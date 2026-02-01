GNW-News: The Battery Show Europe kehrt zurück - mit Fokus auf Networking und Innovation
^STUTTGART, Deutschland, Feb. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Battery Show
Europe und Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo (https://utm.io/ulJhT), die
führende Veranstaltung für fortschrittliche Batterie- und
Elektrofahrzeugtechnologie (EV), hat bekanntgegeben, dass die Anmeldung für die
Ausgabe 2026 ab sofort möglich ist. Die Veranstaltung findet vom 9. bis 11. Juni
auf der Messe Stuttgart im deutschen Stuttgart statt und bringt Branchenführer,
Innovatoren sowie Fachleute aus aller Welt zusammen.
Als Europas größte und umfassendste Fachmesse sowie Konferenz für die Batterie-
und Elektrofahrzeugindustrie präsentiert The Battery Show Europe
Spitzentechnologien, Lösungen und Fortschritte entlang der gesamten Lieferkette,
einschließlich Batterieherstellung und -produktion, Elektromobilität und
Energiespeicherung. Zu der Veranstaltung werden voraussichtlich Tausende von
Teilnehmern erwartet, darunter Ingenieure, Führungskräfte und
Entscheidungsträger aus den Bereichen Automobil, Energie und Elektronik.
?The Battery Show Europe ist mehr als nur eine Veranstaltung; sie ist ein
Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Fortschritt in der Batterie- und
Elektrofahrzeugindustrie", sagt Suzanne Deffree, VP und Group Portfolio Lead,
Manufacturing by Informa.?Da die Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen
weiter wächst, bietet diese Messe eine unvergleichliche Plattform für Fachleute,
um sich zu vernetzen, Ideen auszutauschen und die Zukunft der Elektromobilität
sowie Energiespeicherung voranzutreiben. Wir begrüßen die Teilnehmer aus aller
Welt im Juni in Stuttgart und freuen uns darauf, die zukunftsweisenden
Technologien zu präsentieren, welche die Branche prägen."
Ein Passtyp für jeden Teilnehmer
Da The Battery Show Europe weiterhin das gesamte Ökosystem der Elektrifizierung
bedient, wird es bei der Ausgabe 2026 überarbeitete Passtypen geben.
Explorer: Zugang zu etablierten Funktionen wie dem Open Tech Forum; dem
Epizentrum der Ausstellungsfläche für branchenführende Bildungseinblicke,
einschließlich Fallstudien und Präsentationen von Vordenkern; Battery Tech
Theatre; gesponserten Sitzungen von Unternehmen, die branchenweite Fortschritte
vorantreiben, und neuen Themenbereichen auf der Ausstellungsfläche. Jeder Hub
dient als zentraler Treffpunkt für tägliche Gesprächsrunden und den Austausch
mit Kollegen in einem bestimmten Fachgebiet.
Explorer Plus: Alle oben aufgeführten Veranstaltungsfunktionen sowie eine
Hospitality Lounge mit professionellen Porträtaufnahmen, eine kuratierte Tour
durch die Ausstellungsfläche und Zugang zur Keynote am dritten Tag, um Einblicke
zu gewinnen.
Leader: Ermöglicht den Zugang zum gesamten Erlebnis der Battery Show Europe mit
drei fachkundig zusammengestellten Tagen voller bahnbrechender Inhalte, die den
Besuchern umsetzbare Erkenntnisse und Strategien vermitteln sollen. Die
Konferenz bietet ausführliche Vorträge von führenden OEMs, Herstellern von
Batteriezellen und -packs, Material- und Chemielieferanten, Maschinenbau- und
Produktionsunternehmen und mehr.
Networking an vorderster Front
The Battery Show Europe 2026 bietet unvergleichliche Networking-Möglichkeiten,
welche die Zusammenarbeit und Innovation entlang der gesamten Lieferkette für
Batterien und Elektrofahrzeuge fördern sollen. Die Teilnehmer erwartet
Folgendes:
* Abendliche Networking-Empfänge: Diese Empfänge stehen allen Passinhabern
offen und bieten eine lebhafte Atmosphäre mit kleinen Snacks, Getränken,
Live-Musik und der Möglichkeit, mit Ingenieuren, Designern und
Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten.
* Networking-Lounge: Diese neue Funktion ab 2026, exklusiv für Inhaber des
Explorer Plus Passes, bietet eine entspannte Atmosphäre zum Ideenaustausch,
Aufladen von Geräten und sogar zum Anfertigen professioneller
Porträtaufnahmen.
* Zone für maximale Interaktion: Dieser interaktive Bereich steht allen offen
und bietet spielerische Erlebnisse sowie eine Battery Passport-
Schnitzeljagd, um eine wertvolle Vernetzung mit Top-Lieferanten zu fördern.
* Conference-Networking-Lounge: Diese Lounge, die im Jahr 2026 ebenfalls neu
ist, eignet sich perfekt, um sich nach einem Tag voller Entdeckungen zu
entspannen und Ideen mit Branchenführern zu diskutieren.
Diese sorgfältig zusammengestellten Erlebnisse gewährleisten, dass die
Teilnehmer wertvolle Beziehungen aufbauen und ihre Karriere voranbringen können,
während sie gleichzeitig an der Spitze der Branchenentwicklungen bleiben.
Die Anmeldung für The Battery Show Europe und Electric & Hybrid Vehicle
Technology Expo ist ab sofort möglich. Um sich für die Veranstaltung anzumelden,
besuchen Sie thebatteryshow.eu (https://utm.io/ulJhV).
Über The Battery Show
The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für
fortschrittliche Batterietechnologie und findet zeitgleich mit der Electric &
Hybrid Vehicle Technology Expo statt - der einzigen Fachmesse und Konferenz, die
sich ausschließlich fortschrittlichen Batterien und dem Antriebsstrang von
Elektro- und Hybridfahrzeugen widmet. Besucher unserer Messen können die
neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von fast tausend Anbietern
entdecken und vorführen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und
auf ein breites Bildungsangebot in verschiedenen Themenbereichen und technischen
Sitzungen zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering
organisiert und umfasst The Battery Show Europe, The Battery Show North America
und The Battery Show India. Informa Markets Engineering plant, im Jahr 2025 The
Battery Show South und The Battery Show Asia zu veranstalten. Zu den gelisteten
Medienpartnern gehören Battery Technology und DesignNews von Informa Market.
Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com
(https://pr.report/o8n).
Über Manufacturing by Informa
Der Geschäftsbereich Manufacturing von Informa Markets, einer
Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende B2B-
Veranstaltungsproduzent, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die
weltweit drei??Billionen Dollar schwere, fortschrittliche, technologiebasierte
Fertigungsindustrie. Unsere Print- und Onlineprodukte liefern dem Ingenieurmarkt
verlässliche Informationen und greifen auf unsere firmeneigene Datenbank mit
1,3 Millionen Einträgen zurück, um Lieferanten mit Käufern und
Entscheidungsträgern im Kaufprozess zu vernetzen. Wir veranstalten mehr als 50
Events und Konferenzen in Dutzenden Ländern und vernetzen so Fachleute aus der
Fertigungsindustrie aus aller Welt. Das Manufacturing-Portfolio wird von Informa
organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der verschiedensten
Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen bietet, Chancen eröffnet
und Unternehmen hilft, 365 Tage im Jahr erfolgreich zu arbeiten. Weitere
Informationen finden Sie unter informamarkets.com (https://pr.report/4ilovBxR).
