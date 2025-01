GNW-News: Tecan erfüllt revidierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Tecan erfüllt revidierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024

Männedorf, Schweiz, 8. Januar 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute in einem Trading Statement ungeprüfte vorläufige Umsatzzahlen für das

Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen erfüllt damit die am 16.

Oktober 2024 bekannt gegebene revidierte Umsatzprognose.

Das Jahr 2024 war für Tecan von einem schwierigen Marktumfeld geprägt. Geringere

Investitionen im Biopharma-Sektor führten zu einer deutlich schwächeren

Nachfrage nach Instrumenten für die Life-Science-Forschung. Diese Entwicklung

wirkte sich sowohl auf das Life Sciences Business als auch - über die OEM-Kunden

- auf das Partnering Business von Tecan aus. Zudem beeinflusste die allgemeine

Marktschwäche in China sowohl die Direktverkäufe in der Region als auch das

indirekte Geschäft über globale OEM-Kunden negativ. Infolgedessen verringerte

sich der ausgewiesene Umsatz der Gruppe im Geschäftsjahr 2024 um 13.0% in

Schweizer Franken; er belief sich auf CHF 934.3 Mio. (2023: CHF 1'074.4 Mio.).

In Lokalwährungen lag der Umsatz 11.5% unter dem Vorjahreswert (2023: CHF

1'055.2 Mio.). Dies entspricht der revidierten Umsatzprognose, die einen

Rückgang von 12-14% vorsah. In der zweiten Jahreshälfte sank der Umsatz im

Vergleich zur Vorjahresperiode um 12.3% in Schweizer Franken und um 11.3% in

Lokalwährungen.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: «Das schwierige

Marktumfeld hat uns dazu veranlasst, unsere finanzielle und operative

Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken. Wir haben ein umfassendes

Kostensenkungsprogramm eingeleitet, das sich sowohl auf das operative

Kostenmanagement als auch auf strukturelle Anpassungen unserer Kostenbasis

konzentriert. Mit diesen Anstrengungen streben wir an, unsere Rentabilität unter

allen Marktbedingungen zu sichern, ohne unsere Wachstumsmöglichkeiten

einzuschränken. Dank unserer Rolle als Innovationsführer und zuverlässiger

Partner im Gesundheitssektor sehen wir uns in einer guten Ausgangslage, um eine

Markterholung zu nutzen. Unsere neu eingeführten Produkte und Partnerschaften

werden von den Kunden beider Geschäftssegmente gut aufgenommen, und wir freuen

uns auf weitere Markteinführungen im Jahr 2025.»

Segmentumsatz

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte 2024 397.0 Mio.

CHF (2023: 451.8 Mio. CHF oder 442.1 Mio. CHF in Lokalwährungen), was einem

Rückgang von 12.1% in Schweizer Franken und 10.2% in Lokalwährungen entspricht.

In der zweiten Jahreshälfte sank der Umsatz um 5.0% in Lokalwährungen, nachdem

er in der ersten Jahreshälfte um 15.5% stark zurückgegangen war. Im Vergleich

des zweiten Halbjahres 2024 mit dem ersten wuchs der Umsatz des

Geschäftssegments um 13.6% in Lokalwährungen.

Das Partnering Business erzielte 2024 einen Umsatz von CHF 537.3 Mio. (2023: CHF

622.6 Mio. bzw. CHF 613.1 Mio. in Lokalwährungen), was einem Rückgang von 13.7%

in Schweizer Franken und 12.4% in Lokalwährungen entspricht. Wie erwartet

verzeichnete Tecan in diesem Segment für 2024 keine weiteren Umsätze aus der

reinen Weiterverrechnung von Materialkosten, verglichen mit CHF 8.0 Mio. im Jahr

2023. In der zweiten Jahreshälfte sank der Segmentumsatz in Lokalwährungen um

15.9%.

Zusätzliche Informationen

Tecan rechnet weiterhin mit einer bereinigten EBITDA-Marge, ohne akquisitions-

und integrationsbedingte Kosten, von 16-18% des Umsatzes.

Tecan bekräftigt den mittelfristigen Ausblick, wie er zuletzt am Capital Markets

Day vom 22. Oktober 2024 präsentiert wurde.

Das Unternehmen wird die vollständigen geprüften Finanzergebnisse 2024 wie

geplant am 12. März 2025 veröffentlichen.

Wichtige kommende Termine

* Der Geschäftsbericht 2024 wird am 12. März 2025 veröffentlicht.

* Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 10. April

2025 statt.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der

Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN

CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com (http://www.tecan.com)

°