GNW-News: Terrestar Solutions schließt sich mit Equatys zusammen und baut damit die gemeinsame Satelliteninfrastruktur für globale "Direct-to-Device"-Verbind...
^* Space42 und Viasat, die Mitbegründer von Equatys, sowie Terrestar Solutions
unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines offenen, auf
Standards basierenden Interoperabilitäts-Frameworks zwischen Equatys und der
CaStar-Konstellation von Terrestar
* Jeder Infrastrukturbetreiber würde das Eigentum und die Kontrolle über seine
eigenen Raum- und Bodenanlagen sowie seine Kunden behalten, wobei CaStar als
eigenständiges kanadisches System fungieren und gleichzeitig weltweit mit
Equatys zusammenarbeiten würde
* Das Framework für gemeinsam genutzte Infrastruktur verbindet national
kontrollierte Ressourcen mit einer weltweit gemeinsam genutzten
Satelliteninfrastruktur, wodurch größere Skaleneffekte und wirtschaftliche
Vorteile erzielt werden und fortschrittliche mobile Satellitendienste der
nächsten Generation - direkt auf Endgeräte - für Staaten, Unternehmen und
Verbraucher weltweit ermöglicht werden
OTTAWA, Ontario, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42), das
in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte SpaceTech-
Unternehmen, sowie Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führender Anbieter
von Satelliten- und sicherer Kommunikation, und Terrestar Solutions Inc.,
Kanadas einziger staatlicher Betreiber mobiler Satellitendienste, haben heute
eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um
gemeinsam ein offenes, auf Standards basierendes Interoperabilitäts-Framework
zwischen Terrestars geplanter kanadischer Konstellation in der erdnahen
Umlaufbahn (LEO), CaStar, und Equatys zu entwickeln - einer geplanten globalen
Plattform für gemeinsam genutzte Infrastruktur für Direct-to-Device-Dienste
(D2D) und andere fortschrittliche mobile Satellitendienste (MSS). Die
Absichtserklärung wurde am Rande des offiziellen Besuchs Seiner Hoheit Scheich
Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi (Vereinigte
Arabische Emirate), in Kanada unterzeichnet, wo Seine Hoheit an Gesprächen mit
dem sehr geehrten Mark Carney, dem Premierminister Kanadas, teilnahm.
Das Framework soll es ermöglichen, dass die beiden Systeme zusammen mit ihren
jeweiligen Bodensegmenten als koordinierte, aus mehreren Systemen bestehende
Infrastruktur eines nicht-terrestrischen Netzwerks (NTN) zusammenarbeiten, wobei
jeder Betreiber das uneingeschränkte Eigentumsrecht und die volle Kontrolle über
seine eigenen Anlagen behält. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine globale
Reichweite zu ermöglichen und gleichzeitig die nationale Souveränität über
kritische Kommunikationsinfrastrukturen zu wahren.
Die Absichtserklärung sieht ein Partnerschaftsmodell vor, das die Position von
Terrestar als kanadisch kontrollierter und betriebener MSS-Anbieter mit der
Rolle von Equatys als gemeinschaftlich genutzte, mandantenfähige und
interoperable globale Infrastruktur verbindet, die D2D- und fortschrittliche
MSS-Dienste in einer 5G-Netzwerkumgebung ermöglicht. Die Zusammenarbeit zwischen
den Gründern von Equatys und Terrestar ist das erste Beispiel für den?Sovereign
Shell"-Ansatz von Equatys, bei dem ein globales kommerzielles System mit für
bestimmte Länder oder Regionen optimierten Satellitenkonstellationen kombiniert
wird. Jede dieser Konstellationen verfügt über ein eigenes Bodensegment und wird
von einem vertrauenswürdigen lokalen Betreiber geführt; sie sind nach
gemeinsamen Standards aufgebaut, wodurch ihre vollständige Interoperabilität
gewährleistet ist.
Anstatt sich auf proprietäre Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu stützen,
beabsichtigen die Parteien, eine gemeinsame, offene und auf Standards basierende
Interoperabilitätsschicht zu definieren. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz
die Zusammenarbeit fördert, die Einführung vorantreibt, Kapital- und
Betriebsausgaben senkt und eine bessere Koordination von Leistung, Strahlen,
Kapazität und Zugang zum Boden-Gateway zwischen den teilnehmenden Systemen
ermöglicht.
Die heutige Bekanntgabe folgt auf die Unterzeichnung eines verbindlichen
Vertrags zwischen Space42 und Viasat im September 2026 zur gemeinsamen Gründung
von Equatys, die durch Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1
Milliarde US-Dollar abgesichert ist.
Bei dieser Gelegenheit erklärte Karim Michel Sabbagh, Managing Director von
Space42, wie folgt:?Diese Absichtserklärung verdeutlicht, wie souveräne
Satellitensysteme und eine gemeinsam genutzte globale Infrastruktur
zusammenwirken können, um D2D-Dienste weltweit bereitzustellen. Terrestar
behauptet seine Position als Kanadas unabhängiger MSS-Betreiber und prüft
gleichzeitig Möglichkeiten, sich in ein umfassenderes Ökosystem einzubringen.
Wir führen ein Modell ein, bei dem sich nationale Kompetenzen und internationale
Zusammenarbeit gegenseitig verstärken, anstatt miteinander zu konkurrieren."
Mark Dankberg, Vorstandsvorsitzender und CEO von Viasat, erklärte:?Durch die
Förderung einer globalen, auf Standards basierenden offenen Architektur mit
einem Interoperabilitäts-Framework auf Basis eines gemeinsamen
Infrastrukturmodells bauen wir ein Ökosystem weiter aus, das in einzigartiger
Weise dazu geeignet ist, die breite Akzeptanz auf dem bedeutenden D2D- und MSS-
Markt der nächsten Generation voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit mit Terrestar
unterstreicht den innovativen Ansatz von Equatys, eine Grundlage für
Wahlfreiheit und Interoperabilität zu schaffen und den teilnehmenden globalen,
regionalen und nationalen Weltraumbetreibern überzeugende wirtschaftliche
Vorteile durch geografische und spektrale Effizienzgewinne zu bieten. Equatys
hat sich zum Ziel gesetzt, in der gesamten globalen Raumfahrtindustrie sowie mit
dem breiteren Ökosystem zusammenzuarbeiten, zu dem Mobilfunknetzbetreiber,
Originalausrüster, Chipsatzhersteller, Regulierungsbehörden und Normungsgremien
gehören."
Jacques Leduc, Präsident und CEO von Terrestar Solutions, erklärte:?Die Zukunft
der mobilen Satellitenkonnektivität wird nicht von einzelnen Ländern oder
Satellitenkonstellationen allein gestaltet werden. Sie wird auf der Grundlage
offener, auf Standards basierender Netzwerke aufgebaut, die nationale
Souveränität mit globaler Reichweite verbinden und uns in die Lage versetzen, im
großen Maßstab im Wettbewerb zu bestehen. In enger Zusammenarbeit mit dem
kanadischen Raumfahrt-Ökosystem ist CaStar Kanadas Beitrag zu dieser Zukunft:
unter kanadischer Kontrolle, global vernetzt und darauf ausgelegt, mit anderen
Ländern mittlerer Macht wie Kanada zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf,
gemeinsam mit unseren Partnern bei Space42 und Viasat zum Aufbau eines wahrhaft
globalen Netzwerks beizutragen. Terrestar hat sich zum Ziel gesetzt,
satellitengestützte und terrestrische Mobilfunknetze nahtlos zu integrieren und
damit alltägliche Geräte mit Internetverbindungen auszustatten. Unser Ziel ist
es, mobile Satellitenverbindungen für jeden Kanadier Wirklichkeit werden zu
lassen - ganz gleich, wo er lebt, arbeitet oder weltweit unterwegs ist. Diese
Absichtserklärung ist erst der Anfang."
Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel,
erklärte:?Die sich vertiefenden Handels- und Investitionsbeziehungen der
Vereinigten Arabischen Emirate mit Kanada, die in dem kürzlich unterzeichneten
umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag zum Ausdruck kommen, legen den
Grundstein für eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit
in wichtigen Sektoren. Die Absichtserklärung zwischen Space42, Viasat und
Terrestar Solutions ist ein deutliches Beispiel dafür, wie Unternehmen aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten und Kanada
zusammenkommen, um eine gemeinsame, auf Standards basierende Infrastruktur für
die nächste Generation der Satellitenkonnektivität zu entwickeln. Eine
Zusammenarbeit dieser Art spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate
einer tieferen wirtschaftlichen Integration wider, bei der Partnerschaften
Innovationen vorantreiben, die Grenzen überschreiten, sich rasch ausweiten und
langfristiges Kapital anziehen können."
Framework für die Partnerschaft
Die Absichtserklärung spiegelt eine Abkehr von geschlossenen Satellitensystemen
mit einem einzigen Betreiber hin zu einem auf offenen Standards basierenden
Modell wider, in dem unabhängige Konstellationen als koordinierte, aus mehreren
Systemen bestehende NTN-Infrastruktur zusammenarbeiten können. Im Rahmen des
vorgeschlagenen Konzepts würden die Parteien eine gemeinsame, standardisierte
Interoperabilitätsschicht definieren, die ihre jeweiligen Weltraum- und
Bodensegmente miteinander verbindet. Diese Ebene würde auf veröffentlichten,
herstellerneutralen Schnittstellen basieren, die mit den 3GPP-NTN-
Spezifikationen, den Roaming- und Zusammenschaltungsrahmenwerken der GSMA sowie
anderen anerkannten Industriestandards im Einklang stehen, wodurch eine Bindung
an proprietäre Systeme vermieden würde.
Jeder teilnehmende Betreiber würde die Kontrolle über seine eigenen Raum- und
Bodenressourcen, Genehmigungen und Kundenbeziehungen behalten und mit anderen
Systemen ausschließlich über vereinbarte Schnittstellen interagieren. Innerhalb
dieser Grenze würde jedes System den anderen definierte Ressourcen und
Funktionen - wie beispielsweise Strom, Strahlen und Gateway-Zugang - zur
Verfügung stellen, unterstützt durch gemeinsame Mechanismen für die Anforderung,
Zuweisung, Überwachung, Nutzungsabrechnung und Abrechnung von Ressourcen.
Das Framework ist zudem darauf ausgelegt, die nationale Souveränität und
Sicherheit zu wahren. Die Systeminfrastruktur, die einen bestimmten
Zuständigkeitsbereich bedient, könnte so eingerichtet und betrieben werden, dass
sie den lokalen regulatorischen, sicherheitstechnischen und rechtlichen
Anforderungen hinsichtlich des Zugriffs entspricht. In Kanada beispielsweise
würde die CaStar-Konstellation als eigenständiges nationales System betrieben
werden, wobei kanadische Gateways und ein kanadisches Bodennetz dafür sorgen,
dass inländische Daten innerhalb der kanadischen Gerichtsbarkeit verbleiben,
während gleichzeitig eine weltweite Zusammenarbeit mit Equatys stattfindet.
Schließlich ist das Framework so konzipiert, dass es erweiterbar ist, um im
Laufe der Zeit weitere Satellitensysteme, Mobilfunknetzbetreiber und
Dienstanbieter einzubeziehen und sich mit den nachfolgenden Versionen der
Branchenstandards weiterzuentwickeln.
Über Equatys
Equatys wird eine unabhängige, neutrale Plattform für gemeinsam genutzte Raum-
und Bodeninfrastruktur für Lizenznehmer von Direct-to-Device- und
fortschrittlichen mobilen Satellitendiensten sein, die von Space42 und Viasat im
Rahmen eines verbindlichen Vertrags gegründet wurde, der durch
Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1 Milliarde US-Dollar
abgesichert ist. Das Modell basiert auf dem?Tower Company"-Konzept und ist
darauf ausgelegt, globalen, regionalen und nationalen Betreibern, die über
entsprechende MSS- und/oder SCS-Lizenzen verfügen, überzeugende wirtschaftliche
und leistungsbezogene Vorteile zu bieten sowie den Teilnehmern des Ökosystems
Auswahlmöglichkeiten, Interoperabilität und einen wirtschaftlich attraktiven
NTN-Zugang zu ermöglichen. Da sich die Nutzerbasis durch den Zugang zu weltweit
koordinierten Frequenzspektren erweitert, strebt Equatys ein kumulatives
Wachstum und einen nachhaltigen Shareholder Value an. Dies basiert auf den 3GPP-
NTN-Standards.
Weitere Informationen finden Sie unter www.equatys.com (http://www.equatys.com/)
Über SPACE42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation und
georäumliche Informationen miteinander verbindet, um die Erde aus dem Weltraum
zu beleuchten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Space
Services betreibt eine Flotte geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-
Mobilfunknetz, und bietet damit sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in
der Luft in mehr als 120 Ländern. Smart Solutions betreibt eine SAR-
Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in der erdnahen Umlaufbahn, die 90 %
der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt künstliche Intelligenz, um aus diesen
Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und
Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz
sowie autonome Mobilität. Zu den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die
International Holding Company (IHC).
Weitere Informationen finden Sie unter: space42.ai (http://www.space42.ai/)
LinkedIn: Space42ai (https://www.linkedin.com/company/space42ai/)
Instagram: Space42ai (https://www.instagram.com/space42ai/)
X: Space42ai (https://x.com/space42ai)
Über Viasat
Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt
ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann.
Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und
Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit.
Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige,
zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen,
die das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - zu Lande, in der Luft
oder auf See -, und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu
gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,
Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global
aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr
unter www.viasat.com
(https://urldefense.com/v3/__https:/c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3808294-
1&h=605158693&u=https*3A*2F*2Fc212.net*2Fc*2Flink*2F*3Ft*3D0*26l*3Den*26o*3D3099
735-1*26h*3D3697630822*26u*3Dhttp*253A*252F*252Fwww.viasat.com*252F*26a*3Dwww.vi
asat.com(a=www.viasat.com__)JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ!!FMox2LFwyA!sd_xSznsz
10qH96xhVy8aei67XRDHur0oXn2EH_Q3Vm9o5twU0i6hQCmre1dgxMrLsGr9m1x3Np8n23TVKoHVRXuY
BLRzJKwbdc$), im Viasat News Room (https://www.viasat.com/news/latest-
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(https://www.threads.net/@viasat) und YouTube (https://youtube.com/viasatinc).
Über Terrestar Solutions
Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadisch geführte Mobilfunk-
Satellitenbetreiber, der sich im Wettlauf um die Bereitstellung von
Satellitendiensten direkt auf Smartphones und IoT-Geräte engagiert und die
Kommunikation überall in Kanada Wirklichkeit werden lässt. Terrestar engagiert
sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes
Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger
Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Satelliten Echostar T1, seiner
bodengestützten Netzinfrastruktur und einer Frequenzbandbreite von 40 MHz im S-
Band für den mobilen Satellitenfunk verbindet Terrestar die Kanadier über seinen
mobilen Satellitendienst (MSS)?Strigo" von nahezu jedem Ort des Landes aus,
selbst in den entlegensten Regionen Kanadas. Strigo unterstützt zudem
gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte
Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den
Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Die geplante CaStar-Konstellation
in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) wird die Weiterentwicklung von
Satellitendiensten hin zu einem mobilfunkähnlichen Erlebnis auf dem gesamten
kanadischen Festland unterstützen. Weitere Informationen finden Sie
unter terrestarsolutions.ca
(https://are01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterrestarsolu
tions.ca%2Fen&data=05%7C02%7CNermeen.Negm%40Space42.ai%7Cb5e4bea2d98d4e51686608d
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(https://are01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.
com%2Fcompany%2Fterrestarsolutions&data=05%7C02%7CNermeen.Negm%40Space42.ai%7Cb5
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Medienkontakte
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Space42
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Viasat
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Terrestar Solutions
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Zeitpunkt und die Höhe der jeweiligen Kapitalzuführungen der Parteien; die
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einschließlich des Zeitpunkts der kommerziellen Einführung; die Beschaffung,
Konzeption, Herstellung, den Start und die Inbetriebnahme der Konstellation der
ersten Generation von Equatys sowie des zugehörigen Bodennetzes; die Konzeption,
das Geschäftsmodell, die Funktionen, die Leistung und die Vorteile der Equatys-
Plattform; den Investitionsrahmen, einschließlich der erwarteten Vorteile,
Risiken und Renditen; den Abschluss endgültiger Verträge, einschließlich der
Erfüllung regulatorischer und sonstiger Abschlussbedingungen; sowie Pläne, Ziele
und Strategien für den künftigen Geschäftsbetrieb. Die Leser werden darauf
hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in
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können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse abweichen, gehören: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit
der Gründung von Equatys und dem Abschluss endgültiger Verträge, einschließlich
des Versäumnisses, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen; das
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Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, dem Start und dem Betrieb von Satelliten,
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Geschäftsplan innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich
umzusetzen; regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken, die die
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darüber hinaus die Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten
Unterlagen von Viasat unter www.sec.gov aufgeführt sind, einschließlich des
jüngsten Jahresberichts von Viasat auf Formular 10-K und der Quartalsberichte
auf Formular 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
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