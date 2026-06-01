GNW-News: TGV Lyria Kochwettbewerb: gatesolutions verbindet kulinarische Spitzenklasse mit logistischer Meisterleistung bei 320 km/h

^Zürich / Paris, 17. Juni 2026 | gatesolutions: In Zusammenarbeit mit TGV Lyria,

deren Bordgastronomie seit sechs Jahren unter der Leitung von gatesolutions

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steht, geben wir heute den Abschluss der zweiten Ausgabe des Grand Concours

Culinaire bekannt. Dieser Wettbewerb ist mehr als nur ein Wettstreit; er

verkörpert unsere Vision: kulinarische Kunstfertigkeit und operationelle Strenge

zu vereinen. Als Architekt des Reiseerlebnisses steuert gatesolutions die

gesamte Wertschöpfungskette, vom flexiblen Angebot im "Le Bistrot"-Barwagen bis

hin zum exklusiven "La Table"-Gourmet-Erlebnis. Unser operationelles Modell ist

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darauf ausgelegt, eine optimale Beständigkeit und eine ansprechende Präsentation

zu gewährleisten. So verwandeln wir jedes Rezept in eine visuelle Signatur, die

den Anforderungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs gerecht wird - unterstützt

durch unsere Signature Chefs, die Sterneköche Michel Roth und Danny Khezzar.

Wir freuen uns ausserordentlich, den Sieger bekannt zu geben: Michaël Fessler.

Aus über 200 Bewerbenden ausgewählt, überzeugte der Gewinner eine Fachjury

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bestehend aus Michel Roth und Danny Khezzar sowie die TGV Lyria-Fahrgäste und

Follower durch ein Online-Voting. Unterstützt von einem Nachwuchs-Commis des

CIFA d'Auxerre, meisterte er in vier Stunden eine "Mystery Basket"-Challenge und

bewies dabei herausragendes technisches Können. Seine originelle Kreation, die

Erfindungsreichtum und logistische Umsetzbarkeit vereint, wird nun offiziell in

das "La Table"-Menü für Herbst-Winter 2026-2027 aufgenommen.

"Bei diesem Wettbewerb ging es darum, die Feinheit und Vielfalt der Aromen auf

die Schiene zu bringen", erklärt Michel Roth. Danny Khezzar ergänzt: "Die

Kreativität dieses jungen Talents beweist, dass es möglich ist, technisches

Know-how mit Haute Cuisine zu verbinden, selbst unter den Bedingungen eines

Hochgeschwindigkeitszuges."

Valentin Thomas, Directeur Général France von gatesolutions, schliesst ab: "Ein

frisches, warmes Gourmet-Menü auf engstem Raum bei 320 km/h zu servieren, ist

eine tägliche Höchstleistung. Dieser Wettbewerb unterstreicht unsere Fähigkeit,

kulinarische Kunst und logistische Präzision zu vereinen, um jedem Reisenden

eine aussergewöhnliche Servicequalität zu garantieren."

Für Medienanfragen: mediacontact@gategroup.com

Für Informationen zum Wettbewerb: info@gatesolutions.com

Über gatesolutions

gatesolutions ist eine Tochtergesellschaft von gategroup, dem weltweit führenden

Anbieter von Airline-Catering mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. gatesolutions

entwickelt massgeschneiderte Verpflegung- und Bewirtungskonzepte für das Bahn-

Catering sowie Airline Lounges (Uqonic) und produziert hochstehende Gerichte für

den Reisemarkt im grossen Massstab (Evertaste). Zudem entwickelt, produziert und

verteilt das weltweit führende gatesolutions Unternehmen deSter, nachhaltige

Service-Konzepte für Airlines, Bahnunternehmen und den Foodservice/QSR on-the-go

Markt.

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