GNW-News: Tenneco Industrial präsentiert auf der SMM 2026 fortschrittliche Technologien für Schifffahrts- und Großmotoren

28.08.26 19:30 Uhr

^HAMBURG, Deutschland, Aug. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, ein weltweit

führender Entwickler, Hersteller und Vertreiber von Technologien für

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Erstausrüster und Aftermarket-Kunden in den Bereichen Mobilität und Industrie,

wird vom 1. bis 4. September auf der SMM 2026 in Hamburg ein breites Portfolio

an fortschrittlichen Technologien für Schifffahrts- und Großmotorenanwendungen

(LBE) präsentieren. Präsentiert werden Industrielösungen der Marken Champion®,

DEVA® und LBE von Tenneco, die speziell darauf ausgelegt sind, den steigenden

Anforderungen dieser Anwendungen gerecht zu werden: Langlebigkeit,

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Zuverlässigkeit, Effizienz und geringere Emissionen.

Das Portfolio umfasst Hochleistungskomponenten für Motoren, fortschrittliche

Lagertechnologien und selbstschmierende Werkstoffe, Zündsysteme sowie Lösungen

für die Abgasnachbehandlung - allesamt entwickelt für die anspruchsvollen

Einsatzbedingungen in der Schifffahrt, der Stromerzeugung und anderen

Anwendungen mit Großmotoren. Es handelt sich hierbei um hochtechnisierte,

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geschäftskritische Technologien, die genau dann ihre Leistung erbringen, wenn es

darauf ankommt, und die darauf ausgelegt sind, den Wandel der Branche hin zu

alternativen Kraftstoffen und immer strengeren Leistungsanforderungen zu

unterstützen.

?Die SMM bietet Tenneco Industrial eine Plattform, um zu demonstrieren, wie

unsere Technologien den sich wandelnden Anforderungen der Schifffahrtsindustrie

gerecht werden", sagte Heiko Wuschick, Executive Director, Global Industrial -

LBE.?Der Schiffsbetrieb ist eine der anspruchsvollsten Umgebungen, denen ein

Motor jemals ausgesetzt sein wird, und genau hier spielt unsere Ingenieurskunst

ihre Stärke aus. Während sich die Branche auf den breiteren Einsatz alternativer

Kraftstoffe vorbereitet, bieten unsere fortschrittlichen Werkstoffe,

Beschichtungen, unser Komponentendesign und unser Fachwissen auf Systemebene

Lösungen, die speziell für die Schiffsmotoren von heute und morgen entwickelt

wurden."

Technologien für Motoren mit großem Hubraum

Das LBE-Portfolio von Tenneco umfasst Komponenten, die speziell für die

anspruchsvollen Betriebsbedingungen moderner Motoren mit großem Hubraum

entwickelt wurden, darunter Komponenten des Ventiltriebs, Stahlkolben,

Zylinderkopfdichtungen, Kolbenringe und Lager.

Komponenten für den Ventiltrieb

Tenneco liefert Komponenten für den Ventiltrieb für eine breite Palette von

Viertaktmotoren, darunter hochlegierte Ventile und Hohlventile, kompakte

Rotatoren, Splinte, Ventilsitze und Ventilführungen. Hochleistungswerkstoffe,

Hartbeschichtungen und Beschichtungen tragen dazu bei, die Leistung von Motoren

zu optimieren, die unter höheren Temperaturen, erhöhtem Verbrennungsdruck oder

mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff, Methanol und Ammoniak betrieben

werden.

Stahlkolben

Die Stahlkolben von Tenneco sind für Schiffs- und Industriemotoren der nächsten

Generation konzipiert, die unter immer anspruchsvolleren Betriebsbedingungen

eingesetzt werden. Sie bieten Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und

tragen gleichzeitig dazu bei, die Ziele der Kunden hinsichtlich

Kraftstoffverbrauch, Emissionen und Gesamtbetriebskosten zu erreichen.

Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer

Die Zylinderkopfdichtungen aus Stahl-Elastomer von Tenneco vereinen eine robuste

Medienabdichtung mit hoher Beständigkeit gegenüber Verbrennungsdruck. Die

Technologie wurde für Großmotoren der nächsten Generation entwickelt und

gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung unter anspruchsvollen thermischen und

mechanischen Belastungen, einschließlich Anwendungen mit Spitzenzylinderdrücken

von über 300 bar.

DuroGlide®-Kolbenringe

DuroGlide®-Kolbenringe verbinden fortschrittliche Beschichtungstechnologie auf

Basis von diamantähnlichem Kohlenstoff mit einem optimierten Ringdesign und

bieten somit geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit, eine gute Ölkontrolle

sowie eine verlängerte Lebensdauer der Bauteile für LBE-Anwendungen.

IROX(®) Sputter-Lager

Die IROX(®)-Lagertechnologien von Tenneco sind für hochbelastete

Motoranwendungen mit großem Bohrungsdurchmesser und anspruchsvolle

Schmierbedingungen ausgelegt. Fortschrittliche Polymer- und Sputter-Overlay-

Technologien sorgen für Verschleißfestigkeit, zuverlässige Leistung und eine

längere Lebensdauer der Komponenten in den Bereichen Schifffahrt,

Energieerzeugung, Schienenverkehr, Gelände- und Industrieanwendungen.

DEVA(®) Gleitwerkstoffe

Tenneco wird deva.tex(®) 518 vorstellen, einen faserverstärkten Gleitwerkstoff,

der für anspruchsvolle Einsatzbedingungen in den Bereichen Wasserkraft, Offshore

und Schifffahrt entwickelt wurde. Sein zweischichtiger Verbundwerkstoff vereint

mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften und chemische Beständigkeit

für Anwendungen in kritischen Infrastrukturen.

Champion(®) Zündtechnologie

Die Marke Champion(®) wird Zündtechnologien vorstellen, die für Gasmotoren mit

großem Hubraum und anspruchsvolle Schiffsanwendungen entwickelt wurden, darunter

Vorkammer-, Brücken- und Kaltzündkerzen. Anwendungsspezifische Konstruktionen,

fortschrittliche Werkstoffe und CFD-optimierte Geometrien verbessern die

Verbrennungsleistung, den thermischen Wirkungsgrad und die Langlebigkeit und

tragen gleichzeitig zur Senkung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs bei.

Abgasnachbehandlung von Clean Air

Tenneco Clean Air bietet Abgasnachbehandlungssysteme an, die Kunden dabei

unterstützen sollen, die Emissionen großer Motoren zu kontrollieren. Modulare

Systemarchitekturen und fortschrittliche Engineering-Tools unterstützen eine

optimierte Systemleistung, Flexibilität und Kostenkontrolle bei

unterschiedlichen Motor- und Anwendungsanforderungen.

Besuchen Sie uns auf der SMM 2026

Besuchen Sie Tenneco Industrial in Halle A3, Stand 205, um mehr über

Technologien und Lösungen für den Schifffahrts- und LBE-Markt zu erfahren.

SMM 2026

1. bis 4. September 2026

Hamburg, Deutschland

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von

hochtechnisierten, systemrelevanten Technologien und Aftermarket-Produkten für

Fahrzeuge und Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Über unsere

Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und

Champion(®) liefert Tenneco Technologien für Kunden aus den Bereichen

Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge,

Motorsportfahrzeuge und den Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie

unter Tenneco.com.

KONTAKT:

Media@tenneco.com (mailto:Media@tenneco.com)

Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter

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381a-4b66-8a77-1b6bd6105e21

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141d-43e7-8a11-38d9f68fc54b

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