GNW-News: TGV Lyria Kochwettbewerb: gatesolutions verbindet kulinarische Spitzenklasse mit logistischer Meisterleistung bei 320 km/h
^Zürich / Paris, 17. Juni 2026 | gatesolutions: In Zusammenarbeit mit TGV Lyria,
deren Bordgastronomie seit sechs Jahren unter der Leitung von gatesolutions
steht, geben wir heute den Abschluss der zweiten Ausgabe des Grand Concours
Culinaire bekannt. Dieser Wettbewerb ist mehr als nur ein Wettstreit; er
verkörpert unsere Vision: kulinarische Kunstfertigkeit und operationelle Strenge
zu vereinen. Als Architekt des Reiseerlebnisses steuert gatesolutions die
gesamte Wertschöpfungskette, vom flexiblen Angebot im "Le Bistrot"-Barwagen bis
hin zum exklusiven "La Table"-Gourmet-Erlebnis. Unser operationelles Modell ist
darauf ausgelegt, eine optimale Beständigkeit und eine ansprechende Präsentation
zu gewährleisten. So verwandeln wir jedes Rezept in eine visuelle Signatur, die
den Anforderungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs gerecht wird - unterstützt
durch unsere Signature Chefs, die Sterneköche Michel Roth und Danny Khezzar.
Wir freuen uns ausserordentlich, den Sieger bekannt zu geben: Michaël Fessler.
Aus über 200 Bewerbenden ausgewählt, überzeugte der Gewinner eine Fachjury
bestehend aus Michel Roth und Danny Khezzar sowie die TGV Lyria-Fahrgäste und
Follower durch ein Online-Voting. Unterstützt von einem Nachwuchs-Commis des
CIFA d'Auxerre, meisterte er in vier Stunden eine "Mystery Basket"-Challenge und
bewies dabei herausragendes technisches Können. Seine originelle Kreation, die
Erfindungsreichtum und logistische Umsetzbarkeit vereint, wird nun offiziell in
das "La Table"-Menü für Herbst-Winter 2026-2027 aufgenommen.
"Bei diesem Wettbewerb ging es darum, die Feinheit und Vielfalt der Aromen auf
die Schiene zu bringen", erklärt Michel Roth. Danny Khezzar ergänzt: "Die
Kreativität dieses jungen Talents beweist, dass es möglich ist, technisches
Know-how mit Haute Cuisine zu verbinden, selbst unter den Bedingungen eines
Hochgeschwindigkeitszuges."
Valentin Thomas, Directeur Général France von gatesolutions, schliesst ab: "Ein
frisches, warmes Gourmet-Menü auf engstem Raum bei 320 km/h zu servieren, ist
eine tägliche Höchstleistung. Dieser Wettbewerb unterstreicht unsere Fähigkeit,
kulinarische Kunst und logistische Präzision zu vereinen, um jedem Reisenden
eine aussergewöhnliche Servicequalität zu garantieren."
Für Medienanfragen: mediacontact@gategroup.com
Für Informationen zum Wettbewerb: info@gatesolutions.com
Über gatesolutions
gatesolutions ist eine Tochtergesellschaft von gategroup, dem weltweit führenden
Anbieter von Airline-Catering mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz. gatesolutions
entwickelt massgeschneiderte Verpflegung- und Bewirtungskonzepte für das Bahn-
Catering sowie Airline Lounges (Uqonic) und produziert hochstehende Gerichte für
den Reisemarkt im grossen Massstab (Evertaste). Zudem entwickelt, produziert und
verteilt das weltweit führende gatesolutions Unternehmen deSter, nachhaltige
Service-Konzepte für Airlines, Bahnunternehmen und den Foodservice/QSR on-the-go
Markt.
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