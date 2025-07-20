GNW-News: TERA-Award weitet globale Reichweite durch Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem University of Cambridge Institute for Sustainability L...
^HONGKONG, Feb. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der TERA-Award 2026 startet mit
einem Preispool von 1,15 Millionen US-Dollar und expandiert weltweit durch
strategische Kooperationen mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel
und Entwicklung (UNCTAD) sowie dem University of Cambridge Institute for
Sustainability Leadership (CISL), um innovative Energietechnologien für den
Klimaschutz zu fördern.
Der TERA-Award wurde 2021 von Dr. Peter Lee Ka-kit gegründet und hat sich
mittlerweile zu einer führenden internationalen Plattform entwickelt, welche die
Bereiche Preisfinanzierung, praktische Anwendungen, Zusammenarbeit mit der
Industrie und Kapitalunterstützung für bahnbrechende Innovationen im Bereich
Klimaschutz zusammenführt. Bisher wurden fast 2.000 Projekte aus 76 Ländern
eingereicht und Preisgelder in einer Gesamthöhe von 4,65 Millionen US-Dollar
vergeben.
Die UNCTAD steuert UN-Richtlinienkompetenz und globale Netzwerke bei, um die mit
dem TERA-Award ausgezeichneten Innovationen mit globalen Märkten für eine
schnelle Bereitstellung zu verbinden. Parallel dazu stärkt das CISL den
Bewertungsprozess durch weltweit führende Klima- und Energieforschung, um
wirtschaftlich tragfähige Projekte zu identifizieren.
Alan Chan Ying-lung, Executive Chairman des TERA?Award-Organisationskomitees,
sagte:?Wir streben durch die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen
und Regierungen auf der ganzen Welt danach, die praktische Umsetzung von
TERA?Award-Projekten zu forcieren und konkrete technologische Wege für die
globale Energiewende aufzuzeigen."
Als Reaktion auf die neuen technologischen Herausforderungen führt der TERA-
Award 2026 neben den vier etablierten Kategorien zwei neue Kategorien ein: AI ×
Energy und Next-Generation Energy.
Die Kategorie AI × Energy zielt auf die Integration von künstlicher Intelligenz
in Energiesysteme ab, um deren Effizienz und Widerstandsfähigkeit zu verbessern
und gleichzeitig den steigenden Energiebedarf und den CO2-Fußabdruck im
Zusammenhang mit dem rasanten KI-Wachstum zu bewältigen. Die Kategorie Next-
Generation Energy umfasst nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch
fortschrittliche Nukleartechnologien wie Kernfusion und kleine modulare
Reaktoren (SMR).
InvestHK ist ein strategischer Partner des TERA-Awards und sieht im Ökosystem
Hongkongs einen Beschleuniger für den Einsatz von Energietechnologien. King
Leung Hong-king, Global Head of Financial Services, FinTech & Sustainability,
sagte:?Der TERA-Award verdeutlicht, wie unsere politische Unterstützung,
exzellente Forschung und globale Vernetzung Klimainnovationen zur Marktreife
führen. InvestHK wird Innovatoren Zugang zu Asien und darüber hinaus
verschaffen."
Die Ausgabe 2026 ist mit insgesamt 1,15 Millionen US-Dollar dotiert. Bewerbungen
sind ab sofort bis Ende April möglich. In den kommenden Monaten werden Roadshows
in ganz Europa und Asien stattfinden, um Innovatoren weltweit zu gewinnen.
Für den TERA-Award 2025 wurden 785 Projekte eingereicht; die Preisverleihung
fand unter großem Zuspruch an der University of Cambridge statt. Das
Bewerbungsverfahren für den TERA-Award 2026 ist nun offiziell eröffnet.
Innovatoren können ihre Beiträge über die offizielle Website unter www.tera-
award.com (https://tera-award.com/application-form/#form) einreichen.
