GNW-News: The Elmet Group schließt langfristigen Wolfram-Abnahmevertrag mit Tungsten West für die Hemerdon-Mine

23.09.26 18:44 Uhr

Werte in diesem Artikel

^Vereinbarung soll Wolframlieferketten in den USA, im Vereinigten Königreich und

in verbündeten Staaten mithilfe einer der weltweit größten Wolframlagerstätten

Werbung

ausbauen und stärken

Weiterer Beitrag zur Umsetzung der Ziele der am 14. September 2026 angekündigten

Investitionszusage des US-Kriegsministeriums in Höhe von 450 Mio. USD

Jährliches Abnahmevolumen von mehr als 230 Mio. USD auf Basis der aktuellen APT-

Preise

PORTLAND, Maine, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:

ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter

Werbung

kritischer Materialien, präzisionsgefertigter Komponenten und fortschrittlicher

Hochenergiesysteme, hat den Abschluss eines langfristigen Abnahmevertrags für

Wolframkonzentrat mit Tungsten West plc (AIM: TUN) (?Tungsten West")

bekanntgegeben. Der Vertrag umfasst die Produktion der Hemerdon-Mine in Devon,

England (?Hemerdon"), einer der weltweit größten Wolframlagerstätten.

Gemäß den Vertragsbedingungen rechnet ELMT damit, jährlich mehr als

Werbung

1.000 Tonnen Wolframkonzentrat (WO?-Äquivalent) aus Hemerdon abzunehmen. Beide

Parteien streben an, die Produktionsmengen im Laufe der Zeit zu steigern. Das

Material wird über das Raffinerienetzwerk von ELMT in verbündeten Staaten zu

Ammoniumparawolframat (?APT") und weiteren Wolfram-Zwischenprodukten

verarbeitet. Anschließend wird es, sofern entsprechende Mengen verfügbar sind,

an die US-Produktionsstandorte von ELMT in Maine, Michigan und Ohio sowie,

vorbehaltlich des Vollzugs des bereits angekündigten Kaufvertrags über

Vermögenswerte mit der OSRAM GmbH, an das Werk von ELMT in Schwabmünchen,

Deutschland, geliefert. Diese Partnerschaft zwischen den USA und dem Vereinigten

Königreich soll letztlich Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der

Verteidigungsindustrie, der Energiewirtschaft, der Medizintechnik, der Industrie

und der Halbleiterbranche zugutekommen.

Die am 25. August 2026 angekündigte strategische Investition der britischen

Regierung in Tungsten West ergänzt die am 14. September 2026 bekanntgegebene

wegweisende Investition des US-Kriegsministeriums (?DoW") in ELMT. Beide

Investitionen unterstreichen die Bedeutung, die die Regierungen dem Aufbau

resilienter Lieferketten für kritische Rohstoffe innerhalb ihrer verbündeten

Staaten beimessen. Die Abnahme wird über Elmet Refining & Trading (?ERT")

abgewickelt, den neuen Geschäftsbereich des Unternehmens, der im Zusammenhang

mit der Investition des DoW gegründet wurde, um den langfristigen Zugang zu

kritischen Rohstoffen zu sichern und deren Beschaffung, Weiterverarbeitung und

Lieferung im Rahmen der Lieferbeziehungen von ELMT zu koordinieren.

?Unsere Vereinbarung mit Tungsten West baut auf der wegweisenden Investition

auf, die wir vom US-Kriegsministerium erhalten haben, und bringt unsere

Strategie zum Aufbau einer resilienten Lieferkette für kritische Rohstoffe

weiter voran", so Peter V. Anania, CEO und Verwaltungsratsvorsitzender von The

Elmet Group.?The Elmet Group und Tungsten West sind sich in ihrem Ziel einig,

die Produktion im eigenen Land und in verbündeten Staaten sowie eine

zuverlässige und kontinuierliche Versorgung der Kunden in sämtlichen Endmärkten

für kritische Rohstoffe sicherzustellen."

?Diese Partnerschaft kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte

von Tungsten West, da die Aufbereitungsarbeiten in Hemerdon bereits angelaufen

sind und derzeit weiter hochgefahren werden", so Jeffery Court, CEO von Tungsten

West.?Wir sind überzeugt, dass unser Abnahmevertrag mit ELMT nicht nur zur

Schaffung Hunderter Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich beiträgt, sondern

auch unsere Position als führender westlicher Wolframproduzent festigt und es

uns ermöglicht, zum Aufbau einer resilienten Wolframlieferkette für die USA, das

Vereinigte Königreich und unsere weiteren Verbündeten beizutragen."

Nach der strategischen Investition des britischen Staatsfonds National Wealth

Fund in Höhe von 71 Mio. GBP hat Tungsten West die Aufbereitungsarbeiten in

Hemerdon aufgenommen. Die Mine strebt an, die Produktion bis zum Ende des ersten

Quartals 2027 auf den vollen Umfang hochzufahren.

ELMT und Tungsten West führen seit mehr als einem Jahr Gespräche darüber, wie

sich die Produktion aus Hemerdon am besten mit den bestehenden Partnerschaften

von ELMT für die Weiterverarbeitung, seinem Kundenstamm und seiner

nordamerikanischen Plattform verbinden lässt. Beide Unternehmen verfolgen das

gemeinsame strategische Ziel, der Industrie in den USA und im Vereinigten

Königreich möglichst große Mengen Wolfram aus verbündeten Staaten zur Verfügung

zu stellen. Sie sind entschlossen, ihre Zusammenarbeit langfristig fortzusetzen,

während die Produktion in Hemerdon im weiteren Verlauf dieses Jahres

hochgefahren wird. Die Partnerschaft soll Kunden auf beiden Seiten des Atlantiks

bedienen und strategisch wichtige Industriezweige in den USA und im Vereinigten

Königreich mit Wolfram aus einer sicheren Bezugsquelle in verbündeten Staaten

versorgen.

Diese Mitteilung folgt auf die am 14. September 2026 angekündigte wegweisende

Investition des DoW in ELMT, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Position

als führender Anbieter strategisch wichtiger Rohstoffe weiter zu stärken.

?Diese Mitteilung knüpft an unsere Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten an.

Durch unsere Zusammenarbeit in Bereichen wie Bergbau und Rohstoffaufbereitung

helfen wir wichtigen Branchen wie der Verteidigungsindustrie und der Branche für

saubere Energie in beiden Ländern, sich mit den benötigten Rohstoffen zu

versorgen", so der britische Minister für Reindustrialisierung Blair McDougall.

?So setzen wir unsere Strategie für kritische Mineralien in die Praxis um: Wir

schmieden ambitionierte internationale Partnerschaften, die unsere

wirtschaftliche Sicherheit stärken und zum Aufbau resilienterer und

nachhaltigerer Lieferketten für kritische Rohstoffe beitragen."

Unternehmensupdate für Investoren

Aufgrund der jüngsten Entwicklungen wird die Geschäftsführung von ELMT das

ursprünglich für den 24. September 2026 angekündigte gesonderte

Unternehmensupdate für Investoren vorerst verschieben. Das Unternehmen wird bei

Bedarf weiterhin über neue Entwicklungen informieren und beabsichtigt, in naher

Zukunft weitere Einzelheiten zur Terminplanung bekannt zu geben.

Über Tungsten West

Tungsten West plc ist ein britisches Bergbauunternehmen, das sich auf die

Wiederaufnahme der Produktion in der Wolfram- und Zinnmine Hemerdon im Süden der

englischen Grafschaft Devon konzentriert. Hemerdon zählt zu den weltweit größten

Wolframvorkommen und verfügt bereits über eine umfangreiche Infrastruktur,

darunter einen teilweise erschlossenen Tagebau, eine Aufbereitungsanlage und

eine integrierte Anlage zur Lagerung von Bergbau- und Aufbereitungsabfällen.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen

Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen

Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und

Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das

Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components

(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).

Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und

Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat

es sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen,

um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als

auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https:/theelmetgroup.com/___.YzJ1OnRoZ

WVsbWV0Z3JvdXAxOmM6b2ZmaWNlMzY1X2VtYWlsc19hdHRhY2htZW50OmY2MzE1M2Y5MWM3YTJmZjJlO

TFlYzkzMGY3OWEyNDMxOjc6MTMzNzo3NDk1M2VjNzM5YTNhNWUzZTY0ZDk1MTdiMDdlNzA5NTYzYjZkO

WZhNjRkMjk1Y2M0NTZkMzI4YjQyOGE1MWM3OnA6RjpG)

Medienkontakt

media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)

949-574-3860

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen

zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,

einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese

Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere

künftige finanzielle bzw. operative Entwicklung und umfassen Aussagen bezüglich

(i) der Menge an Wolframkonzentrat in Tonnen, die ELMT voraussichtlich aus

Hemerdon beziehen wird, sowie der Fähigkeit von Hemerdon, diese Menge zu

produzieren; (ii) der Weiterverarbeitung des Wolframkonzentrats; (iii) der

Fähigkeit der Partnerschaft, Kunden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt,

Verteidigung, Energie, Medizin, Industrie und Halbleiter zu unterstützen;

(iv) der Verpflichtung und Fähigkeit von ELMT und Tungsten West, für Kunden in

sämtlichen kritischen Absatzmärkten eine kontinuierliche Produktion und

Versorgung im Inland und in verbündeten Staaten sicherzustellen; (v) des

voraussichtlichen Zeitplans für das Hochfahren der Produktion in der Hemerdon-

Mine; (vi) der Schaffung von Arbeitsplätzen im Vereinigten Königreich sowie

(vii) der künftigen Entwicklung, der erwarteten Ergebnisse und der strategischen

Initiativen von ELMT.

Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",

?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",

?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?kann",?sollte",?würde",?könnte"

und?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke

verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen,

auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden

Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen

Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß

Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer

vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich

von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen

abweichen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie

die Risikofaktoren und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die in der

Registrierungserklärung von Elmet auf Form S-1 in ihrer geänderten Fassung

(Aktenzeichen 333-294725) sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind,

die Elmet bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission)

einreicht. Elmet übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände

widerzuspiegeln, die nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten.

Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt

der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wiedergeben.

Â°