GNW-News: TGC 2026: Tec-Do bringt "Navos Pro" auf den Markt - für ergebnisorientierte KI am Arbeitsplatz
^Guangzhou, China, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tec-Do hat heute in
Guangzhou die?Technology Growth Conference 2026" (TGC 2026) unter dem Motto?KI
ist rentabel" veranstaltet. An der Konferenz nahmen der KI-Pionier Dr. Kevin
Knight sowie Referenten von OpenAI, Google, Alibaba, ByteDance und Tencent teil;
dabei wurde untersucht, wie KI messbaren geschäftlichen Nutzen schaffen kann.
Im Rahmen des Events stellte Tec-Do?Navos Pro" vor, das das Unternehmen als den
branchenweit ersten?Pro-Agent" bezeichnet. Das Produkt basiert auf drei
Merkmalen - Professionalität, Proaktivität und Rentabilität - und treibt Tec-Dos
ergebnisorientierten Ansatz im Bereich?KI am Arbeitsplatz" weiter voran.
Von KI-Fähigkeiten zu Geschäftsergebnissen
?Eröffnungsrede von Dr. Kevin Knight?
In seiner Eröffnungsrede mit dem Titel?Von der Theorie zur Praxis: Der nächste
Sprung in der KI" stützte sich Dr. Knight auf seine Erfahrungen aus Wissenschaft
und Industrie, um?KI am Arbeitsplatz" als eine der wichtigsten Richtungen für
KI-Anwendungen zu identifizieren.
?Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do?
Shuhao Li, Gründer und CEO von Tec-Do, skizzierte ein Marktpotenzial in Höhe von
mehreren Billionen Dollar in drei Bereichen der Unternehmensausgaben: Marketing
und Vertrieb, Programmierung und Produktentwicklung sowie Management. Diese
entsprechen den Bereichen?KI für Wachstum",?KI für Innovation" und?KI für die
Verwaltung". In diesem Zusammenhang stellte Li Navos Pro als einen der führenden
Akteure im Bereich?KI für Wachstum" dar.
?Wir konzentrieren uns ausschließlich auf ergebnisorientierte KI für den
Arbeitsplatz", sagte Li.
Navos Pro wurde für den grenzüberschreitenden E-Commerce, den internationalen
Handel, das Marketing und die Geschäftsanalyse entwickelt und vereint folgende
Funktionen:
* Professionell: Erstellt eine private Wissensdatenbank auf der Grundlage der
Website einer Marke und berücksichtigt dabei den geschäftlichen Kontext, um
Ergebnisse zu liefern, die auf die kommerziellen Ziele der Marke abgestimmt
sind.
* Proaktiv: Überwacht Daten rund um die Uhr, um Chancen zu erkennen und
Maßnahmen zu empfehlen, während die Entscheidungsbefugnis weiterhin bei den
Mitarbeitern liegt.
* Ertragreich: Verknüpft Strategie, kreative Entwicklung und Werbemaßnahmen
mit messbaren Ergebnissen, darunter der Bruttowarenwert (GMV) und die
Kapitalrendite (ROI).
Diese Funktionen werden durch spezialisierte 32B-, 27B- und 5B-Parametermodelle,
Branchenkenntnisse, mehr als 70 MCP-Integrationen und über 100 Kompetenzen
unterstützt. Laut Tec-Do überwacht die Plattform täglich mehr als 1 Milliarde
Datenpunkte. Ein Lernkreislauf verknüpft Ergebnisse mit der
Strategieoptimierung, während Navos RSI agentenbasiertes bestärkendes Lernen
einsetzt, um seinen?Agent Harness" zu verbessern.
Die Architektur ermöglicht den Einsatz über Märkte, Kanäle und Branchen hinweg.
Das Produktportfolio umfasst Navos Lite und Navos Pro und deckt den gesamten
internationalen Marketing-Workflow ab.
Vom Reagieren zum Initiieren von Arbeit
Li beschrieb die Entwicklung von Chatbots über Copilots hin zu Pro-Agents als
einen Wandel hinsichtlich der Frage, wer die Arbeit initiiert: von der
Beantwortung von Anfragen über die Unterstützung bei der Ausführung bis hin zur
proaktiven Identifizierung von Chancen und der Erzielung von Wachstum. Er
argumentierte, dass sich die KI-Branche von der Bereitstellung von Funktionen
hin zum Nachweis des geschäftlichen Nutzens verlagert.
Auf der Grundlage seiner Erfahrungen bei der Betreuung von Hunderttausenden von
Marken, die international expandieren, baut Tec-Do diesen Ansatz durch
Partnerschaften weiter aus. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im Juli 2026 zu
einem der ersten globalen Technologiepartner für ChatGPT Ads wurde und Marken
dabei unterstützte, ihren ROI auf das 2,5-Fache des bisherigen Niveaus zu
steigern. Im August ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Tencent
WorkBuddy ein, um KI-Fähigkeiten im Bereich der internationalen Werbung
einzusetzen.
Li erklärte,?KI für Wachstum" sei der erste Schritt; es sei geplant, die
Kompetenzen von Tec-Do auf die Bereiche?KI für Innovation" und?AI für die
Verwaltung" auszuweiten.
Förderung der Kommerzialisierung von KI
Lorry Destainville, verantwortlich für Monetarisierungspartnerschaften bei
OpenAI, teilte seine Sichtweisen zur Kommerzialisierung von ChatGPT mit. Er
erklärte, dass ChatGPT wöchentlich 1,2 Milliarden Nutzer erreicht und dass
OpenAI derzeit die Möglichkeiten von gesponserten Agenten und visuellen Anzeigen
prüft. Er bedankte sich zudem bei Tec-Do für die Zusammenarbeit bei der
Entwicklung praktischer, messbarer KI-Tools zur Förderung des Wachstums von
Marken.
In drei Podiumsdiskussionen unter der Moderation von Maeve Zhang,
Vizepräsidentin für Markenführung und Öffentlichkeitsarbeit bei Tec-Do, wurden
die Auswirkungen der KI auf die Wirtschaft, die internationale Expansion und die
Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems beleuchtet; dabei kamen
Technologieanbieter, Unternehmer und Investoren zusammen.
Zum Abschluss der Konferenz kündigte Eileen Nie, Gründungspartnerin und Leiterin
des Bereichs?Ecosystem Incubation and Strategic Investment" bei Tec-Do, die
?Pro-Agent Global Challenge" an. Die Initiative lädt Unternehmer weltweit dazu
ein, Projekte in den Bereichen Agentenarchitektur, KI-Marketing, KI-Content-
Gateways und Recheninfrastruktur einzureichen, und bietet ihnen Zugang zu
Kapital, Branchenressourcen und globalen Wachstumskanälen.
Über Tec-Do
Tec-Do wurde 2017 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich KI-
Marketing, das ergebnisorientierte Marketinglösungen für globales
Unternehmenswachstum anbietet. Auf der Grundlage der multimodalen großen
Sprachmodelle (MLLMs) von Tec-Chi und der Marketing-Multi-Agent-Plattform Navos
bietet das Unternehmen durch eine Reihe von KI-basierten, leistungsorientierten
Produkten ganzheitliche Marketinglösungen an. Diese Produkte gestalten
geschäftskritische Marketingprozesse - darunter Marktanalysen, die Erstellung
von Inhalten, die Durchführung von Kampagnen und die Leistungsoptimierung - über
globale Medienkanäle hinweg neu und ermöglichen deren eigenständige Abwicklung.
Im Jahr 2025 betreute Tec-Do über 100.000 Werbekunden, die einen breit
gefächerten Kundenstamm bildeten, der sich über die Bereiche E-Commerce, Gaming,
Unterhaltung und lokalen Handel erstreckte.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tec-do.com/en/.
Medienkontakt:
Johnny Guan
johnny.guan@tec-do.com (mailto:johnny.guan@tec-do.com)
Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:
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7569e402a051
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