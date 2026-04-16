GNW-News: Teledyne e2v stellt das Modul Caiman vor: eine kompakte Bildgebungslösung für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen
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^GRENOBLE, Frankreich, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein
Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der
Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung des
Bildgebungsmoduls Caiman(TM) (http://www.teledynevisionsolutions.com/caiman)
bekannt. Diese kompakte, leichte und stromsparende Lösung wurde für
anspruchsvolle Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt.
Das auf dem OnyxMax(TM)
(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/onyxmax/?model=EV2S1M3B-
CLV0011&vertical=tvs-e2v&segment=tvs)-Sensor basierende Caiman-Modul bietet eine
hohe Quanteneffizienz, eine hohe räumliche Auflösung im nahen Infrarotbereich
sowie ein geringes Rauschen, was eine hohe Empfindlichkeit bei schlechten
Lichtverhältnissen (weniger als 1 mlx) gewährleistet. Das Modul verfügt über
integrierte Bildverarbeitungsfunktionen wie automatische Belichtungssteuerung,
Rauschfilterung, Histogrammausgleich und Binning, um eine gleichbleibend hohe
Bildqualität zu gewährleisten.
Dank seiner kompakten Bauform und seines sehr geringen Stromverbrauchs (unter 1
W) ist Caiman für den Dauerbetrieb ausgelegt. Außerdem unterstützt das Modul
hohe Bildraten (über 120 Bilder/s), was die Gesamtlatenz des Systems verringert
und so eine flüssigere Echtzeit-Visualisierung ermöglicht. Seine MIPI-
Schnittstelle erlaubt eine einfache Integration in digitale
Bildverarbeitungssysteme und ist mit gängigen System-on-Chip-Lösungen (SoCs)
kompatibel.
Dank dieser Eigenschaften eignet sich Caiman ideal für Anwendungen in den
Bereichen Nachtsicht, Überwachung, Lasererkennung und wissenschaftliche
Bildgebung. Die CMOS-Technologie gewährleistet eine zuverlässige Leistung sowohl
bei Tag als auch bei Nacht.
Caiman wird auf der Messe SPIE Defense + Security (https://spie.org/conferences-
and-exhibitions/defense-and-security/exhibition) vom 26. bis 30. April 2026 in
National Harbor, USA, präsentiert. Besuchen Sie Teledyne am Stand 703 oder
kontaktieren Sie uns Online
(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) für weitere
Informationen.
Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf
Anfrage erhältlich.
Teledyne Vision Solutions (https://www.teledynevisionsolutions.com/) bietet das
weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und
wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image
sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson
Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden
ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und
erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren
und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und
breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne
bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die
schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und
Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren
Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Pressekontakt:
Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dfd871d9-
7f0f-48d5-956f-0d67a0c5e3aa/de
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Übrigens: Teledyne Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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