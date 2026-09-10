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GNW-News: Tecan nimmt an Investorenkonferenz teil

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Tecan (N)
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^Männedorf, Schweiz, 10. September 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgender

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Konferenz teilnehmen wird:

24(th) Annual Morgan Stanley Healthcare Conference, New York, USA

Datum: 14. September 2026

Uhrzeit: 14:35 Uhr Ortszeit (20:35 Uhr MESZ)

Format: Fireside Chat mit Monica Manotas, CEO, und der Morgan Stanley Analystin

Weitere Teilnehmer: Camila Japur, CFO & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. &

Investor Relations

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Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com.

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von

120 Tagen abrufbar.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

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Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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Aktuelle Tecan (N) Aktie News

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Tecan (N) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.02.13 Tecan Group (N) halten Vontobel Research
30.01.13 Tecan Group (N) halten Vontobel Research
11.12.12 Tecan Group (N) buy UBS AG
02.10.12 Tecan Group (N) neutral Sarasin Research
17.08.12 Tecan Group (N) hold Vontobel Research

Information

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