GNW-News: TCL Home Security stellt auf der IFA 2025 das weltweit erste 3D-biometrische Nachrüstschloss sowie KI-gestützte Solarkameras vor

06.09.25 12:21 Uhr

^BERLIN, Sept. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL Home Security, ein führender

Innovator im Bereich Smart-Home-Lösungen, hat heute auf der IFA 2025 seine

neueste Produktpalette vorgestellt und damit seine Mission bekräftigt, Häuser

sicherer, intelligenter und besser vernetzt zu machen. Zu den präsentierten

Lösungen gehören das TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, das weltweit erste

Nachrüstschloss mit multibiometrischer Authentifizierung, und zwei KI-gestützte

Solarkameras - die TCL Cam D2 Pro und die TCL Cam B2 Pro.

Ein neuer globaler Maßstab für den Hauszugang: TCL D2R Max

Das TCL D2R Max setzt einen neuen Standard für nachrüstbare Smart Locks, indem

es drei biometrische Technologien - 3D-Gesichtserkennung, Handvenenscan und

Fingerabdruckauthentifizierung - in einem eleganten, sicheren Design kombiniert.

* Unübertroffene biometrische Sicherheit: 3D-Gesichtserkennung und

Handvenenscan bieten Genauigkeit auf Militärniveau und verhindern Spoofing

durch Fotos oder Nachbildungen.

* Datenschutz steht an erster Stelle: Alle biometrischen Daten werden

verschlüsselt und lokal auf dem Gerät gesichert, um die Privatsphäre

umfassend zu schützen.

* Müheloser Komfort: Ein hochpräzises Gyroskop verriegelt die Tür automatisch,

sobald sie geschlossen ist.

* Einfache Nachrüstung: Passt auf die meisten europäischen Schlösser und

erhöht die Sicherheit in wenigen Minuten ganz ohne Austausch des Zylinders.

Intelligente Außenüberwachung bei jedem Wetter

TCL Cam D2 Pro - Premium-PTZ-Schutz mit zwei Objektiven

* Duale 3K-Objektive und 360°-Abdeckung: Bieten gestochen scharfe 3K-Auflösung

mit 8-fachem Hybridzoom und erfassen jeden Winkel sowie jedes Detail.

* Erweiterte KI-Erkennung: Identifiziert Personen, Fahrzeuge, Haustiere,

Pakete und Gefahren präzise. Anpassbare KI-Ereignisse stellen sicher, dass

nur relevante Warnungen die Benutzer erreichen.

* Farbnachtsicht und ganztägige Stromversorgung: Ein 10.000-mAh-Akku mit

Solaraufladung und IP65-Wetterbeständigkeit gewährleistet einen

unterbrechungsfreien Betrieb.

TCL Cam B2 Pro - kompakte, zuverlässige Sicherheit

* 3K-Bildschärfe und Weitwinkelansicht: Deckt mit einem 132°-Sichtfeld einen

größeren Bereich ab.

* KI-gestützte Warnmeldungen: Ideal für ländliche oder große Grundstücke zur

Erkennung von Personen, Fahrzeugen, Tieren oder Waldbränden.

* Robust und nachhaltig: 7800-mAh-Akku mit Solaroption; Schutzart IP66 für

extreme Witterungsbedingungen.

Eine intelligentere, sicherere Zukunft

?Mit der Einführung des D2R Max und unserer neuen Kamerareihe definiert TCL neu,

wie Familien das schützen, was ihnen am wichtigsten ist", so Will, Marketing

Manager bei TCL Home Security.

Besucherinnen und Besucher können die gesamte Produktreihe auf der IFA 2025,

Halle 21A, Messedamm, Berlin erleben.

Weitere Informationen finden Sie unter:

* TCL D2R Max Smart Lock: https://tclhomesecurity.com/pages/d2rmax

* TCL Cam D2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camd2pro

* TCL Cam B2 Pro: https://tclhomesecurity.com/pages/camb2pro

* Sehen Sie sich das offizielle Launch-Video an:

https://youtube.com/shorts/iUAi_f68W0I

* Laden Sie die vollständige Pressemappe herunter:

https://drive.google.com/drive/folders/1KwAppRInXlKfnpqTs8NsoXB6jXhYDUTp?usp

=sharing

Medienkontakt:

Will Bright

will.bright@tcl.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f468ec26-

3690-4ee5-9416-0af4a0da1b0e

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f468ec26-

3690-4ee5-9416-0af4a0da1b0e)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/

791fd8b6-8d07-40b2-bb83-3433af857ffc

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/791fd8b6-8d07-40b2-bb83-

3433af857ffc)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0552036a-4114-4

70e-936f-2c9857e0f806

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0552036a-

4114-470e-936f-2c9857e0f806)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/

79ff1282-e1e1-453a-a830-44a6383d2ff7

(https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/79ff1282-e1e1-453a-a830-

44a6383d2ff7)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2b70736-bd9e-

4d65-aad1-c832d31ceb39

Â°