GNW-News: Tenneco Industrial präsentiert auf der SMM 2026 fortschrittliche Technologien für Schifffahrts- und Großmotoren
^HAMBURG, Deutschland, Aug. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, ein weltweit
führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Technologien für
Erstausrüster und Aftermarket-Kunden in den Bereichen Mobilität und Industrie,
wird vom 1. bis 4. September auf der SMM 2026 in Hamburg ein breites Portfolio
an fortschrittlichen Technologien für Schifffahrts- und Großmotorenanwendungen
(LBE) präsentieren. Präsentiert werden Industrielösungen der Marken Champion®,
DEVA® und LBE von Tenneco, die speziell darauf ausgelegt sind, den steigenden
Anforderungen dieser Anwendungen gerecht zu werden: Langlebigkeit,
Zuverlässigkeit, Effizienz und geringere Emissionen.
Das Portfolio umfasst Hochleistungskomponenten für Motoren, fortschrittliche
Lagertechnologien und selbstschmierende Werkstoffe, Zündsysteme sowie Lösungen
für die Abgasnachbehandlung - allesamt entwickelt für die anspruchsvollen
Einsatzbedingungen in der Schifffahrt, der Stromerzeugung und anderen
Anwendungen mit Großmotoren. Es handelt sich hierbei um hochtechnisierte,
geschäftskritische Technologien, die genau dann ihre Leistung erbringen, wenn es
darauf ankommt, und die darauf ausgelegt sind, den Wandel der Branche hin zu
alternativen Kraftstoffen und immer strengeren Leistungsanforderungen zu
unterstützen.
?Die SMM bietet Tenneco Industrial eine Plattform, um zu demonstrieren, wie
unsere Technologien den sich wandelnden Anforderungen der Schifffahrtsindustrie
gerecht werden", sagte Heiko Wuschick, Executive Director, Global Industrial -
LBE.?Der Schiffsbetrieb ist eine der anspruchsvollsten Umgebungen, denen ein
Motor jemals ausgesetzt sein wird, und genau hier spielt unsere Ingenieurskunst
ihre Stärke aus. Während sich die Branche auf den breiteren Einsatz alternativer
Kraftstoffe vorbereitet, bieten unsere fortschrittlichen Werkstoffe,
Beschichtungen, unser Komponentendesign und unser Fachwissen auf Systemebene
Lösungen, die speziell für die Schiffsmotoren von heute und morgen entwickelt
wurden."
Technologien für Motoren mit großem Hubraum
Das LBE-Portfolio von Tenneco umfasst Komponenten, die speziell für die
anspruchsvollen Betriebsbedingungen moderner Motoren mit großem Hubraum
entwickelt wurden, darunter Komponenten des Ventiltriebs, Stahlkolben,
Zylinderkopfdichtungen, Kolbenringe und Lager.
Komponenten für den Ventiltrieb
Tenneco liefert Komponenten für den Ventiltrieb für eine breite Palette von
Viertaktmotoren, darunter hochlegierte Ventile und Hohlventile, kompakte
Rotatoren, Splinte, Ventilsitze und Ventilführungen. Hochleistungswerkstoffe,
Hartbeschichtungen und Beschichtungen tragen dazu bei, die Leistung von Motoren
zu optimieren, die unter höheren Temperaturen, erhöhtem Verbrennungsdruck oder
mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak betrieben
werden.
Stahlkolben
Die Stahlkolben von Tenneco sind für Schiffs- und Industriemotoren der nächsten
Generation konzipiert, die unter immer anspruchsvolleren Betriebsbedingungen
eingesetzt werden. Sie bieten Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und
tragen gleichzeitig dazu bei, die Ziele der Kunden hinsichtlich
Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu erreichen.
Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer
Die Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer von Tenneco vereinen eine robuste
Medienabdichtung mit hoher Beständigkeit gegenüber Verbrennungsdruck. Die
Technologie wurde für Großmotoren der nächsten Generation entwickelt und
gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung unter anspruchsvollen thermischen und
mechanischen Belastungen, einschließlich Anwendungen mit Spitzenzylinderdrücken
von über 300 bar.
DuroGlide®-Kolbenringe
DuroGlide®-Kolbenringe verbinden fortschrittliche Beschichtungstechnologie auf
Basis von diamantähnlichem Kohlenstoff mit einem optimierten Ringdesign und
bieten somit geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit, eine gute Ölkontrolle
sowie eine verlängerte Lebensdauer der Bauteile für LBE-Anwendungen.
IROX(®) Sputter-Lager
Die IROX(®)-Lagertechnologien von Tenneco sind für hochbelastete
Motoranwendungen mit großem Bohrungsdurchmesser und anspruchsvolle
Schmierbedingungen ausgelegt. Fortschrittliche Polymer- und Sputter-Overlay-
Technologien sorgen für Verschleißfestigkeit, zuverlässige Leistung und eine
längere Lebensdauer der Komponenten in den Bereichen Schifffahrt,
Energieerzeugung, Schienenverkehr, Gelände- und Industrieanwendungen.
DEVA(®) Gleitwerkstoffe
Tenneco wird deva.tex(®) 518 vorstellen, einen faserverstärkten Gleitwerkstoff,
der für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in den Bereichen Wasserkraft, Offshore
und Schifffahrt entwickelt wurde. Sein zweischichtiger Verbundwerkstoff vereint
mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften und chemische Beständigkeit
für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen.
Champion(®) Zündtechnologie
Die Marke Champion(®) wird Zündtechnologien vorstellen, die für Gasmotoren mit
großem Hubraum und anspruchsvolle Schiffsanwendungen entwickelt wurden, darunter
Vorkammer-, Brücken- und Kaltzündkerzen. Anwendungsspezifische Konstruktionen,
fortschrittliche Werkstoffe und CFD-optimierte Geometrien verbessern die
Verbrennungsleistung, den thermischen Wirkungsgrad und die Langlebigkeit und
tragen gleichzeitig zur Senkung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs bei.
Abgasnachbehandlung von Clean Air
Tenneco Clean Air bietet Abgasnachbehandlungssysteme an, die Kunden dabei
unterstützen sollen, die Emissionen großer Motoren zu kontrollieren. Modulare
Systemarchitekturen und fortschrittliche Engineering-Tools unterstützen eine
optimierte Systemleistung, Flexibilität und Kostenkontrolle bei
unterschiedlichen Motor- und Anwendungsanforderungen.
Besuchen Sie uns auf der SMM 2026
Besuchen Sie Tenneco Industrial in Halle A3, Stand 205, um mehr über
Technologien und Lösungen für den Schifffahrts- und LBE-Markt zu erfahren.
SMM 2026
1. bis 4. September 2026
Hamburg, Deutschland
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von
hochtechnisierten, systemrelevanten Technologien und Aftermarket-Produkten für
Fahrzeuge und Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Über unsere
Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und
Champion(®) liefert Tenneco Technologien für Kunden aus den Bereichen
Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge,
Motorsportfahrzeuge und den Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie
unter Tenneco.com.
KONTAKT:
Media@tenneco.com (mailto:Media@tenneco.com)
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
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381a-4b66-8a77-1b6bd6105e21
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141d-43e7-8a11-38d9f68fc54b
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