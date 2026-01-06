GNW-News: "The Battery Show Europe 2026" verbindet die Lieferkette der Batterieherstellung mit erweitertem Programm und interaktiven Angeboten
^Die europäische Fachmesse von Manufacturing by Informa wächst weiter - mit einem
umfangreichen Weiterbildungsprogramm und innovativen Erlebnisformaten.
STUTTGART, Deutschland, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe
und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe (9.-11. Juni, Messe
Stuttgart), die einzige Fachveranstaltung der Region für die Batteriefertigung
sowie die Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie, hat neue Messeerlebnisse
angekündigt und ihr Messeangebot für 2026 vorgestellt. Das Programm befasst sich
mit den drängendsten Herausforderungen der Branche, von der Einhaltung der EU-
Batteriepass-Verordnung und der Zukunft der Elektromobilität bis hin zur
Überwindung der Importabhängigkeit sowie Aspekten der Kreislaufwirtschaft.
Da der europäische Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis 2035 voraussichtlich
ein Volumen von 130-150 Milliarden Euro (https://utm.io/upFYE) erreichen wird
und die Frist für die Einführung des Batteriepasses in der Europäischen Union im
Februar 2027 näher rückt, bietet die Veranstaltung 2026 Herstellern strategische
Orientierungshilfen, technische Lösungen und Branchenkontakte, die sie
benötigen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Produktion zu
skalieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen.
Der Batteriepass, der im Februar 2027 eingeführt werden soll, verpflichtet
Hersteller zur Implementierung digitaler Trackingsysteme für Lebenszyklusdaten
von Batterien, Nachhaltigkeitsmetriken und Transparenz in der Lieferkette. Im
eigens eingerichteten Themenbereich?Compliance & Regulations" werden Leitfäden
zur Umsetzung und Fallstudien von Vorreitern präsentiert. Gleichzeitig vernetzt
die Veranstaltung Hersteller mit Anbietern von Compliance-Lösungen und
Datenmanagement-Plattformen, um die Einhaltung der Fristen sicherzustellen.
Konferenzprogramm: Bewältigung der Herausforderungen der europäischen
Batterieindustrie
Die Konferenz 2026 (https://utm.io/upF0p) thematisiert die zentralen
Herausforderungen europäischer Batteriehersteller und vermittelt Unternehmen das
nötige Wissen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Mit führenden OEMs,
Herstellern von Batteriezellen und -packs, Lieferanten von Materialien und
Chemikalien, Unternehmen aus Maschinenbau und Produktion sowie weiteren
Branchenakteuren deckt das Programm acht zentrale Themenfelder ab: Fertigung,
Maschinen und Anlagen; Chemie, Materialien und Komponenten; Marktanalysen und
Industriestrategie; Recycling, Second Life und Kreislaufwirtschaft; Zukunft der
Elektromobilität; Compliance und Regulierung; Design, Integration und
Thermomanagement von Batteriesystemen; sowie Software-Simulation, Daten und KI.
Zu den Höhepunkten des Programms gehören:
* Cost-Competitive Battery Chemistries for Mass-Market EVs (Kosteneffiziente
Batterietypen für E-Fahrzeuge für den Massenmarkt), präsentiert von Mathias
Le-Saux, General Manager Costing Department - Battery & Powertrain bei
Ampere, befasst sich mit der Frage, wie die Auswahl der Batteriechemie in
der Praxis funktioniert, während gleichzeitig Kostenziele eingehalten werden
müssen, die bereits frühzeitig auf Fahrzeug- und Systemebene definiert
werden, lange bevor Beschaffungsentscheidungen getroffen werden.
* Strengthening the European Battery Industry: The Reality of Competing at
Giga-Scale (Stärkung der europäischen Batterieindustrie: Die Realität des
Wettbewerbs im Giga-Maßstab) beleuchtet die industriellen Herausforderungen,
die mit den europäischen Batterie-Zielen einhergehen. Der Vortrag von Johan
Lannering, Senior Director, Negotiation Team, Volvo Cars Battery Factory bei
Volvo Cars konzentriert sich auf die praktischen Voraussetzungen für den
Aufbau einer tragfähigen europäischen Batterie-Wertschöpfungskette. Dazu
gehören Kostenvorteile, Skalierung, die Geschwindigkeit bei
Entscheidungsprozessen sowie die Folgen anhaltender politischer
Unsicherheit.
* The Reality of Building a Battery Manufacturing Facility in the UK (Ein
Blick hinter die Kulissen: Der Bau einer Batteriefabrik in Großbritannien)
von Earl Wiggins, Vice President Manufacturing Operations bei Agratas,
untersucht anhand der Agratas-Fabrik in Somerset als Fallstudie, was für die
Entwicklung einer groß angelegten Produktionsstätte im Vereinigten
Königreich erforderlich ist.
* Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft's Vision for Battery
Innovation (Diversifizierung der Nachfrage jenseits von Pkw-E-Fahrzeugen:
Safts Vision für Batterieinnovationen) von Cedric Duclos, CEO von Saft,
zeigt auf, wie Batterieinnovationen zahlreiche Branchen und Anwendungen
transformieren, neue Chancen eröffnen und nachhaltiges Wachstum fördern.
* Heavy-Duty Battery Strategy: Balancing Chemistry Choices for Long-Life
Electric Trucks (Batteriestrategie für den Schwerlastverkehr: Die richtige
Balance bei der Chemieauswahl für langlebige E-Lkw), von Dr. Dragoljub
Vrankovic, Manager Cell Predevelopment, Daimler Truck AG, analysiert, wie
sich der Schwerlastverkehr trotz neuer Einschränkungen bei
Garantieausweitungen, Restwerten im Second-Life-Einsatz und weiteren
Faktoren weiterentwickeln kann.
* Battery Demands in Marine and Safety-Critical Applications
(Batterieanforderungen in maritimen und sicherheitskritischen Anwendungen),
von Chris Kruger, President von AYK Energy, bietet Einblicke in maritime
Anwendungen, die die Anforderungen an Batterien hinsichtlich
Spannungsebenen, Sicherheitsarchitektur, Umweltresistenz und
Systemintegration neu definieren.
?The Battery Show Europe ist die Wissensplattform für die Batterie- und EV-
Lieferkette", sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing bei
Informa.?Da sich europäische Batteriehersteller in einem komplexen
Geschäftsumfeld bewegen, bringt unsere Veranstaltung Innovatoren, Hersteller und
Branchenführer zusammen, die diese Herausforderungen in Echtzeit lösen. Damit
bietet sie technische Einblicke und strategische Partnerschaften, die
Unternehmen für den globalen Wettbewerb benötigen."
Strategisches Networking und Innovationen
Neben dem Konferenzprogramm präsentiert The Battery Show Europe 2026 führende
Aussteller aus den Bereichen Batterie- und EV-Technologien. Dank neuer,
sorgfältig gestalteter Networking-Bereiche wird die Messehalle zu einem
dynamischen Community-Hub, in dem die Teilnehmer strategische Kontakte knüpfen,
eine Verschnaufpause einlegen und passende Lösungen finden können.
Halftime Hub
Ein Bereich im Fußball-Design, der Akteuren der gesamten Batterie- und E-
Fahrzeug-Lieferkette Raum für ungezwungenes Networking bietet. Kaffeepausen am
Morgen, Erfrischungen zur Mittagszeit mit interaktiven Aktivitäten sowie
Abendempfänge bieten an jedem Veranstaltungstag strukturierte Gelegenheiten zum
Networking.
Themen-Cafés im Ausstellungsbereich
Eine Neuheit der Messe 2026 sind interessenbezogene Themen-Cafés: spezielle
Treffpunkte, an denen Teilnehmer Aussteller aus fünf Schlüsselkategorien
entdecken können: Energie- und Stromsysteme, Komponenten und Subsysteme,
Fertigung und Produktion, Engineering sowie Software und F&E. Veranstaltungen
unter der Leitung von Branchenführern wie AVL Deutschland, Mann + Hummel, IBU-
TEC und anderen ermöglichen es Besuchern, relevante Aussteller gezielt zu finden
und gleichzeitig mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.
Die Anmeldung für The Battery Show Europe 2026 ist weiterhin möglich. Preise,
Informationen für Aussteller und das vollständige Konferenzprogramm finden Sie
unter thebatteryshow.eu. (https://utm.io/upFZk)
Über The Battery Show
The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für
fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric &
Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich
ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen
für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die
neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern
entdecken und live erleben, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und
auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen
Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering
organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America,
The Battery Show South, The Battery Show India und The Battery Show Asia. Zu den
gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa
Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.
Über Manufacturing by Informa
Manufacturing by Informa ist der führende B2B-Veranstaltungsproduzent,
Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweit drei??Billionen
Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie.
Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche
Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen
Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im
Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in
Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus
aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa Markets organisiert,
einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON: INF), dem weltweit führenden
Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige
Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr
erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie
unter www.informamarkets.com.
Medienkontakt
Manufacturing by Informa
pr.ime@informa.com (mailto:pr.ime@informa.com)
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9489cb9f7141
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46d3-9e82-5eefa1f51f2e
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