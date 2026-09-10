GNW-News: Tecan nimmt an Investorenkonferenz teil
Werte in diesem Artikel
^Männedorf, Schweiz, 10. September 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgender
Konferenz teilnehmen wird:
24(th) Annual Morgan Stanley Healthcare Conference, New York, USA
Datum: 14. September 2026
Uhrzeit: 14:35 Uhr Ortszeit (20:35 Uhr MESZ)
Format: Fireside Chat mit Monica Manotas, CEO, und der Morgan Stanley Analystin
Weitere Teilnehmer: Camila Japur, CFO & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. &
Investor Relations
Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com.
Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von
120 Tagen abrufbar.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tecan (N)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tecan (N)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Tecan (N) Aktie News
Tecan (N) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|30.01.13
|Tecan Group (N) halten
|Vontobel Research
|11.12.12
|Tecan Group (N) buy
|UBS AG
|02.10.12
|Tecan Group (N) neutral
|Sarasin Research
|17.08.12
|Tecan Group (N) hold
|Vontobel Research