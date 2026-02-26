GNW-News: Teledyne e2v stellt die PercivaT 5D-Kamera vor: Okklusionsfreie 3D-Bildaufnahme für Industrie, Einzelhandel und Robot Vision
^GRENOBLE, Frankreich, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein
Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der
Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung der Perciva(TM) 5D
(http://www.teledynevisionsolutions.com/perciva-5d)-Kamera bekannt, einer
bahnbrechenden Innovation im Bereich der Bildgebung, die hochwertige 3D-
Bildverarbeitung auf kurze Distanz kostengünstig, zuverlässig und einfach zu
integrieren macht.
Die meisten Industriekameras nehmen nur 2D-Bilder auf, doch viele Anwendungen
erfordern zunehmend eine Tiefenwahrnehmung bei kurzen und sehr kurzen
Entfernungen. Perciva 5D bietet diese Fähigkeit durch eine einzigartige
winkelempfindliche Pixel-Technologie und fortschrittliche On-Board-Verarbeitung,
die eine 2D- und 3D-Bildfusion im kalibrierten Arbeitsabstandsbereich in
Echtzeit ermöglicht. Perciva 5D verfügt außerdem über eine leistungsstarke
Neural Processing Unit (NPU), mit der Modelle künstlicher Intelligenz auf dem
Gerät ausgeführt und an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden angepasst
werden können.
Perciva 5D generiert 2D- und 3D-Daten ohne optische Okklusion aus einem einzigen
CMOS-Sensor und erzeugt zeitlich abgestimmte 2D-Bilder sowie pixelgenaue Depth
Maps mit 3D-Tiefeninformationen. Dank der direkt in die Kamera integrierten
umfassenden 3D-Verarbeitung profitieren Anwender von der sofortigen Ausgabe von
Depth Maps oder Punktwolken. Perciva 5D arbeitet sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich mit Umgebungslicht, sodass keine externe NIR-Lichtquelle
erforderlich ist, während gleichzeitig eine zuverlässige Leistung gewährleistet
und die Gesamtsystemkosten minimiert werden. Perciva 5D wurde für anspruchsvolle
Umgebungen entwickelt und bietet Plug-and-Play-Integration durch eine GenICam-
kompatible GigE Vision-Schnittstelle sowie ein robustes Gehäuse der Schutzklasse
IP6x mit industriellen M12-Steckverbindern.
Die werkseitig kalibrierte Perciva 5D wiegt nur 230 Gramm, verbraucht weniger
als 5 W und eignet sich ideal für Robotik (Roboterarme, Cobots und Humanoide),
Selbstbedienungskassen im Einzelhandel und die 3D-Überwachung industrieller
Prozesse. Sie unterstützt vom Benutzer einstellbare Bildraten oder eine
getriggerte Bilderfassung sowie mehrere Stromversorgungsoptionen. Mit Hilfe von
GenDC / GenTL lässt sich die Kamera nahtlos in die Spinnaker® 4
(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/spinnaker-
sdk/?model=Spinnaker%20SDK&vertical=machine%20vision&segment=iis) API und
SpinView® von Teledyne für die 2D-/3D-Visualisierung sowie in führende
Bildverarbeitungs-Softwareplattformen integrieren.
Perciva 5D wird vom 10. bis 12. März 2026 auf der Embedded World
(https://www.embedded-world.de/en) in Nürnberg vorgestellt. Besuchen Sie
Teledyne am Stand 2-541 in Halle 2 oder kontaktieren Sie uns online
(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/), um weitere
Informationen zu erhalten.
Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf
Anfrage erhältlich.
Teledyne Vision Solutions
(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) bietet das
weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und
wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image
sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson
Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden
ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und
erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren
und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und
breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne
bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die
schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und
Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren
Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Pressekontakt:
Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-
4a38-87f4-2a727d75ea9c/de
