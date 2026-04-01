GNW-News: Tenneco Systems Protection erhält mehrere Auszeichnungen für herausragende Lieferantenleistungen von Airbus SE
^BRÜSSEL, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco Systems Protection, der
weltweit führende Anbieter von Schutzschläuchen und Abschirmungslösungen für die
Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Automobilbranche, den
Schienenverkehr, den Energiesektor, die Industrie und den Transportsektor, wurde
von Airbus mehrfach für seine herausragende Lieferantenleistung ausgezeichnet.
Zum dritten Mal in Folge wurde Systems Protection als?Lieferant des Jahres"
ausgezeichnet und erhielt zudem den Airbus Engineering Award.
Systems Protection beliefert Airbus mit einer Reihe innovativer Produkte, die
wirksamen thermischen, mechanischen, elektromagnetischen und umweltbedingten
Schutz in Tragflächen, Rümpfen, Pylonen, Türen, Triebwerken, Bordküchen, Sitzen
und anderen Anwendungsbereichen bieten. Diese Komponenten werden im Werk von
Systems Protection in Crépy-en-Valois, Frankreich, hergestellt.
?Wir sind sehr stolz auf diese renommierten Auszeichnungen, da sie den
herausragenden Wert unserer Produkte, unsere technische Kompetenz, unsere
Zusammenarbeit und unsere einzigartige Innovationskultur würdigen, die wir in
diese langjährige Partnerschaft einbringen", sagte Cassie Malloy, Vice President
und General Manager von Tenneco Systems Protection.?Diese Erfolge motivieren
unsere Teammitglieder zusätzlich, unseren Beitrag zum weiteren Wachstum und
Erfolg eines der weltweit führenden Flugzeughersteller auszubauen."
Systems Protection hat seinen Hauptsitz in Exton, Pennsylvania, USA, und
betreibt Vertriebs-, Produktions- und Innovationszentren in Nord- und
Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen, das Erstausrüster und Zulieferer
beliefert, nutzt eine Vielzahl fortschrittlicher Werkstoffe, Konstruktionen,
Verfahren und Designmerkmale, um Lösungen zu entwickeln, die den strengsten
Anforderungen an Leistung, Lebensdauer und Einbau gerecht werden.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design,
Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für Erstausrüster und
Aftermarket-Kunden. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions,
Clean Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in
der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene
Branchen anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com (http://www.tenneco.com), um
mehr zu erfahren.
KONTAKT:
Simonetta Esposito
Global Communications
Tenneco
sesposito@tenneco.com (mailto:Sesposito@driv.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab7de80-
81f1-468a-8469-988cbecd0939
Â°