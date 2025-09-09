GNW-News: Temenos zum Gesamtsieger der IDC FinTech Real Results 2025 ernannt
^GRAND-LANCY, Schweiz, Sept. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN),
ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass
das Unternehmen zum Gesamtsieger des IDC FinTech Real Results 2025
(https://www.idc.com/wp-
content/uploads/2025/09/2025_IDC_FinTech_and_Real_Result_Winners.pdf) gekürt und
als Gewinner in der Kategorie?Bank Deposit Transformation" ausgezeichnet wurde.
Temenos wurde außerdem in den IDC FinTech Rankings 2025 unter den Top 25
Lösungsanbietern aufgeführt.
Die IDC FinTech Real Results zeichnen IT-Anbieter aus, die bei einem Kunden aus
dem Finanzsektor echte, messbare und zukunftsweisende Veränderungen ermöglicht
haben. Temenos wurde für ein erfolgreiches Projekt zur Modernisierung der
mobilen Bankkanäle von Credito Emiliano S.p.A. (Credem)
(https://www.temenos.com/success-story/credito-emiliano-spa-success-story/),
einer der zehn führenden Banken Italiens, ausgezeichnet.
Die IDC FinTech Rankings Top 25 für 2025 sind eine Rangliste im Stil der Fortune
500, welche die weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie kategorisiert
und bewertet. Die vorgestellten Unternehmen sind Organisationen, die sich dafür
einsetzen, Finanzdienstleistungsunternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung
ihrer Initiativen zur digitalen Transformation zum Wohle ihrer Kunden weltweit
zu unterstützen.
Marc DeCastro, Research Director bei IDC, äußerte sich wie folgt:?Wir
gratulieren Temenos zur Aufnahme in die Top 25 des IDC FinTech-Rankings 2025,
was das Engagement des Unternehmens für Innovationen an der Spitze der
Finanzdienstleistungsbranche unterstreicht. Darüber hinaus wurde Temenos
aufgrund der starken, messbaren Ergebnisse seiner Arbeit zur Modernisierung der
mobilen Angebote der italienischen Bank Credem zum Gesamtsieger der IDC Real
Results gekürt.
William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, fügte hinzu:?Wir sind sehr
stolz darauf, von IDC für unseren echten Einfluss auf das Bankwesen anerkannt zu
werden. Diese Auszeichnung spiegelt wider, wie unsere Technologie Banken wie
Credem dabei unterstützt, ihren Kunden schnellere, intelligentere und
intuitivere digitale Erlebnisse zu bieten. Dies ist ein hervorragendes Beispiel
dafür, wie Innovation und Partnerschaft bedeutende Veränderungen bewirken
können."
Durch den Einsatz von Temenos Digital als SaaS war Credem in der Lage, rasch
eine Reihe neuer Mobile-Banking-Apps zu entwickeln und auf den Markt zu bringen,
die eine einfache, sichere und intuitive Benutzererfahrung bieten. Mit der
ersten neuen App, die in nur neun Monaten auf den Markt gebracht wurde, und
einer Reduzierung auf vier Monate für nachfolgende Markteinführungen,
verzeichnet Credem ein konstantes jährliches Wachstum bei der Nutzung mobiler
Apps von rund 30 %. Die Bank verfügt derzeit über mehr als 550.000 Kunden, die
ihre Apps aktiv nutzen. 95 % aller Transaktionen werden über digitale Kanäle
abgewickelt und 57 % des digitalen Bankgeschäfts werden ausschließlich über
Mobilgeräte abgewickelt.
Andrea Ferrari, Leiter Touchpoints bei Credem, dazu:?Bei Credem entwickeln wir
unser Geschäftsmodell weiter und streben entschlossen einen umfassenden
Omnichannel-Service an, der eine optimale Kombination aus menschlicher und
digitaler Leistung bietet, um den höchsten und anspruchsvollsten
Kundenanforderungen gerecht zu werden. Temenos hat dabei eine entscheidende
Rolle gespielt und uns in die Lage versetzt, innovative digitale
Bankdienstleistungen zu entwickeln, mit denen wir unsere Kundenbindung stärken
und uns in einem wettbewerbsintensiven Markt von anderen Anbietern abheben
können.
IDC Financial Insights veröffentlicht einen umfassenden Bericht über die
Ergebnisse des Jahres, der hier (https://www.idc.com/research/industry/fintech-
rankings) eingesehen oder heruntergeladen werden kann.
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe & Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Gabriel Goonetillake
Temenos-Team bei Edelman Smithfield
Telefon: +44 203 047 2138
Temenos@EdelmanSmithfield.comÂ°
Alle: Alle Empfehlungen