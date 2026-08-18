GNW-News: Temenos wurde im Gartner® Magic Quadrant für Kernbankensysteme im Einzelhandel in Europa als "Leader" ausgezeichnet
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^GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein
weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass das
Branchenanalyseunternehmen Gartner Temenos in seinem Gartner(®) Magic Quadrant
2026 für Kernbankensysteme im Privatkundengeschäft in Europa* als?Leader"
ausgezeichnet hat.
Temenos erreichte hinsichtlich der?Vollständigkeit der Vision" die insgesamt
beste Platzierung. Gartner bewertet die?Vollständigkeit der Vision" anhand des
?Marktverständnisses, der Marketingstrategie, der Vertriebsstrategie, der
Angebots- (Produkt-)Strategie, des Geschäftsmodells, der Branchen-
/Sektorstrategie, der Innovationskraft und der geografischen Strategie" eines
Anbieters.**
Cormac Flanagan, Chief Product Officer bei Temenos, erklärte:?Wir sind stolz
darauf, dass Gartner Temenos als führendes Unternehmen im Bereich
Kernbankensysteme für den Einzelhandel in Europa ausgezeichnet hat. Wir sind der
Ansicht, dass unsere Position die Bandbreite der Kompetenzen von Temenos, die
anhaltende positive Entwicklung im Kundengeschäft und unsere konsequenten
Investitionen in Innovation widerspiegelt. Mit unserer einheitlichen Plattform
und unserer cloud-nativen Architektur unterstützt Temenos Banken dabei, zu
skalieren - durch eine schnellere Markteinführung, einen höheren
Automatisierungsgrad sowie personalisiertere und wirkungsvollere
Kundenerlebnisse."
Laut Gartner?nimmt die Nachfrage nach einer Modernisierung der
Kernbankensysteme zu, wobei mittlerweile fast zwei Drittel der CIOs im
Bankensektor davon ausgehen, dass die Modernisierung innerhalb von ein bis zwei
Jahren erfolgen wird. Die B Gartner-Umfrage zur Modernisierung veralteter
Technologien aus dem Jahr 2025 ergab, dass CIOs zunehmend auf
Modernisierungsmaßnahmen setzen, um die Sicherheit zu verbessern, die
Komplexität der IT zu verringern sowie Kosteneinsparungen und Optimierungen zu
erzielen. Dieser Ansatz ermöglicht mehr Flexibilität, ein besseres
Kundenerlebnis, mehr Effizienz und eine bessere Kontrolle über die
Bankabläufe."***
Temenos genießt weltweit das Vertrauen von über 950 Kernbankkunden und bietet
einen bewährten Weg zur Modernisierung durch flexible Bereitstellungsoptionen
und eine modulare Bankarchitektur - basierend auf einem Ansatz mit einer
einzigen Codebasis, der sicherstellt, dass Innovationen allen Kunden zur
Verfügung stehen. Temenos investiert jährlich rund 20 % seines Umsatzes in
Forschung und Entwicklung und baut sein Angebot mit der Einführung
von Composable Retail Deposits und Composable Retail Lending
(https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-composable-retail-
deposits-and-composable-retail-lending-to-enable-progressive-core-
modernization/) im Jahr 2026 weiter aus, um eine schrittweise Modernisierung zu
unterstützen. Gleichzeitig investiert Temenos in integrierte KI-Funktionen
(https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-embedded-ai-
capabilities-to-help-banks-move-faster/), darunter Copilots und Agenten, die es
Banken ermöglichen, Abläufe zu automatisieren und Innovationen voranzutreiben,
ohne dabei die Zuverlässigkeit oder die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu
beeinträchtigen.
*Gartner, Inc.,?Magic Quadrant for Retail Core Banking Systems, Europe,"
Vittorio D'Orazio and Ali Merji, 12. August, 2026
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gartner.c
om%2Finteractive%2Fmq%2F8255857%3Fref%3DsolrAll%26refval%3D577923756&data=05%7C0
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erved=0)
**Gartner, FAQ: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic
Quadrants, August 2026 (https://www.gartner.com/en/about/magic-quadrant-faq)
***Gartner, Inc.,?Strategic Principles for CIOs to Modernize Core Systems in
Banking," Kristy Waterhouse and Ali Merji, 19. Mai, 2026
(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gartner.c
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reader%2Fdocument%2F7878777%3Fref%3DsolrAll%26refval%3D578747687%26&data=05%7C02
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Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe und Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Alice Stephens
Temenos Team bei Brands2Life
Tel: +44 7753 175012
E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°
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