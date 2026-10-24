GNW-News: TGC 2026: Tec-Do bringt "Navos Pro" auf den Markt - für ergebnisorientierte KI am Arbeitsplatz

24.10.26 19:12 Uhr

^Guangzhou, China, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tec-Do hat heute in

Guangzhou die?Technology Growth Conference 2026" (TGC 2026) unter dem Motto?KI

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ist rentabel" veranstaltet. An der Konferenz nahmen der KI-Pionier Dr. Kevin

Knight sowie Referenten von OpenAI, Google, Alibaba, ByteDance und Tencent teil;

dabei wurde untersucht, wie KI messbaren geschäftlichen Nutzen schaffen kann.

Im Rahmen des Events stellte Tec-Do?Navos Pro" vor, das das Unternehmen als den

branchenweit ersten?Pro-Agent" bezeichnet. Das Produkt basiert auf drei

Merkmalen - Professionalität, Proaktivität und Rentabilität - und treibt Tec-Dos

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ergebnisorientierten Ansatz im Bereich?KI am Arbeitsplatz" weiter voran.

Von KI-Fähigkeiten zu Geschäftsergebnissen

?Eröffnungsrede von Dr. Kevin Knight?

In seiner Eröffnungsrede mit dem Titel?Von der Theorie zur Praxis: Der nächste

Sprung in der KI" stützte sich Dr. Knight auf seine Erfahrungen aus Wissenschaft

und Industrie, um?KI am Arbeitsplatz" als eine der wichtigsten Richtungen für

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KI-Anwendungen zu identifizieren.

?Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do?

Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do, skizzierte ein Marktpotenzial in Höhe von

mehreren Billionen Dollar in drei Bereichen der Unternehmensausgaben: Marketing

und Vertrieb, Programmierung und Produktentwicklung sowie Management. Diese

entsprechen den Bereichen?KI für Wachstum",?KI für Innovation" und?KI für die

Verwaltung". In diesem Zusammenhang stellte Li Navos Pro als einen der führenden

Akteure im Bereich?KI für Wachstum" dar.

?Wir konzentrieren uns ausschließlich auf ergebnisorientierte KI für den

Arbeitsplatz", sagte Li.

Navos Pro wurde für den grenzüberschreitenden E-Commerce, den internationalen

Handel, das Marketing und die Geschäftsanalyse entwickelt und vereint folgende

Funktionen:

* Professionell: Erstellt eine private Wissensdatenbank auf der Grundlage der

Website einer Marke und berücksichtigt dabei den geschäftlichen Kontext, um

Ergebnisse zu liefern, die auf die kommerziellen Ziele der Marke abgestimmt

sind.

* Proaktiv: Überwacht Daten rund um die Uhr, um Chancen zu erkennen und

Maßnahmen zu empfehlen, während die Entscheidungsbefugnis weiterhin bei den

Mitarbeitern liegt.

* Ertragreich: Verknüpft Strategie, kreative Entwicklung und Werbemaßnahmen

mit messbaren Ergebnissen, darunter der Bruttowarenwert (GMV) und die

Kapitalrendite (ROI).

Diese Funktionen werden durch spezialisierte 32B-, 27B- und 5B-Parametermodelle,

Branchenkenntnisse, mehr als 70 MCP-Integrationen und über 100 Kompetenzen

unterstützt. Laut Tec-Do überwacht die Plattform täglich mehr als 1 Milliarde

Datenpunkte. Ein Lernkreislauf verknüpft Ergebnisse mit der

Strategieoptimierung, während Navos RSI agentenbasiertes bestärkendes Lernen

einsetzt, um seinen?Agent Harness" zu verbessern.

Die Architektur ermöglicht den Einsatz über Märkte, Kanäle und Branchen hinweg.

Das Produktportfolio umfasst Navos Lite und Navos Pro und deckt den gesamten

internationalen Marketing-Workflow ab.

Vom Reagieren zum Initiieren von Arbeit

Li beschrieb die Entwicklung von Chatbots über Copilots hin zu Pro-Agents als

einen Wandel hinsichtlich der Frage, wer die Arbeit initiiert: von der

Beantwortung von Anfragen über die Unterstützung bei der Ausführung bis hin zur

proaktiven Identifizierung von Chancen und der Erzielung von Wachstum. Er

argumentierte, dass sich die KI-Branche von der Bereitstellung von Funktionen

hin zum Nachweis des geschäftlichen Nutzens verlagert.

Auf der Grundlage seiner Erfahrungen bei der Betreuung von Hunderttausenden von

Marken, die international expandieren, baut Tec-Do diesen Ansatz durch

Partnerschaften weiter aus. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Juli 2026 zu

einem der ersten globalen Technologiepartner für ChatGPT Ads wurde und Marken

dabei unterstützte, ihren ROI auf das 2,5-Fache des bisherigen Niveaus zu

steigern. Im August ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Tencent

WorkBuddy ein, um KI-Fähigkeiten im Bereich der internationalen Werbung

einzusetzen.

Li erklärte,?KI für Wachstum" sei der erste Schritt; es sei geplant, die

Kompetenzen von Tec-Do auf die Bereiche?KI für Innovation" und?AI für die

Verwaltung" auszuweiten.

Förderung der Kommerzialisierung von KI

Lorry Destainville, verantwortlich für Monetarisierungspartnerschaften bei

OpenAI, teilte seine Sichtweisen zur Kommerzialisierung von ChatGPT mit. Er

erklärte, dass ChatGPT wöchentlich 1,2 Milliarden Nutzer erreicht und dass

OpenAI derzeit die Möglichkeiten von gesponserten Agenten und visuellen Anzeigen

prüft. Er bedankte sich zudem bei Tec-Do für die Zusammenarbeit bei der

Entwicklung praktischer, messbarer KI-Tools zur Förderung des Wachstums von

Marken.

In drei Podiumsdiskussionen unter der Moderation von Maeve Zhang,

Vizepräsidentin für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit bei Tec-Do, wurden

die Auswirkungen der KI auf die Wirtschaft, die internationale Expansion und die

Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems beleuchtet; dabei kamen

Technologieanbieter, Unternehmer und Investoren zusammen.

Zum Abschluss der Konferenz kündigte Eileen Nie, Gründungspartnerin und Leiterin

des Bereichs?Ecosystem Incubation and Strategic Investment" bei Tec-Do, die

?Pro-Agent Global Challenge" an. Die Initiative lädt Unternehmer weltweit dazu

ein, Projekte in den Bereichen Agentenarchitektur, KI-Marketing, KI-Content-

Gateways und Recheninfrastruktur einzureichen, und bietet ihnen Zugang zu

Kapital, Branchenressourcen und globalen Wachstumskanälen.

Über Tec-Do

Tec-Do wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich KI-

Marketing, das ergebnisorientierte Marketinglösungen für globales

Unternehmenswachstum anbietet. Auf der Grundlage der multimodalen großen

Sprachmodelle (MLLMs) von Tec-Chi und der Marketing-Multi-Agent-Plattform Navos

bietet das Unternehmen durch eine Reihe von KI-basierten, leistungsorientierten

Produkten ganzheitliche Marketinglösungen an. Diese Produkte gestalten

geschäftskritische Marketingprozesse - darunter Marktanalysen, die Erstellung

von Inhalten, die Durchführung von Kampagnen und die Leistungsoptimierung - über

globale Medienkanäle hinweg neu und ermöglichen deren eigenständige Abwicklung.

Im Jahr 2025 betreute Tec-Do über 100.000 Werbekunden, die einen breit

gefächerten Kundenstamm bildeten, der sich über die Bereiche E-Commerce, Gaming,

Unterhaltung und lokalen Handel erstreckte.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tec-do.com/en/.

Medienkontakt:

Johnny Guan

johnny.guan@tec-do.com (mailto:johnny.guan@tec-do.com)

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7569e402a051

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