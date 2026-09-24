GNW-News: The Elmet Group investiert rund 125 Millionen US-Dollar in Masan High-Tech Materials, um die Wolfram-Lieferkette zu stärken

24.09.26 19:29 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Zwei Branchenführer besiegeln eine strategische Partnerschaft entlang der

gesamten Wolfram-Wertschöpfungskette

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Die Investition umfasst eine Beteiligung von 4,99 % sowie mehrjährige

Liefervereinbarungen für wichtige Produktionsstufen

Die Transaktion unterstützt zudem die Umsetzung der Ziele der am 14. September

2026 angekündigten Investition der US-Regierung in Höhe von 450 Millionen US-

Dollar

PORTLAND, Maine, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:

ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter

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kritischer Werkstoffe, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher

Hochenergiesysteme, gab eine langfristige strategische Partnerschaft mit der in

Vietnam ansässigen Masan High-Tech Materials Corporation (UPCoM: MSR) (?MSR")

bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird ELMT für 124,75 Millionen US-Dollar

eine Beteiligung von 4,99 % an MSR erwerben. Mit der Investition wird eine seit

mehr als 12 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung formalisiert, in deren Verlauf

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sich MSR als zuverlässiger Lieferant hochwertiger Wolframmaterialien und als

geschätzter strategischer Partner von ELMT etabliert hat.

Zusätzlich zur Kapitalbeteiligung haben die Parteien langfristige

Handelsvereinbarungen geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird MSR ELMT

mit abgebautem Wolfram aus seiner Nui-Phao-Mine beliefern und Dienstleistungen

zur Verarbeitung von Wolfram in seinem Raffineriekomplex in Vietnam erbringen.

Die Beteiligung und die Handelsvereinbarungen schaffen die Grundlage dafür, dass

ELMT und MSR eine Steigerung der Raffineriekapazität, die Entwicklung neuer

Produkte und den Ausbau ihres internationalen Kundenstamms vorantreiben können.

?Wir begrüßen die Gelegenheit, unsere Beziehung zu MSR weiter zu festigen. Damit

kommen wir unserem Ziel einer widerstandsfähigen Wolfram-Lieferkette einen

Schritt näher", so Peter V. Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender der The Elmet

Group.?In den zwölf Jahren unserer Zusammenarbeit hat sich MSR als etablierter

Wolframproduzent von globaler Bedeutung erwiesen. Mit dieser Investition trägt

The Elmet Group zum Ausbau der Wolframversorgung, der Raffination und der

Weiterverarbeitung bei. Damit bauen wir auf der bedeutenden Investition der US-

Regierung auf und stärken unsere Position als vertikal integrierter, in den USA

ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe."

?Die Technologien, die dieses Jahrhundert prägen - darunter künstliche

Intelligenz, Halbleiter sowie die Luft- und Raumfahrttechnik - sind ohne Wolfram

nicht denkbar", sagte Danny Le, Vorstandsvorsitzender von Masan High-Tech

Materials.?Weltweit gibt es nur eine Handvoll Standorte, an denen Wolfram in

großem Maßstab produziert und raffiniert wird. MSR zählt zu diesen wenigen

Standorten. The Elmet Group ist seit zwölf Jahren Teil unserer Lieferkette. Das

Unternehmen weiß, was wir aufgebaut haben und was erforderlich wäre, um dies

erneut zu schaffen. Dieses Vertrauen zeigt sich nun auch in der

Kapitalbeteiligung. Die Investition der The Elmet Group spricht für sich. Dies

ist erst der Anfang, und wir werden den vollen Wert von MSR für unsere Aktionäre

in Vietnam und darüber hinaus erschließen."

Robuste und sich ergänzende Kompetenzen

Gemeinsam decken die beiden Unternehmen die gesamte Lieferkette vom Erz bis zum

fertigen Bauteil ab - vom Abbau und der Aufbereitung über die chemische

Umwandlung, die Herstellung von Pulvern, das Pressen und Sintern sowie das

Umformen bis hin zur Präzisionsbearbeitung. MSR ist im vorgelagerten Bereich

tätig und betreibt die Nui-Phao-Mine - eine der weltweit bedeutendsten

Wolframminen - sowie einen integrierten Raffinationskomplex, in dem Konzentrate

zu hochreinen Wolframchemikalien verarbeitet werden. ELMT ist im nachgelagerten

Bereich tätig und verarbeitet die von MSR aufbereiteten Materialien zu

präzisionsgefertigten Bauteilen für Kunden aus den Bereichen Luft- und

Raumfahrttechnik, Verteidigung, Halbleiter, Medizintechnik, Industrie und

Energie. Nur wenige Partnerschaften in der Wolframindustrie decken ein derart

breites Spektrum der Wertschöpfungskette ab - und noch weniger werden durch eine

Kapitalbeteiligung untermauert.

Für ELMT soll die Partnerschaft den langfristigen Zugang zu abgebautem Wolfram

und zu ausreichenden Verarbeitungskapazitäten sichern. Für MSR eröffnet die

Partnerschaft neue Möglichkeiten: Das Unternehmen gewinnt einen verlässlichen

Industriepartner für die nachgelagerte Verarbeitung, erhält Zugang zu

zusätzlichen Rohstofflieferungen von Drittanbietern für ihre Raffinerie und

gewinnt mit ELMT einen strategischen Anteilseigner mit umfassender

Fertigungserfahrung und Zugang zu verschiedenen Absatzmärkten.

Diese Ankündigungen bauen auf der am 14. September 2026 bekannt gegebenen

bahnbrechenden Investition der US-Regierung in ELMT auf. Damit kommt ELMT seinem

Ziel näher, ein leistungsfähiger Anbieter kritischer Werkstoffe zu werden, der

in wichtigen Regionen weltweit über eigene Kapazitäten und Zugang zu den

verschiedenen Stufen der Wolfram-Lieferkette verfügt.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen

Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen und

unternehmensinternen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im dritten Quartal

2026 erfolgen. Die kommerziellen Vereinbarungen treten mit Abschluss der

Transaktion in Kraft. Im Rahmen der neuen Beteiligung erhält ELMT zudem einen

Sitz im Vorstand von MSR und wird MSR beim geplanten Börsengang am Ho Chi Minh

City Stock Exchange (HOSE) sowie bei der Prüfung einer internationalen

Börsennotierung unterstützen.

Über Masan High-Tech Materials

Masan High-Tech Materials ist ein weltweit führender Anbieter hochentwickelter

Wolframmaterialien für wichtige Branchen wie Elektronik, Chemie,

Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Pharmazie und beliefert

Kunden auf der ganzen Welt. Als weltweit größter Hersteller von Wolframprodukten

im Midstream- und Downstream-Bereich außerhalb Chinas betreibt das Unternehmen

die Polymetallmine Nui Phao sowie eine hochmoderne Anlage zur Verarbeitung von

Wolfram in der vietnamesischen Provinz Thai Nguyen. Masan High-Tech Materials

ist zudem ein weltweit führender Hersteller von Flussspat und Wismut.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe,

präzisionsgefertigter Bauteile und fortschrittlicher Hochenergiesysteme für die

Luft- und Raumfahrt, den Verteidigungs- und Regierungssektor, die Industrie, das

Gesundheitswesen, die Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie den

Energiesektor. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical

Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet

Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen

Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen

anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen

Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten

sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-

Mikrowellensystemen zu decken.

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,

einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese

Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere

zukünftige finanzielle bzw. operative Entwicklung und umfassen Aussagen zu: (i)

dem Kaufpreis und dem Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion zum Erwerb einer

Beteiligung von 4,99 % an MSR durch ELMT; (ii) der Fähigkeit von ELMT und MSR,

den Raffineriedurchsatz zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und den

internationalen Kundenstamm auszubauen; (iii) der Fähigkeit von ELMT, sich zu

einem vertikal integrierten, in den USA ansässigen Anbieter kritischer

Werkstoffe zu entwickeln, der über Kapazitäten und Zugang zu den verschiedenen

Stufen der Wolfram-Lieferkette in wichtigen Regionen weltweit verfügt; (iv) dem

Erhalt der erforderlichen behördlichen und unternehmensinternen Genehmigungen

für den Abschluss der Investition; (v) der Zuteilung eines Sitzes im Vorstand

von MSR an ELMT sowie der geplanten Notierung von MSR am Ho Chi Minh Stock

Exchange; und (vi) der zukünftigen Geschäftsentwicklung, den erwarteten

Ergebnissen und den strategischen Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",

?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",

?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und

?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet

werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn

nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe

enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen

und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,

Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.

Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der

Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren

und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der Registrierungserklärung

von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725)

sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-

Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet

übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach

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