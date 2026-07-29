GNW-News: Tellus Power bringt "Tellus Energy AI" auf den Markt - ein vertikales Großmodell für umweltfreundliches KI-Computing
^* Das neue vertikale KI-Modell kombiniert Strompreisinformationen,
Lastprognosen, Rechenplanung und V2G-Ressourcen, um die Stromkosten zu
senken und flexible Netzkapazitäten zu erschließen
IRVINE, Kalifornien, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tellus Power Global
Holding Limited (?Tellus Power" oder das?Unternehmen"), ein Deep-Technology-
Unternehmen, das bidirektionale Energieübertragungssysteme zur Versorgung der
physischen KI-Wirtschaft entwickelt, hat heute die Einführung von?Tellus Energy
AI", einem speziell für den Energie- und Rechensektor entwickelten
(?vertikalen") KI-Modell, bekanntgegeben. Das Modell ist darauf ausgelegt,
Energie und Rechenleistung in mehrere Richtungen aufeinander abzustimmen, wobei
KI-Rechenlasten an die Echtzeit-Verfügbarkeit und den Preis von Strom angepasst
werden, während dezentrale Lade- und Speicheranlagen in netzreaktive Ressourcen
umgewandelt werden. Tellus Power ist der Ansicht, zu den ersten Anbietern zu
gehören, die eine mehrdimensionale Energie- und Rechenauslastung in einem
einzigen professionellen Modell auf den Markt bringen.
Tellus Energy AI bietet fünf Kernfunktionen:
* Echtzeit-Preisüberwachung - erfasst und analysiert Großhandelsstrompreise
nahezu in Echtzeit, um Entscheidungen im Stromhandel zu unterstützen.
* Lastprognose - mehrdimensionale Lastvorhersage als Grundlage für
Entscheidungen in den Bereichen Energieeinsatz, Verbrauch und Energiehandel.
* Entscheidungshilfe im Energiebereich - empfiehlt Maßnahmen auf der Grundlage
von Echtzeitpreisen und Lastdaten, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre
Stromkosten zu senken.
* Netzkoordination, Energiearbitrage und Mehrwertdienste - reagiert auf
Netzsignale hinsichtlich Resilienz, Spitzenlast und anderer Signale für
Hilfsdienste und wandelt ungenutzte Ladekapazität in zusätzliche Einnahmen
um.
* Offene Agentenplattform - Kunden können über die veröffentlichten APIs auf
TPResearch, dem Agenten-Framework von Tellus Power, maßgeschneiderte KI-
Agenten entwickeln.
Die?Tellus Power Mission Control"-Plattform - Zustand der Flotte, Verfügbarkeit
und Live-Diagnose auf einen Blick (beispielhafte Ansicht).
Neben dem Modell baut Tellus Power eine integrierte Energie-KI-Rechenkapazität
auf, die auf vier Säulen basiert: einem auf Vehicle-to-Grid (V2G) basierenden
virtuellen Kraftwerk, einem flächendeckenden Ladenetz, flüssigkeitsgekühlten
Rechenclustern mit hoher Rechendichte sowie einem fortschrittlichen EMS
(Energiemanagement-System).
Zusammen unterstützen diese vier anwendungsorientierte Modelle - die auf
Rechenleistung abgestimmte Lastverteilung, den V2G-Standortbetrieb, die
Entscheidungsfindung im Stromhandel sowie die Rückverfolgbarkeit
umweltfreundlicher Rechenleistung -, die darauf abzielen, hohe Energiekosten und
Netzengpässe zu bewältigen, Kapazitäten für Mikro-Rechenzentren zu erschließen,
die Zertifizierung als Ökostrom-Anbieter zu ermöglichen und eine geringe
Anlagenauslastung zu beheben.
Bei den ersten Implementierungen strebt Tellus Power eine Senkung der
Stromkosten um 20 % bis 40 % im Vergleich zum nicht optimierten Betrieb, einen
PUE-Wert des Rechenzentrums von unter 1,1 sowie zusätzliche Einnahmen aus
Nebenleistungen von bis zu 40 % an, wobei eine lückenlose Rückverfolgbarkeit des
Ökostroms zur Unterstützung der ESG-Berichterstattung gewährleistet wird.
Verfolgung der Strompreise nahezu in Echtzeit und Vergleich von
Preisprognoseszenarien.
Tellus Power stellt drei kommerzielle Angebote - den?Energy Intelligence
Agent", die private Bereitstellung sowie ein EMS-Smart-Toolkit - KI-Betreibern,
Rechenzentren und Betreibern von Anlagen für neue Energien zur Verfügung, um
Partnerschaften und die Integration in die hochmoderne Infrastruktur des
Unternehmens zu ermöglichen.
Tellus Energy AI ist über jeden Kanal erreichbar - die Bediener können die
Flotte per Tablet oder Smartphone in einfacher Sprache abfragen.
In den nächsten drei bis fünf Jahren strebt Tellus Power den Aufbau eines
dezentralen Netzwerks für umweltfreundliche Rechenleistung mit einer Leistung
von über 1 GW an, um ein integriertes Angebot aus den Bereichen?Energie +
Rechenleistung + KI" als zweite Wachstumskurve zu entwickeln und einen Beitrag
zu einem Ökosystem für eine kohlenstoffarme Recheninfrastruktur zu leisten.
?Der Wettlauf um alle Arten von KI - einschließlich generativer KI, Inferenz-KI
und physikalischer KI - ist im Grunde ein Wettlauf um sofort verfügbare Energie.
Die Rechenleistung ist zwar vorhanden, doch die Fähigkeit, diese kostengünstig
und umweltfreundlich zu nutzen, stellt das eigentliche Hindernis für das
Wachstum der KI dar.?Wir haben Tellus Energy AI entwickelt, um diese
Einschränkung zu beseitigen und Energie - bislang der größte Kosten- und
Zeitaufwand bei KI - in eine Quelle für Effizienz, Ausfallsicherheit und
sofortige Verfügbarkeit zu verwandeln", sagt Mike Calise, Vorstandsvorsitzender
von Tellus Power.
Über Tellus Power
Tellus Power ist ein Deep-Technology-Unternehmen, das bidirektionale
Energieübertragungssysteme entwickelt, um die physische KI-Wirtschaft mit
Energie zu versorgen. Unsere Produkte vereinen Ladelösungen für Fuhrparks und
Personenkraftwagen, Batteriespeicher sowie Vehicle-to-Grid-Funktionen. Diese
Infrastruktur ermöglicht die bidirektionale Steuerung von Elektronen mit hohem
Durchsatz über ein Energiesystem am Netzrand. Tellus Power ist weltweit tätig
und ermöglicht die Verschmelzung von Elektrifizierung, Robotik, Autonomie und
dezentralen Energiequellen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://telluspowergroup.com
(https://telluspowergroup.com/)
Medienkontakt
Jessica Starman, MBA
hello@telluspower.com (mailto:hello@telluspower.com)
Unternehmenskontakt
Caitlin McCann
cmccann@telluspower.com (mailto:cmccann@telluspower.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten,
Zielen und Plänen von Tellus Power, einschließlich Leistungskennzahlen und
zukünftiger Netzwerkkapazität. Diese spiegeln die aktuellen Erwartungen wider
und unterliegen Risiken und Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse können
wesentlich davon abweichen. Tellus Power übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren.
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