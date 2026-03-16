GNW-News: Tecan und NVIDIA gehen Partnerschaft zur Entwicklung datengetriebener Labore ein

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^Männedorf, Schweiz, 17. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA bekanntgegeben. Ziel der

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Partnerschaft ist es, KI-gestützte Plattformen bereitzustellen, die

datengetriebenen Laboren dabei helfen, Forschungsergebnisse schneller zu

erzielen und die Produktivität im Labor zu erhöhen.

Tecan war ein Vorreiter beim Wandel vom manuellen zum präzisen, robusten und

skalierbaren automatisierten Pipettieren in Tausenden von Labors weltweit. Nach

dieser ersten Laborrevolution treibt Tecan die Automatisierung weiter voran,

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indem das Unternehmen moderne Produkte wie die Laboranalyseplattform Introspect

einführt, die gezielt zur Steigerung der Laborproduktivität entwickelt wurden.

Mit der Nutzung von KI ergibt sich eine Gelegenheit für Innovation und Wachstum,

da ein erheblicher Teil der im Labor generierten Daten bislang ungenutzt

bleibt.

Durch die Zusammenarbeit zwischen NVIDIA und Tecan wollen die Unternehmen die

nächste Laborrevolution einleiten und mithilfe von KI die bislang unerforschte

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Datenlandschaft erschliessen, um bahnbrechende Entdeckungen und bisher

unerreichte Produktivitätssteigerungen zu ermöglichen. Gemeinsam arbeiten NVIDIA

und Tecan daran, datengetriebene Labore zu schaffen.

Die Integration von NVIDIA-GPU-beschleunigten Modellen und Bibliotheken in die

Produkte von Tecan soll Labordaten in konkrete Handlungsempfehlungen und

messbare Ergebnisse überführen. Die Verbindung wissenschaftlicher und operativer

Daten soll es Tecan-Kunden ermöglichen, neue Therapien schneller zu entwickeln.

Gleichzeitig verbessert der Einsatz von physischer KI die Benutzerfreundlichkeit

und Robustheit der Tecan-Instrumente weiter.

«Künstliche Intelligenz ist transformativ, hat aber ihr volles Potenzial im

Laborbereich und zum Nutzen von Patientinnen und Patienten sowie der

Wissenschaft noch nicht ausgeschöpft», sagte Monica Manotas, CEO von Tecan.

«Durch die Verbindung unserer Laborpräsenz und umfassenden Expertise mit den

innovativen KI-Plattformen und dem Know-how von NVIDIA sind wir einzigartig

positioniert, unsere Kunden optimal bei der wachsenden Nachfrage nach höherer

Produktivität, schnelleren Forschungsergebnissen und intelligenten

Automatisierungslösungen zu unterstützen.»

Der Umfang dieser Zusammenarbeit umfasst:

* Agentic AI Introspect zur Steigerung der Laborproduktivität mithilfe von

NVIDIA Nemotron-Modellen und Microservices

* Discovery Introspect zur Unterstützung schnellerer Entdeckungen mithilfe von

NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken und NVIDIA Nemotron-Modellen

* Physical AI zur Realisierung der nächsten Generation von Laborinstrumenten

durch die Integration von NVIDIA Cosmos Open-World-Foundation-Modellen und

ähnlichen Ansätzen.

Weitere Informationen zu einem der Anwendungsfälle dieser Zusammenarbeit wird

auf der Introspect-Landingpage beschrieben: Introspect(TM) custom web reports &

dashboards - Tecan (https://lifesciences.tecan.com/introspect)

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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