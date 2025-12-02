GNW-News: Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation
^Männedorf, Schweiz, 2. Dezember 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) gab heute die Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation bekannt;
dazu gehören die führende Planungssoftware Director(TM) und ausgewählte
Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen.
Es ist das strategische Ziel von Tecan, den adressierbaren Markt über das
klassische Liquid-Handling-Angebot hinaus zu erweitern und die führende Position
im Bereich Laborautomation weiter zu stärken. Dank der hochleistungsfähigen
Planungssoftware können Kunden komplexe Arbeitsabläufe flexibler und effizienter
gestalten. Zudem haben sie die Option, Liquid-Handling-Plattformen von Tecan,
wie beispielsweise Fluent, nahtlos als Teil einer umfassenden Lösung zu
integrieren.
Mit dieser Übernahme baut Tecan auf der erfolgreichen Einführung von FlowPilot
auf, einer Planungssoftware für Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen, die
ursprünglich unter Lizenz von Wako Automation angeboten wurde. Angesichts der
starken Nachfrage und der positiven Marktentwicklung erweitert Tecan nun das
entsprechende Angebot.
Die Director(TM)-Software und dazugehörige Hardware werden in Tecan Labwerx
integriert. Tecan Labwerx ist die global tätige Geschäftseinheit für
kundenspezifische Lösungen für die Laborautomation, die über Standardlösungen
hinausgehen. Durch diese Integration kann Tecan eine einzigartige Kombination
aus Software, Service und Automation bereitstellen, um der wachsenden Nachfrage
nach komplexen Hochdurchsatz-Workflows gerecht zu werden. Der Bedarf zeigt sich
insbesondere im Biopharma-Segment, wo die Director-Software bereits von mehreren
namhaften Blue-Chip-Kunden eingesetzt wird.
«Roboterarm-zentrierte Arbeitszellen sind ein spannendes Wachstumsfeld im
Automationsangebot von Tecan. Die Expertise von Wako wird uns helfen, unser
Labwerx-Geschäft mit kundenspezifischer Laborautomation weiter voranzutreiben»,
sagt Monica Manotas, CEO von Tecan. «Durch die Integration der
hochleistungsfähigen Planungssoftware und der spezifischen Hardware von Wako
Automation in das bewährte Automationsportfolio von Tecan sind wir einzigartig
positioniert, um unsere Kunden zu unterstützen, damit sie dem wachsenden Bedarf
nach flexiblen, skalierbaren und integrierten Automationslösungen nachkommen
können.»
Weitere Informationen zur Director-Software finden sich auf der Landing Page von
Wako Automation (https://www.wakoautomation.com/director).
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com (https://www.tecan.com)
Alle: Alle Empfehlungen