
Mausmodell (GAN-DIO) mit ernährungsbedingter Adipositas führte die Verabreichung
von TGM-312 sowohl als Monotherapie als auch in synergistischer Kombination mit
zugelassenen und in der Entwicklung befindlichen NASH-Therapien zu einer
drastischen Senkung des NAFLD-Aktivitäts-Scores (NAS), einer Verringerung der
Leberentzündung und einer Verlangsamung des Fibroseverlaufs.
Über Tangram Therapeutics
Tangram Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium,
das sich der Entwicklung bahnbrechender RNAi-Medikamente verschrieben hat, um
einen bedeutenden Beitrag zum Wohl der Patienten zu leisten. Echte Fortschritte
bei der Behandlung von Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf erfordern eine
Arzneimittelforschung, die über das Offensichtliche hinausgeht. Tangram verfolgt
gezielt differenzierte Ziele und entwickelt innovative Arzneimittel auf Basis
von GalOmic, der firmeneigenen RNAi-Chemieplattform des Unternehmens, die darauf
ausgelegt ist, krankheitsauslösende Gene in Hepatozyten selektiv zu stilllegen.
Dies bildet die Grundlage für Tangrams unermüdliche Arzneimittelforschung. Eine
schnellere und intelligentere Entwicklung von Arzneimitteln, die darauf
ausgelegt sind, im Alltag der Patienten eine spürbare Wirkung zu erzielen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.tangramtx.com
(http://www.tangramtx.com/).
Referenzen
1. Younossi et al. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease
(NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review.
Hepatology. 2023 Apr.
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