GNW-News: Teledyne kündigt die Xtium3 PCIe Gen4-Framegrabber-Serie für ultraschnelle Bildaufnahme an

02.12.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Teledyne Technologies Inc.
420,80 EUR -2,30 EUR -0,54%
Aktie kaufen

^MONTREAL, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von

Teledyne Technologies [NYSE: TDY], stellt die Xtium(TM)3

(http://www.teledynevisionsolutions.com/xtium3) PCIe Gen4-Familie vor. Diese

Framegrabber der nächsten Generation wurden für maximalen Dauer-Durchsatz und

sofort einsatzbereite Bilddaten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen

entwickelt.

Auf Basis der bewährten Xtium2

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/xtium2-family/)-Plattform

unterstützt das erste neue Modell Xtium3-CLHS PX8 den Camera Link HS® (CLHS)-

Standard über die PCI Express(TM) Gen 4.0-Schnittstelle. Diese Single-Slot-Lösung

mit einem einzigen Kabel ermöglicht bis zu sieben CLHS-Lanes mit einer

Geschwindigkeit von jeweils 10,3125 Gbit/s (insgesamt 72,2 Gbit/s) und

ermöglicht so eine Erfassungsbandbreite von 8,6 GB/s und Host-Übertragungsraten

von bis zu 13,2 GB/s über einen PCIe Gen4 x8-Steckplatz.

Wichtigste Merkmale und Vorteile:

* Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung - Verwendet das CLHS X-Protokoll mit

einer Paketeffizienz von über 97 % und einer 64/66-Bit-Codierung.

Unterstützt lange Kabel mit einer Länge von über 30 Metern bei Verwendung

von 7-Lane-AOC-Kabeln.

* Echtzeit-Datenweiterleitung - Verteilt eingehende Daten über Standard-AOC-

Kabel für verteilte Bildverarbeitung an bis zu 12 Computer.

* Optimierte Leistung - Die PCIe Gen4-Architektur liefert einen

kontinuierlichen Durchsatz von 13,2 GB/s direkt an den Host-Speicher,

wodurch die CPU-Auslastung reduziert und die Bildverarbeitung beschleunigt

wird.

* Umfangreiche Kompatibilität - Unterstützt Flächen- und Zeilenkamerasysteme,

Monochrom- und Farbkameras und bietet außergewöhnliche Leistung für die

Schnittstelle Camera Link HS (ein kommendes Modell wird CoaXPress®

unterstützen).

* Fortschrittliche Bildverarbeitung - Ermöglicht Multi-Plane-HDR-Verarbeitung

für die Kamera Linea(TM) HS2 16K

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/linea-hs2/?model=H2-HM-

16K100H-00-B&vertical=tvs-dalsa-oem&segment=tvs) von Teledyne.

* Software-Support - Vollständig kompatibel mit den Sapera(TM) LT

(https://www.teledynevisionsolutions.com/products/sapera-lt-

sdk/?model=sapera-lt-sdk&vertical=tvs-dalsa-oem&segment=tvs) Software-SDKs

von Teledyne und Software von Drittanbietern für eine nahtlose Integration.

Die Xtium3-Serie wurde entwickelt, um den Anforderungen moderner

Bildverarbeitungssysteme gerecht zu werden. Sie bietet robuste Leistung,

Skalierbarkeit und Flexibilität für eine Vielzahl industrieller Anwendungen.

Die Xtium3-Serie wird vollständig von den Sapera LT Software-SDKs von Teledyne

unterstützt und ermöglicht Entwicklern und Integratoren den Aufbau robuster

Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssysteme mit minimalem Aufwand und maximaler

Flexibilität.

Weitere Details finden Sie auf der Produktseite

(http://www.teledynevisionsolutions.com/xtium3). Für vertriebliche Anfragen

besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite

(https://www.teledynevisionsolutions.com/contact/contact-us/).

Teledyne Vision Solutions bietet das weltweit umfassendste, vertikal integrierte

Portfolio an industrieller und wissenschaftlicher Bildverarbeitungstechnologie.

Teledyne DALSA, e2v CMOS image sensors, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics,

Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics und Adimec sind unter

einem Dach vereint und bilden ein konkurrenzloses Kollektiv an Expertise mit

jahrzehntelanger Erfahrung und erstklassigen Lösungen über das gesamte Spektrum

hinweg. Gemeinsam kombinieren und nutzen sie die Stärken der anderen, um das

weltweit umfangreichste und breiteste Portfolio an Sensorik und verwandten

Technologien anzubieten. Teledyne bietet einen weltweiten Kundensupport und das

technische Know-how, um auch die schwierigsten Aufgaben zu bewältigen. Die

Werkzeuge, Technologien und Bildverarbeitungslösungen des Unternehmens sind so

konzipiert, dass sie ihren Kunden einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil

verschaffen.

Pressekontakt:

Jessica Broom

Jessica.broom@teledyne.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a834e18a-07c3-4500-a00e-

14010390bd4f/de

In eigener Sache

Übrigens: Teledyne Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Teledyne Technologies Inc.

DatumRatingAnalyst
25.07.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
15.03.2019Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
06.08.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
04.05.2018Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
03.11.2017Teledyne Technologies BuyNeedham & Company, LLC
06.10.2015Teledyne Technologies HoldNeedham & Company, LLC
11.01.2005Update Teledyne Technologies Inc.: HoldJefferies & Co
