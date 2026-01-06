GNW-News: "The Battery Show Europe 2026" verbindet die Lieferkette der Batterieherstellung mit erweitertem Programm und interaktiven Angeboten

^Die europäische Fachmesse von Manufacturing by Informa wächst weiter - mit einem

umfangreichen Weiterbildungsprogramm und innovativen Erlebnisformaten.

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STUTTGART, Deutschland, May 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show Europe

und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe (9.-11. Juni, Messe

Stuttgart), die einzige Fachveranstaltung der Region für die Batteriefertigung

sowie die Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie, hat neue Messeerlebnisse

angekündigt und ihr Messeangebot für 2026 vorgestellt. Das Programm befasst sich

mit den drängendsten Herausforderungen der Branche, von der Einhaltung der EU-

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Batteriepass-Verordnung und der Zukunft der Elektromobilität bis hin zur

Überwindung der Importabhängigkeit sowie Aspekten der Kreislaufwirtschaft.

Da der europäische Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis 2035 voraussichtlich

ein Volumen von 130-150 Milliarden Euro (https://utm.io/upFYE) erreichen wird

und die Frist für die Einführung des Batteriepasses in der Europäischen Union im

Februar 2027 näher rückt, bietet die Veranstaltung 2026 Herstellern strategische

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Orientierungshilfen, technische Lösungen und Branchenkontakte, die sie

benötigen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ihre Produktion zu

skalieren und im globalen Wettbewerb zu bestehen.

Der Batteriepass, der im Februar 2027 eingeführt werden soll, verpflichtet

Hersteller zur Implementierung digitaler Trackingsysteme für Lebenszyklusdaten

von Batterien, Nachhaltigkeitsmetriken und Transparenz in der Lieferkette. Im

eigens eingerichteten Themenbereich?Compliance & Regulations" werden Leitfäden

zur Umsetzung und Fallstudien von Vorreitern präsentiert. Gleichzeitig vernetzt

die Veranstaltung Hersteller mit Anbietern von Compliance-Lösungen und

Datenmanagement-Plattformen, um die Einhaltung der Fristen sicherzustellen.

Konferenzprogramm: Bewältigung der Herausforderungen der europäischen

Batterieindustrie

Die Konferenz 2026 (https://utm.io/upF0p) thematisiert die zentralen

Herausforderungen europäischer Batteriehersteller und vermittelt Unternehmen das

nötige Wissen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Mit führenden OEMs,

Herstellern von Batteriezellen und -packs, Lieferanten von Materialien und

Chemikalien, Unternehmen aus Maschinenbau und Produktion sowie weiteren

Branchenakteuren deckt das Programm acht zentrale Themenfelder ab: Fertigung,

Maschinen und Anlagen; Chemie, Materialien und Komponenten; Marktanalysen und

Industriestrategie; Recycling, Second Life und Kreislaufwirtschaft; Zukunft der

Elektromobilität; Compliance und Regulierung; Design, Integration und

Thermomanagement von Batteriesystemen; sowie Software-Simulation, Daten und KI.

Zu den Höhepunkten des Programms gehören:

* Cost-Competitive Battery Chemistries for Mass-Market EVs (Kosteneffiziente

Batterietypen für E-Fahrzeuge für den Massenmarkt), präsentiert von Mathias

Le-Saux, General Manager Costing Department - Battery & Powertrain bei

Ampere, befasst sich mit der Frage, wie die Auswahl der Batteriechemie in

der Praxis funktioniert, während gleichzeitig Kostenziele eingehalten werden

müssen, die bereits frühzeitig auf Fahrzeug- und Systemebene definiert

werden, lange bevor Beschaffungsentscheidungen getroffen werden.

* Strengthening the European Battery Industry: The Reality of Competing at

Giga-Scale (Stärkung der europäischen Batterieindustrie: Die Realität des

Wettbewerbs im Giga-Maßstab) beleuchtet die industriellen Herausforderungen,

die mit den europäischen Batterie-Zielen einhergehen. Der Vortrag von Johan

Lannering, Senior Director, Negotiation Team, Volvo Cars Battery Factory bei

Volvo Cars konzentriert sich auf die praktischen Voraussetzungen für den

Aufbau einer tragfähigen europäischen Batterie-Wertschöpfungskette. Dazu

gehören Kostenvorteile, Skalierung, die Geschwindigkeit bei

Entscheidungsprozessen sowie die Folgen anhaltender politischer

Unsicherheit.

* The Reality of Building a Battery Manufacturing Facility in the UK (Ein

Blick hinter die Kulissen: Der Bau einer Batteriefabrik in Großbritannien)

von Earl Wiggins, Vice President Manufacturing Operations bei Agratas,

untersucht anhand der Agratas-Fabrik in Somerset als Fallstudie, was für die

Entwicklung einer groß angelegten Produktionsstätte im Vereinigten

Königreich erforderlich ist.

* Diversifying Demand Beyond Passenger EVs: Saft's Vision for Battery

Innovation (Diversifizierung der Nachfrage jenseits von Pkw-E-Fahrzeugen:

Safts Vision für Batterieinnovationen) von Cedric Duclos, CEO von Saft,

zeigt auf, wie Batterieinnovationen zahlreiche Branchen und Anwendungen

transformieren, neue Chancen eröffnen und nachhaltiges Wachstum fördern.

* Heavy-Duty Battery Strategy: Balancing Chemistry Choices for Long-Life

Electric Trucks (Batteriestrategie für den Schwerlastverkehr: Die richtige

Balance bei der Chemieauswahl für langlebige E-Lkw), von Dr. Dragoljub

Vrankovic, Manager Cell Predevelopment, Daimler Truck AG, analysiert, wie

sich der Schwerlastverkehr trotz neuer Einschränkungen bei

Garantieausweitungen, Restwerten im Second-Life-Einsatz und weiteren

Faktoren weiterentwickeln kann.

* Battery Demands in Marine and Safety-Critical Applications

(Batterieanforderungen in maritimen und sicherheitskritischen Anwendungen),

von Chris Kruger, President von AYK Energy, bietet Einblicke in maritime

Anwendungen, die die Anforderungen an Batterien hinsichtlich

Spannungsebenen, Sicherheitsarchitektur, Umweltresistenz und

Systemintegration neu definieren.

?The Battery Show Europe ist die Wissensplattform für die Batterie- und EV-

Lieferkette", sagt Suzanne Deffree, Group Vice President, Manufacturing bei

Informa.?Da sich europäische Batteriehersteller in einem komplexen

Geschäftsumfeld bewegen, bringt unsere Veranstaltung Innovatoren, Hersteller und

Branchenführer zusammen, die diese Herausforderungen in Echtzeit lösen. Damit

bietet sie technische Einblicke und strategische Partnerschaften, die

Unternehmen für den globalen Wettbewerb benötigen."

Strategisches Networking und Innovationen

Neben dem Konferenzprogramm präsentiert The Battery Show Europe 2026 führende

Aussteller aus den Bereichen Batterie- und EV-Technologien. Dank neuer,

sorgfältig gestalteter Networking-Bereiche wird die Messehalle zu einem

dynamischen Community-Hub, in dem die Teilnehmer strategische Kontakte knüpfen,

eine Verschnaufpause einlegen und passende Lösungen finden können.

Halftime Hub

Ein Bereich im Fußball-Design, der Akteuren der gesamten Batterie- und E-

Fahrzeug-Lieferkette Raum für ungezwungenes Networking bietet. Kaffeepausen am

Morgen, Erfrischungen zur Mittagszeit mit interaktiven Aktivitäten sowie

Abendempfänge bieten an jedem Veranstaltungstag strukturierte Gelegenheiten zum

Networking.

Themen-Cafés im Ausstellungsbereich

Eine Neuheit der Messe 2026 sind interessenbezogene Themen-Cafés: spezielle

Treffpunkte, an denen Teilnehmer Aussteller aus fünf Schlüsselkategorien

entdecken können: Energie- und Stromsysteme, Komponenten und Subsysteme,

Fertigung und Produktion, Engineering sowie Software und F&E. Veranstaltungen

unter der Leitung von Branchenführern wie AVL Deutschland, Mann + Hummel, IBU-

TEC und anderen ermöglichen es Besuchern, relevante Aussteller gezielt zu finden

und gleichzeitig mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten.

Die Anmeldung für The Battery Show Europe 2026 ist weiterhin möglich. Preise,

Informationen für Aussteller und das vollständige Konferenzprogramm finden Sie

unter thebatteryshow.eu. (https://utm.io/upFZk)

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Fachveranstaltung für

fortschrittliche Batterietechnologie und findet gemeinsam mit der Electric &

Hybrid Vehicle Technology Expo statt, der einzigen Messe und Konferenz, die sich

ausschließlich mit fortschrittlicher Batterietechnologie sowie Antriebssträngen

für Elektro- und Hybridfahrzeuge befasst. Besucher unserer Messen können die

neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern

entdecken und live erleben, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und

auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen

Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering

organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America,

The Battery Show South, The Battery Show India und The Battery Show Asia. Zu den

gelisteten Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa

Markets. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Über Manufacturing by Informa

Manufacturing by Informa ist der führende B2B-Veranstaltungsproduzent,

Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweit drei??Billionen

Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie.

Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt verlässliche

Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit 1,3 Millionen

Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und Entscheidungsträgern im

Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50 Events und Konferenzen in

Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der Fertigungsindustrie aus

aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa Markets organisiert,

einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON: INF), dem weltweit führenden

Messeveranstalter, der verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige

Begegnungen bietet, Chancen eröffnet und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr

erfolgreich zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie

unter www.informamarkets.com.

Medienkontakt

Manufacturing by Informa

pr.ime@informa.com (mailto:pr.ime@informa.com)

Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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9489cb9f7141

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca7e2190-f51a-

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