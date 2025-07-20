GNW-News: TERA-Award weitet globale Reichweite durch Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem University of Cambridge Institute for Sustainability L...

Werte in diesem Artikel

^HONGKONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der TERA-Award 2026 startet mit

einem Preispool von 1,15 Millionen US-Dollar und expandiert weltweit durch

strategische Kooperationen mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel

und Entwicklung (UNCTAD) sowie dem University of Cambridge Institute for

Sustainability Leadership (CISL), um innovative Energietechnologien für den

Klimaschutz zu fördern.

Der TERA-Award wurde 2021 von Dr. Peter Lee Ka-kit gegründet und hat sich

mittlerweile zu einer führenden internationalen Plattform entwickelt, welche die

Bereiche Preisfinanzierung, praktische Anwendungen, Zusammenarbeit mit der

Industrie und Kapitalunterstützung für bahnbrechende Innovationen im Bereich

Klimaschutz zusammenführt. Bisher wurden fast 2.000 Projekte aus 76 Ländern

eingereicht und Preisgelder in einer Gesamthöhe von 4,65 Millionen US-Dollar

vergeben.

Die UNCTAD steuert UN-Richtlinienkompetenz und globale Netzwerke bei, um die mit

dem TERA-Award ausgezeichneten Innovationen mit globalen Märkten für eine

schnelle Bereitstellung zu verbinden. Parallel dazu stärkt das CISL den

Bewertungsprozess durch weltweit führende Klima- und Energieforschung, um

wirtschaftlich tragfähige Projekte zu identifizieren.

Alan Chan Ying-lung, Executive Chairman des TERA?Award-Organisationskomitees,

sagte:?Wir streben durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen

und Regierungen auf der ganzen Welt danach, die praktische Umsetzung von

TERA?Award-Projekten zu forcieren und konkrete technologische Wege für die

globale Energiewende aufzuzeigen."

Als Reaktion auf die neuen technologischen Herausforderungen führt der TERA-

Award 2026 neben den vier etablierten Kategorien zwei neue Kategorien ein: AI ×

Energy und Next-Generation Energy.

Die Kategorie AI × Energy zielt auf die Integration von künstlicher Intelligenz

in Energiesysteme ab, um deren Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu verbessern

und gleichzeitig den steigenden Energiebedarf und den CO2-Fußabdruck im

Zusammenhang mit dem rasanten KI-Wachstum zu bewältigen. Die Kategorie Next-

Generation Energy umfasst nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch

fortschrittliche Nukleartechnologien wie Kernfusion und kleine modulare

Reaktoren (SMR).

InvestHK ist ein strategischer Partner des TERA-Awards und sieht im Ökosystem

Hongkongs einen Beschleuniger für den Einsatz von Energietechnologien. King

Leung Hong-king, Global Head of Financial Services, FinTech & Sustainability,

sagte:?Der TERA-Award verdeutlicht, wie unsere politische Unterstützung,

exzellente Forschung und globale Vernetzung Klimainnovationen zur Marktreife

führen. InvestHK wird Innovatoren Zugang zu Asien und darüber hinaus

verschaffen."

Die Ausgabe 2026 ist mit insgesamt 1,15 Millionen US-Dollar dotiert. Bewerbungen

sind ab sofort bis Ende April möglich. In den kommenden Monaten werden Roadshows

in ganz Europa und Asien stattfinden, um Innovatoren weltweit zu gewinnen.

Für den TERA-Award 2025 wurden 785 Projekte eingereicht; die Preisverleihung

fand unter großem Zuspruch an der University of Cambridge statt. Das

Bewerbungsverfahren für den TERA-Award 2026 ist nun offiziell eröffnet.

Innovatoren können ihre Beiträge über die offizielle Website unter www.tera-

award.com (https://tera-award.com/application-form/#form) einreichen.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Frau Wing Li

TERA-Award Company Limited

Tel.: +852 2963 2716

E-Mail: wingli@tera-award.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9d94577-

4214-483b-9880-9d0b9e4570af

