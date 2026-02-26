DAX24.103 -0,4%Est505.838 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 +2,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1596 -0,3%Öl84,18 +1,9%Gold5.142 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt schwelt weiter: DAX tiefer -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Broadcom übertrifft Erwartungen -- Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star? Statt D-Wave, Rigetti & Co.: Ist diese "langweilige" Aktie der eigentliche Quantencomputer-Star?
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Teledyne e2v stellt die PercivaT 5D-Kamera vor: Okklusionsfreie 3D-Bildaufnahme für Industrie, Einzelhandel und Robot Vision

05.03.26 09:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Teledyne Technologies Inc.
583,60 EUR -0,80 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^GRENOBLE, Frankreich, March 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein

Unternehmen der Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweit führend in der

Wer­bung

Bildverarbeitungstechnologie, gibt die Markteinführung der Perciva(TM) 5D

(http://www.teledynevisionsolutions.com/perciva-5d)-Kamera bekannt, einer

bahnbrechenden Innovation im Bereich der Bildgebung, die hochwertige 3D-

Bildverarbeitung auf kurze Distanz kostengünstig, zuverlässig und einfach zu

integrieren macht.

Die meisten Industriekameras nehmen nur 2D-Bilder auf, doch viele Anwendungen

Wer­bung

erfordern zunehmend eine Tiefenwahrnehmung bei kurzen und sehr kurzen

Entfernungen. Perciva 5D bietet diese Fähigkeit durch eine einzigartige

winkelempfindliche Pixel-Technologie und fortschrittliche On-Board-Verarbeitung,

die eine 2D- und 3D-Bildfusion im kalibrierten Arbeitsabstandsbereich in

Echtzeit ermöglicht. Perciva 5D verfügt außerdem über eine leistungsstarke

Neural Processing Unit (NPU), mit der Modelle künstlicher Intelligenz auf dem

Wer­bung

Gerät ausgeführt und an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden angepasst

werden können.

Perciva 5D generiert 2D- und 3D-Daten ohne optische Okklusion aus einem einzigen

CMOS-Sensor und erzeugt zeitlich abgestimmte 2D-Bilder sowie pixelgenaue Depth

Maps mit 3D-Tiefeninformationen. Dank der direkt in die Kamera integrierten

umfassenden 3D-Verarbeitung profitieren Anwender von der sofortigen Ausgabe von

Depth Maps oder Punktwolken. Perciva 5D arbeitet sowohl im Innen- als auch im

Außenbereich mit Umgebungslicht, sodass keine externe NIR-Lichtquelle

erforderlich ist, während gleichzeitig eine zuverlässige Leistung gewährleistet

und die Gesamtsystemkosten minimiert werden. Perciva 5D wurde für anspruchsvolle

Umgebungen entwickelt und bietet Plug-and-Play-Integration durch eine GenICam-

kompatible GigE Vision-Schnittstelle sowie ein robustes Gehäuse der Schutzklasse

IP6x mit industriellen M12-Steckverbindern.

Die werkseitig kalibrierte Perciva 5D wiegt nur 230 Gramm, verbraucht weniger

als 5 W und eignet sich ideal für Robotik (Roboterarme, Cobots und Humanoide),

Selbstbedienungskassen im Einzelhandel und die 3D-Überwachung industrieller

Prozesse. Sie unterstützt vom Benutzer einstellbare Bildraten oder eine

getriggerte Bilderfassung sowie mehrere Stromversorgungsoptionen. Mit Hilfe von

GenDC / GenTL lässt sich die Kamera nahtlos in die Spinnaker® 4

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/spinnaker-

sdk/?model=Spinnaker%20SDK&vertical=machine%20vision&segment=iis) API und

SpinView® von Teledyne für die 2D-/3D-Visualisierung sowie in führende

Bildverarbeitungs-Softwareplattformen integrieren.

Perciva 5D wird vom 10. bis 12. März 2026 auf der Embedded World

(https://www.embedded-world.de/en) in Nürnberg vorgestellt. Besuchen Sie

Teledyne am Stand 2-541 in Halle 2 oder kontaktieren Sie uns online

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/), um weitere

Informationen zu erhalten.

Dokumentation, Beispiele und Software zur Evaluierung oder Entwicklung sind auf

Anfrage erhältlich.

Teledyne Vision Solutions

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/) bietet das

weltweit umfassendste, vertikal integrierte Portfolio an industrieller und

wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie. Teledyne DALSA, e2v CMOS image

sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson

Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter einem Dach vereint und bilden

ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit jahrzehntelanger Erfahrung und

erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum hinweg. Gemeinsam kombinieren

und nutzen sie die Stärken der anderen, um das weltweit umfangreichste und

breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten Technologien anzubieten. Teledyne

bietet einen weltweiten Kundensupport und das technische Know-how, um auch die

schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die Werkzeuge, Technologien und

Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie ihren

Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica.Broom@teledyne.com (mailto:Jessica.Broom@teledyne.com)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30ede095-e44a-

4a38-87f4-2a727d75ea9c/de

Â°

In eigener Sache

Übrigens: Teledyne Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Teledyne Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Teledyne Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Teledyne Technologies Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Teledyne Technologies Inc.

DatumRatingAnalyst
25.07.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
15.03.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
06.08.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
04.05.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
03.11.2017Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
25.07.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
15.03.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
06.08.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
04.05.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
03.11.2017Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
06.10.2015Teledyne Technologies HoldNeedham & Company, LLC
11.01.2005Update Teledyne Technologies Inc.: HoldJefferies & Co
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Teledyne Technologies Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen