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GNW-News: Teledyne e2v stellt das Modul Caiman vor: eine kompakte Bildgebungslösung für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen

21.04.26 09:04 Uhr
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Teledyne Technologies Inc.
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^GRENOBLE, Frankreich, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein

Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der

Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung des

Bildgebungsmoduls Caiman(TM) (http://www.teledynevisionsolutions.com/caiman)

bekannt. Diese kompakte, leichte und stromsparende Lösung wurde für

anspruchsvolle Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt.

Das auf dem OnyxMax(TM)

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/onyxmax/?model=EV2S1M3B-

CLV0011&vertical=tvs-e2v&segment=tvs)-Sensor basierende Caiman-Modul bietet eine

hohe Quanteneffizienz, eine hohe räumliche Auflösung im nahen Infrarotbereich

sowie ein geringes Rauschen, was eine hohe Empfindlichkeit bei schlechten

Lichtverhältnissen (weniger als 1 mlx) gewährleistet. Das Modul verfügt über

integrierte Bildverarbeitungsfunktionen wie automatische Belichtungssteuerung,

Rauschfilterung, Histogrammausgleich und Binning, um eine gleichbleibend hohe

Bildqualität zu gewährleisten.

Dank seiner kompakten Bauform und seines sehr geringen Stromverbrauchs (unter 1

W) ist Caiman für den Dauerbetrieb ausgelegt. Außerdem unterstützt das Modul

hohe Bildraten (über 120 Bilder/s), was die Gesamtlatenz des Systems verringert

und so eine flüssigere Echtzeit-Visualisierung ermöglicht. Seine MIPI-

Schnittstelle erlaubt eine einfache Integration in digitale

Bildverarbeitungssysteme und ist mit gängigen System-on-Chip-Lösungen (SoCs)

kompatibel.

Dank dieser Eigenschaften eignet sich Caiman ideal für Anwendungen in den

Bereichen Nachtsicht, Überwachung, Lasererkennung und wissenschaftliche

Bildgebung. Die CMOS-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung sowohl

bei Tag als auch bei Nacht.

Caiman wird auf der Messe SPIE Defense + Security (https://spie.org/conferences-

and-exhibitions/defense-and-security/exhibition) vom 26. bis 30. April 2026 in

National Harbor, USA, präsentiert. Besuchen Sie Teledyne am Stand 703 oder

kontaktieren Sie uns Online

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) für weitere

Informationen.

Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf

Anfrage erhältlich.

Teledyne Vision Solutions (https://www.teledynevisionsolutions.com/) bietet das

weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und

wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image

sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson

Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden

ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und

erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren

und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und

breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne

bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die

schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und

Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren

Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfd871d9-

7f0f-48d5-956f-0d67a0c5e3aa/de

Â°

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