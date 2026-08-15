GNW-News: The Elmet Group Co. unterzeichnet eine Vereinbarung über den Erwerb der Metallproduktionssparte von ams OSRAM Schwabmünchen und etabliert damit ein...
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^PORTLAND, Maine, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co.
(?Elmet", das?Unternehmen",?wir" oder?unser") (NASDAQ: ELMT), ein in den USA
ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten Komponenten und fortschrittlichen
Hochenergiesystemen, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung
unterzeichnet hat, wonach ihre neu gegründete deutsche Tochtergesellschaft, die
Elmet Technologies GmbH, die Vermögenswerte des Wolfram- und Molybdän-
Produktionsbetriebs von ams OSRAM in Schwabmünchen, Bayern, Deutschland,
erwerben wird.
Durch diese Transaktion wird Elmet erstmals in der Europäischen Union eine
Produktionspräsenz für hochschmelzende Metalle aufbauen und eine europäische
Produktionsstätte für Wolfram- und Molybdänpulver, Stäbe, Draht, Elektroden
sowie bearbeitete Bauteile schaffen. Der Abschluss der Transaktion wird
voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen
behördlichen Genehmigungen und nach Abschluss der Übergangsmaßnahmen, die für
den eigenständigen Betrieb des Standorts Schwabmünchen erforderlich sind.
Der seit 1961 in Betrieb befindliche Standort Schwabmünchen ist ein vollständig
integrierter Produktionsbetrieb für Wolfram und Molybdän, der eine gesamte
Produktionswertschöpfungskette abdeckt, die von der Pulverherstellung über das
Pressen, Sintern, Schmieden, Ziehen bis hin zur Endbearbeitung reicht.
Unterstützt wird dies durch ein hauseigenes Materiallabor, das auf chemische und
physikalische Analysen spezialisiert ist. Der Standort verfügt über eine
Produktionsumgebung, die für ihre digitale Innovation in der europäischen
Industrie für hochschmelzende Metalle anerkannt ist und durch die Auszeichnung
?Germany Smart Digitization Factory 4.0 2024" bestätigt wurde.
?Wir freuen uns sehr, das talentierte Team aus Schwabmünchen bei Elmet
willkommen zu heißen und auf dem Fachwissen und den Kompetenzen aufzubauen, die
es über viele Jahrzehnte hinweg entwickelt hat", so Peter V. Anania, CEO und
Chairman of the Board von The Elmet Group Co.?Wir gehen davon aus, dass diese
Übernahme unsere vertikal integrierte Wolfram- und Molybdän-Plattform auf Europa
ausweiten wird und uns damit eine Produktionsbasis verschafft, von der aus wir
unsere Kunden dort direkt beliefern können. Damit soll eines unserer wichtigsten
Ziele nach dem Börsengang vorangetrieben werden, nämlich die Ausweitung unserer
Präsenz in Europa. Dies ist ein logischer nächster Schritt im Rahmen unserer
langfristigen Wachstumsstrategie, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch
den Aufbau einer lokalen Präsenz den Anforderungen unserer Kunden in Europa und
Großbritannien schneller und zuverlässiger gerecht werden können. Wir sind
zuversichtlich, dass uns diese Übernahme in die Lage versetzen wird, unsere
Beziehungen zu Kunden in der gesamten Region zu vertiefen."
Eine?Local-for-Local"-Plattform zur Sicherung von Wolfram und Molybdän für den
europäischen Markt
Der Geschäftsbereich?Critical Materials Components" von The Elmet Group Co.
betreibt derzeit seine in US-amerikanischem Besitz befindlichen
Produktionsstätten für hochschmelzende Metalle in Maine, Ohio und Michigan. Alle
Produktionsstandorte des Unternehmens sind vertikal integriert, wobei der
metallurgische Prozess vom Pulver über das Pressen, Sintern und Umformen bis hin
zur mechanischen Bearbeitung vollständig unter eigener Kontrolle steht. Durch
die Übernahme des Standorts ams OSRAM in Schwabmünchen soll dieses Modell
voraussichtlich auf Deutschland und den gesamten europäischen Markt ausgeweitet
werden.
Das Unternehmen betrachtet die Transaktion als eine Möglichkeit, den sich
wandelnden Kundenanforderungen an kritische Werkstoffe in einer Reihe
anspruchsvoller Anwendungsbereiche besser gerecht zu werden, darunter:
* Verteidigung. Europäische Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich bauen
ihre Lieferketten unter Berücksichtigung von Anforderungen hinsichtlich
Souveränität und Versorgungssicherheit neu auf, die von Lieferanten
außerhalb der Europäischen Union oder aus Asien zunehmend nicht mehr erfüllt
werden können. Wolfram ist ein von der Europäischen Union als kritisch
eingestufter Rohstoff, für den in Europa nur begrenzte
Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen.
* Fusions- und Hochenergieforschung. Wolfram ist das Referenzmaterial für die
dem Plasma zugewandten Bereiche in Fusionsprogrammen. Elmet bedient diesen
Markt derzeit sowohl über seinen Geschäftsbereich?Critical Materials
Components" als auch über seinen Geschäftsbereich?Engineered Microwave
Products".
* Halbleiter. Die EUV-Lithografie, die MOCVD-Verarbeitung sowie die Hardware
für thermische Prozesse - einschließlich Wolframhexafluorid (WF(6)), das bei
der CVD-Wolframabscheidung zum Einsatz kommt - erfordern Materialien und
Komponenten, die nach strengen Spezifikationen hergestellt werden.
* Automobilindustrie, Medizin und Industrie. In der gesamten europäischen
Industrie kommen hochschmelzende Metalle in den Bereichen Beleuchtung,
Röntgentechnik und Bildgebung, Elektroden für die Glasschmelze,
Hochtemperatur-Ofenkomponenten, Schweißen und thermisches Spritzen sowie bei
Präzisionsdrahtanwendungen zum Einsatz.
?Vom Pulver bis zum fertigen Bauteil sollen die Standorte in Schwabmünchen
unseren Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Kernfusion, Halbleiter, Medizin
und Industrie eine europäische Bezugsquelle für Wolfram und Molybdän bieten. Wir
freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen und die Talente und
Kompetenzen des Standorts in die gesamte Elmet-Organisation zu integrieren", so
Derek Fox, President des Geschäftsbereichs?Critical Materials Components" von
The Elmet Group Co.
Stärkung des Fundaments in Schwabmünchen
Elmet beabsichtigt, die bestehende Führungs- und Betriebsleitung in
Schwabmünchen beizubehalten, während das Unternehmen seine Expansion in Europa
vorantreibt. Das Unternehmen plant, in die Belegschaft, den Maschinenpark, die
Produktionskapazitäten, die Qualitätssysteme und die vertrieblichen Kapazitäten
des Standorts Schwabmünchen zu investieren. Das Unternehmen beabsichtigt zudem,
mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft IG Metall und der lokalen Gemeinschaft
zusammenzuarbeiten, um die Belegschaft zu stärken und weiterzuentwickeln sowie
sichere, qualifizierte Arbeitsplätze in der Fertigung in der Region zu schaffen.
Das Unternehmen beabsichtigt zudem, die Palette der am Standort hergestellten
Werkstoffe zu erweitern, darunter TZM und Wolfram-Schwerlegierungen, unterstützt
durch geplante Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und die Modernisierung
der Anlagen, die für deren Produktion erforderlich sind.
?Schwabmünchen blickt auf eine lange Tradition technischer Spitzenleistungen in
der Wolfram- und Molybdänfertigung zurück. Ich freue mich, dass unser
großartiges Team aus Schwabmünchen Teil von Elmet wird, einem Unternehmen, das
sich dafür einsetzt, dieses Erbe durch seine Mitarbeiter und Kompetenzen
weiterzuführen.?Gemeinsam mit Elmet wird das Team in Schwabmünchen darauf
hinarbeiten, auf dieser Grundlage aufzubauen, unsere Kunden zu unterstützen und
in den kommenden Jahren neue Chancen zu erschließen", so Rainer Barthel,
Managing Director der OSRAM GmbH.
Kontinuität für bestehende Kunden
Um die Kontinuität der Lieferungen während der Übergangsphase zu gewährleisten,
wird die Elmet Technologies GmbH ams OSRAM sowie ein kürzlich gegründetes Spin-
off im Rahmen von Produktionsvereinbarungen unterstützen, die sich auf die
Produkte beziehen, die die jeweiligen Unternehmen derzeit von diesem Standort
beziehen. Bestehende externe Kunden sollen ohne Unterbrechung beliefert werden,
wobei Elmet ab dem Zeitpunkt des Abschlusses die Verantwortung für die
Lieferung, die Qualität und den technischen Support übernimmt. Das Unternehmen
plant den Aufbau und die Weiterentwicklung des Außendienstes sowie einer
stärkeren digitalen Marktpräsenz, um seinen Kundenstamm in wichtigen
europäischen Branchen zu festigen. Dabei konzentriert sich die Projektpipeline
auf die Bereiche Verteidigung, Fusionsforschung, Halbleiter, Medizin,
Automobilindustrie und allgemeine industrielle Anwendungen.
Über The Elmet Group
The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten
Bauteilen und hochentwickelten Hochenergiesystemen für die Bereiche Luft- und
Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und
Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig:
?Critical Materials Components" (CMC) und?Engineered Microwave Products" (EMP).
Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und
Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die Fertigungskapazitäten auszubauen, um den Bedarf
der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Werkstoffen als auch an
fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.
Über den Standort Schwabmünchen von ams OSRAM
Der Standort Schwabmünchen von ams OSRAM produziert seit 1961 auf einer
Produktionsfläche von rund 26.800 Quadratmetern Wolfram- und Molybdänwerkstoffe
und bedient einen ausgewählten Kundenstamm mit mehr als 3.500 Produkten,
darunter Metallpulver, Stäbe und Stifte, Grob- und Feindraht, Kathoden und
Anoden, bearbeitete Teile und pulverspritzgegossene Bauteile sowie
Dienstleistungen in den Bereichen chemische und physikalische Analytik und
Werkstofftechnik. Der Standort wurde im Jahr 2024 als Gewinner des Industrie
4.0 Award in der Kategorie?Smart Digitalization" ausgezeichnet.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen umfassen
unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte der
Wolfram- und Molybdän-Produktionsbetriebe von ams OSRAM in Schwabmünchen, zum
Zeitpunkt dieses Abschlusses, zur Fähigkeit von Elmet, sowohl die
Produktionskapazitäten des Standorts als auch seine globalen
Produktionskapazitäten auszubauen, zur Ausweitung des vertikal integrierten
Fertigungsmodells von Elmet auf Deutschland und den europäischen Markt, zur
Erfüllung der Anforderungen aus Produktionsvereinbarungen sowie zu den sich
wandelnden Kundenbedürfnissen in einer Vielzahl von Branchen, die Fähigkeit von
Elmet, den externen Vertrieb, eine digitale Geschäftspräsenz und einen
erweiterten Kundenstamm in wichtigen europäischen Branchen aufzubauen und
auszubauen, die erwartete Zusammenarbeit von Elmet mit lokalen Gewerkschaften,
Betriebsräten und Gemeinden, die Stärkung qualifizierter Arbeitsplätze in der
Fertigung in der Region, die zukünftige Geschäftsentwicklung, erwartete
Ergebnisse sowie strategische Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen.
Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",
?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",
?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und
?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet
werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn
nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen
und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,
Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.
Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die
sich auf die Ergebnisse auswirken können, werden im Registrierungsantrag von The
Elmet Group Co. auf Formular S-1 (Aktenzeichen 294725) in seiner geänderten
Fassung sowie in nachfolgenden Unterlagen, die The Elmet Group Co. bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht, erörtert.
The Elmet Group Co. übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir weisen Sie
darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.
Ansprechpartner im Unternehmen
Chris Chandler
contact@theelmetgroup.com (mailto:contact@theelmetgroup.com)
Anlegerkontakt
Tom Colton und Greg Bradbury
Gateway Group, Inc.
ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)
949-574-3860
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