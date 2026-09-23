GNW-News: Tenneco präsentiert auf der InnoTrans 2026 die neuesten Lösungen für Eisenbahnbremssysteme, Gleitlager und Systemschutz

23.09.26 15:37 Uhr

^KONTICH, Belgien, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco wird auf der

InnoTrans 2026, die vom 22. bis 25. September auf dem Messegelände der Messe

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Berlin stattfindet, hochtechnologische Technologien in den Bereichen Bremsen,

Gleitlager und Systemschutz präsentieren. Unsere für den Einsatz im

Schienenverkehr, im öffentlichen Nahverkehr und in der Industrie entwickelten,

unternehmenskritischen Komponenten sind darauf ausgelegt, dort ihre Leistung zu

erbringen, wo Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz von größter Bedeutung

sind, und erfüllen die immer strengeren Leistungsanforderungen. Zu den auf der

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Messe vertretenen Geschäftsbereichen von Tenneco gehören die weltweit tätigen

Geschäftsbereiche?Braking" und?Industrial" (Halle 1.2, Stand 560) sowie

?Systems Protection" (Halle 12, Stand 440, gemeinsam mit der Industrial Wire

Group).

Auf der InnoTrans wird das Hochleistungs-Reibmaterial?Jurid(®) 711" von Tenneco

Braking offiziell vorgestellt - eine Bremstechnologie für den Regional-, Fern-

und Hochgeschwindigkeitsverkehr. Das Material 711 setzt Maßstäbe für ein

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gleichbleibendes Bremsverhalten über ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen

und Geschwindigkeiten hinweg und bietet durch außergewöhnlich geringe

Verschleißraten optimierte Lebenszykluskosten. Das Material ist in den

Bremsbelagstärken 24 mm und 35 mm erhältlich und bietet somit Flexibilität, um

einer Vielzahl von Flotten- und Wartungsanforderungen gerecht zu werden. Darüber

hinaus wurde Jurid 711 so konzipiert, dass Bremsgeräusche und Quietschen auf ein

Minimum reduziert werden, was zu einem höheren Fahrgastkomfort und geringeren

Lärmemissionen in dicht besiedelten Gebieten beiträgt.

?Jurid 711 stellt einen weiteren beeindruckenden Meilenstein in unserem

Engagement dar, technisch ausgereifte Bremslösungen anzubieten, die

Bahnbetreibern dabei helfen, dort Leistung zu erbringen, wo Sicherheit,

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind", so Ralph Schmidt, Leiter

Technik und Vertrieb bei Tenneco Braking Rail & Industrial.?Dieses

bemerkenswerte Material hilft Betreibern, die Leistung zu steigern und

gleichzeitig die Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus zu senken." Tenneco

Braking wird zudem die überarbeiteten Bremsbelag-Konstruktionen?Jurid Sinter"

und?Sinter Silence" vorstellen und die neuesten Materialzertifizierungen der

Marke für Güter-, Nahverkehrs-, Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge

präsentieren.

Der Geschäftsbereich?Industrial" von Tenneco wird DEVA(®)-Gleitwerkstoffe

vorstellen, darunter deva.tex(®) 518, einen hochentwickelten, faserverstärkten

Lagermaterial, der für anspruchsvolle Eisenbahnanwendungen konzipiert wurde. Das

Material wurde für einen zuverlässigen Betrieb unter Dauer- und Stoßbelastungen

sowie unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entwickelt und vereint

mechanische Festigkeit, tribologische Eigenschaften und chemische Beständigkeit.

Dank seiner fortschrittlichen zweischichtigen Verbundstruktur eignet sich

deva.tex 518 besonders für Eisenbahnkomponenten, bei denen wartungsfreier

Betrieb, lange Lebensdauer und Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung

sind. Zu den typischen Anwendungsbereichen zählen Federungssysteme,

Bremsgestänge, Drehgestellkomponenten, Kupplungen, Türsysteme und andere

bewegliche Teile, die Vibrationen, Feuchtigkeit, Schmutz und

Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Durch die Verringerung des Verschleißes und die Minimierung des Wartungsaufwands

tragen die Gleitwerkstoffe von DEVA dazu bei, die Verfügbarkeit und Effizienz

von Schienenfahrzeugen zu verbessern und gleichzeitig die Lebenszykluskosten zu

senken. Durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der selbstschmierenden

Lagertechnologie bietet Tenneco zuverlässige Lösungen, die speziell darauf

ausgelegt sind, die immer strengeren Leistungs- und Sicherheitsanforderungen der

globalen Eisenbahnindustrie zu erfüllen.

Am Stand von Tenneco Systems Protection wird ein umfassendes Portfolio an

geschäftskritischen Lösungen zum Schutz vor Abrieb, thermischen Einflüssen sowie

elektrischen und elektromagnetischen Störungen für Schienenfahrzeuge und

Eisenbahninfrastrukturanwendungen präsentiert. Dazu gehören Fyrejacket(®) HL

LTE, ein Schutzschlauch für kritische Verkabelungen, der es Eisenbahnherstellern

ermöglicht, europäische Brandschutznormen zu erfüllen, ohne dass komplexe und

kostspielige Brandversuche erforderlich sind, sowie das Silikonband 77FR, ein

selbstverschweißendes Band, das speziell für die Abdichtung, Verbindung,

Reparatur und Endbearbeitung der Schnittkanten von Schläuchen entwickelt wurde,

die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Um mehr über diese und andere hochtechnische Lösungen von Tenneco zu erfahren,

die speziell darauf ausgelegt sind, den sich weiterentwickelnden Anforderungen

der Eisenbahnbranche an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung gerecht zu

werden, besuchen Sie www.deva-bearings.com (http://), die Seite zum Thema

Eisenbahn- und Industriebremmen (https://www.tenneco.com/solutions/tenneco-

industrial/Railway-Industrial-Braking) unter www.tenneco.com

(http://www.tenneco.com/) sowie www.systemsprotection.com (http://).

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von

hochtechnisierten, systemrelevanten Technologien und Aftermarket-Produkten für

Fahrzeuge und Industrieanlagen auf der ganzen Welt. Über unsere

Geschäftsbereiche DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und

Champion(®) liefert Tenneco Technologien für Kunden aus den Bereichen

Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge,

Motorsportfahrzeuge und den Ersatzteilmarkt. Weitere Informationen finden Sie

unter Tenneco.com.

KONTAKT:

Simonetta Esposito

Global Communications

Tenneco

Sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@tenneco.com)

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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6565-481b-8ebf-16332479b5dc

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48d5-9a4e-8d9a747bce99

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