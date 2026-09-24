GNW-News: The Elmet Group investiert rund 125 Millionen US-Dollar in Masan High-Tech Materials, um die Wolfram-Lieferkette zu stärken
Werte in diesem Artikel
^Zwei Branchenführer besiegeln eine strategische Partnerschaft entlang der
gesamten Wolfram-Wertschöpfungskette
Die Investition umfasst eine Beteiligung von 4,99 % sowie mehrjährige
Liefervereinbarungen für wichtige Produktionsstufen
Die Transaktion unterstützt zudem die Umsetzung der Ziele der am 14. September
2026 angekündigten Investition der US-Regierung in Höhe von 450 Millionen US-
Dollar
PORTLAND, Maine, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:
ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter
kritischer Werkstoffe, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher
Hochenergiesysteme, gab eine langfristige strategische Partnerschaft mit der in
Vietnam ansässigen Masan High-Tech Materials Corporation (UPCoM: MSR) (?MSR")
bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird ELMT für 124,75 Millionen US-Dollar
eine Beteiligung von 4,99 % an MSR erwerben. Mit der Investition wird eine seit
mehr als 12 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung formalisiert, in deren Verlauf
sich MSR als zuverlässiger Lieferant hochwertiger Wolframmaterialien und als
geschätzter strategischer Partner von ELMT etabliert hat.
Zusätzlich zur Kapitalbeteiligung haben die Parteien langfristige
Handelsvereinbarungen geschlossen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen wird MSR ELMT
mit abgebautem Wolfram aus seiner Nui-Phao-Mine beliefern und Dienstleistungen
zur Verarbeitung von Wolfram in seinem Raffineriekomplex in Vietnam erbringen.
Die Beteiligung und die Handelsvereinbarungen schaffen die Grundlage dafür, dass
ELMT und MSR eine Steigerung der Raffineriekapazität, die Entwicklung neuer
Produkte und den Ausbau ihres internationalen Kundenstamms vorantreiben können.
?Wir begrüßen die Gelegenheit, unsere Beziehung zu MSR weiter zu festigen. Damit
kommen wir unserem Ziel einer widerstandsfähigen Wolfram-Lieferkette einen
Schritt näher", so Peter V. Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender der The Elmet
Group.?In den zwölf Jahren unserer Zusammenarbeit hat sich MSR als etablierter
Wolframproduzent von globaler Bedeutung erwiesen. Mit dieser Investition trägt
The Elmet Group zum Ausbau der Wolframversorgung, der Raffination und der
Weiterverarbeitung bei. Damit bauen wir auf der bedeutenden Investition der US-
Regierung auf und stärken unsere Position als vertikal integrierter, in den USA
ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe."
?Die Technologien, die dieses Jahrhundert prägen - darunter künstliche
Intelligenz, Halbleiter sowie die Luft- und Raumfahrttechnik - sind ohne Wolfram
nicht denkbar", sagte Danny Le, Vorstandsvorsitzender von Masan High-Tech
Materials.?Weltweit gibt es nur eine Handvoll Standorte, an denen Wolfram in
großem Maßstab produziert und raffiniert wird. MSR zählt zu diesen wenigen
Standorten. The Elmet Group ist seit zwölf Jahren Teil unserer Lieferkette. Das
Unternehmen weiß, was wir aufgebaut haben und was erforderlich wäre, um dies
erneut zu schaffen. Dieses Vertrauen zeigt sich nun auch in der
Kapitalbeteiligung. Die Investition der The Elmet Group spricht für sich. Dies
ist erst der Anfang, und wir werden den vollen Wert von MSR für unsere Aktionäre
in Vietnam und darüber hinaus erschließen."
Robuste und sich ergänzende Kompetenzen
Gemeinsam decken die beiden Unternehmen die gesamte Lieferkette vom Erz bis zum
fertigen Bauteil ab - vom Abbau und der Aufbereitung über die chemische
Umwandlung, die Herstellung von Pulvern, das Pressen und Sintern sowie das
Umformen bis hin zur Präzisionsbearbeitung. MSR ist im vorgelagerten Bereich
tätig und betreibt die Nui-Phao-Mine - eine der weltweit bedeutendsten
Wolframminen - sowie einen integrierten Raffinationskomplex, in dem Konzentrate
zu hochreinen Wolframchemikalien verarbeitet werden. ELMT ist im nachgelagerten
Bereich tätig und verarbeitet die von MSR aufbereiteten Materialien zu
präzisionsgefertigten Bauteilen für Kunden aus den Bereichen Luft- und
Raumfahrttechnik, Verteidigung, Halbleiter, Medizintechnik, Industrie und
Energie. Nur wenige Partnerschaften in der Wolframindustrie decken ein derart
breites Spektrum der Wertschöpfungskette ab - und noch weniger werden durch eine
Kapitalbeteiligung untermauert.
Für ELMT soll die Partnerschaft den langfristigen Zugang zu abgebautem Wolfram
und zu ausreichenden Verarbeitungskapazitäten sichern. Für MSR eröffnet die
Partnerschaft neue Möglichkeiten: Das Unternehmen gewinnt einen verlässlichen
Industriepartner für die nachgelagerte Verarbeitung, erhält Zugang zu
zusätzlichen Rohstofflieferungen von Drittanbietern für ihre Raffinerie und
gewinnt mit ELMT einen strategischen Anteilseigner mit umfassender
Fertigungserfahrung und Zugang zu verschiedenen Absatzmärkten.
Diese Ankündigungen bauen auf der am 14. September 2026 bekannt gegebenen
bahnbrechenden Investition der US-Regierung in ELMT auf. Damit kommt ELMT seinem
Ziel näher, ein leistungsfähiger Anbieter kritischer Werkstoffe zu werden, der
in wichtigen Regionen weltweit über eigene Kapazitäten und Zugang zu den
verschiedenen Stufen der Wolfram-Lieferkette verfügt.
Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen und
unternehmensinternen Genehmigungen, und wird voraussichtlich im dritten Quartal
2026 erfolgen. Die kommerziellen Vereinbarungen treten mit Abschluss der
Transaktion in Kraft. Im Rahmen der neuen Beteiligung erhält ELMT zudem einen
Sitz im Vorstand von MSR und wird MSR beim geplanten Börsengang am Ho Chi Minh
City Stock Exchange (HOSE) sowie bei der Prüfung einer internationalen
Börsennotierung unterstützen.
Über Masan High-Tech Materials
Masan High-Tech Materials ist ein weltweit führender Anbieter hochentwickelter
Wolframmaterialien für wichtige Branchen wie Elektronik, Chemie,
Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Pharmazie und beliefert
Kunden auf der ganzen Welt. Als weltweit größter Hersteller von Wolframprodukten
im Midstream- und Downstream-Bereich außerhalb Chinas betreibt das Unternehmen
die Polymetallmine Nui Phao sowie eine hochmoderne Anlage zur Verarbeitung von
Wolfram in der vietnamesischen Provinz Thai Nguyen. Masan High-Tech Materials
ist zudem ein weltweit führender Hersteller von Flussspat und Wismut.
Über The Elmet Group
The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter kritischer Werkstoffe,
präzisionsgefertigter Bauteile und fortschrittlicher Hochenergiesysteme für die
Luft- und Raumfahrt, den Verteidigungs- und Regierungssektor, die Industrie, das
Gesundheitswesen, die Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie den
Energiesektor. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical
Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet
Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen
Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen
anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen
Produktionskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten
sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-
Mikrowellensystemen zu decken.
Medienkontakt
media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)
Anlegerkontakt
Tom Colton und Greg Bradbury
Gateway Group, Inc.
ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)
949-574-3860
Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,
einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese
Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere
zukünftige finanzielle bzw. operative Entwicklung und umfassen Aussagen zu: (i)
dem Kaufpreis und dem Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion zum Erwerb einer
Beteiligung von 4,99 % an MSR durch ELMT; (ii) der Fähigkeit von ELMT und MSR,
den Raffineriedurchsatz zu steigern, neue Produkte zu entwickeln und den
internationalen Kundenstamm auszubauen; (iii) der Fähigkeit von ELMT, sich zu
einem vertikal integrierten, in den USA ansässigen Anbieter kritischer
Werkstoffe zu entwickeln, der über Kapazitäten und Zugang zu den verschiedenen
Stufen der Wolfram-Lieferkette in wichtigen Regionen weltweit verfügt; (iv) dem
Erhalt der erforderlichen behördlichen und unternehmensinternen Genehmigungen
für den Abschluss der Investition; (v) der Zuteilung eines Sitzes im Vorstand
von MSR an ELMT sowie der geplanten Notierung von MSR am Ho Chi Minh Stock
Exchange; und (vi) der zukünftigen Geschäftsentwicklung, den erwarteten
Ergebnissen und den strategischen Initiativen von ELMT.
Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",
?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",
?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und
?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet
werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn
nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen
und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,
Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.
Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der
Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren
und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der Registrierungserklärung
von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725)
sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet
übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten. Wir weisen Sie darauf hin,
sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
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