GNW-News: Temenos wurde im Gartner® Magic Quadrant für Kernbankensysteme im Einzelhandel in Europa als "Leader" ausgezeichnet

21.08.26 15:03 Uhr

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^GRAND-LANCY, Schweiz, Aug. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein

weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass das

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Branchenanalyseunternehmen Gartner Temenos in seinem Gartner(®) Magic Quadrant

2026 für Kernbankensysteme im Privatkundengeschäft in Europa* als?Leader"

ausgezeichnet hat.

Temenos erreichte hinsichtlich der?Vollständigkeit der Vision" die insgesamt

beste Platzierung. Gartner bewertet die?Vollständigkeit der Vision" anhand des

?Marktverständnisses, der Marketingstrategie, der Vertriebsstrategie, der

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Angebots- (Produkt-)Strategie, des Geschäftsmodells, der Branchen-

/Sektorstrategie, der Innovationskraft und der geografischen Strategie" eines

Anbieters.**

Cormac Flanagan, Chief Product Officer bei Temenos, erklärte:?Wir sind stolz

darauf, dass Gartner Temenos als führendes Unternehmen im Bereich

Kernbankensysteme für den Einzelhandel in Europa ausgezeichnet hat. Wir sind der

Ansicht, dass unsere Position die Bandbreite der Kompetenzen von Temenos, die

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anhaltende positive Entwicklung im Kundengeschäft und unsere konsequenten

Investitionen in Innovation widerspiegelt. Mit unserer einheitlichen Plattform

und unserer cloud-nativen Architektur unterstützt Temenos Banken dabei, zu

skalieren - durch eine schnellere Markteinführung, einen höheren

Automatisierungsgrad sowie personalisiertere und wirkungsvollere

Kundenerlebnisse."

Laut Gartner?nimmt die Nachfrage nach einer Modernisierung der

Kernbankensysteme zu, wobei mittlerweile fast zwei Drittel der CIOs im

Bankensektor davon ausgehen, dass die Modernisierung innerhalb von ein bis zwei

Jahren erfolgen wird. Die B Gartner-Umfrage zur Modernisierung veralteter

Technologien aus dem Jahr 2025 ergab, dass CIOs zunehmend auf

Modernisierungsmaßnahmen setzen, um die Sicherheit zu verbessern, die

Komplexität der IT zu verringern sowie Kosteneinsparungen und Optimierungen zu

erzielen. Dieser Ansatz ermöglicht mehr Flexibilität, ein besseres

Kundenerlebnis, mehr Effizienz und eine bessere Kontrolle über die

Bankabläufe."***

Temenos genießt weltweit das Vertrauen von über 950 Kernbankkunden und bietet

einen bewährten Weg zur Modernisierung durch flexible Bereitstellungsoptionen

und eine modulare Bankarchitektur - basierend auf einem Ansatz mit einer

einzigen Codebasis, der sicherstellt, dass Innovationen allen Kunden zur

Verfügung stehen. Temenos investiert jährlich rund 20 % seines Umsatzes in

Forschung und Entwicklung und baut sein Angebot mit der Einführung

von Composable Retail Deposits und Composable Retail Lending

(https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-composable-retail-

deposits-and-composable-retail-lending-to-enable-progressive-core-

modernization/) im Jahr 2026 weiter aus, um eine schrittweise Modernisierung zu

unterstützen. Gleichzeitig investiert Temenos in integrierte KI-Funktionen

(https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-embedded-ai-

capabilities-to-help-banks-move-faster/), darunter Copilots und Agenten, die es

Banken ermöglichen, Abläufe zu automatisieren und Innovationen voranzutreiben,

ohne dabei die Zuverlässigkeit oder die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen zu

beeinträchtigen.

*Gartner, Inc.,?Magic Quadrant for Retail Core Banking Systems, Europe,"

Vittorio D'Orazio and Ali Merji, 12. August, 2026

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gartner.c

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**Gartner, FAQ: How Markets and Vendors Are Evaluated in Gartner Magic

Quadrants, August 2026 (https://www.gartner.com/en/about/magic-quadrant-faq)

***Gartner, Inc.,?Strategic Principles for CIOs to Modernize Core Systems in

Banking," Kristy Waterhouse and Ali Merji, 19. Mai, 2026

(https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gartner.c

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Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°