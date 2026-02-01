GNW-News: Terrestar startet hybriden Satelliten-IoT-Service in ganz Kanada auf Basis der Cloud-nativen virtualisierten RAN- und Core-Lösungen von Mavenir
^MONTRÉAL, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Terrestar Solutions Inc., Kanadas
einziger inländisch kontrollierter Anbieter von Satellitenmobilfunkdiensten mit
Sitz im Land, und Mavenir, das Softwareunternehmen, das KI-gestützte
Mobilfunknetze aufbaut, haben heute den kommerziellen Start des hybriden
Satelliten-IoT-Konnektivitätsdienstes von Terrestar bekannt gegeben. Es handelt
sich um die erste hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform unter kanadischer
Kontrolle, die vollständig auf 3GPP-Release-17-Standards basiert. Sie ist für
die nahtlose Integration in bestehende und künftige Mobilfunknetze konzipiert
und unterstützt belastbare IoT-Dienste in allen städtischen, ländlichen,
abgelegenen und nördlichen Regionen Kanadas.
Der nicht-terrestrische Dienst wird über den geostationären Satelliten Echostar
T1 von Terrestar im lizenzierten S-Band-Mobilfunksatellitenspektrum
bereitgestellt. Technisches Herzstück sind die Cloud-nativen virtualisierten
RAN- (vRAN), Converged Packet Core- sowie fortschrittlichen Netzwerkmanagement-
und Analyselösungen von Mavenir, die in das breitere hybride IoT-Konnektivitäts-
Ökosystem von Terrestar integriert sind.
Jacques Leduc, Chief Executive Officer von Terrestar, kommentierte den Start wie
folgt:?Die Einführung des hybriden IoT-Dienstes von Terrestar stellt einen
Wendepunkt für die Satellitenkonnektivität in Kanada dar. Durch die
Partnerschaft mit Mavenir bringen wir die landesweit erste vollständig
standardbasierte hybride Satelliten-Mobilfunk-IoT-Plattform auf den Markt - ein
Erfolg, der Kanadas führende Rolle bei offenen Netzwerkinnovationen
unterstreicht. Die Cloud-nativen vRAN- und Core-Technologien von Mavenir
ermöglichen die nahtlose Interoperabilität, die für die Bereitstellung robuster
IoT-Dienste in ganz Kanada unerlässlich ist. Gemeinsam beweisen wir, dass
offene, interoperable Architekturen die Art und Weise, wie kritische Branchen
kommunizieren, operieren und innovieren, neu definieren können. Gleichzeitig
legen wir den Grundstein für eine Zukunft mit Direct-to-Device-
Satellitendiensten für alle Kanadier."
Die NTN-Technologie von Mavenir
Der hybride IoT-Dienst von Terrestar nutzt die branchenführende NTN-Technologie
von Mavenir, die speziell für die betrieblichen und regulatorischen
Anforderungen von Mobilfunkbetreibern weltweit entwickelt wurde. Die
implementierte Lösung umfasst:
* vRAN-Architektur: Basierend auf 3GPP-Release-17-Standards bietet das vRAN
von Mavenir Terrestar einen flexiblen, intelligenten Funkzugang, um IoT-
Kapazitäten in ganz Kanada über den Echostar-T1-Satelliten im S-Band-MSS-
Spektrum zu kommerzialisieren.
* Converged Packet Core: Der vollständig containerisierte, Cloud-native
Converged Packet Core von Mavenir liefert alle erforderlichen
Netzwerkfunktionen für nicht-terrestrische Netzwerk-Services (NTN). Er
bietet Zuverlässigkeit auf Carrier-Niveau, Hochverfügbarkeit und elastische
Skalierbarkeit für den kommerziellen Datenverkehr.
* Netzwerk-Service-Sicherung: Mit vollständiger FCAPS-Transparenz durch mCMS
und XA Analytics von Mavenir sowie operativer Einsatzbereitschaft durch die
Managed Services von Mavenir gewährleistet die Plattform eine zuverlässige
Leistung und vereinfachte Betriebsabläufe.
Beschleunigung der globalen NTN-Roadmap
Dieser kommerzielle Start festigt die Position von Mavenir als weltweit
führender Anbieter von NTN-fähiger Mobilfunksoftware und positioniert Terrestar
als Pionier in der standardbasierten Satelliten-Mobilfunk-Integration. Darauf
aufbauend arbeiten Terrestar und Mavenir aktiv an der Entwicklung weiterer
Funktionen, darunter:
* Sprach- und Textnachrichten über NTN
* Weiterentwicklung von 5G NR NTN
* Erweiterte Direct-to-Device-Servicemodelle
Diese Entwicklungen werden die Satellitenkonnektivität weiter an herkömmliche
Mobilfunkdienste angleichen. Dies ermöglicht es Betreibern, ihre Abdeckung zu
erweitern, die Netzwerkresilienz zu erhöhen und neue Einnahmequellen zu
erschließen - überall und zu jeder Zeit.
Pardeep Kohli, President und Chief Executive Officer von Mavenir, dazu:?Dieser
Rollout ist ein klares Signal an die globale Betreibergemeinschaft, dass 3GPP-
basiertes NTN für den kommerziellen Einsatz bereit ist. Durch die Kombination
der Cloud-nativen vRAN- und Converged-Core-Technologie von Mavenir mit der
Satellitenexpertise von Terrestar haben wir ein vollständig standardkonformes
hybrides IoT-Netzwerk der Betreiberklasse realisiert.-- Wir entwickeln NTN als
nahtlose Erweiterung des Mobilfunknetzes weiter und ermöglichen IoT-, Breitband-
, Sprach-, Messaging- und Notfalldienste dort, wo die terrestrische Abdeckung
nicht ausreicht. Dies ist ein entscheidender Schritt hin zu einer
widerstandsfähigeren, inklusiveren und zukunftssicheren globalen
Konnektivitätslandschaft."-
Hinweise für Redakteure:
Die offizielle Pressemitteilung von Terrestar: Terrestar startet hybriden IoT-
Dienst auf neuer standardbasierter offener Netzwerkplattform und markiert damit
einen Wendepunkt für die Satelliten-Konnektivität in Kanada
(https://terrestarsolutions.ca/en/news/terrestar-launches-hybrid-iot-service-on-
new-standards-based-open-network-platform-marking-a-turning-point-for-satellite-
connectivity-in-canada)
Nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) - Mavenir
(https://www.mavenir.com/portfolio/mavair/non-terrestrial-network-ntn/)
Über Terrestar Solutions Inc.
Terrestar Solutions Inc. ist der einzige kanadische Mobilfunk-
Satellitenbetreiber, der sich dafür einsetzt, Satellitendirektdienste für
Smartphones und IoT-Geräte bereitzustellen und die Kommunikation in ganz Kanada
zu ermöglichen. Terrestar engagiert sich für ein sich ständig
weiterentwickelndes, standardbasiertes und offenes Netzwerk-Ökosystem, das
Mobilfunkbetreibern die Bereitstellung allgegenwärtiger Kommunikationsdienste
ermöglicht. Dank des Echostar T1-Satelliten, seiner terrestrischen
Netzwerkinfrastruktur und des 40-MHz-S-Band-Satelliten-Spektrums verbindet
Terrestar Kanadier fast überall im Land - selbst in den entlegensten Regionen -
über seinen Strigo Mobile-Satellite Service (MSS). Strigo unterstützt zudem
gemeinnützige Organisationen und First Nations, was das ausgeprägte
Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens für das Wohlergehen und den
Fortschritt von Gemeinschaften unterstreicht. Für weitere Informationen besuchen
Sie Terrestarsolutions.ca (https://terrestarsolutions.ca/en) oder folgen Sie uns
auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/terrestarsolutions).
Über Mavenir
Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit Cloud-nativen, KI-fähigen
Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern
ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und
programmierbare Netzwerke zu realisieren. Die preisgekrönten Lösungen des
Pioniers des Open RAN und bewährten Branchenumgestalters Mavenir sorgen für
Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und
beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über
300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der
weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)
Mavenir PR-Kontakte:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
Â°