GNW-News: Tecan kündigt Telefonkonferenz zur Präsentation des Finanzabschlusses für das erste Halbjahr 2026 am 11. August an
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^Männedorf, Schweiz, 4. August 2026 - Die Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange:
TECN) wird den Finanzabschluss für das erste Halbjahr 2026 im Rahmen einer
Telefonkonferenz am Dienstag, 11. August 2026 um 09:00 Uhr kommentieren. Die
Medienmitteilung zum Zwischenabschluss wird am Morgen des 11. August 2026 um
07:00 Uhr veröffentlicht.
Tecan bietet die Möglichkeit, die Präsentation per telefonischer Einwahl oder
Live-Übertragung mit synchronisierten Präsentationsfolien im Internet zu
verfolgen. Ein Link zum Webcast wird vor Beginn der Präsentation auf Tecan's
Homepage www.tecan.com unter?Investor Relations" aufgeschaltet werden.
Die Telefonkonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.
Einwahldaten für die Telefonkonferenz
Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0) 58 310 50 00 oder +44 (0) 203 059 5863 (UK)
Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 56 13
Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.
Der vollständige Halbjahresbericht 2026 kann ab dem 11. August 2026 ebenfalls
auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com (http://www.tecan.com) in
der Rubrik Investor Relations abgerufen werden.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|30.01.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|11.12.12
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|02.10.12
|Tecan Group (N) neutral
|Sarasin Research
|17.08.12
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research