GNW-News: Templafy führt "Templafy Team" ein: Fachkräfte können nun eigene Dokumentenagenten erstellen und teilen
^NEW YORK, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Templafy
(https://www.templafy.com/), eine Plattform für die agentenbasierte
Dokumentenerstellung, gibt heute die Einführung von?Templafy Team" bekannt. Das
neue Angebot ermöglicht es Teams, eigene, spezialisierte Dokumentenagenten auf
Basis von Unternehmenswissen, Vorlagen und bewährten Inhalten zu erstellen,
individuell anzupassen und miteinander zu teilen.
KI wird zunehmend in den Geschäftsalltag integriert und bietet Fachkräften mehr
Möglichkeiten denn je, Inhalte zu erstellen. Die Qualität und Einheitlichkeit
der Ergebnisse sicherzustellen, bleibt jedoch eine Herausforderung -
insbesondere dann, wenn Teams regelmäßig ähnliche Präsentationen, Angebote und
andere Dokumente für Kunden erstellen.
Templafy Team richtet sich an Teams, die regelmäßig große Mengen an Dokumenten
erstellen, darunter Beratungsunternehmen, andere professionelle Dienstleister,
Finanzdienstleister und Vertriebsteams. Die Lösung kombiniert individuell
anpassbare Dokumentenagenten (?Document Agents") mit der patentierten
Technologie von Templafy zur automatisierten Dokumentenerstellung. Statt KI
immer wieder neu mit Eingaben versorgen oder Präsentationen auf Basis früherer
Arbeiten von Grund auf neu erstellen zu müssen, können Teams ihr vorhandenes
Wissen, ihre Fachkompetenz und bewährte Verfahren in gemeinsam nutzbaren Agenten
bündeln und diese in wiederkehrenden Arbeitsabläufen einsetzen.
Oskar Konstantyner, CPO bei Templafy, erklärt:?Dank KI lassen sich Inhalte
heute einfacher denn je erstellen. Doch ein Dokument zu erstellen, ist nur ein
Teil der Arbeit. Die eigentliche Chance liegt darin, Teams in die Lage zu
versetzen, KI-Agenten zu entwickeln, die die Arbeitsabläufe ihres Unternehmens
verstehen und auf das vorhandene Wissen, die Fachkompetenz und die bewährten
Verfahren der Teams zurückgreifen."
?Mit Templafy Team verbinden wir die Flexibilität, eigene Agenten zu entwickeln,
mit den Funktionen zur Dokumentenerstellung, die für hochwertige, professionell
aufbereitete Ergebnisse benötigt werden. Statt dass jeder KI auf eigene Weise
nutzt, können Teams ihr Wissen und ihre bewährten Verfahren bündeln und
gemeinsam nutzen. Das sorgt für einheitlichere Ergebnisse und lässt sich
leichter auf das gesamte Unternehmen übertragen."
Das Angebot ermöglicht professionellen Teams:
* Individuelle Dokumentenagenten zu erstellen und zu teilen: KI-Agenten für
wiederkehrende geschäftliche Aufgaben erstellen und anpassen und so
individuelles Fachwissen und bewährte Arbeitsweisen in wiederverwendbare
Funktionen für das gesamte Team überführen.
* Unternehmenswissen gezielt einzusetzen: Die KI mit verlässlichen
Unternehmensinformationen, Methoden und bewährten Verfahren unterstützen,
damit die Ergebnisse auf den tatsächlichen Geschäftskontext abgestimmt sind
und nicht allein auf Eingabeaufforderungen beruhen.
* Professionelle PowerPoint-Präsentationen im Corporate Design zu
erstellen: Bearbeitbare Präsentationen direkt im PowerPoint-Format
generieren, die auf Unternehmensvorlagen und freigegebenen
Gestaltungselementen basieren. So sinkt der Aufwand für die Überarbeitung
und Formatierung KI-generierter Inhalte.
* Bestehende KI-Workflows weiter zu nutzen: Über PowerPoint, ChatGPT, Claude
und Microsoft Copilot auf Templafy-Dokumentenagenten zugreifen, ohne die
bereits verwendeten Tools wechseln zu müssen.
* Präsentationen über die Erstellung hinaus zu optimieren: KI-Agenten nutzen,
um Präsentationen weiterzuentwickeln, Änderungen vorzunehmen und die
Ergebnisse anhand von Unternehmenswissen und -standards zu überprüfen.
Templafy Team steht Ihnen im Rahmen einer 14-tägigen kostenlosen Testphase zur
Verfügung. Weitere Informationen finden Sie
unter https://www.templafy.com/teams/.
Hinweis an die Redaktion
Über Templafy
Templafy ist die führende KI-gestützte Plattform zur Dokumentenerstellung, die
es Fachleuten ermöglicht, mit höchster Effizienz präzise, richtlinienkonforme
und markengerechte Dokumente zu erstellen.
Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, KI genau dort gezielt zu steuern, wo
es darauf ankommt: KI-Agenten erhalten den richtigen Kontext, klare Vorgaben und
vom Unternehmen freigegebenes Wissen als Grundlage für ihre Arbeit. Unser Ansatz
setzt auf KI-Agenten, die KI-generierte Inhalte mit regelbasierter
Automatisierung verknüpfen. Dies ermöglicht die beschleunigte Erstellung
hochwertiger, vertrauenswürdiger Dokumente, während die unternehmensweite
Kontrolle und Kohärenz vollständig gewahrt bleiben - all dies bei niedrigen und
vorhersehbaren Token-Kosten.
Die patentierte Technologie von Templafy ist direkt in Anwendungen wie Microsoft
Office, Google Workspace und Salesforce sowie in KI-Assistenten wie Claude,
ChatGPT und Copilot integriert, vereinfacht Dokumenten-Workflows, reduziert
Risiken und gibt Teams das nötige Vertrauen in die Dokumente, die besonders
wichtig sind.
Mehr als 4 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf Templafy, um die KI-gestützte
Erstellung von Unternehmensinhalten zu beschleunigen. Branchenführer wie KPMG
und BDO vertrauen auf Templafy. Die Lösung erspart Teams über 30 % der Zeit, die
sie normalerweise für wiederkehrende Inhalte wie Angebote, Auftragsschreiben
oder Prüfberichte aufwenden würden, sodass sie sich auf umsatzrelevante Aufgaben
konzentrieren können.
Weitere Informationen - nur für Presseanfragen:
Lucy Westman, Head of Global Communications, Templafy (+44)
7776 454 946, lwe@templafy.com (mailto:lwe@templafy.com)
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