GNW-News: Terrestar Solutions schließt sich mit Equatys zusammen und baut damit die gemeinsame Satelliteninfrastruktur für globale "Direct-to-Device"-Verbind...

29.10.26 21:01 Uhr

^* Space42 und Viasat, die Mitbegründer von Equatys, sowie Terrestar Solutions

unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines offenen, auf

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Standards basierenden Interoperabilitäts-Frameworks zwischen Equatys und der

CaStar-Konstellation von Terrestar

* Jeder Infrastrukturbetreiber würde das Eigentum und die Kontrolle über seine

eigenen Raum- und Bodenanlagen sowie seine Kunden behalten, wobei CaStar als

eigenständiges kanadisches System fungieren und gleichzeitig weltweit mit

Equatys zusammenarbeiten würde

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* Das Framework für gemeinsam genutzte Infrastruktur verbindet national

kontrollierte Ressourcen mit einer weltweit gemeinsam genutzten

Satelliteninfrastruktur, wodurch größere Skaleneffekte und wirtschaftliche

Vorteile erzielt werden und fortschrittliche mobile Satellitendienste der

nächsten Generation - direkt auf Endgeräte - für Staaten, Unternehmen und

Verbraucher weltweit ermöglicht werden

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OTTAWA, Ontario, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (ADX: SPACE42), das

in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte SpaceTech-

Unternehmen, sowie Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führender Anbieter

von Satelliten- und sicherer Kommunikation, und Terrestar Solutions Inc.,

Kanadas einziger staatlicher Betreiber mobiler Satellitendienste, haben heute

eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um

gemeinsam ein offenes, auf Standards basierendes Interoperabilitäts-Framework

zwischen Terrestars geplanter kanadischer Konstellation in der erdnahen

Umlaufbahn (LEO), CaStar, und Equatys zu entwickeln - einer geplanten globalen

Plattform für gemeinsam genutzte Infrastruktur für Direct-to-Device-Dienste

(D2D) und andere fortschrittliche mobile Satellitendienste (MSS). Die

Absichtserklärung wurde am Rande des offiziellen Besuchs Seiner Hoheit Scheich

Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi (Vereinigte

Arabische Emirate), in Kanada unterzeichnet, wo Seine Hoheit an Gesprächen mit

dem sehr geehrten Mark Carney, dem Premierminister Kanadas, teilnahm.

Das Framework soll es ermöglichen, dass die beiden Systeme zusammen mit ihren

jeweiligen Bodensegmenten als koordinierte, aus mehreren Systemen bestehende

Infrastruktur eines nicht-terrestrischen Netzwerks (NTN) zusammenarbeiten, wobei

jeder Betreiber das uneingeschränkte Eigentumsrecht und die volle Kontrolle über

seine eigenen Anlagen behält. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine globale

Reichweite zu ermöglichen und gleichzeitig die nationale Souveränität über

kritische Kommunikationsinfrastrukturen zu wahren.

Die Absichtserklärung sieht ein Partnerschaftsmodell vor, das die Position von

Terrestar als kanadisch kontrollierter und betriebener MSS-Anbieter mit der

Rolle von Equatys als gemeinschaftlich genutzte, mandantenfähige und

interoperable globale Infrastruktur verbindet, die D2D- und fortschrittliche

MSS-Dienste in einer 5G-Netzwerkumgebung ermöglicht. Die Zusammenarbeit zwischen

den Gründern von Equatys und Terrestar ist das erste Beispiel für den?Sovereign

Shell"-Ansatz von Equatys, bei dem ein globales kommerzielles System mit für

bestimmte Länder oder Regionen optimierten Satellitenkonstellationen kombiniert

wird. Jede dieser Konstellationen verfügt über ein eigenes Bodensegment und wird

von einem vertrauenswürdigen lokalen Betreiber geführt; sie sind nach

gemeinsamen Standards aufgebaut, wodurch ihre vollständige Interoperabilität

gewährleistet ist.

Anstatt sich auf proprietäre Punkt-zu-Punkt-Integrationen zu stützen,

beabsichtigen die Parteien, eine gemeinsame, offene und auf Standards basierende

Interoperabilitätsschicht zu definieren. Es wird erwartet, dass dieser Ansatz

die Zusammenarbeit fördert, die Einführung vorantreibt, Kapital- und

Betriebsausgaben senkt und eine bessere Koordination von Leistung, Strahlen,

Kapazität und Zugang zum Boden-Gateway zwischen den teilnehmenden Systemen

ermöglicht.

Die heutige Bekanntgabe folgt auf die Unterzeichnung eines verbindlichen

Vertrags zwischen Space42 und Viasat im September 2026 zur gemeinsamen Gründung

von Equatys, die durch Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1

Milliarde US-Dollar abgesichert ist.

Bei dieser Gelegenheit erklärte Karim Michel Sabbagh, Managing Director von

Space42, wie folgt:?Diese Absichtserklärung verdeutlicht, wie souveräne

Satellitensysteme und eine gemeinsam genutzte globale Infrastruktur

zusammenwirken können, um D2D-Dienste weltweit bereitzustellen. Terrestar

behauptet seine Position als Kanadas unabhängiger MSS-Betreiber und prüft

gleichzeitig Möglichkeiten, sich in ein umfassenderes Ökosystem einzubringen.

Wir führen ein Modell ein, bei dem sich nationale Kompetenzen und internationale

Zusammenarbeit gegenseitig verstärken, anstatt miteinander zu konkurrieren."

Mark Dankberg, Vorstandsvorsitzender und CEO von Viasat, erklärte:?Durch die

Förderung einer globalen, auf Standards basierenden offenen Architektur mit

einem Interoperabilitäts-Framework auf Basis eines gemeinsamen

Infrastrukturmodells bauen wir ein Ökosystem weiter aus, das in einzigartiger

Weise dazu geeignet ist, die breite Akzeptanz auf dem bedeutenden D2D- und MSS-

Markt der nächsten Generation voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit mit Terrestar

unterstreicht den innovativen Ansatz von Equatys, eine Grundlage für

Wahlfreiheit und Interoperabilität zu schaffen und den teilnehmenden globalen,

regionalen und nationalen Weltraumbetreibern überzeugende wirtschaftliche

Vorteile durch geografische und spektrale Effizienzgewinne zu bieten. Equatys

hat sich zum Ziel gesetzt, in der gesamten globalen Raumfahrtindustrie sowie mit

dem breiteren Ökosystem zusammenzuarbeiten, zu dem Mobilfunknetzbetreiber,

Originalausrüster, Chipsatzhersteller, Regulierungsbehörden und Normungsgremien

gehören."

Jacques Leduc, Präsident und CEO von Terrestar Solutions, erklärte:?Die Zukunft

der mobilen Satellitenkonnektivität wird nicht von einzelnen Ländern oder

Satellitenkonstellationen allein gestaltet werden. Sie wird auf der Grundlage

offener, auf Standards basierender Netzwerke aufgebaut, die nationale

Souveränität mit globaler Reichweite verbinden und uns in die Lage versetzen, im

großen Maßstab im Wettbewerb zu bestehen. In enger Zusammenarbeit mit dem

kanadischen Raumfahrt-Ökosystem ist CaStar Kanadas Beitrag zu dieser Zukunft:

unter kanadischer Kontrolle, global vernetzt und darauf ausgelegt, mit anderen

Ländern mittlerer Macht wie Kanada zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf,

gemeinsam mit unseren Partnern bei Space42 und Viasat zum Aufbau eines wahrhaft

globalen Netzwerks beizutragen. Terrestar hat sich zum Ziel gesetzt,

satellitengestützte und terrestrische Mobilfunknetze nahtlos zu integrieren und

damit alltägliche Geräte mit Internetverbindungen auszustatten. Unser Ziel ist

es, mobile Satellitenverbindungen für jeden Kanadier Wirklichkeit werden zu

lassen - ganz gleich, wo er lebt, arbeitet oder weltweit unterwegs ist. Diese

Absichtserklärung ist erst der Anfang."

Seine Exzellenz Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister für Außenhandel,

erklärte:?Die sich vertiefenden Handels- und Investitionsbeziehungen der

Vereinigten Arabischen Emirate mit Kanada, die in dem kürzlich unterzeichneten

umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsvertrag zum Ausdruck kommen, legen den

Grundstein für eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit

in wichtigen Sektoren. Die Absichtserklärung zwischen Space42, Viasat und

Terrestar Solutions ist ein deutliches Beispiel dafür, wie Unternehmen aus den

Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten und Kanada

zusammenkommen, um eine gemeinsame, auf Standards basierende Infrastruktur für

die nächste Generation der Satellitenkonnektivität zu entwickeln. Eine

Zusammenarbeit dieser Art spiegelt die Vision der Vereinigten Arabischen Emirate

einer tieferen wirtschaftlichen Integration wider, bei der Partnerschaften

Innovationen vorantreiben, die Grenzen überschreiten, sich rasch ausweiten und

langfristiges Kapital anziehen können."

Framework für die Partnerschaft

Die Absichtserklärung spiegelt eine Abkehr von geschlossenen Satellitensystemen

mit einem einzigen Betreiber hin zu einem auf offenen Standards basierenden

Modell wider, in dem unabhängige Konstellationen als koordinierte, aus mehreren

Systemen bestehende NTN-Infrastruktur zusammenarbeiten können. Im Rahmen des

vorgeschlagenen Konzepts würden die Parteien eine gemeinsame, standardisierte

Interoperabilitätsschicht definieren, die ihre jeweiligen Weltraum- und

Bodensegmente miteinander verbindet. Diese Ebene würde auf veröffentlichten,

herstellerneutralen Schnittstellen basieren, die mit den 3GPP-NTN-

Spezifikationen, den Roaming- und Zusammenschaltungsrahmenwerken der GSMA sowie

anderen anerkannten Industriestandards im Einklang stehen, wodurch eine Bindung

an proprietäre Systeme vermieden würde.

Jeder teilnehmende Betreiber würde die Kontrolle über seine eigenen Raum- und

Bodenressourcen, Genehmigungen und Kundenbeziehungen behalten und mit anderen

Systemen ausschließlich über vereinbarte Schnittstellen interagieren. Innerhalb

dieser Grenze würde jedes System den anderen definierte Ressourcen und

Funktionen - wie beispielsweise Strom, Strahlen und Gateway-Zugang - zur

Verfügung stellen, unterstützt durch gemeinsame Mechanismen für die Anforderung,

Zuweisung, Überwachung, Nutzungsabrechnung und Abrechnung von Ressourcen.

Das Framework ist zudem darauf ausgelegt, die nationale Souveränität und

Sicherheit zu wahren. Die Systeminfrastruktur, die einen bestimmten

Zuständigkeitsbereich bedient, könnte so eingerichtet und betrieben werden, dass

sie den lokalen regulatorischen, sicherheitstechnischen und rechtlichen

Anforderungen hinsichtlich des Zugriffs entspricht. In Kanada beispielsweise

würde die CaStar-Konstellation als eigenständiges nationales System betrieben

werden, wobei kanadische Gateways und ein kanadisches Bodennetz dafür sorgen,

dass inländische Daten innerhalb der kanadischen Gerichtsbarkeit verbleiben,

während gleichzeitig eine weltweite Zusammenarbeit mit Equatys stattfindet.

Schließlich ist das Framework so konzipiert, dass es erweiterbar ist, um im

Laufe der Zeit weitere Satellitensysteme, Mobilfunknetzbetreiber und

Dienstanbieter einzubeziehen und sich mit den nachfolgenden Versionen der

Branchenstandards weiterzuentwickeln.

Über Equatys

Equatys wird eine unabhängige, neutrale Plattform für gemeinsam genutzte Raum-

und Bodeninfrastruktur für Lizenznehmer von Direct-to-Device- und

fortschrittlichen mobilen Satellitendiensten sein, die von Space42 und Viasat im

Rahmen eines verbindlichen Vertrags gegründet wurde, der durch

Eigenkapitalzusagen in Höhe von insgesamt bis zu 1 Milliarde US-Dollar

abgesichert ist. Das Modell basiert auf dem?Tower Company"-Konzept und ist

darauf ausgelegt, globalen, regionalen und nationalen Betreibern, die über

entsprechende MSS- und/oder SCS-Lizenzen verfügen, überzeugende wirtschaftliche

und leistungsbezogene Vorteile zu bieten sowie den Teilnehmern des Ökosystems

Auswahlmöglichkeiten, Interoperabilität und einen wirtschaftlich attraktiven

NTN-Zugang zu ermöglichen. Da sich die Nutzerbasis durch den Zugang zu weltweit

koordinierten Frequenzspektren erweitert, strebt Equatys ein kumulatives

Wachstum und einen nachhaltigen Shareholder Value an. Dies basiert auf den 3GPP-

NTN-Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equatys.com (http://www.equatys.com/)

Über SPACE42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation und

georäumliche Informationen miteinander verbindet, um die Erde aus dem Weltraum

zu beleuchten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig. Space

Services betreibt eine Flotte geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-

Mobilfunknetz, und bietet damit sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in

der Luft in mehr als 120 Ländern. Smart Solutions betreibt eine SAR-

Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in der erdnahen Umlaufbahn, die 90 %

der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt künstliche Intelligenz, um aus diesen

Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und

Unternehmen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz

sowie autonome Mobilität. Zu den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die

International Holding Company (IHC).

Weitere Informationen finden Sie unter: space42.ai (http://www.space42.ai/)

LinkedIn: Space42ai (https://www.linkedin.com/company/space42ai/)

Instagram: Space42ai (https://www.instagram.com/space42ai/)

X: Space42ai (https://x.com/space42ai)

Über Viasat

Viasat ist ein weltweit tätiges Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt

ist, dass jeder Mensch und alles auf der Welt miteinander verbunden werden kann.

Mit Niederlassungen in 24 Ländern gestaltet Viasat die Kommunikation und

Vernetzung von Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und dem Militär weltweit.

Viasat entwickelt das ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige,

zuverlässige, sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen zu ermöglichen,

die das Leben der Menschen überall positiv beeinflussen - zu Lande, in der Luft

oder auf See -, und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu

gestalten. Im Mai 2023 übernahm Viasat, Inc. Inmarsat und bündelte die Teams,

Technologien und Ressourcen beider Unternehmen, wodurch ein neuer, global

aufgestellter Kommunikationspartner entstand. Erfahren Sie mehr

unter www.viasat.com

(https://urldefense.com/v3/__https:/c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3808294-

1&h=605158693&u=https*3A*2F*2Fc212.net*2Fc*2Flink*2F*3Ft*3D0*26l*3Den*26o*3D3099

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Über Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadisch geführte Mobilfunk-

Satellitenbetreiber, der sich im Wettlauf um die Bereitstellung von

Satellitendiensten direkt auf Smartphones und IoT-Geräte engagiert und die

Kommunikation überall in Kanada Wirklichkeit werden lässt. Terrestar engagiert

sich für ein sich ständig weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes

Netzwerk-Ökosystem, das Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger

Kommunikationsdienste ermöglicht. Dank des Satelliten Echostar T1, seiner

bodengestützten Netzinfrastruktur und einer Frequenzbandbreite von 40 MHz im S-

Band für den mobilen Satellitenfunk verbindet Terrestar die Kanadier über seinen

mobilen Satellitendienst (MSS)?Strigo" von nahezu jedem Ort des Landes aus,

selbst in den entlegensten Regionen Kanadas. Strigo unterstützt zudem

gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte

Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den

Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Die geplante CaStar-Konstellation

in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) wird die Weiterentwicklung von

Satellitendiensten hin zu einem mobilfunkähnlichen Erlebnis auf dem gesamten

kanadischen Festland unterstützen. Weitere Informationen finden Sie

unter terrestarsolutions.ca

(https://are01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterrestarsolu

tions.ca%2Fen&data=05%7C02%7CNermeen.Negm%40Space42.ai%7Cb5e4bea2d98d4e51686608d

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Medienkontakte

Media.relations@equatys.com (mailto:Media.relations@equatys.com)

Space42

media@space42.ai (mailto:media@space42.ai)

Viasat

PR@viasat.com (mailto:PR@viasat.com)

Terrestar Solutions

Marie-Eve Francoeur

media@terrestar.ca (mailto:media@terrestar.ca)

Rechtlicher Hinweis und Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen

Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen und den im

Securities Act von 1933 sowie im Securities Exchange Act von 1934 festgelegten

Ausnahmeregelungen unterliegen. Diese Aussagen - die durch Begriffe wie

?erwarten",?werden",?voraussehen",?planen",?konzipiert",?anstreben" oder

ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind - unterliegen Risiken und Ungewissheiten

und können sich als unzutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen, die sich auf die Gründung von Equatys beziehen; den

Zeitpunkt und die Höhe der jeweiligen Kapitalzuführungen der Parteien; die

Ermöglichung globaler D2D- und fortschrittlicher mobiler Satellitendienste,

einschließlich des Zeitpunkts der kommerziellen Einführung; die Beschaffung,

Konzeption, Herstellung, den Start und die Inbetriebnahme der Konstellation der

ersten Generation von Equatys sowie des zugehörigen Bodennetzes; die Konzeption,

das Geschäftsmodell, die Funktionen, die Leistung und die Vorteile der Equatys-

Plattform; den Investitionsrahmen, einschließlich der erwarteten Vorteile,

Risiken und Renditen; den Abschluss endgültiger Verträge, einschließlich der

Erfüllung regulatorischer und sonstiger Abschlussbedingungen; sowie Pläne, Ziele

und Strategien für den künftigen Geschäftsbetrieb. Die Leser werden darauf

hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen

können. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse abweichen, gehören: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit

der Gründung von Equatys und dem Abschluss endgültiger Verträge, einschließlich

des Versäumnisses, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen; das

Versäumnis, die Abschlussbedingungen fristgerecht oder überhaupt zu erfüllen;

die Fähigkeit der Parteien, ihre jeweiligen Eigenkapitalzusagen zu finanzieren;

Risiken im Zusammenhang mit dem Bau, dem Start und dem Betrieb von Satelliten,

einschließlich der Auswirkungen etwaiger Anomalien, Start-, Betriebs- oder

Einsatzfehler oder einer Verschlechterung der Satellitenleistung; Veränderungen

in den Beziehungen zu oder der finanziellen Lage von Schlüsselkunden,

Lieferanten oder Ökosystempartnern; die Fähigkeit, neue Technologien, Produkte

und Dienstleistungen erfolgreich zu entwickeln, einzuführen und zu verkaufen;

zunehmender Wettbewerb in den Zielmärkten; die Fähigkeit von Equatys, seinen

Geschäftsplan innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich

umzusetzen; regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken, die die

Kommunikations- und D2D-Branchen im Allgemeinen betreffen. Bitte beachten Sie

darüber hinaus die Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten

Unterlagen von Viasat unter www.sec.gov aufgeführt sind, einschließlich des

jüngsten Jahresberichts von Viasat auf Formular 10-K und der Quartalsberichte

auf Formular 10-Q. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die Parteien übernehmen keinerlei

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem Grund zu überarbeiten

oder zu aktualisieren.

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