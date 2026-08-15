GNW-News: The Elmet Group Co. unterzeichnet eine Vereinbarung über den Erwerb der Metallproduktionssparte von ams OSRAM Schwabmünchen und etabliert damit ein...

08.09.26 14:34 Uhr

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^PORTLAND, Maine, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co.

(?Elmet", das?Unternehmen",?wir" oder?unser") (NASDAQ: ELMT), ein in den USA

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ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten Komponenten und fortschrittlichen

Hochenergiesystemen, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung

unterzeichnet hat, wonach ihre neu gegründete deutsche Tochtergesellschaft, die

Elmet Technologies GmbH, die Vermögenswerte des Wolfram- und Molybdän-

Produktionsbetriebs von ams OSRAM in Schwabmünchen, Bayern, Deutschland,

erwerben wird.

Durch diese Transaktion wird Elmet erstmals in der Europäischen Union eine

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Produktionspräsenz für hochschmelzende Metalle aufbauen und eine europäische

Produktionsstätte für Wolfram- und Molybdänpulver, Stäbe, Draht, Elektroden

sowie bearbeitete Bauteile schaffen. Der Abschluss der Transaktion wird

voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen

behördlichen Genehmigungen und nach Abschluss der Übergangsmaßnahmen, die für

den eigenständigen Betrieb des Standorts Schwabmünchen erforderlich sind.

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Der seit 1961 in Betrieb befindliche Standort Schwabmünchen ist ein vollständig

integrierter Produktionsbetrieb für Wolfram und Molybdän, der eine gesamte

Produktionswertschöpfungskette abdeckt, die von der Pulverherstellung über das

Pressen, Sintern, Schmieden, Ziehen bis hin zur Endbearbeitung reicht.

Unterstützt wird dies durch ein hauseigenes Materiallabor, das auf chemische und

physikalische Analysen spezialisiert ist. Der Standort verfügt über eine

Produktionsumgebung, die für ihre digitale Innovation in der europäischen

Industrie für hochschmelzende Metalle anerkannt ist und durch die Auszeichnung

?Germany Smart Digitization Factory 4.0 2024" bestätigt wurde.

?Wir freuen uns sehr, das talentierte Team aus Schwabmünchen bei Elmet

willkommen zu heißen und auf dem Fachwissen und den Kompetenzen aufzubauen, die

es über viele Jahrzehnte hinweg entwickelt hat", so Peter V. Anania, CEO und

Chairman of the Board von The Elmet Group Co.?Wir gehen davon aus, dass diese

Übernahme unsere vertikal integrierte Wolfram- und Molybdän-Plattform auf Europa

ausweiten wird und uns damit eine Produktionsbasis verschafft, von der aus wir

unsere Kunden dort direkt beliefern können. Damit soll eines unserer wichtigsten

Ziele nach dem Börsengang vorangetrieben werden, nämlich die Ausweitung unserer

Präsenz in Europa. Dies ist ein logischer nächster Schritt im Rahmen unserer

langfristigen Wachstumsstrategie, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch

den Aufbau einer lokalen Präsenz den Anforderungen unserer Kunden in Europa und

Großbritannien schneller und zuverlässiger gerecht werden können. Wir sind

zuversichtlich, dass uns diese Übernahme in die Lage versetzen wird, unsere

Beziehungen zu Kunden in der gesamten Region zu vertiefen."

Eine?Local-for-Local"-Plattform zur Sicherung von Wolfram und Molybdän für den

europäischen Markt

Der Geschäftsbereich?Critical Materials Components" von The Elmet Group Co.

betreibt derzeit seine in US-amerikanischem Besitz befindlichen

Produktionsstätten für hochschmelzende Metalle in Maine, Ohio und Michigan. Alle

Produktionsstandorte des Unternehmens sind vertikal integriert, wobei der

metallurgische Prozess vom Pulver über das Pressen, Sintern und Umformen bis hin

zur mechanischen Bearbeitung vollständig unter eigener Kontrolle steht. Durch

die Übernahme des Standorts ams OSRAM in Schwabmünchen soll dieses Modell

voraussichtlich auf Deutschland und den gesamten europäischen Markt ausgeweitet

werden.

Das Unternehmen betrachtet die Transaktion als eine Möglichkeit, den sich

wandelnden Kundenanforderungen an kritische Werkstoffe in einer Reihe

anspruchsvoller Anwendungsbereiche besser gerecht zu werden, darunter:

* Verteidigung. Europäische Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich bauen

ihre Lieferketten unter Berücksichtigung von Anforderungen hinsichtlich

Souveränität und Versorgungssicherheit neu auf, die von Lieferanten

außerhalb der Europäischen Union oder aus Asien zunehmend nicht mehr erfüllt

werden können. Wolfram ist ein von der Europäischen Union als kritisch

eingestufter Rohstoff, für den in Europa nur begrenzte

Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen.

* Fusions- und Hochenergieforschung. Wolfram ist das Referenzmaterial für die

dem Plasma zugewandten Bereiche in Fusionsprogrammen. Elmet bedient diesen

Markt derzeit sowohl über seinen Geschäftsbereich?Critical Materials

Components" als auch über seinen Geschäftsbereich?Engineered Microwave

Products".

* Halbleiter. Die EUV-Lithografie, die MOCVD-Verarbeitung sowie die Hardware

für thermische Prozesse - einschließlich Wolframhexafluorid (WF(6)), das bei

der CVD-Wolframabscheidung zum Einsatz kommt - erfordern Materialien und

Komponenten, die nach strengen Spezifikationen hergestellt werden.

* Automobilindustrie, Medizin und Industrie. In der gesamten europäischen

Industrie kommen hochschmelzende Metalle in den Bereichen Beleuchtung,

Röntgentechnik und Bildgebung, Elektroden für die Glasschmelze,

Hochtemperatur-Ofenkomponenten, Schweißen und thermisches Spritzen sowie bei

Präzisionsdrahtanwendungen zum Einsatz.

?Vom Pulver bis zum fertigen Bauteil sollen die Standorte in Schwabmünchen

unseren Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Kernfusion, Halbleiter, Medizin

und Industrie eine europäische Bezugsquelle für Wolfram und Molybdän bieten. Wir

freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen und die Talente und

Kompetenzen des Standorts in die gesamte Elmet-Organisation zu integrieren", so

Derek Fox, President des Geschäftsbereichs?Critical Materials Components" von

The Elmet Group Co.

Stärkung des Fundaments in Schwabmünchen

Elmet beabsichtigt, die bestehende Führungs- und Betriebsleitung in

Schwabmünchen beizubehalten, während das Unternehmen seine Expansion in Europa

vorantreibt. Das Unternehmen plant, in die Belegschaft, den Maschinenpark, die

Produktionskapazitäten, die Qualitätssysteme und die vertrieblichen Kapazitäten

des Standorts Schwabmünchen zu investieren. Das Unternehmen beabsichtigt zudem,

mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft IG Metall und der lokalen Gemeinschaft

zusammenzuarbeiten, um die Belegschaft zu stärken und weiterzuentwickeln sowie

sichere, qualifizierte Arbeitsplätze in der Fertigung in der Region zu schaffen.

Das Unternehmen beabsichtigt zudem, die Palette der am Standort hergestellten

Werkstoffe zu erweitern, darunter TZM und Wolfram-Schwerlegierungen, unterstützt

durch geplante Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und die Modernisierung

der Anlagen, die für deren Produktion erforderlich sind.

?Schwabmünchen blickt auf eine lange Tradition technischer Spitzenleistungen in

der Wolfram- und Molybdänfertigung zurück. Ich freue mich, dass unser

großartiges Team aus Schwabmünchen Teil von Elmet wird, einem Unternehmen, das

sich dafür einsetzt, dieses Erbe durch seine Mitarbeiter und Kompetenzen

weiterzuführen.?Gemeinsam mit Elmet wird das Team in Schwabmünchen darauf

hinarbeiten, auf dieser Grundlage aufzubauen, unsere Kunden zu unterstützen und

in den kommenden Jahren neue Chancen zu erschließen", so Rainer Barthel,

Managing Director der OSRAM GmbH.

Kontinuität für bestehende Kunden

Um die Kontinuität der Lieferungen während der Übergangsphase zu gewährleisten,

wird die Elmet Technologies GmbH ams OSRAM sowie ein kürzlich gegründetes Spin-

off im Rahmen von Produktionsvereinbarungen unterstützen, die sich auf die

Produkte beziehen, die die jeweiligen Unternehmen derzeit von diesem Standort

beziehen. Bestehende externe Kunden sollen ohne Unterbrechung beliefert werden,

wobei Elmet ab dem Zeitpunkt des Abschlusses die Verantwortung für die

Lieferung, die Qualität und den technischen Support übernimmt. Das Unternehmen

plant den Aufbau und die Weiterentwicklung des Außendienstes sowie einer

stärkeren digitalen Marktpräsenz, um seinen Kundenstamm in wichtigen

europäischen Branchen zu festigen. Dabei konzentriert sich die Projektpipeline

auf die Bereiche Verteidigung, Fusionsforschung, Halbleiter, Medizin,

Automobilindustrie und allgemeine industrielle Anwendungen.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten

Bauteilen und hochentwickelten Hochenergiesystemen für die Bereiche Luft- und

Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und

Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig:

?Critical Materials Components" (CMC) und?Engineered Microwave Products" (EMP).

Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und

Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es

sich zur Aufgabe gemacht, die Fertigungskapazitäten auszubauen, um den Bedarf

der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Werkstoffen als auch an

fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Über den Standort Schwabmünchen von ams OSRAM

Der Standort Schwabmünchen von ams OSRAM produziert seit 1961 auf einer

Produktionsfläche von rund 26.800 Quadratmetern Wolfram- und Molybdänwerkstoffe

und bedient einen ausgewählten Kundenstamm mit mehr als 3.500 Produkten,

darunter Metallpulver, Stäbe und Stifte, Grob- und Feindraht, Kathoden und

Anoden, bearbeitete Teile und pulverspritzgegossene Bauteile sowie

Dienstleistungen in den Bereichen chemische und physikalische Analytik und

Werkstofftechnik. Der Standort wurde im Jahr 2024 als Gewinner des Industrie

4.0 Award in der Kategorie?Smart Digitalization" ausgezeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen umfassen

unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte der

Wolfram- und Molybdän-Produktionsbetriebe von ams OSRAM in Schwabmünchen, zum

Zeitpunkt dieses Abschlusses, zur Fähigkeit von Elmet, sowohl die

Produktionskapazitäten des Standorts als auch seine globalen

Produktionskapazitäten auszubauen, zur Ausweitung des vertikal integrierten

Fertigungsmodells von Elmet auf Deutschland und den europäischen Markt, zur

Erfüllung der Anforderungen aus Produktionsvereinbarungen sowie zu den sich

wandelnden Kundenbedürfnissen in einer Vielzahl von Branchen, die Fähigkeit von

Elmet, den externen Vertrieb, eine digitale Geschäftspräsenz und einen

erweiterten Kundenstamm in wichtigen europäischen Branchen aufzubauen und

auszubauen, die erwartete Zusammenarbeit von Elmet mit lokalen Gewerkschaften,

Betriebsräten und Gemeinden, die Stärkung qualifizierter Arbeitsplätze in der

Fertigung in der Region, die zukünftige Geschäftsentwicklung, erwartete

Ergebnisse sowie strategische Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",

?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",

?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und

?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet

werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen

und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,

Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.

Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die

sich auf die Ergebnisse auswirken können, werden im Registrierungsantrag von The

Elmet Group Co. auf Formular S-1 (Aktenzeichen 294725) in seiner geänderten

Fassung sowie in nachfolgenden Unterlagen, die The Elmet Group Co. bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht, erörtert.

The Elmet Group Co. übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen zu

aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir weisen Sie

darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Ansprechpartner im Unternehmen

Chris Chandler

contact@theelmetgroup.com (mailto:contact@theelmetgroup.com)

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)

949-574-3860

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