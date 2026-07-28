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GNW-News: Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2026 am 11. August an

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Tecan (N)
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^Männedorf, Schweiz, 4. August 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:

TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2026 im Rahmen einer

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Telefonkonferenz am Dienstag, 11. August 2026 um 09:00 Uhr kommentieren. Die

Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 11. August 2026 um

07:00 Uhr veröffentlicht.

Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder

Live-Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien im Internet zu

verfolgen. Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's

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Homepage www.tecan.com unter?Investor Relations" aufgeschaltet werden.

Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Einwahldaten für die Telefonkonferenz

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0) 58 310 50 00 oder +44 (0) 203 059 5863 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 56 13

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

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Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann ab dem 11. August 2026 ebenfalls

auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com (http://www.tecan.com) in

der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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DatumRatingAnalyst
28.02.13 Tecan Group (N) halten Vontobel Research
30.01.13 Tecan Group (N) halten Vontobel Research
11.12.12 Tecan Group (N) buy UBS AG
02.10.12 Tecan Group (N) neutral Sarasin Research
17.08.12 Tecan Group (N) hold Vontobel Research