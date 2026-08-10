GNW-News: Tecan erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen und eine bereinigte EBITDA-Marge von 15.1%; Ausblick bestätigt
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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Tecan erzielt im ersten Halbjahr 2026 ein Wachstum von 3.4% in Lokalwährungen
und eine bereinigte EBITDA-Marge von 15.1%; Ausblick bestätigt
Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026 - Zusammenfassung
* Umsatz von CHF 427.5 Mio., Anstieg von 3.4% in Lokalwährungen; mit Wachstum
sowohl im Life Sciences Business (+3.1% in Lokalwährungen) als auch im
Partnering Business (+3.6% in Lokalwährungen)
* Auftragseingang stieg um 3.0% in Lokalwährungen, das Book-to-Bill-Verhältnis
blieb in beiden Geschäftssegmenten über 1
* Bereinigte EBITDA-Marge bei 15.1%, Verbesserung der zugrunde liegenden
Rentabilität um 180 Basispunkte; negative Effekte durch Wechselkurse von
120 Basispunkten und durch Zölle von 50 Basispunkten
* Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 17.0 Mio.; Cash
Conversion von 36.5%
* Bereinigter Gewinn pro Aktie von CHF 2.62, ein Rückgang um 1.5% gegenüber
dem Vergleichswert des Vorjahres
* Ausblick für Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge für das Gesamtjahr 2026
bestätigt
Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»
* Portfoliodisziplin: Umsetzung der angekündigten Einstellung von
Geschäftsaktivitäten
* Kommerzielle Exzellenz: Aufbau eines Ökosystems, um Tecan als bevorzugten
Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu positionieren; Expansion
nach Indien
* Operative Exzellenz: Schaffung einer effizienteren Struktur in den Bereichen
Operations, Forschung und Entwicklung sowie in der Verwaltung
Männedorf, Schweiz, 11. August 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt gegeben und
den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 bestätigt.
Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im ersten Halbjahr
war solide und zeichnete sich durch ein Umsatzwachstum der Gruppe von 3.4% in
Lokalwährungen aus, mit Wachstum in beiden Geschäftssegmenten, womit wir den
Gesamtmarkt übertroffen haben. Zudem erzielten wir eine solide Rentabilität mit
einer bereinigten EBITDA-Marge von 15.1%, was den Erwartungen entspricht. Die
Marktentwicklungen sind ermutigend und stehen weiterhin im Einklang mit unserer
früheren Prognose. Angesichts der zunehmenden Marktdynamik sind wir
zuversichtlich, dass wir weiterhin schneller als der Markt wachsen werden. Es
gibt jedoch noch viel zu tun, um das Potenzial von Tecan voll auszuschöpfen. Um
das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und den Wert auch langfristig zu
steigern, haben wir im ersten Quartal unser Transformationsprogramm 'Rewired'
gestartet. Nach der Umsetzung erster Massnahmen im zweiten Quartal erwarten wir,
dass diese zu unserem Gesamtjahresergebnis beitragen und eine Grundlage für
beschleunigtes Wachstum und höhere Rentabilität bilden, während wir auf unsere
Ziele für 2028 zusteuern.»
Finanzresultate für das erste Halbjahr 2026
Konzernkennzahlen
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|In CHF Mio., sofern nicht| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| | |
|anders angegeben | 2025| 2026|? CHF|? LW|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Umsatz | 439.5| 427.5| -2.7%|+3.4%|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Auftragseingang | 458.3| 444.3| -3.1%|+3.0%|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Bereinigtes EBITDA(2) | 65.7| 64.5| -1.8%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 15.0%| 15.1%| +10 Basispunkte| |
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Ausgewiesenes EBITDA | 54.9| 46.6| -15.1%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 12.5%| 10.9%|-160 Basispunkte| |
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Bereinigtes EBIT | 43.6| 43.8| +0.6%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 9.9%| 10.2%| +30 Basispunkte| |
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Ausgewiesenes EBIT | 23.1| 17.8| -23.1%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 5.3%| 4.2%|-110 Basispunkte| |
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Bereinigter Reingewinn | 33.7| 32.5| -3.5%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Bereinigter Gewinn pro | | | | |
|Aktie (CHF) | 2.66| 2.62| -1.5%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Ausgewiesener Reingewinn | 17.9| 12.3| -31.5%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Gewinn pro Aktie (CHF) | 1.41| 0.99| -29.8%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Geldzufluss aus | | | | |
|operativer | | | | |
|Geschäftstätigkeit | 60.0| 17.0| -71.7%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Cash Conversion | 109.2%| 36.5%| -| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
|Nettoliquidität (zum | | | | |
|Periodenende) | 140.3| 73.5| -47.6%| -|
+-------------------------+--------------+--------------+----------------+-----+
Der Umsatz der Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2026 in Lokalwährungen um 3.4% (-
2.7% in Schweizer Franken), wobei beide Segmente vergleichbare Wachstumsraten
erzielten. Die positive Dynamik des ersten Quartals setzte sich im zweiten
Quartal fort. In beiden Quartalen verzeichnete Tecan ein Umsatzwachstum von
3.4% in Lokalwährungen.
Der Auftragseingang erreichte im ersten Halbjahr 2026 ein solides Wachstum von
3.0% in Lokalwährungen. Diese Entwicklung entsprach weitgehend dem
Umsatzwachstum und führte zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.04. Im zweiten
Quartal war das Auftragswachstum in Lokalwährungen im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum stabil, trotz einer anspruchsvolleren Vergleichsbasis. Das
Book-to-Bill-Verhältnis blieb im zweiten Quartal bei 1.0, wobei der
Auftragseingang im zweiten Quartal den des ersten übertraf.
Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 15.1% und damit leicht über den 15.0% des
ersten Halbjahres 2025. Dies erreichte das Unternehmen trotz negativer Effekte
durch Wechselkurse (120 Basispunkte) und Zölle (50 Basispunkte). Die zugrunde
liegende Rentabilität verbesserte sich um 180 Basispunkte, was in erster Linie
auf höhere Umsätze, einen günstigen Produktmix und erste Erfolge des
Transformationsprogramms «Rewired» zurückzuführen ist.
Während das bereinigte EBIT leicht anstieg, verzeichnete der bereinigte
Reingewinn einen leichten Rückgang, der hauptsächlich auf negative Effekte aus
Währungsabsicherungen unterhalb der operativen Gewinnschwelle zurückzuführen
war. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sank prozentual weniger stark als der
Reingewinn, da die Anzahl der ausstehenden Aktien durch das laufende
Aktienrückkaufprogramm reduziert wurde.
Der Reingewinn und der ausgewiesene Gewinn pro Aktie wurden durch verschiedene
Faktoren belastet, einerseits durch höhere Kosten im Zusammenhang mit einmaligen
Investitionen in die SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und das neue CRM-
System, andererseits im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm «Rewired»,
einschliesslich Restrukturierungskosten.
Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit fiel im ersten Halbjahr 2026
deutlich geringer aus, wobei auch die Cash Conversion im Vergleich zu früheren
Berichtsperioden zurückging. Dies war hauptsächlich auf Veränderungen im
Nettoumlaufvermögen zurückzuführen. Diese Faktoren sind nicht struktureller
Natur; der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit war in der
Vergangenheit stets stark und wird dies auch in einer zukunftssicher
aufgestellten Tecan Group bleiben. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wurden
im ersten Halbjahr 2026 Aktien im Wert von CHF 30.5 Mio. erworben.
Informationen nach Geschäftssegmenten
Kennzahlen nach Segmenten
+--------------------+-----------------------------+---------------------------+
| | Life Sciences Business | Partnering Business |
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|In CHF Mio., sofern | | | | |
|nicht anders | 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr| 1. Halbjahr|
|angegeben | 2025| 2026| 2025| 2026|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|Umsatz | 185.7| 179.6| 253.8| 247.9|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|- Veränderung in CHF| | -3.2%| | -2.3%|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|- Veränderung in | | | | |
|Lokalwährungen | | +3.1%| | +3.6%|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|Ausgewiesenes EBIT | 8.7| 3.8| 22.0| 20.4|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 4.7%| 2.1%| 8.7%| 8.2%|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|Bereinigtes EBITDA | 26.4| 24.7| 46.9| 46.3|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
|- Marge (in % des | | | | |
|Umsatzes) | 14.0%| 13.8%| 18.4%| 18.7%|
+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+
Life Sciences Business
Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im ersten Halbjahr
in Lokalwährungen um 3.1% und entwickelte sich damit besser als der Gesamtmarkt
für Laborautomatisierung. Das Wachstum wurde durch die anhaltend starke
Nachfrage in den Bereichen Biopharma und Diagnostik getragen, während der Umsatz
im Bereich Academia & Government wie erwartet zurückging. Das Segment Life
Sciences Business profitierte zudem vom starken Wachstum bei Tecan Genomics, wo
ausgewählte Aktivitäten im Rahmen der Portfoliooptimierung unter dem Programm
«Rewired» eingestellt werden sollen.
Das Segment verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung: Der Umsatz stieg im
zweiten Quartal 2026 in Lokalwährungen um 4.6% gegenüber dem Vorjahresquartal,
nachdem im ersten Quartal bereits ein Anstieg von 1.3% erzielt worden war. Im
zweiten Quartal verzeichneten die Umsätze mit Liquid-Handling-Instrumenten nach
vorherigen Rückgängen wieder einen Anstieg. Die wiederkehrenden Umsätze aus
Serviceleistungen, Verbrauchsmaterialien und Reagenzien entwickelten sich
weiterhin gut, wobei ihr Anteil am Segmentumsatz von 62.1% im Vorjahreszeitraum
auf 64.4% stieg.
Der Auftragseingang beschleunigte sich im zweiten Quartal, und das Book-to-Bill-
Verhältnis blieb im ersten Halbjahr 2026 über 1.
Das ausgewiesene EBIT und die ausgewiesene Betriebsrendite im Life Sciences
Business gingen zurück, da das Segment den Grossteil der negativen Auswirkungen
von Wechselkursen und Zöllen absorbierte. Darüber hinaus belasteten einmalige
Aufwendungen die ausgewiesenen Ergebnisse zusätzlich. Ohne Berücksichtigung
dieser einmaligen Aufwendungen sank die bereinigte EBITDA-Marge des Segments
leicht, wobei positive Beiträge aus höheren Umsätzen und zugrunde liegenden
operativen Verbesserungen aus dem Transformationsprogramm «Rewired»
resultierten.
Partnering Business
Der Umsatz im Geschäftssegment Partnering Business stieg im ersten Halbjahr in
Lokalwährungen um 3.6%, getrieben von einem anhaltend soliden Wachstum in den
Bereichen Diagnostik und MedTech.
Im zweiten Quartal erzielte das Partnering Business ein solides Wachstum von
2.4% in Lokalwährungen, dies trotz einer zunehmend anspruchsvollen
Vergleichsbasis zum Vorjahreszeitraum.
Wie erwartet schwächte sich das Wachstum des Auftragseingangs im zweiten Quartal
aufgrund der hohen Vorjahresbasis ab; das Book-to-Bill-Verhältnis blieb jedoch
sowohl für das Quartal als auch für das erste Halbjahr über 1.
Das Segment Partnering Business verzeichnete einen moderaten Rückgang des EBIT
und der Betriebsrendite, was in erster Linie auf negative Effekte aus
Wechselkursen und Zöllen, aber auch auf Restrukturierungskosten zurückzuführen
war. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich jedoch, getrieben durch das
Volumen, einen günstigen Produktmix und operative Verbesserungen aus dem
Transformationsprogramm «Rewired».
Fortschritte beim Transformationsprogramm «Rewired»
Im März startete Tecan «Rewired», ein Transformationsprogramm, um das
Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und sowohl Innovation als auch Umsetzung
gezielt zu stärken. Die «Rewired»-Initiativen zielen darauf ab, den Kundennutzen
zu steigern, profitables Wachstum zu ermöglichen und die Marktposition von Tecan
zu stärken. Zusammen mit den Ergebnissen für das erste Halbjahr 2026 gibt das
Unternehmen einen aktuellen Überblick über die drei wichtigsten Hebel.
Portfoliodisziplin
Wie am 16. März 2026 angekündigt, hat Tecan die spezialisierten Designfunktionen
für die frühe Entwicklungsphase von Medizinprodukten am 2021 erworbenen Standort
in Boston eingestellt; der Standort wurde im April geschlossen. Darüber hinaus
gab Tecan die Entscheidung bekannt, sich aus ausgewählten Aktivitäten bei Tecan
Genomics zurückzuziehen; dieser Prozess schreitet planmässig voran.
Kommerzielle Exzellenz
Ein strategisches Ziel von Tecan ist es, sich als bevorzugter
Automatisierungspartner für KI-gestützte Labore zu etablieren. Zu den ersten
Fortschritten auf diesem Weg gehört die im März angekündigte Partnerschaft mit
NVIDIA. Dazu wurde im Juni ein konkreter Schritt bekannt gegeben: die
Integration der Agentic-KI-Funktionen in die Laboranalyseplattform Introspect
von Tecan. Tecan und NVIDIA arbeiten zudem gemeinsam an der Weiterentwicklung
von Physical-AI-Fähigkeiten. Parallel zur Partnerschaft mit NVIDIA treibt Tecan
gemeinsam mit Technologiepartnern und Kunden ein wachsendes Portfolio an KI-
basierten Initiativen voran und positioniert Tecan-Produkte als zentrale
Elemente für KI-gestützte Labore. So hat Tecan beispielsweise in Japan mit einem
Kunden eine Biofoundry entwickelt - eine hochautomatisierte «Fabrik für
Biologie», die Robotik, KI, synthetische Biologie, Genom-Engineering,
Hochdurchsatz-Tests und Datenanalytik integriert. Die Technologie von Tecan
liefert dabei einen entscheidenden Beitrag in diesem innovativen Setup.
Um die kommerzielle Exzellenz zu stärken, setzt Tecan die Expansion in Regionen
und Marktsegmente mit hohem Potenzial fort. Im Mai hat Tecan eine direkte
Niederlassung in Indien eröffnet, einschliesslich eines eigenen lokalen
Vertriebs- und Serviceteams mit Sitz in Gurugram bei Neu-Delhi. Dies untermauert
Tecans Engagement, Kunden in einem der dynamischsten und am schnellsten
wachsenden Life-Sciences-Märkte der Welt zu bedienen, und ermöglicht direktere
Kundenbeziehungen sowie einen verbesserten lokalen Support.
Operative Exzellenz
Operative Exzellenz konzentriert sich auf skalierbare, widerstandsfähige
Betriebsabläufe, die Wachstum in Margen und Cash umwandeln. Effiziente Prozesse
und eine niedrigere Kostenbasis haben Priorität. Ende März veräusserte Tecan
seinen spezialisierten Standort für Präzisionsbearbeitung in Kalifornien und
bündelte die Aktivitäten und Kapazitäten am bestehenden Standort in Vietnam.
Darüber hinaus nutzt Tecan frühere Investitionen in vollautomatisierte
Produktionslinien in den USA für bestimmte Verbrauchsmaterialien. Angesichts der
gestiegenen Nachfrage auf dem US-Markt bietet die lokale Produktion erhebliche
Vorteile sowohl hinsichtlich der Reaktionsfähigkeit als auch der Nachhaltigkeit;
insbesondere ermöglicht sie eine deutliche Reduzierung der CO?-Emissionen. Die
Produktionslinien für Pipettenspitzen in den USA sind seit dem zweiten Quartal
betriebsbereit.
Initiativen zur operativen Exzellenz nutzen bereits getätigte Investitionen in
eine harmonisierte SAP-S/4HANA-Unternehmensarchitektur und markieren damit einen
wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung der ERP-Plattform von Tecan.
Prognose für 2026 und mittelfristiger Ausblick bestätigt
Basierend auf der Entwicklung im ersten Halbjahr und den aktuellen Annahmen
bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr und bekräftigt die
Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge.
+----------------------------------------------------------------------------+
|Prognose für das Gesamtjahr 2026 (bestätigt) |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Umsatz in Lokalwährungen |Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich|
+--------------------------+-------------------------------------------------+
|Bereinigte EBITDA-Marge(1)|15.5% bis 16.5% des Umsatzes |
+--------------------------+-------------------------------------------------+
Im zweiten Halbjahr 2026 erwartet Tecan Rückerstattungen in Höhe von rund CHF 6
Mio. im Zusammenhang mit Zöllen, die gemäss dem International Emergency Economic
Powers Act entrichtet wurden. Diese werden in den ausgewiesenen
Ertragskennzahlen wie EBIT, EBITDA, Nettogewinn und Gewinn pro Aktie
berücksichtigt. Da es sich bei diesen Rückerstattungen jedoch um einmalige
Posten handelt, werden sie in den bereinigten Ertragskennzahlen nicht
berücksichtigt. Daher werden die Rückerstattungen keinen positiven Einfluss auf
die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge haben und auch nicht zu dieser
beitragen.
Das Unternehmen bekräftigt zudem seinen mittelfristigen Ausblick, wie er am 16.
März 2026 im Rahmen des Capital Markets Update vorgestellt wurde.
+-----------------------------------------------+
| Prognose für das Gesamtjahr 2028 (bestätigt) |
+----------------------------+------------------+
| Umsatz(1) | CHF 1 Milliarde |
+----------------------------+------------------+
| Bereinigte EBITDA-Marge(1) | 20% des Umsatzes |
+----------------------------+------------------+
Finanzbericht und Webcast
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann auf der Website des Unternehmens
www.tecan.com (http://www.tecan.com) unter Investor Relations abgerufen werden.
Tecan wird heute um 09:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz für Analysten und
Medien durchführen, um die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 zu diskutieren.
Die Konferenz wird per Live-Audio-Webcast unter www.tecan.com
(http://www.tecan.com/) übertragen.
Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz:
Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 (0) 203 059 58 63
(Grossbritannien)
Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613
Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung einwählen.
Wichtige Termine
Ein Update für das dritte Quartal wird am 5. November 2026 veröffentlicht.
(1) Änderungen der Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die
Rentabilitätserwartungen für 2026 sowie der mittelfristige Ausblick für Umsatz
und bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen
Wechselkursprognose von 1 Euro zu 0.92 CHF und 1 US-Dollar zu 0.80 CHF.
(2) Überleitungsrechnungen zum bereinigten EBIT, EBITDA, Reingewinn und Gewinn
pro Aktie sind im Halbjahresbericht 2026 unter www.tecan.com/investor-overview
enthalten.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Tecan (N) Aktie News
Tecan (N) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.
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|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|30.01.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|11.12.12
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|02.10.12
|Tecan Group (N) neutral
|Sarasin Research
|17.08.12
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research