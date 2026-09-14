GNW-News: The Elmet Group setzt strategisches Kapital ein, um die Wolfram-Lieferkette in den USA und den verbündeten Ländern zu stärken
Werte in diesem Artikel
^PORTLAND, Maine, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. (NASDAQ:
ELMT) (?ELMT" oder das?Unternehmen"), ein in den USA ansässiger Anbieter von
kritischen Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen
Hochenergiesystemen, plant, Mittel aus der zusagten Investition in Höhe von 450
Millionen US-Dollar (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/ReleaseNg/7831067)
des US-Kriegsministeriums (?DoW") einzusetzen, um eine sicherere, vertikal
integrierte Wolfram-Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische
Produktion auszuweiten sowie die Bezugsquellen für kritische Mineralien zu
stärken.
Die geplanten Investitionen sollen die amerikanische Wolfram-Lieferkette
stärken, indem die inländische Produktion ausgebaut, der langfristige Zugang zu
kritischen Rohstoffen gesichert und ein integriertes Netzwerk aus Beschaffungs-,
Verarbeitungs- und Raffinerieanlagen weltweit aufgebaut wird.
?Wir gehen davon aus, dass die Mittel des Kriegsministeriums es The Elmet Group
ermöglichen werden, eine Reihe von wegweisenden Initiativen voranzutreiben, die
die Wolfram-Lieferkette der USA stärken und sichern werden", erklärt Peter V.
Anania, CEO und Vorstandsvorsitzender von The Elmet Group.?Mit diesen
Initiativen wollen wir die Kapazitäten unserer Produktionsstätten in den USA
ausbauen und gleichzeitig langfristige Partnerschaften mit Blue Moon Metals und
EQ Resources eingehen, um uns den Zugang zu wichtigen Rohstoffen,
Verarbeitungskompetenz und nachgelagerten Fertigungskapazitäten zu sichern.
Zusammen stellen diese Bemühungen einen bedeutenden Schritt hin zum Aufbau einer
sicheren, vertikal integrierten Wolfram-Lieferkette dar und tragen zur Schaffung
einer widerstandsfähigeren Plattform der Verbündeten bei - vom Bergwerk bis zum
fertigen Bauteil - für den Verteidigungs- und Industriemarkt, die auf diesen
strategischen Rohstoff angewiesen sind."
Wolfram ist ein strategisch wichtiges Metall, das wegen seiner Beständigkeit
gegenüber extremer Hitze, hohem Druck und Verschleiß geschätzt wird und daher
für die nationale Verteidigung sowie für eine Vielzahl fortschrittlicher
industrieller Anwendungen unverzichtbar ist. Aufgrund seiner einzigartigen
Eigenschaften ist es in bestimmten Hochleistungskomponenten, die in der Luft-
und Raumfahrt, der Energiewirtschaft, der Halbleiterindustrie, der
Medizintechnik und der Industrie zum Einsatz kommen, unersetzlich, was die
Notwendigkeit zuverlässiger und sicherer Bezugsquellen unterstreicht. ELMT
beliefert wichtige US-Verteidigungsprogramme mit Wolfram, darunter Patriot,
Javelin, AEGIS, Trident II und THAAD sowie U-Boote der Virginia- und Columbia-
Klasse, und ist der einzige vertikal integrierte Wolframhersteller in US-Besitz,
der die gesamte Bandbreite kritischer Endmärkte bedient.
Ausbau der amerikanischen Mineralienproduktion und -verarbeitung
ELMT plant, mehr als 165 Millionen US-Dollar der DoW-Investition in die
Modernisierung und den Ausbau der bestehenden kritischen
Infrastruktureinrichtungen des Unternehmens in Lewiston (Maine), Coldwater
(Michigan) und Euclid (Ohio) zu investieren. Die Erweiterungen dienen dazu, die
Kapazitäten für wichtige Verteidigungs- und Industrieanwendungen zu erhöhen, die
Produktion von Wolfram-Schwerlegierungen und Pulverprodukten auszuweiten und die
inländische Fertigungsinfrastruktur von ELMT zu stärken.
Darüber hinaus plant ELMT, rund 150 Millionen US-Dollar in den Springer Tungsten
Complex in Imlay, Nevada, zu investieren, der von Blue Moon Metals betrieben
wird. Im Rahmen dieser Investition beabsichtigt ELMT, gemeinsam mit Blue Moon
Metals und EQ Resources ein Joint Venture zu gründen und zu betreiben, an dem
ELMT die Mehrheit hält, um die Verarbeitungskapazitäten für
Ammoniumparawolframat (?APT") am Standort wieder in Betrieb zu nehmen und
auszubauen und damit eine bedeutende neue Quelle für Wolfram-
Verarbeitungskapazitäten in Nordamerika zu schaffen.
Die im Komplex befindliche Springer-Mine und -Aufbereitungsanlage werden
voraussichtlich im vierten Quartal 2027 den Betrieb wieder aufnehmen, während
die dem Joint Venture gehörende APT-Umwandlungsanlage voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte 2028 den Betrieb aufnehmen wird. Insgesamt sollen diese
Anlagen einen wichtigen Verarbeitungsknotenpunkt bilden, der das Angebot der
Bergwerke mit der Nachfrage in den nachgelagerten Bereichen verbindet und die
inländischen Produktionskapazitäten stärkt.
Ausbau eines widerstandsfähigen Versorgungsnetzwerks für Wolfram mit Verbündeten
Parallel zu den Investitionen in die heimische Produktion sollen voraussichtlich
bis zu 150 Millionen US-Dollar eingesetzt werden, um ELMT beim Aufbau und der
Weiterentwicklung eines Netzwerks wichtiger Partnerschaften und Investitionen zu
unterstützen, darunter die Mt. Carbine-Mine in Australien und die Barruecopardo-
Mine in Spanien. Ziel ist es, die Wolframversorgung zu diversifizieren,
Konzentrationsrisiken zu verringern und sichere Bezugsquellen für kritische
Rohstoffe zu erschließen. Insgesamt zielen diese Investitionen darauf ab, den
Zugang zu Wolfram-Rohstoffen zu verbessern, die Widerstandsfähigkeit der
Lieferkette zu stärken und die Entwicklung eines stärker diversifizierten
Wolfram-Ökosystems zu fördern.
Durch den Ausbau dieser Partnerschaften strebt ELMT den Aufbau eines
integrierten Lieferantennetzwerks an, das die Bereiche Bergbau, Verarbeitung und
fortschrittliche Fertigung umfasst, und will damit seine Fähigkeit weiter
stärken, die von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten benötigten
kritischen Materialien, Komponenten und Systeme bereitzustellen.
Gründung von Elmet Refining & Trading zur Integration der weltweiten
Wolframversorgung
Um diese Bemühungen zu koordinieren, gründet ELMT?Elmet Refining & Trading"
(?ERT"), einen neuen Geschäftsbereich, der für die Koordination der Beschaffung,
Verarbeitung und Materiallieferung im gesamten, stetig wachsenden globalen
Netzwerk des Unternehmens zuständig ist. ERT wird die Bergbaubetriebe im
vorgelagerten Bereich sowie die Anlagen zur Weiterverarbeitung und Fertigung im
nachgelagerten Bereich überwachen, um die Transparenz, Koordination und
Resilienz der Lieferkette zu verbessern.
Durch die Bündelung dieser Kompetenzen auf einer einzigen Plattform erwartet
ELMT, eine bessere Kontrolle über die Beschaffung von Rohstoffen, die
Verarbeitungskapazitäten und die Materialflüsse zu erlangen. Damit will das
Unternehmen seine Fähigkeit verbessern, Kunden einen zuverlässigen,
langfristigen Zugang zu kritischen Materialien zu gewährleisten und gleichzeitig
seine Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten zu stärken.
Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA
Die heute bekannt gegebenen Initiativen ergänzen den kürzlich von der Elmet
Group abgeschlossenen Rahmenvertrag mit der Defense Logistics Agency (?DLA") zur
Unterstützung des Wiederaufbaus der nationalen Verteidigungsvorräte der USA. Der
Vertrag hat ein Volumen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, einschließlich einer
garantierten Mindestabnahme von 150 Millionen US-Dollar, und umfasst die
Lieferung von Wolfram-Erzen und -Konzentraten sowie Natriumwolframat an DLA
Strategic Materials. Wichtig ist, dass ELMT nicht beabsichtigt, mit Lieferungen
an die Vorräte zu beginnen, bevor durch die oben beschriebenen Investitionen in
den Bergbau, Abnahmevereinbarungen und den Ausbau der Verarbeitungskapazitäten
ein ausreichendes zusätzliches Angebot zur Verfügung steht, um sicherzustellen,
dass die Auffüllung der Vorräte nicht auf Kosten bestehender amerikanischer
Hersteller erfolgt.
Dieser Ansatz stimmt die Wiederauffüllung der Vorräte mit dem Aufbau neuer
Kapazitäten in den Bereichen Bergbau, Aufbereitung und Fertigung ab, um die
Verfügbarkeit von Wolfram in der gesamten US-Industrie zu verbessern und
gleichzeitig langfristige Ziele der nationalen Sicherheit zu unterstützen.
Die Beraterfirmen
Goldman Sachs & Co. LLC und Cantor Fitzgerald & Co. fungieren als Finanzberater,
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP und Ellenoff Grossman & Schole LLP als
Rechtsberater und Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher als strategischer
Kommunikationsberater für ELMT.
Über The Elmet Group
The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von kritischen
Materialien, präzisionsgefertigten Bauteilen und fortschrittlichen
Hochenergiesystemen für die Branchen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und
Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das
Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Critical Materials Components
(CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT).
Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und
Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es
sich zur Aufgabe gemacht, die heimischen Produktionskapazitäten auszubauen, um
den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als
auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.
Medienkontakt
media@theelmetgroup.com (mailto:media@theelmetgroup.com)
Anlegerkontakt
Tom Colton und Greg Bradbury
Gateway Group, Inc.
ELMT@gateway-grp.com (mailto:ELMT@gateway-grp.com)
949-574-3860
Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen umfassen
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze,
einschließlich des?Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Diese
Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere
zukünftige finanzielle oder operative Entwicklung und umfassen Aussagen
bezüglich (i) des endgültigen Umfangs (a) der Investition des DoW, (b) der
Investitionen von ELMT in die Modernisierung und Erweiterung seiner bestehenden
Anlagen, (c) der Investition von ELMT in den Blue Moon Springer Wolfram-Komplex
und (d) der Investitionen von ELMT in den Aufbau eines Netzwerks strategischer
Partnerschaften zur Diversifizierung der Wolframversorgung; (ii) die Fähigkeit
von Elmet, (a) eine sichere, diversifizierte und vertikal integrierte Wolfram-
Lieferkette aufzubauen und gleichzeitig die inländische Produktion auszuweiten
sowie verbündete Bezugsquellen für kritische Mineralien zu stärken, (b) die
Beziehungen zu wichtigen Partnern in der Lieferkette auszubauen, (c) den
langfristigen Zugang zu kritischen Rohstoffen sowie zu Verarbeitungs- und
Raffinerieanlagen zu sichern, (d) seine bestehenden kritischen
Infrastruktureinrichtungen zu modernisieren und zu erweitern, (e) die Nachfrage
nach seinen Produkten effektiv zu decken und (f) die Produktion im Blue Moon
Springer Tungsten Complex im vorgesehenen Zeitrahmen und zu den veranschlagten
Kosten wieder aufzunehmen; (iii) die Gründung von ERT, wodurch die Kontrolle von
ELMT über die Beschaffung von Ausgangsmaterialien, die Verarbeitungskapazität,
die Materialflüsse und die Kundenbetreuung verbessert sowie die
Wettbewerbsposition in strategischen Endmärkten gestärkt wird; (iv) die
Fähigkeit von ELMT, sich erfolgreich auf den turbulenten Rohstoffmärkten zu
behaupten; (viii) die Fähigkeit von ELMT, im Rahmen seines Vertrags mit der
Defense Logistics Agency über unbestimmte Liefermengen und unbestimmte
Lieferzeiten erfolgreich zu agieren und die erwarteten Vorteile daraus zu
realisieren; (ix) die Fähigkeit von ELMT, die erwarteten Vorteile von
Partnerschaften, unter anderem mit Blue Moon Metals und EQ Resources, sowie den
erfolgreichen Betrieb von Joint Ventures mit diesen Parteien zu realisieren; und
(x) die zukünftige Geschäftsentwicklung, die erwarteten Ergebnisse und die
strategischen Initiativen von ELMT.
Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie?erwarten",?prognostizieren",
?schätzen",?glauben",?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?anstreben",
?projizieren",?anvisieren",?vorhersagen",?könnte",?sollte",?würde" und
?wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet
werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn
nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe
enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen
und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten,
Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind.
Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Bei der
Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie die Risikofaktoren
und sonstigen Warnhinweise berücksichtigen, die im Registrierungsantrag von
Elmet auf Formular S-1 in seiner geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-294725)
sowie in den nachfolgenden Unterlagen enthalten sind, die Elmet bei der US-
Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht. Elmet
übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach
Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eintreten. Wir weisen Sie darauf hin,
sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung Gültigkeit haben.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf The Elmet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Elmet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle The Elmet Group Aktie News
The Elmet Group Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Elmet Group nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.