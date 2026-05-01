GNW-News: Templafy führt MCP ein und ermöglicht Unternehmen die Kontrolle über KI-generierte Dokumente
^NEW YORK, May 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy (https://www.templafy.com/),
die KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung
von Templafy MCP bekannt, einer neuen Integration, die KI-Plattformen von
Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy verbindet.
Da Unternehmen zunehmend KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und
Perplexity einsetzen, können Mitarbeiter Inhalte schneller als je zuvor
erstellen - doch schnelle Ergebnisse allein sind nicht ausreichend. Damit KI-
generierte Inhalte bedenkenlos geteilt werden können, müssen sie den
Unternehmensstandards für Genauigkeit, Compliance, Markenkonsistenz und
Nutzbarkeit entsprechen.
Templafy MCP ergänzt die auf Unternehmen zugeschnittene API-Infrastruktur von
Templafy und begegnet genau dieser Herausforderung: Durch die Integration von
Dokumenten-Agenten in KI-Plattformen von Drittanbietern vereint die Lösung die
patentierten Funktionen von Templafy zur Dokumentenerstellung mit einer
zentralen Governance-Ebene. Für Unternehmen und ihre Teams bedeutet das: KI-
generierte Inhalte werden direkt in geschäftsfähige Dokumente überführt, die den
genehmigten Unternehmensvorlagen, Marken-Assets, Prompts,
Formatierungsrichtlinien und Geschäftsdaten entsprechen.
Mit Templafy MCP können Unternehmen die Erstellung KI-generierter Dokumente über
Teams, Tools und Modelle hinweg steuern, ohne ihre Mitarbeiter auf eine einzige
KI-Schnittstelle zu beschränken. Die Dokumenten-Agenten basieren auf der
Expertise von Templafy in der skalierbaren Erstellung kontrollierter,
geschäftsfähiger Dokumente. Sie unterstützen Teams dabei, direkt bearbeitbare
Dokumente in Microsoft-365-Formaten zu generieren. Dies minimiert Fehler sowie
den manuellen Nachbearbeitungsaufwand und gewährleistet gleichzeitig die
Einhaltung von Markenrichtlinien, Compliance-Vorgaben und Qualitätsstandards.
Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?KI verändert den Ausgangspunkt
der Dokumentenerstellung grundlegend - Unternehmen benötigen jedoch die volle
Kontrolle darüber, wie und wo dieser Prozess endet. Templafy MCP gibt
Fachkräften die Freiheit, ihre bevorzugten KI-Tools zu nutzen, um Aufgaben
effizient zu erledigen. Gleichzeitig sorgen Dokumenten-Agenten im Hintergrund
dafür, dass die Ergebnisse hochwertig und präzise sind und mit den
Unternehmensstandards im Einklang stehen. So entstehen geschäftsfähige
Dokumente. Für Unternehmen bedeutet das, dass sie sich nicht länger zwischen der
Flexibilität von KI-Anwendungen und der Kontrolle über ihre Dokumente
entscheiden müssen."
Templafy MCP ist für sämtliche Dokumenten-Agenten-Lösungen von Templafy
verfügbar.
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Lösung setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter
Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung
erstklassiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite
Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben.
Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft
Office, Google Workspace und Salesforce integriert, vereinfacht Dokumenten-
Workflows, reduziert Risiken und gewährleistet hohe Qualität und Vertrauen in
die Dokumente, die besonders wichtig sind.
Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte
Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG
und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die
sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben
oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben
konzentrieren können.
Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)
7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
FAQ
Wie unterscheidet sich Templafy MCP von anderen MCP-Angeboten für Unternehmen
auf dem Markt?
Templafy MCP wurde speziell für die Dokumentenerstellung in Unternehmen
entwickelt. Es gibt zahlreiche MCP-Lösungen, die KI-Modelle mit Tools oder
Datenquellen verbinden. Templafy MCP hingegen ermöglicht es jeder KI-Plattform
von Drittanbietern, sich als kontrollierte Ebene für die Dokumentenerstellung in
die Templafy-Dokumentenagenten einzubinden. So lassen sich KI-generierte Inhalte
in vollständige, markenkonforme und geschäftsfähige Dokumente überführen, die
genehmigten Vorlagen, Marken-Assets, Prompts, Formatierungsrichtlinien,
Compliance-Vorgaben und Geschäftsdaten entsprechen.
Welche geschäftlichen Probleme löst Templafy MCP für Unternehmensteams?
Templafy MCP hilft Unternehmen, die Lücke zwischen KI-generierten Inhalten und
geschäftsfähigen Dokumenten zu schließen. Die Lösung reduziert den Zeitaufwand
für die Nachbearbeitung KI-generierter Inhalte und stellt gleichzeitig sicher,
dass die endgültigen Dokumente die genehmigten Marken-, Inhalts-, Formatierungs-
und Compliance-Standards widerspiegeln. Dadurch profitieren Unternehmen von
einer schnelleren Dokumentenerstellung, einer höheren Konsistenz und einer
kontrollierteren teamübergreifenden Einführung von KI.
Wie sicher ist Templafy MCP für KI-Workflows und Dokumentenmanagement in
Unternehmen?
Templafy MCP wurde entwickelt, um unternehmensfähige KI-Workflows zu
unterstützen, indem KI-generierte Inhalte mit der bestehenden Governance-,
Dokumentenerstellungs- und API-Infrastruktur von Templafy verknüpft werden.
Unternehmen können zentral verwaltete Vorlagen, Zugriffsrechte, freigegebene
Inhalte, Markenrichtlinien, Prompts und Compliance-Anforderungen anwenden. So
können Teams den Einsatz von KI skalieren und gleichzeitig die Kontrolle über
die Dokumentenausgabe behalten.
Welche KI-Plattformen, LLMs und Unternehmenstools lassen sich mit Templafy MCP
integrieren?
Templafy MCP wurde entwickelt, um beliebige KI-Plattformen und -Modelle von
Drittanbietern mit den Dokumenten-Agenten von Templafy zu verknüpfen. Dazu
gehören KI-Tools wie ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini und Perplexity ebenso wie
benutzerspezifische KI-Modelle und Wissensquellen, sofern unterstützt. Die
Dokumenten-Agenten von Templafy greifen zudem auf Unternehmenssysteme wie CRM-,
DAM- und weitere Geschäftsdatenquellen zu, um kontrollierte und datengestützte
Dokumente zu erstellen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d292465f-6bd0-490e-b69f-
666892ec9991
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