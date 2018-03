GNW-News: Teledyne DALSA kündigt Vorabpräsentation seiner neuesten Mehrzeilen-CMOS-Kamera auf der "Vision Show" an

Teledyne DALSA kündigt Vorabpräsentation seiner neuesten Mehrzeilen-CMOS-Kamera auf der "Vision Show" an

WATERLOO (Kanada), 29. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA und

Teledyne e2v, beides Unternehmen von Teledyne Technologies (NYSE:TDY) und

Weltmarktführer im Bereich der Bildsensortechnologie werden beide vom 10.-12.

April an Stand 517 auf der Vision Show vertreten sein. Teledyne DALSA wird seine

neueste und fortschrittlichste Mehrzeilen-CMOS-Kamera ausstellen. Teledyne e2v

wird die neue OctoPlus-Zeilenkamera-Reihe für OCT-Anwendungen für das

Gesundheitswesen und in der Industrie vorstellen. Die Messe findet im Hynes

Convention Center, in Boston, Massachusetts, statt.

Das Team von Teledyne DALSA stellt eine breite Palette der allerneuesten

Bildgebungstechnologien des Unternehmens vor. Unter anderem wird Folgendes am

Stand vorgeführt:

* eine Vorabpräsentation der neuesten Mehrzeilen-CMOS-Kamera von Teledyne

DALSA, mit Optionen zur monochromen, farbigen und NIR-Bildgebung, mit einer

Fiberoptik-Schnittstelle zum Anschluss an einen Xtium CLHS-Framegrabber

* der Sichtsensor BOA spot, der einfache, kostengünstige und zuverlässige

Leistung für automatisierte Qualitätskontrollen bietet

* die ungekühlten langwelligen Infrarotkameras aus der Calibir-Reihe für

Thermografieanwendungen, die einen verschlussfreien Betrieb ermöglichen und

mit GigE Vision(®)-, analogen und MIPI CSI-2(TM)-Schnittstellen ausgestattet

sind

* die Genie Nano-Kameras, die über eine Vielzahl von Funktionen verfügen und

mit branchenführenden CMOS-Bildsensoren sowie GigE- oder Camera Link-

Schnittstellen ausgestattet sind

* das GEVA 4000-Sichtsystem mit über 8x höherer Verarbeitungsleistung

gegenüber dem Einstiegssystem GEVA 300, widerstandsfähig und robust für den

Betrieb in Fabrikanlagen ausgelegt

Zusätzlich zu Live-Vorführungen erleben Messebesucher eine Ausstellung mit den

neuesten Flächenkameras von Teledyne DALSA, einschließlich des 86-Megapixel-

Modells Falcon4, Framegrabbern, Smart-Kameras und Bildverarbeitungssoftware.

Besuchen Sie den Stand von Teledyne Imaging, um dieses breitgefächerte Portfolio

von Technologien zu erleben, das für viele Märkte und Anwendungen entwickelt

wurde.

"Hot Corner"-Themen

Fachexperten von Teledyne DALSA werden im Rahmen von zwei "Hot Corner"-

Themendiskussionen Vorträge halten. Alle Messebesucher können an den "Hot

Corner"-Diskussionen teilnehmen.

* Dienstag, 10. April, 13:00 Uhr - 3D-Bildgebungstechnologien - Raymond Boridy

präsentiert aktuelle Technologien, Anwendungen und Trends im Bereich 3D

* Donnerstag, 12. April, 13:15 Uhr - Bildgebung mit Mehrkanal-Zeilenabtastung

- Mark Butler und Philip Colet geben eine Präsentation über die

Möglichkeiten der Bildgebung mit Mehrkanal-Zeilenabtastung

The Vision Show 2018

10.-12. April 2018

Stand #517 (Siehe Standort des Stands)

Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA

Die "Vision Show 2018" ist die größte Ausstellung zum maschinellen Sehen sowie

Bildgebungsbauteilen und -systemen in Nordamerika. Die Anmeldung ist kostenlos.

Über die Produkte und Dienstleistung von Teledyne DALSA im Bereich des

maschinellen Sehens

Teledyne DALSA ist ein Weltmarktführer im Bereich der Entwicklung und

Herstellung von Bauteilen für die digitale Bildgebung im Bereich des

maschinellen Sehens. Unsere Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber,

Software und Bildgebungslösungen werden in Tausenden von Inspektionssystemen auf

der Welt und über verschiedene Branchen hinweg eingesetzt, darunter die

Automobilbranche und die Bereiche Elektroniküberprüfung, Flachbildschirme,

medizinische Bildgebung, Halbleiter, Verpackung und allgemeine Produktion.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging.

Teledyne DALSA ist ein internationaler Technologieführer in der Herstellung von

Sensor-, Bildgebungs- und spezialisierten Halbleitern. Unsere

Bildabtastungslösungen decken das Spektrum von Infrarot über sichtbar bis hin zu

Röntgenstrahlung ab. Unsere MEMS-Fertigungsanlage hat sich einen weltweit

führenden Ruf erarbeitet. Zusätzlich bieten wir über unsere Tochterunternehmen

Teledyne Optech und Teledyne Caris fortschrittliche 3D-Vermessungssysteme und

Geoinformationssysteme an. Teledyne DALSA beschäftigt weltweit etwa 1.400

Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Waterloo, Kanada.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.teledynedalsa.com.

Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Teledyne DALSA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung

Änderungen vorzunehmen.

Medienkontakt:

Maria Doyle

Red Javelin Communications Inc

Tel.: +1 781-964-3536

E-Mail: maria@redjavelin.com

Verkaufskontakt: Sales.americas@teledynedalsa.com

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e477e62-

62b0-4e23-86de-40958f87f59e

+---+

| |

+---+

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Teledyne DALSA via GlobeNewswire

https://www.teledynedalsa.com/