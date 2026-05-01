GNW-News: Telefónica Germany migriert die 4G/5G-Sprachdienste der ersten 100.000 Kunden auf die cloud-native IMS-Technologie von Mavenir

^Meilenstein beim Umstieg auf IMS auf AWS erreicht: Betreiber stellt

seinen Festnetz und Mobilfunkkundenstamm auf die Web-Scale-IMS-Lösung von

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Mavenir um

RICHARDSON, Texas, May 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen, das cloud-native, von Grund auf auf KI ausgelegte

Mobilfunknetze entwickelt, gibt heute bekannt, dass Telefónica Germany die

ersten 100.000 Mobilfunkkunden erfolgreich auf 4G/5G-Sprachdienste umgestellt

hat - und zwar mithilfe der cloud-nativen IMS-Lösung von Mavenir, die auf der

Amazon Web Services (AWS)-Cloud basiert. Telefónica Germany ist nun der erste

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Mobilfunkbetreiber in Europa, der eine solche Funktion mit produktiven

Teilnehmern in einer öffentlichen Cloud einsetzt. Dieser Meilenstein der

Migration wurde im ersten Quartal 2026 im Rahmen eines mehrjährigen

Transformationsprojekts erreicht, das sowohl Festnetz als auch mobile IMS-Netze

umfasste.

Im Februar 2025 wurde eine mehrjährige Vertragsverlängerung mit Telefónica

Germany bekannt gegeben. Daraufhin hat Mavenir umfangreiche Labortests begonnen,

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um die 4G/5G-Sprachdienste des Betreibers in Deutschland von Maveneris

virtualisiertem IMS (vIMS) auf Maveneris cloud-native IMS-Plattform zu

migrieren. Beide Unternehmen entwickeln derzeit ein umfassendes

Automatisierungsframework, das die Abläufe optimieren und die Bereitstellung

neuer Funktionen und Updates beschleunigen soll. Mavenir geht davon aus, im

Laufe des Jahres 2026 die ersten Millionen Mobilfunkkunden auf die neue Lösung

in der AWS Cloud umzustellen. Die vollständige Migration ist für das nächste

Jahr geplant, wobei alle Standorte automatisiert bereitgestellt werden sollen.

Matthias Sauder, Leiter des Bereichs?Technology & Unified Connectivity" bei

Telefónica Germany, erklärt:?Dieser Meilenstein markiert eine entscheidende

Phase bei der Verlagerung unseres Kernnetzes und unserer Telekommunikations-

Workloads in eine öffentliche Cloud-Infrastruktur. Die Cloud-Strategie von

Telefónica Germany basiert auf unserem festen Glauben an Agilität, Transparenz

und fortschrittliche Automatisierung, und diese Migration unserer mobilen

Sprachdienste auf die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir spiegelt unsere

zukunftsorientierte Vision wider, über traditionelle Netzwerkmodelle

hinauszugehen. Mavenir ist ein bewährter und vertrauenswürdiger Partner bei der

Bereitstellung von Dienstleistungen höchster Qualität, die für die Zukunft

gerüstet sind. Wir freuen uns darauf, die nächste Phase unserer Netzentwicklung

gemeinsam voranzutreiben - neue Maßstäbe in Effizienz und Innovation zu setzen

und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden sowie unseren gesamten Betrieb zu

schaffen."

Brandon Larson, Senior Vice President und General Manager für Cloud, KI und IMS-

Geschäftsstrategie bei Mavenir, fügt hinzu:?Wir teilen diesen Erfolg mit

Telefónica Germany, da damit die ersten 100.000 Kunden auf 4G/5G-Sprachdienste

umgestellt wurden - und zwar über unsere IMS-Lösung, die nahtlos auf AWS läuft.

Vorausschauende Betreiber setzen auf Cloud Technologien, um sich auf eine KI-

native, vollautomatisierte Zukunft vorzubereiten, und dieser Wandel

unterstreicht die klare Führungsrolle von Telefónica Germany auf diesem Weg. Das

cloud-native IMS von Mavenir bildet die Grundlage für die Modernisierung und

Zukunftssicherung mobiler Sprachdienste. Es ermöglicht ein neues Maß an

Flexibilität und eröffnet gleichzeitig KI-gesteuerte Innovationen sowie neue

Monetarisierungsmöglichkeiten für die kommenden Jahre. Der heutige Meilenstein

ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung von

Telefónica Germany auf cloud-native Technologien und eine Bestätigung des

anhaltenden Vertrauens in Mavenir als Partner für die nächste Ära der Netzwerk-

Cloudifizierung und Automatisierung."

Die cloud-native IMS-Lösung von Mavenir im Web-Maßstab bildet die technologische

Grundlage für Mobilfunknetze der nächsten Generation. Sie unterstützt Voice over

LTE (VoLTE), Voice over New Radio (VoNR), Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) sowie Voice

over NTN auf einem einheitlichen IMS-Kern und gewährleistet nahtlose

Sprachkontinuität über 4G, 5G und darüber hinaus. Die IMS-Dienste von Mavenir

sind für den Einsatz in jeder öffentlichen, privaten oder hybriden Cloud

konzipiert und werden als zustandslose, containerisierte Microservices

bereitgestellt, die speziell für vollautomatisierte Cloud-Umgebungen entwickelt

wurden. Damit können Netzbetreiber Innovationen schneller vorantreiben und neue

Dienste effizient sowie in großem Maßstab einführen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos.?Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

(https://www.mavenir.com/)

Medienkontakte

Mavenir PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)

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